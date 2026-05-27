Βεάκειο: Συναυλίες και δημοφιλείς παραστάσεις στο φετινό καλοκαιρινό του πρόγραμμα

Από τις 2 Ιουνίου έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου

συναυλίες και αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις με καταξιωμένους και δημοφιλείς καλλιτέχνες περιλαμβάνει το πρόγραμμα που θα φιλοξενήσει το φετινό καλοκαίρι το Βεάκειο Θέατρο του Πειραιά.



Από τις 2 Ιουνίου έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου, το το ιστορικό θέατρο με την υπέροχη θέα μετατρέπεται σε βάση ψυχαγωγίας επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον ξεχωριστό του ρόλο στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.



Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Μιχάλης Μητσιάς, Ιουλία Καραπατάκη, Πάνος Κιάμος, Στέλιος Ρόκκος κ.α.



Το θεατρικό πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις παραστάσεις «Η Επιθεώρηση - «Εγώ θα σας τα πω» σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, «Θέλω να σού κρατάω το χέρι» με τους Τάσο Ιορδανίδη και Θάλεια Ματίκα, «Αντιγόνη του Σοφοκλή» σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, «Sexy Laundry» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου, «Ανεξάρτητα κράτη» του Γιώργου Παλούμπη κ.α.



Τα φώτα ανάβουν ξανά και ο αγαπημένος θερινός προορισμός με την ξεχωριστή ατμόσφαιρα επιστρέφει δυναμικά για ένα ακόμη καλοκαίρι γεμάτο μουσική, θέατρο και μοναδικές βραδιές, με φόντο τη μαγευτική θέα της νυχτερινής θάλασσας.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2026





ΝΙΚΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

Μαζί του η Έλενα Παπαπαναγιώτου

Συνδιοργάνωση: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ



Τε 3 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - «Εγώ θα σας τα πω!»

σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, κείμενα Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη με τους: Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξη Βιδαλάκη, Θανάση Ισιδώρου.

Μουσικοί επί σκηνής: Αντώνης Παλαμάρης, Κωστής Πυρένης, Βαγγέλης Οικονόμου, Δημήτρης Τσόλης.

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ



Πε 4 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - «Εγώ θα σας τα πω!»

σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, κείμενα Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη με τους: Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξη Βιδαλάκη, Θανάση Ισιδώρου.

Μουσικοί επί σκηνής: Αντώνης Παλαμάρης, Κωστής Πυρένης, Βαγγέλης Οικονόμου, Δημήτρης Τσόλης.

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.

24€ (κανονικό) / 20€ (φοιτητές, άνεργοι, μαθητές, άνω των 65)



Πα 5 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - «Εγώ θα σας τα πω!»

σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, κείμενα Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη με τους: Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξη Βιδαλάκη, Θανάση Ισιδώρου.

Μουσικοί επί σκηνής: Αντώνης Παλαμάρης, Κωστής Πυρένης, Βαγγέλης Οικονόμου, Δημήτρης Τσόλης.

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.

24€ (κανονικό) / 20€ (φοιτητές, άνεργοι, μαθητές, άνω των 65)



Σα 6 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - «Εγώ θα σας τα πω!»

σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, κείμενα Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη με τους: Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξη Βιδαλάκη, Θανάση Ισιδώρου.

Μουσικοί επί σκηνής: Αντώνης Παλαμάρης, Κωστής Πυρένης, Βαγγέλης Οικονόμου, Δημήτρης Τσόλης.

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.

24€ (κανονικό) / 20€ (φοιτητές, άνεργοι, μαθητές, άνω των 65)



Κυ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - «Εγώ θα σας τα πω!»

σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, κείμενα Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη με τους: Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξη Βιδαλάκη, Θανάση Ισιδώρου.

Μουσικοί επί σκηνής: Αντώνης Παλαμάρης, Κωστής Πυρένης, Βαγγέλης Οικονόμου, Δημήτρης Τσόλης.

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.

24€ (κανονικό) / 20€ (φοιτητές, άνεργοι, μαθητές, άνω των 65)



Τρ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - «Εγώ θα σας τα πω!»

σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, κείμενα Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη με τους: Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξη Βιδαλάκη, Θανάση Ισιδώρου.

Μουσικοί επί σκηνής: Αντώνης Παλαμάρης, Κωστής Πυρένης, Βαγγέλης Οικονόμου, Δημήτρης Τσόλης.

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.

24€ (κανονικό) / 20€ (φοιτητές, άνεργοι, μαθητές, άνω των 65)



Τε 10 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - «Εγώ θα σας τα πω!»

σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, κείμενα Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη με τους: Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξη Βιδαλάκη, Θανάση Ισιδώρου.

Μουσικοί επί σκηνής: Αντώνης Παλαμάρης, Κωστής Πυρένης, Βαγγέλης Οικονόμου, Δημήτρης Τσόλης.

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.

