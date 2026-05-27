Ο σύγχρονος maritime professional διαχειρίζεται υπερσύγχρονα πλοία, διεθνή πληρώματα και διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Ποια εκπαίδευση σε προετοιμάζει πραγματικά για αυτόν τον κόσμο;
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Συμμετέχει σε ευρωπαϊκό τηλεοπτικό - ψηφιακό μαραθώνιο με συναυλία από την Πνύκα
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Συμμετέχει σε ευρωπαϊκό τηλεοπτικό - ψηφιακό μαραθώνιο με συναυλία από την Πνύκα
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Γιορτής της Μουσικής - Πώς μπορείτε να την παρακολουθήστε
Η καρδιά της μουσικής θα χτυπήσει δυνατά στην Αθήνα και ο χτύπος της θα ακουστεί από την Πνύκα σε ολόκληρη την Ευρώπη, στις 21 Ιουνίου, ημέρα της Γιορτής της Μουσικής. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα ενώσει την ελληνική πρωτεύουσα με όλη την Ευρώπη συμμετέχοντας σε μια από τις πλέον φιλόδοξες πολιτιστικές συμπράξεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής τηλεόρασης και μουσικής παραγωγής που συνδέει ιστορικούς τόπους, σπουδαίες ορχήστρες και κορυφαίους καλλιτέχνες σε μια ενιαία ζωντανή εμπειρία που υπερβαίνει τα σύνορα και αναδεικνύει τον κοινό πολιτιστικό παλμό της Ευρώπης.
Πρόκειται για «EUROPIANO – Τα μεγάλα κοντσέρτα για πιάνο της Ευρώπης» ένα μαραθώνιο τηλεοπτικό και ψηφιακό πρόγραμμα διεθνούς εμβέλειας, το οποίο αναμένεται να παρακολουθήσουν εκατομμύρια θεατές. Το Μέγαρο, σε συνεργασία με την Unitel blue και το ARTE, συμμετέχει σε αυτή τη μοναδική μουσική διαδρομή που θα ενώσει δέκα ευρωπαϊκές πόλεις. Από τη Βιέννη και το Παρίσι έως τη Στοκχόλμη, τη Λισαβόνα και την Αθήνα, σπουδαία έργα του παγκόσμιου πιανιστικού ρεπερτορίου θα παρουσιαστούν σε ιστορικούς και εμβληματικούς χώρους, αναδεικνύοντας τη μουσική ως κοινή ευρωπαϊκή γλώσσα.
Η ελληνική συμμετοχή θα κινηματογραφηθεί στο Λόφο της Πνύκας, με φόντο τον αττικό ουρανό και την Ακρόπολη. Η Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (Γερμανική Φιλαρμονική Δωματίου της Βρέμης), υπό τη μουσική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Καρύδη και με σολίστ τον διακεκριμένο πιανίστα Λούκας Στέρνατ θα ερμηνεύσει το Κοντσέρτο αρ. 5 για πιάνο και ορχήστρα του Μπετόβεν, το περίφημο «Αυτοκρατορικό».
Ο Κωνσταντίνος Καρύδης είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μαέστρους της γενιάς του, με λαμπρή διεθνή πορεία, ενώ ο Λούκας Στέρνατ αναδείχθηκε μέσα από τον θεσμό των Rising Stars του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής (ECHO), με την εμπιστοσύνη του Musikverein και του Konzerthaus της Βιέννης. Είναι ήδη αγαπητός στο ελληνικό κοινό από την περσινή εμφάνισή του στο Μέγαρο σε ρεσιτάλ και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά.
Η ελληνική συμμετοχή θα μεταδοθεί από το ARTE, το γαλλογερμανικό κανάλι που εκπέμπει δορυφορικά σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ώρα υψηλής τηλεθέασης (prime time), προσφέροντας στην Αθήνα και στο ελληνικό πολιτιστικό τοπίο μια εξαιρετικά σημαντική διεθνή προβολή. Η εικόνα της πόλης, συνδεδεμένη με ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, θα ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ευρώπη ως μέρος ενός σπάνιου γεγονότος μεγάλης καλλιτεχνικής και συμβολικής αξίας.
Η κινηματογράφηση της ελληνικής συμμετοχής πραγματοποιείται στο πλαίσιο διεθνούς τηλεοπτικής παραγωγής υψηλών τεχνικών και καλλιτεχνικών απαιτήσεων για το ARTE, με ειδικές συνθήκες σκηνοθεσίας και ηχογράφησης που διασφαλίζουν την ποιότητα της μετάδοσης και της κινηματογραφικής αποτύπωσης του έργου στον ιστορικό χώρο της Πνύκας.
Στο EUROPIANO συμμετέχουν κορυφαίοι πιανίστες της διεθνούς σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Martha Argerich, Yulianna Avdeeva, Rafał Blechacz, Bruce Liu, Eric Lu, Mao Fujita, Lukas Sternath, Hayato Sumino, Nobuyuki Tsujii και Anna Vinnitskaya, εκπροσωπώντας διαφορετικές μουσικές σχολές, γενιές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις.
Τους συνοδεύουν διακεκριμένες ευρωπαϊκές ορχήστρες, όπως η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, η Ορχήστρα του Παρισιού, η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Στοκχόλμης, η Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, η Ορχήστρα Gulbenkian και άλλες σημαντικές συμφωνικές δυνάμεις της Ευρώπης, υπό τη διεύθυνση μαέστρων διεθνούς κύρους, ανάμεσά τους οι Klaus Mäkelä, Κωνσταντίνος Καρύδης, Hannu Lintu, Alain Altinoglu και Petr Popelka.