24€ (κανονικό) / 20€ (φοιτητές, άνεργοι, μαθητές, άνω των 65)



Πε 11 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - «Εγώ θα σας τα πω!»

σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, κείμενα Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη με τους: Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξη Βιδαλάκη, Θανάση Ισιδώρου.

Μουσικοί επί σκηνής: Αντώνης Παλαμάρης, Κωστής Πυρένης, Βαγγέλης Οικονόμου, Δημήτρης Τσόλης.

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.

24€ (κανονικό) / 20€ (φοιτητές, άνεργοι, μαθητές, άνω των 65)



Πα 12 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - «Εγώ θα σας τα πω!»

σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, κείμενα Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη με τους: Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξη Βιδαλάκη, Θανάση Ισιδώρου.

Μουσικοί επί σκηνής: Αντώνης Παλαμάρης, Κωστής Πυρένης, Βαγγέλης Οικονόμου, Δημήτρης Τσόλης.

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.

24€ (κανονικό) / 20€ (φοιτητές, άνεργοι, μαθητές, άνω των 65)



Σα 13 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - «Εγώ θα σας τα πω!»

σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, κείμενα Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη με τους: Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξη Βιδαλάκη, Θανάση Ισιδώρου.

Μουσικοί επί σκηνής: Αντώνης Παλαμάρης, Κωστής Πυρένης, Βαγγέλης Οικονόμου, Δημήτρης Τσόλης.

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.

24€ (κανονικό) / 20€ (φοιτητές, άνεργοι, μαθητές, άνω των 65)



Κυ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - «Εγώ θα σας τα πω!»

σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, κείμενα Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη με τους: Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξη Βιδαλάκη, Θανάση Ισιδώρου.

Μουσικοί επί σκηνής: Αντώνης Παλαμάρης, Κωστής Πυρένης, Βαγγέλης Οικονόμου, Δημήτρης Τσόλης.

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.

24€ (κανονικό) / 20€ (φοιτητές, άνεργοι, μαθητές, άνω των 65)



Δε 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ

«Όλα για σένα»

PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD

20€ (γενική είσοδος)



Τε 17 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ

Συμμετέχει η Βίκυ Καρατζόγλου

«Ταξιδεύοντας»

MDA ΕΛΛΑΣ, Σωματείο φροντίδας ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις

ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

(Για την ενίσχυση του πιλοτικού προγράμματος «Υποστήριξη Κατ’ Οίκον» των μελών του MDA Ελλάς με Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση ALS)

20€ (γενική είσοδος) / ΑΜΕΑ – είσοδος ελεύθερη



Πα 19 ΙΟΥΝΙΟΥ «ΧΑΣΑΜΕ ΤΗ ΘΕΙΑ ΣΤΟΠ»

του Γιώργου Διαλεγμένου σε σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη με τους: Ανδριάννα Ανδρέοβιτς, Τζόυς Ευείδη, Νατάσσα Κοτσοβού, Γιώργο Σουξέ, Χρήστο Τριπόδη, Αγνή Χιώτη. Μαζί τους οι: Βασίλης Γιαννέλος και Βαλεντίνο Βαλάσης.

Στην παράσταση ακούγεται ηχογραφημένη η φωνή της Χρύσας Ρώπα.

ΜΕΘΕΞΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

17€ (γενική είσοδος)



Δε 22 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Συμμετέχει η Έλενα Παναγιωτίδου

GALAXIAS LIVE PRODUCTIONS IKE

20€ (γενική είσοδος)



Τρ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΣΕΚΜΕ»

σε κείμενο - σκηνοθεσία Τόλη Παπαδημητρίου με τους: Τόλη Παπαδημητρίου, Πηνελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνο Γαβαλά, Αντώνη Στάμο, Αντώνη Καλομοιράκη, Άννη Θεοχάρη. Στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου.

ΜΑΡΚΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

30€ (Διακεκριμένη) / 25€ (Α΄ Ζώνη) / 25€ (Β΄ Ζώνη) / 20€ (Β΄ Ζώνη: φοιτητές, άνεργοι, παιδιά, ΑμεΑ, πολύτεκνοι)



Τε 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

Γ. ΛΑΟΥΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

15€ (γενική είσοδος)



Πε 25 ΙΟΥΝΙΟΥ «Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ»

του Γιάννη Ξανθούλη σε σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη με τους: Άννα Βασιλείου, Βασίλη Γιαννέλο, Ηρώ Γκουλίτου, Ελένη Φανδρίδου, Αλέξανδρο Σαριπανίδη, Λυδία Σγουράκη, Χρήστο Σωνάκη.

ΜΕΘΕΞΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΟ

10€ (γενική είσοδος)



Πα 26 ΙΟΥΝΙΟΥ «ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΟΥ ΚΡΑΤΑΩ ΤΟ ΧΕΡΙ»

του Τάσου Ιορδανίδη σε σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα με τους: Τάσο Ιορδανίδη και Θάλεια Ματίκα.

ΜΑΡΚΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

27€ (Διακεκριμένη) / 25€ (Α΄ Ζώνη) / 23€ (Β΄ Ζώνη)



Σα 27 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΚΑΙΟΣ

«360 μοίρες»

UTOPIA PLUS

20€ (γενική είσοδος)















Κυ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ «ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΘΗΒΑ»

του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου με τους: Θάνο Λέκκα και Δημήτρη Καπουράνη.

ΚΝΩΣΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.

22€ (κανονικό) / 20€ (άνεργοι, φοιτητές, μαθητές, άνω των 65)



Δε 29 ΙΟΥΝΙΟΥ «Ο ΣΩΖΩΝ ΕΑΥΤΟΝ ΣΩΘΗΤΩ»

του Eduardo de Filippo σε σκηνοθεσία Ταμίλλα Κουλίεβα με τους: Δημήτρη Παπανικολάου, Θανάση Κουρλαμπά, Δανάη Παππά, Μιχάλη Πανάδη, Πάνο Κλάδη, Ιάσωνα Βροχίδη και Ταμίλλα Κουλίεβα.

STAGES NETWORK A.E.

18€ (γενική είσοδος)



Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2026



Τε 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΦΑΚΑΡΟΣ – Ικαριώτικο γλέντι, PAPAZO & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΓΚΟΥ

«1Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΩΤΟΥ»

Γ. ΛΑΟΥΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

13€ (earty birds) / 15€ (γενική είσοδος)



Πε 2 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΑΝΤΙΓΟΝΗ»

του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη με τους: Λένα Παπαληγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάση Δόβρη, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λένα Μποζάκη, Νάνσυ Μπούκλη, Γιώργο Νούση, Βαγγέλη Σαλευρή, Ιώβη Φραγκάτου.

ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ Ε.Ε.

20 - 25€ (κανονικό) / 13€ (προσφορά για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων)



Πα 3 ΙΟΥΛΙΟΥ «Η ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ!»

του Γιώργου Καπουτσίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη με τους: Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκώτη, Σταμάτη Φακορέλη και Μαρία Φιλίνη.

ARK PRODUCTIONS Ε.Ε.

22€ (κανονικό) / 20€ (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ)



Σα 4 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΜΙΑ ΖΩΗ, ο Μονόλογος μιας Μοδίστρας»

σε κείμενο – σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια με τη Νένα Μεντή.

ΜΕΤΟΙΚΟΣ PRODUCTIONS Ε.E.

22€ (κανονικό) / 20€ (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ)



Κυ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ»

της Ζωρζ Σαρή σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καλογιάννη με τους: Κορίνα Αλεξανδρίδου, Δέσποινα Αμαράντου, Πέτρο Λιόντα, Νάγη Παρασκευοπούλου, Δημήτρη Νάστο, Μαρία Ντούρου.

ΑΡΤ-ΠΟΕΙΟ Α.Μ.Κ.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΟ

12€ (προπώληση) / 14€ (ταμείο)



Δε 6 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΣΤΡΑΚΑΣΤΡΟΥΚΕΣ»

σε κείμενο – ερμηνεία - τραγούδια Δημήτρη Σαμόλη και σκηνοθεσία Μάριου Κακουλλή.

ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ Ε.Ε.

17€ - 20€ (κανονικό) / 15€ (προσφορά για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων)



Τρ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ»

του Μολιέρου σε διασκευή-σκηνοθεσία Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου με τους: Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνο Σταθακόπουλο, Ιωάννη Απέργη, Θάνο Μπίρκο, Αντιγόνη Νάκα.

ΑΦΟΙ ΤΑΓΑΡΗ Ο.Ε.

30€ (Διακεκριμένη) / 25€ (Α΄ Ζώνη) / 25€ (Β΄ Ζώνη) / 20€ (Β΄ Ζώνη: φοιτητές, άνεργοι, παιδιά, ΑμεΑ, πολύτεκνοι)



Τε 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ

Μαζί της οι ΑΤΑΡ ΤΟΥ ΤΑΡ Live

NOVEL VOX Ε.Π.Ε.

19€ (ταμείο) / 17€ (προπώληση)



Πε 9 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΡΑΤΗ»

του Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη με τους: Θάνο Αλεξίου, Στέλιο Δημόπουλο, Βασιλική Διαλυνά, Άλκηστη Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκη Παπαδημητράτο, Στάθη Σταμουλακάτο, Αντώνη Τσιοτσιόπουλο.

Ακούγονται οι μουσικοί Θάνος Καζαντζής – τύμπανα, Νίκος Παπαϊωάννου – μπάσο & analog synth και Κώστας Νικολόπουλος - κιθάρες.

Στο ραδιόφωνο ακούγεται η φωνή της Παναγιώτας Παπαδημητρίου

ΧΩΡΑ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.

23€ (κανονικό) / 20€ (άνεργοι, φοιτητές, μαθητές, άνω των 65)



Πα 10 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΡΑΤΗ»

του Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη με τους: Θάνο Αλεξίου, Στέλιο Δημόπουλο, Βασιλική Διαλυνά, Άλκηστη Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκη Παπαδημητράτο, Στάθη Σταμουλακάτο, Αντώνη Τσιοτσιόπουλο.

Ακούγονται οι μουσικοί Θάνος Καζαντζής – τύμπανα, Νίκος Παπαϊωάννου – μπάσο & analog synth και Κώστας Νικολόπουλος - κιθάρες.

Στο ραδιόφωνο ακούγεται η φωνή της Παναγιώτας Παπαδημητρίου

ΧΩΡΑ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.

23€ (κανονικό) / 20€ (άνεργοι, φοιτητές, μαθητές, άνω των 65)



Σα 11 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

Μαζί του ο ZAF

223 EVENTS PC

20€ (προπώληση) / 25€ (ταμείο)



Κυ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ «Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΟΖ»

σε κείμενο και σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα με τους: Χρύσα Νταούλη, Γιάννη Τσούκα, Νίκο Αμπουσαάρ, Σπύρο Στελιανέση, Γιώργο Καρανίκα, Φανή Μιτσοπούλου, Κατερίνα Κλαυδιανού.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ «ΝΤΟΥΕΝΤΕ»

ΠΑΙΔΙΚΟ

12€ (ταμείο) / 10€ (προπώληση)



Δε 13 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ, Γυναίκες στην εξουσία»

του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη με τους: Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Μαρίνα Ασλάνογλουμ Κωνσταντίνο Ασπιώτη, Ίντρα Κέιν, Φοίβο Ριμένα, Δήμητρα Βήττα, Μαρία Κυρώζη, Διονυσία Μπαλαμώτη, Ερωφίλη Παναγιωταρέα, Αναστασία Τζελέπη.

ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ Ε.Ε.

25€ (Α΄ Ζώνη) / 20€ - 23€ (Β΄ Ζώνη) / 13€ (προσφορά για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων)



Τρ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ»

του Federico Garcia Lorca σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου με τους: Ντίνα Αβαγιανού, Άγγελο Ανδριόπουλο, Νίκο Αρβανίτη, Αναστασία Βαγενά, Γιώργο Βούντα, Χριστίνα Βράκα, Τζένη Καζάκου, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Αστέρη Κρικώνη, Αγγελική Λεμονή, Δημήτρη Όντο, Νίκη Παλλικαράκη, Παναγιώτη Ψακίδη.

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

18€ (κανονικό) / 15€ (προπώληση) / 12€ (άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, άνω των 65, ομαδικό άνω των 8 ατόμων)



Τε 15 ΙΟΥΛΙΟΥ «CARMEN»

Το φημισμένο Κρατικό BALLETTO DI MILANO, που θεωρείται από τα καλύτερα της Ιταλίας, παρουσιάζει την «Carmen», ένα μπαλέτο βασισμένο πάνω στη νουβέλα του Prosper Merimee και σε μουσική του Georges Bizet. Μία αθάνατη ιστορία για την αγάπη και το πάθος που συνεχίζει να προκαλεί βαθιά συναισθήματα.

Το Balletto di Milano, που οι χορευτές του προέρχονται από τη θρυλική Ακαδημία La Scala και έχει λάβει από το Ιταλικό Κράτος τον τίτλο του πρεσβευτή του ιταλικού μπαλέτου, γοητεύει το κοινό σε όλο τον κόσμο με την τέχνη και την κομψότητά του.

INTERSHOW PRODUCTIONS

35€ (Α΄ Ζώνη) / 26€ (Β΄ Ζώνη) / 20€ (Γ΄ Ζώνη)



Πε 16 ΙΟΥΛΙΟΥ «SEXY LAUNDRY»

της Michele Riml σε σκηνοθεσία Σπύρου Παπαδόπουλου με τους: Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουϊζίδου

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

23€ (κανονικό) / 20€ (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ)



Πα 17 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΕΝ, Το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας»

του Μορίς Λεμπλάν σε διασκευή - σκηνοθεσία Αθηνάς Χατζηαθανασίου με τους: Θοδωρή Ανθόπουλο, Χρήστο Ζαν Μπατίστ, Πάνο Κορογιαννάκη, Γιώργο Λιάκο, Κωνσταντίνο Ρόδη και Αθηνά Χατζηαθανασίου.

CALD O.E.

ΠΑΙΔΙΚΟ

13€ (ταμείο) / 12€ (προπώληση) / 10€ (προπώληση μειωμένο)



Σα 18 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΒΑΚΧΕΣ»

του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Javor Gardev με τους: Ραψωδοί (The Tiger Lillies): Martyn Jacques, Adrian Stout, Budi Butenop.

Παίζουν: Leonid Yovchev, Samuel Finzi, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Λουκία Μιχαλοπούλου, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Ivan Youroukov, Martin Dimitrov, Ivan Nikolov.

Χορός των Βακχών: Kremena Slavcheva, Ξένια Γραμματικού, Δανάη Σταματοπούλου, Αλεξάνδρα Γαϊδατζή, Nadya Keranova, Νεφέλη Ανθοπούλου, Ελένη Θυμιοπούλου, Alexandra Svilenova, Αγγελική Κιντώνη, Ζωή Ευθυμίου, Ευθυμία Δανιηλίδου, Πολυξένη Σπυροπούλου.

Τη μουσική υπογράφουν και ερμηνεύουν ζωντανά οι THE TIGER LILLIES, το διεθνούς φήμης βρετανικό συγκρότημα όπου υποδύονται μορφές από το διονυσιακό σύμπαν.

Συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου Βουλγαρίας IBAN BAZOB και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Η παράσταση θα είναι στην αγγλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους.

ΒΕΓΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

20€ έως 35€ (Ζώνες)



Τρ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ»

των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου με τους: Αντώνη Λουδάρο, Ματθίλδη Μαγγίρα, Γιώργο Χρανιώτη, Παντελή Καναράκη, Σύλβια Δελικούρα, Κώστα Καζάκα, Μάνο Ιωάννου.

ΦΙΛΙΠ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.

20€ (γενική είσοδος)



Πε 23 ΙΟΥΛΙΟΥ «SUPERINIA, Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη!»

σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού με τους: Νάντια Αντωνίου, Γιάννα Σισκοπούλου, Ραφαέλα Καβαζαράκη, Νίκο Λημνιό.

BK EVENT PRODUCTIONS O.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΟ

10€ (προπώληση) / 12€ (κανονικό) / 8€ (ΑμεΑ, άνεργοι, πολύτεκνοι)



Πα 24 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΑΔΩΝ»

του Κάρλο Γκολντόνι σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα με τους: Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Φαίη Ξυλά, Γιωργή Τσαμουράκη, Γιώργο Ψυχογιό, Άρη Κακλέα, Φραγκίσκη Μουστάκη, Μένη Κωνσταντινίδου, Πάνο Παπαϊωάννου, Βαγγέλη Δαούση, Στεφανία Σωτηροπούλου, Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Δημήτρη Σταυριανόπουλο και Νίκο Μυλωνόπουλο.

Μουσικός επί σκηνής: Βάιος Πράπας

ARISE ENTERTAINMENT & MORE E.E.

23€ (κανονικό) / 20€ (άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητές, ΑμεΑ)



Σα 25 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ

«Στιγμή Ονειροπόλα!»

Από τη μαγεία της Όπερας ως το πάθος και την ψυχή του Λαϊκού τραγουδιού.

ΧΡΟΙΑ / CHROIA

15€ (γενική είσοδος) / 10€ (προπώληση)



Κυ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ»

της Lidia Brankovic σε σκηνοθεσία Χριστόφορου Χριστοφορίδη με τους: Νεκταρία Γκαγκαβούζη, Χρήστο Μηνασίδη, Θεοχάρη Μπαϊρακταρίδη, Ματθίλδη Τσέκου.

TWIMAGINATION O.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΟ

15€ (Α΄ Ζώνη) / 12€ (Β΄ Ζώνη)



Τρ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΑΝ ΑΚΟΥΣΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»

Ο «άνθρωπος ορχήστρα» Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος συναντά τον ηθοποιό και performer Λευτέρη Ελευθερίου και στήνουν παρέα μια διασκεδαστική Συναυλία με τα αγαπημένα σας ελληνικά και ξένα παιδικά τραγούδια. Μια συναυλία για παιδιά και όσους αισθάνονται παιδιά!

Μαζί τους επί σκηνής, παίζει μουσική και τραγουδάει ο μαέστρος Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος.

ELEFTHERIOU ENTERPRISES & PRODUCTIONS

ΠΑΙΔΙΚΟ

12€ (κανονικό) / 10€ (προπώληση) / 8€ (οικογενειακό εισιτήριο)



Πε 30 ΙΟΥΛΙΟΥ «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ»

Ο Καραγκιόζης αναλαμβάνει χρέη ναυαγοσώστη. Όλα κυλάνε νερό με τον Χατζηαβάτη να ετοιμάζει τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες, όμως κάποιος ... στρώνει ένα σχέδιο για να διώξει όλο τον κόσμο από την παραλία. Σε μία παράσταση για τις θάλασσες και το περιβάλλον μας, ο Καραγκιόζης χρειάζεται τη βοήθειά σας για να τα καταφέρει.

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – Θέατρο σκιών, κούκλας και μαριονέτας»

ΠΑΙΔΙΚΟ

7€ (γενική είσοδος)



Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2026



Δε 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΨΕ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ»

της Debbie Isitt σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου με τους: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λαέρτη Μαλκότση και Έλενα Χαραλαμπούδη.

ΜΑΡΙΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

25€ (Α΄ Ζώνη) / 20€ (Β΄ Ζώνη)



Τε 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ «Η ΜΑΣΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΚΟΥΔΟΣ»

Η βραβευμένη σειρά της Animaccord σε σκηνοθεσία Ταμίλλας Κουλίεβα με τους: Τάσο Αθανασέλο, Στέλλα Δροσινού, Βασιλική Ζαφειρίου, Ελβίρα Πολυτίμη Θεμελή, Ιορδάνη Ιωαννίδη, Κριστιάνα Καρρίκι, Κωνσταντίνα Λάγγη, Βλάση Παπακωνσταντίνου.

Η Μάσα, ο Αρκούδος, η Ρόζι, η Σκιουρίνα, ο Λαγός, το Πάντα, η Σίλλυ και ο Σλάυ και φυσικά η Ντάσα μας υποδέχονται και μας υπόσχονται μία περιπέτεια γεμάτη μουσικές, γέλιο, τραγούδι, ακροβατικά, παιχνίδι.

KOLOSSAION PRODUCTIONS

ΠΑΙΔΙΚΟ

13€ (προπώληση) / 14€ (ταμείο)



Πε 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ «Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΝΤΡΕΪΚ ΚΑΙ Η ΜΑΥΡΗ ΧΗΡΑ»

του David Tristram σε σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου με τους: Μάριο Αθανασίου, Βαλέρια Κουρούπη, Σπύρο Πούλη και Αλέξανδρο Σάουκ

B. STAGE ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

17€ (προπώληση) / 20€ (κανονικό) / 17€ (παιδιά έως 12 ετών, φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ) /



Δε 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ «ΠΛΟΥΤΟΣ»

του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Μάρκου Σεφερλή με τους: Μάρκο Σεφερλή, Θοδωρή Ρωμανίδη, Γιώργο Λαμπάτο, Λεωνίδα Ιορδάνου, Δάνη Νικολαΐδη, Γιώργο Κοντογιάννη, Ελένη Χονδρογιάννη, Γιώργο Μαντά, Εύα Αμερικάνου, Πάρια Θεοδώρου, Στέφανο Λούρο, Άρνολντ Χάτζη, Σταυρούλα Κουμεντάκου.

COMEDY PLANET E.E.

25€ (κανονικό) / 20€ (παιδιά έως 12 ετών, φοιτητές, κάρτα ΟΑΕΔ, Fan Club – με την επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας)



Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2026



Τρ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΜΗΔΕΙΑ»

του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Nikita Milivojevic με τους: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Λάζαρο Γεωργακόπουλο, Άρη Λεμπεσόπουλο, Τάσο Σωτηράκη, Διονύση Πιφέα.

Στον ρόλο της τροφού η Ρένη Πιττακή.

Χορός: Ηλέκτρα Καρτάνου, Εμμανουήλ Κοντός, Ιωάννα Μπιτούνη, Κατερίνα Νταλιάνη, Μαριάμ Ρουχατζέ, Νίκος Τζιμάρας.

Μουσικοί επί σκηνής: Στέλιος Κατσατσίδης, Βαγγέλης Παρασκευαίδης.

Γ. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

25€ (κανονικό) / 20€ (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ)



Τε 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ»

Stand up Comedy show με τον ΚΩΣΤΑ ΜΑΛΙΑΤΣΗ

Σάτιρα και αυτοσαρκασμός για την παράλογη καθημερινότητα.

Γ. ΛΑΟΥΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

13€ (γενική είσοδος)



Πε 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «Ο ΑΛΕΚΟΣ ΒΓΗΚΕ ΑΠ’ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ»

σε σκηνοθεσία – κείμενο του Δημήτρη Μαλισσόβα με τους: Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου και μια πενταμελή ορχήστρα επί σκηνής.

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού & ΜΕΘΕΞΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

20€ (γενική είσοδος)



Πα 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΕΙΡΗΝΗ»

του Αριστοφάνη σε διασκευή – κείμενο - τραγούδια Φοίβου Δεληβοριά και σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου με τους: Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Πάνο Παπαδόπουλο, Έμιλυ Κολιανδρή, Ιωάννα Μαυρέα, Βάσω Καβαλιεράτου, Φοίβο Δεληβοριά, Νίκο Καραθάνο, Άγγελο Τριανταφύλλου.

Μαζί τους οι: Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Σπύρος Μπόσγας, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Άλκης Μπακογιάννης, Γιλμάζ Χουσμέν, Γιάννης Σαμψαλάκης, Βασίλης Παπαδόπουλος, Αντώνης Χρήστου

Μουσικοί επί σκηνής: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Θοδωρής Ρέλλος, Γιόελ Σότο, Γιάννης Αγγελόπουλος/Γιαν Βαν.

ARK PRODUCTIONS Ε.Ε.

25€ (κανονικό) / 23€ (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ)



Σα 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΡΑΤΗ»

του Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη με τους: Θάνο Αλεξίου, Στέλιο Δημόπουλο, Βασιλική Διαλυνά, Άλκηστη Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκη Παπαδημητράτο, Στάθη Σταμουλακάτο, Αντώνη Τσιοτσιόπουλο.

Ακούγονται οι μουσικοί Θάνος Καζαντζής – τύμπανα, Νίκος Παπαϊωάννου – μπάσο & analog synth και Κώστας Νικολόπουλος - κιθάρες.

Στο ραδιόφωνο ακούγεται η φωνή της Παναγιώτας Παπαδημητρίου

ΧΩΡΑ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.

23€ (κανονικό) / 20€ (άνεργοι, φοιτητές, μαθητές, άνω των 65)



Κυ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΜΑΓΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ»

σε κείμενο Μπίλιως Κωνσταντοπούλου, Νίκου Λημνιού και Αντώνη Ζιώγα και σκηνοθεσία Μπίλιως Κωνσταντοπούλου με τους: Ελευθερία Θανάση, Γεωργία Κούκα, Ανδρέα Παπαϊωάννου, Ειρήνη Πρεβεζάνου, Νίκο Χρηστίδη.

Μαζί τους η circus performer Αγγελική Δεληγιάννη

KOLOSSAION PRODUCTIONS

ΠΑΙΔΙΚΟ

13€ (προπώληση) / 14€ (ταμείο)



Δε 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

GALAXIAS LIVE PRODUCTION IKE

20€ (γενική είσοδος)



Τρ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΠΕΡΣΕΣ»

του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη με τους: Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταλειφό, Αναστάση Ροϊλό και Σταύρο Σβήγκο.

Χορός: Αλεξανδρόπουλος Πάρης, Δεληθανάση Αγγελική, Δερμεντζίδης Κρητικός Γιώργος, Εξακοίδης Γιώργος, Θεμελή Ξένια, Κισσανδράκης Γιώργος, Κωνσταντινίδης Γιώργος, Μακρής Ντένης, Μανδρινός Δημήτρης, Μανωλάς Νίκος, Πατερμαλή Αγγελική, Πίττα Τατιάνα- Άννα, Σακελλαριάδη Πέννυ, Σωτηροπούλου Σαββίνα, Τρυφουλτσάνης Βασίλης, Τσαλίκης Βασίλης, Φύτρος Σαμψών.

MAROSSOULIS PRODUCTIONS E.E.

25€ (κανονικό) / 20€ (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ)



Τε 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΕΣ»

της Νεφέλης Μαϊστράλη σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη & Χάρη Κρεμμύδα με τους: Ελένη Βλάχου, Σταύρο Γιαννουλάδη, Τάσο Δημητρόπουλο, Αργυρώ Θεοδωράκη, Κατερίνα Λάττα, Αριστέα Σταφυλαράκη, Ελένη Τσιμπρικίδου.

ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ Ε.Ε.



Πε 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Μουσικό Αφιέρωμα στον ENNIO MORRICONE

«Oscar Winning Music»

Οι πασίγνωστες μελωδίες του μεγάλου Ιταλού συνθέτη Ennio Morricone, πρωταγωνιστούν στη συναυλία με το Female Ensemble "LE MUSE" από την Ιταλία και τη μοναδική σοπράνο, diva του Morricone, SUSANNA RIGACCI που τον ακολούθησε σε όλες τις συναυλίες του επί 20 χρόνια. Ταυτόχρονα με την ερμηνεία των πιο γνωστών soundtracks στην ιστορία του κινηματογράφου, θα προβάλλονται εικόνες και στιγμιότυπα από τις ταινίες, δημιουργώντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

INTERSHOW PRODUCTIONS

30€ (Α΄ Ζώνη) / 25€ (Β΄ Ζώνη) / 20€ (Γ΄ Ζώνη)



Πα 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ»

του Μποστ σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη με τους: Υρώ Μανέ, Άκη Σακελλαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο, Δαυίδ Μαλτέζε, Παναγιώτη Γουρζουλίδη, Βασίλη Παπαδημητρίου, Αρετή Πασχάλη, Νίνα Φώσκολου. Στον ρόλο της παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης.

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ, GR ENTERTAINMENT WORLD LTD

25€ (κανονικό) / 22€ (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ)



Κυ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ»

του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία - δραματουργική επεξεργασία και απόδοση: Αστέριου Πελτέκη με τους: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερό Κατσούλη, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτη Πετράκη, Νίκο Γεωργάκη, Γιάννη Χαρίση, Σοφία Καλεμκερίδου.

Συμμετέχουν οι: Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Αντώνης Αντωνάκος, Δημήτρης Διακοσάββας, Χρύσα Ζαφειριάδου, Κατερίνα Καυκούλα, Αναστασία Κελέση, Θάνος Κοντογιώργης, Τατιάνα Μελίδου, Δημήτρης Μορφακίδης, Χρυσή Μπαχτσεβάνη, Δημήτρης Ναζίρης, Ευθύμης Παππάς, Βάσω Παύλου, Χριστίνα Πετρολέκα, Μαριέττα Πρωτόπαπα, Κώστας Σαντάς, Εύη Σαρμή, Γιάννης Τσεμπερλίδης.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

17€ (προπώληση) / 20€ (κανονικό) / 14€ (φοιτητές, άνω των 65) / 11€ (δάσκαλοι & καθηγητές, ομαδικό 20 ατόμων) / 10€ (άνεργοι) / 8€ (ΑμεΑ & συνοδοί ΑμεΑ) / 20 Ατέλειες σε κάθε παράσταση για ηθοποιούς εκτός ΚΘΒΕ και σπουδαστές θεατρικών σπουδών, κατόπιν κάλυψης των Ατελειών τιμή εισιτήριου 8€



Δε 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ

«30 χρόνια»

MENTA PRODUCTIONS AND MANAGEMENT E.E.

25€ (Α΄ Ζώνη) / 22€ (Β΄ Ζώνη) / 20€ (Γ΄ Ζώνη)



Τρ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ

«30 χρόνια»

MENTA PRODUCTIONS AND MANAGEMENT E.E.

25€ (Α΄ Ζώνη) / 22€ (Β΄ Ζώνη) / 20€ (Γ΄ Ζώνη)



Πε 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΚΥΡΙΕ ΓΚΡΗΝ»

του Jeff Baron σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη με τους: Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχέα.

NON GRATA PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

20€ (κανονικό) / 18€ (φοιτητές, άνεργοι, άνω των 65, ΑμεΑ, παιδικό από 6 έως 12 ετών)



Πα 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ»

Ο Καραγκιόζης παίρνει μέρος στο μεγάλο φεστιβάλ με ποδήλατα στο πάρκο της πολιτείας. Θα μάθει ο ήρωάς μας τα σήματα κυκλοφορίας και ποιος θα είναι εν τέλει ο μεγάλος νικητής; Ένα είναι το σίγουρο πως ο αγώνας μας έχει ένα βαθύτερο νόημα, «ευ αγωνίζεστε». Τρέξετε μικροί και μεγάλοι για μια σπαρταριστή περιπέτεια με γέλια!! Μην τη χάσετε!

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – Θέατρο σκιών, κούκλας και μαριονέτας»

ΠΑΙΔΙΚΟ

7€ (γενική είσοδος)



Σα 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ»

του Αντώνη Τσιπιανίτη Αθερινού σε σκηνοθεσία Σταμάτη Πατρώνη με την Κατερίνα Διδασκάλου.

GR ENTERTAINMENT WORLD LTD

18€ (κανονικό) / 15€ (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ)



Κυ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «Πάμε ΔΩΔΩΝΗ;»

Ο Πολιτιστικός Όμιλος ΔΩΔΩΝΗ θα παρουσιάσει μουσικοχορευτικό πρόγραμμα σε ένα αφιέρωμα στην ελληνική μας παράδοση, με τη συμμετοχή μουσικών, χορευτικών και θεατρικών σχημάτων.

Υπεύθυνος εκδήλωσης ο χοροδιδάσκαλος Γιώργος Γκολέμης.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΔΩΔΩΝΗ»

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ



Δε 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«Όλη η Ελλάδα μια αγκαλιά»

ΗΛΙΑΣ ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ

Ένα μουσικό project σε ιδέα, σύλληψη και υλοποίηση του Ηλία Παλιουδάκη που ενώνει την Ελλάδα. Μια μεγάλη λαϊκή πολιτιστική διαδρομή στο καλό ελληνικό τραγούδι, από το παραδοσιακό στο αυθεντικό λαϊκό, με τον ερμηνευτή που γνώρισε και αγάπησε ο κόσμος από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Σασμός».

ΚΑΝΑΛΙ 1 & Papagiannakis audio I.K.E.

ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

13€ (προπώληση) / 15€ (ταμείο)



Τε 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ & ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

στα λαϊκά του ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟΥ

PRODUCTION CELESTIAL ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

20€ (κανονικό) / 16€ (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ, άνω των 65)



Κυ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«Τα παιδιά, η ελπίδα μας»

Συμμετέχουν: Βαγγέλης Κονιτόπουλος, Στέλλα Κονιτοπούλου, Βασίλης Σαλέας, Σαράντης Σαλέας, Θέμης Αδαμαντίδης, Λίνα Ροδοπούλου, Μαρία Σεβαστού, κ.α.

Τη συναυλία πλαισιώνουν η Νεανική Μικτή Χορωδία της Λεοντείου Σχολής Αθηνών και η Χορωδία Αποφοίτων της Λεοντείου Σχολής Αθηνών «Vox Fortis».

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ, Κοινωφελές Ίδρυμα

ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

(Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον Σύλλογο ΕΛΠΙΔΑ)

20€ (γενική είσοδος)



Δε 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ

Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος

Συμμετέχει η χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς

Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

18€ (γενική είσοδος)