Το κοινό της Αθήνας θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή μουσική γιορτή στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη δημόσια προβολή του EUROPIANO. Από τις 16:30 έως τις 23:00 θα μεταδοθούν ζωντανά σε μεγάλη οθόνη όλες οι συναυλίες της διοργάνωσης από τις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές πόλεις, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία συνεχούς μουσικής περιήγησης στην Ευρώπη.
Η είσοδος στον Κήπο θα είναι ελεύθερη, με ηλεκτρονική κράτηση.
Πρόκειται για «EUROPIANO – Τα μεγάλα κοντσέρτα για πιάνο της Ευρώπης» ένα μαραθώνιο τηλεοπτικό και ψηφιακό πρόγραμμα διεθνούς εμβέλειας, το οποίο αναμένεται να παρακολουθήσουν εκατομμύρια θεατές. Το Μέγαρο, σε συνεργασία με την Unitel blue και το ARTE, συμμετέχει σε αυτή τη μοναδική μουσική διαδρομή που θα ενώσει δέκα ευρωπαϊκές πόλεις. Από τη Βιέννη και το Παρίσι έως τη Στοκχόλμη, τη Λισαβόνα και την Αθήνα, σπουδαία έργα του παγκόσμιου πιανιστικού ρεπερτορίου θα παρουσιαστούν σε ιστορικούς και εμβληματικούς χώρους, αναδεικνύοντας τη μουσική ως κοινή ευρωπαϊκή γλώσσα.
Η ελληνική συμμετοχή θα κινηματογραφηθεί στο Λόφο της Πνύκας, με φόντο τον αττικό ουρανό και την Ακρόπολη. Η Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (Γερμανική Φιλαρμονική Δωματίου της Βρέμης), υπό τη μουσική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Καρύδη και με σολίστ τον διακεκριμένο πιανίστα Λούκας Στέρνατ θα ερμηνεύσει το Κοντσέρτο αρ. 5 για πιάνο και ορχήστρα του Μπετόβεν, το περίφημο «Αυτοκρατορικό».
Ο Κωνσταντίνος Καρύδης είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μαέστρους της γενιάς του, με λαμπρή διεθνή πορεία, ενώ ο Λούκας Στέρνατ αναδείχθηκε μέσα από τον θεσμό των Rising Stars του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής (ECHO), με την εμπιστοσύνη του Musikverein και του Konzerthaus της Βιέννης. Είναι ήδη αγαπητός στο ελληνικό κοινό από την περσινή εμφάνισή του στο Μέγαρο σε ρεσιτάλ και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά.
Η ελληνική συμμετοχή θα μεταδοθεί από το ARTE, το γαλλογερμανικό κανάλι που εκπέμπει δορυφορικά σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ώρα υψηλής τηλεθέασης (prime time), προσφέροντας στην Αθήνα και στο ελληνικό πολιτιστικό τοπίο μια εξαιρετικά σημαντική διεθνή προβολή. Η εικόνα της πόλης, συνδεδεμένη με ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, θα ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ευρώπη ως μέρος ενός σπάνιου γεγονότος μεγάλης καλλιτεχνικής και συμβολικής αξίας.
Η κινηματογράφηση της ελληνικής συμμετοχής πραγματοποιείται στο πλαίσιο διεθνούς τηλεοπτικής παραγωγής υψηλών τεχνικών και καλλιτεχνικών απαιτήσεων για το ARTE, με ειδικές συνθήκες σκηνοθεσίας και ηχογράφησης που διασφαλίζουν την ποιότητα της μετάδοσης και της κινηματογραφικής αποτύπωσης του έργου στον ιστορικό χώρο της Πνύκας.
Στο EUROPIANO συμμετέχουν κορυφαίοι πιανίστες της διεθνούς σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Martha Argerich, Yulianna Avdeeva, Rafał Blechacz, Bruce Liu, Eric Lu, Mao Fujita, Lukas Sternath, Hayato Sumino, Nobuyuki Tsujii και Anna Vinnitskaya, εκπροσωπώντας διαφορετικές μουσικές σχολές, γενιές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις.
Τους συνοδεύουν διακεκριμένες ευρωπαϊκές ορχήστρες, όπως η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, η Ορχήστρα του Παρισιού, η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Στοκχόλμης, η Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, η Ορχήστρα Gulbenkian και άλλες σημαντικές συμφωνικές δυνάμεις της Ευρώπης, υπό τη διεύθυνση μαέστρων διεθνούς κύρους, ανάμεσά τους οι Klaus Mäkelä, Κωνσταντίνος Καρύδης, Hannu Lintu, Alain Altinoglu και Petr Popelka.
Το κοινό της Αθήνας θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή μουσική γιορτή στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη δημόσια προβολή του EUROPIANO. Από τις 16:30 έως τις 23:00 θα μεταδοθούν ζωντανά σε μεγάλη οθόνη όλες οι συναυλίες της διοργάνωσης από τις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές πόλεις, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία συνεχούς μουσικής περιήγησης στην Ευρώπη.
Η είσοδος στον Κήπο θα είναι ελεύθερη, με ηλεκτρονική κράτηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα