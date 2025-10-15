Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Ο Σωτήρης Κοντιζάς ambassador της Αγοράς στο φετινό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
Ο Σωτήρης Κοντιζάς ambassador της Αγοράς στο φετινό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
Ο αγαπημένος σεφ θα προωθήσει τις σημαντικές διεργασίες μέσα από τις οποίες προκύπτει το σινεμά του αύριο
Με ambassador τον αγαπημένο σεφ Σωτήρη Κοντιζά επιστρέφει η Αγορά του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, πιο δυναμική από ποτέ. Ο Σωτήρης Κοντιζάς θα προωθήσει τις σημαντικές διεργασίες μέσα από τις οποίες προκύπτει το σινεμά του αύριο, φροντίζοντας παράλληλα να επικοινωνήσει σε δημιουργούς, δημοσιογράφους, καθώς και στο ευρύ κοινό, τον κομβικό ρόλο της Αγοράς.
Φέτος, η Αγορά διοργανώνει ένα συναρπαστικό masterclass, ανοιχτό για το κοινό, από τον Σαβέριο Κοστάντσο, σκηνοθέτη και σεναριογράφο της σειράς «Η υπέροχη φίλη μου», ενώ παρουσιάζει όπως κάθε χρόνο πρωτοποριακές δράσεις για τους επαγγελματίες της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.
Η Αγορά (31 Οκτωβρίου-8 Νοεμβρίου), η οποία πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη του προγράμματος Creative Europe-MEDIA, προσφέρει μια σειρά από ευκαιρίες για δικτύωση και συμπαραγωγές, σε ολόκληρο το πεδίο της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας. Οι δραστηριότητες της Αγοράς, που λειτουργεί ως διεθνής συνάντηση και εκδήλωση δικτύωσης για τους επαγγελματίες του κινηματογράφου, θα πραγματοποιηθούν σε υβριδική μορφή -σε φυσικούς χώρους και online- παρουσιάζοντας ένα πλούσιο φάσμα από δραστηριότητες της βιομηχανίας, οι οποίες έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις χώρες από την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.
«Είναι πολύ τιμητική η πρόσκληση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης να είμαι φέτος ambassador της Αγοράς και θα προσπαθήσω να βοηθήσω τους νέους επαγγελματίες όσο καλύτερα μπορώ. Νομίζω οι στιγμές που με έχουν καθορίσει επαγγελματικά είναι τα όχι που είπα και οι φορές που τόλμησα. Η πιο βασική πρώτη ύλη είναι η ΟΜΑΔΑ και να φροντίζεις, σε ό,τι κι αν κάνεις, να βάζεις ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» σημειώνει ο Σωτήρης Κοντιζάς.
Η Αγορά προσφέρει τον κατάλληλο χώρο δικτύωσης και ανταλλαγής know-how ώστε οι επαγγελματίες να μπορέσουν να βρουν την ομάδα και τον χαρακτήρα τους, αλλά και την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και τη δικτύωση και τη δημιουργική συνεργασία σε ολόκληρο το φάσμα της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.
Τα σχέδια ταινιών είναι τα εξής: ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΝΕ ΔΙΑ, Σκηνοθεσία: Νίκος Νταγιαντάς, Παραγωγή: Κωνσταντίνος Κουκούλης - ΠLANKTON, Ελλάδα · Η ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΕΙ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑ ΦΩΝΗ Σκηνοθεσία: Γιάννης Βεσλεμές, Παραγωγή: Νικόλας Αλαβάνος - FILMIKI, Ελλάδα · ΠΟΙΟΣ ΣΚOΤΩΣΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ, Σκηνοθεσία: Στρατής Χατζηελενούδας, Παραγωγή: Σπύρος Σκάνδαλος - Assumed Position Films, Ελλάδα · PIRATELAND Σκηνοθεσία: Σταύρος Πετρόπουλος, Παραγωγή: Λεωνίδας Κωνστανταράκος - Alaska Films, Συμπαραγωγή: Stephane Marschal - Yukunkun Productions, Ελλάδα, Γαλλία · THE DICTATOR'S DREAMS, Σκηνοθεσία: Erenik Beqiri, Παραγωγή: Dritan Huqi - On Film Production, Αλβανία · GIRL OF WIND Σκηνοθεσία: Moufida Fedhila, Παραγωγή: Mehdi Hmili - Dogma Films, Τυνησία · GOODBYE FOR NOW Σκηνοθεσία: Kasım Ördek, Παραγωγή: Fahriye Ismayilova - Parda Film Production, Συμπαραγωγή: Jules Grange - Kidam Production, Τουρκία, Γαλλία · IN GOOD FAITH Σκηνοθεσία: Anna Wowra, Παραγωγή: Tomáš Pertold, Julie Soffer - Perfilm, Συμπαραγωγή: Dagmara Piasecka - Green Rat, Τσεχία, Πολωνία σε συνεργασία με το MIDPOINT Institute· LA FORMA ANIMAL Σκηνοθεσία: Isa Luengo, Sofia Esteve, Παραγωγή: Laura Rubirola - Nocturna Pictures, Carlotta Schiavon, Eva Murgui - Vayolet Films, Ισπανία · THE LEAVES HANG TREMBLING Σκηνοθεσία: Stefan Djordjević, Παραγωγή: Dragana Jovović - Non-Aligned Films, Σερβία · THE LIFE AND TIMES OF ION G. Σκηνοθεσία: Andreea Cristina Bortun, Παραγωγή: Gabi Suciu - Atelier de Film, Ρουμανία σε συνεργασία με το Sofia Meetings · QUIET LAKE Σκηνοθεσία: Tonislav Hristov, Παραγωγή: Kaarle Aho & Kai Nordberg - Making Movies, Συμπαραγωγή: Andrea Stanoeva, Tonislav Hristov - Soul Food, Erika Malmgren, Annika Hellström - Cinenic Film, Φινλανδία, Βουλγαρία, Σουηδία · ROBBING BEIRUT Σκηνοθεσία: Katia Jarjoura, Παραγωγή: Michel Zana - Blue Train Films, Συμπαραγωγή: Elisa Pirir - Staer Film, Jana Wehbe - The Attic, Γαλλία, Νορβηγία, Λίβανος · THE UNMOVING HANDS Σκηνοθεσία: Víctor Diago, Παραγωγή: Andrés Mellinas - Boogaloo, Ισπανία σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου
Τα βραβεία του Crossroads Co-production Forum που απονέμει η διεθνής κριτική επιτροπή είναι:
• Βραβείο Δύο Τριανταπέντε (2|35) Post-production
• Βραβείο CNC (Centre National du Cinéma et de l'image animée) €8.000 για την ανάπτυξη σεναρίου
Φέτος, η Αγορά διοργανώνει ένα συναρπαστικό masterclass, ανοιχτό για το κοινό, από τον Σαβέριο Κοστάντσο, σκηνοθέτη και σεναριογράφο της σειράς «Η υπέροχη φίλη μου», ενώ παρουσιάζει όπως κάθε χρόνο πρωτοποριακές δράσεις για τους επαγγελματίες της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.
Η Αγορά (31 Οκτωβρίου-8 Νοεμβρίου), η οποία πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη του προγράμματος Creative Europe-MEDIA, προσφέρει μια σειρά από ευκαιρίες για δικτύωση και συμπαραγωγές, σε ολόκληρο το πεδίο της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας. Οι δραστηριότητες της Αγοράς, που λειτουργεί ως διεθνής συνάντηση και εκδήλωση δικτύωσης για τους επαγγελματίες του κινηματογράφου, θα πραγματοποιηθούν σε υβριδική μορφή -σε φυσικούς χώρους και online- παρουσιάζοντας ένα πλούσιο φάσμα από δραστηριότητες της βιομηχανίας, οι οποίες έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις χώρες από την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.
Ο Σωτήρης Κοντιζάς ambassador της ΑγοράςΟ Σωτήρης Κοντιζάς, μάγειρας και ιδιοκτήτης των Tanpopo και Hafu, κριτής για 10η χρονιά στο MasterChef Greece, θα συναντήσει στη Θεσσαλονίκη τους ανερχόμενους δημιουργούς που συμμετέχουν στην Αγορά και θα τους ενθαρρύνει στα πρώτα τους βήματα. Παράλληλα, θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους επαγγελματίες, τους καλλιτέχνες και το κοινό.
«Είναι πολύ τιμητική η πρόσκληση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης να είμαι φέτος ambassador της Αγοράς και θα προσπαθήσω να βοηθήσω τους νέους επαγγελματίες όσο καλύτερα μπορώ. Νομίζω οι στιγμές που με έχουν καθορίσει επαγγελματικά είναι τα όχι που είπα και οι φορές που τόλμησα. Η πιο βασική πρώτη ύλη είναι η ΟΜΑΔΑ και να φροντίζεις, σε ό,τι κι αν κάνεις, να βάζεις ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» σημειώνει ο Σωτήρης Κοντιζάς.
Η Αγορά προσφέρει τον κατάλληλο χώρο δικτύωσης και ανταλλαγής know-how ώστε οι επαγγελματίες να μπορέσουν να βρουν την ομάδα και τον χαρακτήρα τους, αλλά και την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και τη δικτύωση και τη δημιουργική συνεργασία σε ολόκληρο το φάσμα της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.
Συνεργασία με μεγάλους διεθνείς οργανισμούςΦέτος, η Αγορά του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, συνεργάζεται με τον υψηλού κύρους οργανισμό European Audiovisual Entrepreneurs - EAVE, που εξειδικεύεται στην επαγγελματική κατάρτιση, την ανάπτυξη έργων και τη δικτύωση παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσουν ένα μοναδικό εργαστήριο που έχει ως στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής και συμπαραγωγής. Επίσης, φιλοξενεί τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου εν όψει των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα το 2027. Παράλληλα, συνεχίζει τη συνεργασία με το Ινστιτούτο MIDPOINT, έναν διεθνή οργανισμό εκπαίδευσης και δικτύωσης στον οπτικοακουστικό τομέα για ανάπτυξη σεναρίου, το οποίο διοργανώνει για τους παραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Feature Launch, ένα εντατικό, εξειδικευμένο εργαστήριο με έμφαση στη βιωσιμότητα και τη στρατηγική των εταιρειών παραγωγής τους.
Crossroads Co-production ForumΦέτος, το 21ο Crossroads Co-production Forum θα δώσει την ευκαιρία σε 14 σχέδια ταινιών που προέρχονται από 16 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου να αναζητήσουν συμπαραγωγούς και χρηματοδότηση.
Τα σχέδια ταινιών είναι τα εξής: ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΝΕ ΔΙΑ, Σκηνοθεσία: Νίκος Νταγιαντάς, Παραγωγή: Κωνσταντίνος Κουκούλης - ΠLANKTON, Ελλάδα · Η ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΕΙ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑ ΦΩΝΗ Σκηνοθεσία: Γιάννης Βεσλεμές, Παραγωγή: Νικόλας Αλαβάνος - FILMIKI, Ελλάδα · ΠΟΙΟΣ ΣΚOΤΩΣΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ, Σκηνοθεσία: Στρατής Χατζηελενούδας, Παραγωγή: Σπύρος Σκάνδαλος - Assumed Position Films, Ελλάδα · PIRATELAND Σκηνοθεσία: Σταύρος Πετρόπουλος, Παραγωγή: Λεωνίδας Κωνστανταράκος - Alaska Films, Συμπαραγωγή: Stephane Marschal - Yukunkun Productions, Ελλάδα, Γαλλία · THE DICTATOR'S DREAMS, Σκηνοθεσία: Erenik Beqiri, Παραγωγή: Dritan Huqi - On Film Production, Αλβανία · GIRL OF WIND Σκηνοθεσία: Moufida Fedhila, Παραγωγή: Mehdi Hmili - Dogma Films, Τυνησία · GOODBYE FOR NOW Σκηνοθεσία: Kasım Ördek, Παραγωγή: Fahriye Ismayilova - Parda Film Production, Συμπαραγωγή: Jules Grange - Kidam Production, Τουρκία, Γαλλία · IN GOOD FAITH Σκηνοθεσία: Anna Wowra, Παραγωγή: Tomáš Pertold, Julie Soffer - Perfilm, Συμπαραγωγή: Dagmara Piasecka - Green Rat, Τσεχία, Πολωνία σε συνεργασία με το MIDPOINT Institute· LA FORMA ANIMAL Σκηνοθεσία: Isa Luengo, Sofia Esteve, Παραγωγή: Laura Rubirola - Nocturna Pictures, Carlotta Schiavon, Eva Murgui - Vayolet Films, Ισπανία · THE LEAVES HANG TREMBLING Σκηνοθεσία: Stefan Djordjević, Παραγωγή: Dragana Jovović - Non-Aligned Films, Σερβία · THE LIFE AND TIMES OF ION G. Σκηνοθεσία: Andreea Cristina Bortun, Παραγωγή: Gabi Suciu - Atelier de Film, Ρουμανία σε συνεργασία με το Sofia Meetings · QUIET LAKE Σκηνοθεσία: Tonislav Hristov, Παραγωγή: Kaarle Aho & Kai Nordberg - Making Movies, Συμπαραγωγή: Andrea Stanoeva, Tonislav Hristov - Soul Food, Erika Malmgren, Annika Hellström - Cinenic Film, Φινλανδία, Βουλγαρία, Σουηδία · ROBBING BEIRUT Σκηνοθεσία: Katia Jarjoura, Παραγωγή: Michel Zana - Blue Train Films, Συμπαραγωγή: Elisa Pirir - Staer Film, Jana Wehbe - The Attic, Γαλλία, Νορβηγία, Λίβανος · THE UNMOVING HANDS Σκηνοθεσία: Víctor Diago, Παραγωγή: Andrés Mellinas - Boogaloo, Ισπανία σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου
Τα βραβεία του Crossroads Co-production Forum που απονέμει η διεθνής κριτική επιτροπή είναι:
• Βραβείο Δύο Τριανταπέντε (2|35) Post-production
• Βραβείο CNC (Centre National du Cinéma et de l'image animée) €8.000 για την ανάπτυξη σεναρίου
• ArteKino International Award €6.000
• Βραβείο Finos Film €3.000 σε ελληνικό πρότζεκτ
• Βραβείο Producer’s Network του Φεστιβάλ των Καννών Διαπίστευση για παραγωγό πρότζεκτ, προκειμένου να συμμετάσχει στο προσεχές Producer’s Network του Marché du Film
• MIDPOINT Consulting Award Διαδικτυακές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη σεναρίου με μία/έναν από τους ειδικούς του Ινστιτούτου MIDPOINT.
Επίσης, στο πλαίσιο της Αγοράς απονέμονται τα εξής ανεξάρτητα βραβεία:
• Onassis Film Award €10.000 σε ελληνικό πρότζεκτ που συμμετέχει στην Αγορά (είτε στο Crossroads Co-production Forum είτε στο AGORA Works in Progress)
• Greener Screen Consultancy Award · Βραβείο Sofia Meetings του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σόφιας Επιλογή ενός κινηματογραφικού σχεδίου και παρουσίασή του στην προσεχή διοργάνωσή της Αγοράς τον Μάρτιο του 2026
• Βραβείο Γιώργος Καλογερόπουλος του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου Υποτροφία για το πρόγραμμα Script 2 Film Workshops σε ένα κινηματογραφικό σχέδιο
• Βραβείο THESSALONIKI EAVE Marketing Workshop Scholarship 2026 Υποτροφία για συμμετοχή παραγωγού στο EAVE Marketing Workshop με την υποστήριξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Η κριτική επιτροπή του Crossroads Co-production Forum αποτελείται από τους: Frank Hoeve - παραγωγός στην BALDR Film (Ολλανδία), Uljana Kim - παραγωγός στο Studio Uljana Kim (Λιθουανία) και Ανδρέα Ζουπάνο Κρητικό - παραγωγός και CΟΟ της Faliro House (Ελλάδα), καθώς και την Mathilde Hersant, μέλος της κριτικής επιτροπής για το Διεθνές Βραβείο Arte Kino - Επικεφαλής Οικονομικού τμήματος στο ARTE France Cinéma (Γαλλία).
Τα πρότζεκτ που θα συμμετάσχουν στα φετινά FOCUS sessions:
ΣΚΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ Σκηνοθεσία: Νικόλας Δημητρόπουλος, Παραγωγή: Τάσος Κορωνάκης - Laika Productions, Ελλάδα · BOYOS Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσαλαπάτης, Παραγωγή: Αντιγόνη Ρώτα - Squared Square, Ελλάδα · DISQUALIFIÉ Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ζούρας, Παραγωγή: Ισαβέλλα Αλωπούδη & Κατερίνα Τζούρου - Neda Film, Ελλάδα · PATRIOT Σκηνοθεσία - Παραγωγή: Πέννυ Παναγιωτοπούλου - P.P Productions, Ελλάδα
Agora Works in Progress
Το τμήμα Agora Works in Progress της Αγοράς επικεντρώνεται σε 8 ταινίες που βρίσκονται στο στάδιο του post-production, οι οποίες συνδέονται με τις περιοχές της Μεσογείου και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι επιλεγμένες ταινίες θα παρουσιαστούν σε σημαντικούς παράγοντες της κινηματογραφικής βιομηχανίας, όπως sales agents, διανομείς, παραγωγούς, streaming πλατφόρμες και προγραμματιστές κινηματογραφικών φεστιβάλ. Ο στόχος είναι η παροχή υποστήριξης στα συγκεκριμένα πρότζεκτ προκειμένου να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, να προσελκύσουν sales agents, να πραγματοποιήσουν την πρεμιέρα τους σε φεστιβάλ, αλλά και να εγκαθιδρύσουν κομβικές συνεργασίες.
Οι ταινίες: ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΜΕ ΤΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΜΑΤΙΑ Σκηνοθεσία: Θανάσης Νεοφώτιστος, Παραγωγή: Ιωάννα Μπολομύτη-Argonauts Productions S.A. Συμπαραγωγή: Atalante Productions S.A., YE Films Ltd., Sektor Film, Studio Corvus, Sense Production, Luna Film, Willa, Astrakan Films & Cold Iron Pictures, Ελλάδα, Κύπρος, Βόρεια Μακεδονία, Κροατία, Σερβία, Ρουμανία και Ηνωμένες Πολιτείες · ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΗΣΗ Σκηνοθεσία: Sherif Francis, Παραγωγή: Διονύσης Σαμιώτης - Tanweer Productions, Συμπαραγωγή: Κώστας Λαμπρόπουλος, Ελλάδα · ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΟΡΤΩΘΕΙΣ ΛΙΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σκηνοθεσία: Χρύσανθος Μαργώνης, Παραγωγή: Ελένη Κοσσυφίδου - Blackbird Productions, Συμπαραγωγή: Μαρίνος Χαραλάμπους - Boycott Films, Ελλάδα, Κύπρος · BLACK MONEY FOR WHITE NIGHTS Σκηνοθεσία: Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Παραγωγή: Kristina Grozeva, Petar Valchanov - Abraxas Film, Συμπαραγωγή: Irini Vougioukalou, Konstantina Stavrianou - Graal Films, Βουλγαρία, Ελλάδα · THE LION AT MY BACK Σκηνοθεσία: Τόνια Μισιαλή, Παραγωγή: Τόνια Μισιαλή - Bark like a cat films, Συμπαραγωγή: Katarzyna Ozga, Nicolas Steil - Iris Productions, Μαρίνος Χαραλάμπους, Vladimir Subotic- Avaton Films, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ελλάδα · PROMISED SPACES Σκηνοθεσία: Ivan Markovic, Παραγωγή: Jasmina Sijercic - Bocalupo Films, Zsofi Lili Kovacs - Fiskultura Films, Jelena Radenkovic - Big Time Production, Daniel Mattes - Anti-Archive, Γαλλία, Γερμανία, Σερβία, Καμπότζη · TONIGHT IS FOREVER Σκηνοθεσία: Fernando Souza, Παραγωγή: Quentin Laurent - Les Films de l'Oeil Sauvage, Συμπαραγωγή: Lucas Senecaut - L'Oeil Vif Films, Mina Moteki - Kowatanda Films, Fernando Souza - Dichosos los Ojos, Γαλλία, Ιαπωνία, Ισπανία · TRIP TO JERUSALEM Σκηνοθεσία: Michel Zarazir, Gaby Zarazir, Παραγωγή: Gaby Zarazir, Michel Zarazir - madame le tapis, Λίβανος
Τα βραβεία του Works in Progress που απονέμει η κριτική επιτροπή είναι:
• 119 Marvila Studios Award: Υπηρεσίες μίξης ήχου
• Βραβείο Authorwave Post-production: Post Production Cinema and Platform Mastering Services
• ERT Agora Works in Progress Award: €2.000 σε ελληνική ταινία
Επίσης, απονέμεται το ανεξάρτητο βραβείο:
• Onassis Film Award: €10.000 σε ελληνικό πρότζεκτ που συμμετέχει στην Αγορά (είτε στο Crossroads Co-production Forum είτε στο Agora Works in Progress)
Η κριτική επιτροπή του Agora Works in Progress αποτελείται από τους: Δανάη Σπαθάρα - παραγωγός στην Heretic (Ελλάδα), Dorian Magagnin - εκπρόσωπος πωλήσεων στην Cercamon (HAE), Barbara Wurm - Επικεφαλής Berlinale Forum (Γερμανία)
Ειδικά, φέτος, το Agora Series παρουσιάζει το Agora Series Talents, μια νέα πρωτοβουλία που υλοποιείται πιλοτικά και στοχεύει στην υποστήριξη νέων και καταξιωμένων σεναριογράφων σειρών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στο Agora Series Talents θα συμμετάσχουν φέτος οι Μαργαρίτα Γερογιάννη, Στέλλα Καβαλλιεράτου, Άννα Μαρία Λαγόρτση, Χριστίνα Μητροπούλου, Μάνος Παπαϊωάννου και Κατερίνα Παπαναστασάτου, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μια σειρά από εργαστήρια, masterclass και συναντήσεις 1:1 για την ανάπτυξη των πρότζεκτ τους με tutor την Ολλανδή παραγωγό και δημιουργό Fleur Winters. Τέλος, θα γίνει ειδική παρουσίαση και των έξι ταλέντων στους παρευρισκόμενους επαγγελματίες της Αγοράς.
Ο Σαβέριο Κοστάντσο, σκηνοθέτης και σεναριογράφος της σειράς Η υπέροχη φίλη μου (HBO, Rai), θα μιλήσει για την εμπειρία του στην προσαρμογή του διάσημου μυθιστορήματος της Έλενα Φεράντε στη μικρή οθόνη και θα μοιραστεί στοιχεία από τη δημιουργική διαδικασία του. Το masterclass θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου, 11.00-12.30, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας.
Στο πλαίσιο των Agora Series Talks θα παρουσιαστεί το case study για τη ευρωπαϊκή συμπαραγωγή Η Μεγάλη Χίμαιρα, μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ, της Foss Productions, της Beta Films, της MomPracem Film και της Boo Productions, βασισμένη στο κλασικό ελληνικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση. Ένα ακόμη σημαντικό σημείο του προγράμματος είναι η συζήτηση για την πνευματική ιδιοκτησία και τον τρόπο που οι ιδέες επηρεάζουν το κοινωνικό αφήγημα.
Το Agora Series θα φιλοξενήσει, επίσης, τα Agora Series Breakfast Meetings και θα εμπλουτιστεί από προβολές σειρών ως μέρος του επίσημου προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας νέες διεθνείς και ελληνικές παραγωγές.
Οι επιλεγμένοι επαγγελματίες του Thessaloniki Locarno Industry Academy θα συμμετάσχουν αυτόματα στην πρωτοβουλία Launchpad, αποκτώντας δωρεάν διαπίστευση για τα εξής ευρωπαϊκά κινηματογραφικά φεστιβάλ: Λοκάρνο, Tallinn Black Nights, Ρότερνταμ και Κάρλοβι Βάρι.
Συμμετέχουν: Εύη Γαβριηλίδου (ΕΚΚΟΜΕΔ), Χαράλαμπος Σουραπάς (Filmtrade), Klara Berdais (Restart), Beyza Yaren Büyük (Başka Sinema), Mariana Enriquez Denton Bustinza (SplicD Cinema / Barbican Young Film Programmers), Gaia Fossani (Locarno Pro), Alexandra Gabrizova (Disco Sailing), Leo Hervada Seux (Loco Films), Massimo Iannetti (Tallinn Black Nights Film Festival), Carmina Orozco Lopez (DOK Leipzig Industry).
Στους φετινούς συμμετέχοντες βρίσκουμε ταλαντούχους σκηνοθέτες, των οποίων οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες έχουν κερδίσει αναγνώριση στα Φεστιβάλ Κλερμόν-Φεράντ και Δράμας και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ελσίνκι μέσω της φετινής συνεργασίας με τη Φινλανδία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Bridge to the North.
Συμμετέχουν: Γιώργος Αγγελόπουλος, Κωστής Θεοδοσόπουλος, Βασίλης Παντελίδης, Γιάννης Συμβώνης, Esteban Azuela, Jenny Jokela και το καλλιτεχνικό δίδυμο Zhang & Knight.
Τα Agora Talks θα φιλοξενηθούν στην Κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης και γίνονται σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της φετινής Αγοράς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθούν συνολικά εννέα Talks:
ΣΑΒΒΑΤΟ, 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
12.00-13.30 Case study: Η Μεγάλη Χίμαιρα, μια ευρωπαϊκή συμπαραγωγή σειράς στην πράξη
Με αφορμή τη νέα δραματική σειρά Η Μεγάλη Χίμαιρα, συζητάμε για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της χρηματοδότησης συμπαραγωγών, την ανταλλαγή πόρων και τεχνογνωσίας, καθώς και για τις πολυπλοκότητες των διεθνών συνεργασιών.
Θα μιλήσουν οι:
Pier Giorgio Bellocchio, Παραγωγός- Mompracem
Στέλιος Κοτιώνης, Παραγωγός - Foss Productions
Ferdinand Dohna, Επικεφαλής Περιεχομένου και Συμπαραγωγών - Beta Film
Μαρία Κοζάκου, Γενική Διευθύντρια Προγράμματος – ΕΡΤ
Συντονισμός: Πόλυ Λυκούργου, κριτικός κινηματογράφου - Flix.gr, Nova
ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
15.30-16.30 Πνευματική Ιδιοκτησία (IP): Από πού προέρχονται οι ιδέες;
Στη συζήτηση αυτή, εξετάζουμε πώς οι ιδέες γεννιούνται, διαδίδονται και τελικά οδηγούν σε κοινωνικές αλλαγές. Από την παραγωγή της επιτυχημένης σειράς Adolescence έως τον αντίκτυπο της αφήγησης μεταξύ διαφορετικών μέσων, επαγγελματίες από τον χώρο του κινηματογράφου, των βιντεοπαιχνιδιών και των εκδόσεων αναστοχάζονται πώς η πνευματική ιδιοκτησία μπορεί να τροφοδοτήσει τον διάλογο, την πολιτισμική ανταλλαγή και νέους τρόπους σκέψης.
Θα μιλήσουν οι:
Alisha Hasan, Ιδρύτρια & Chief Innovation Officer - Helsinki Film Lab (Gaming and Transmedia Lab)
Niall Shamma, Παραγωγός - Warp Films
Niki Théron, Senior Manager σε διεθνή πρότζεκτ και ταινίες - Frankfurter Buchmesse GmbH
Maria Chiara Ventura, Υπεύθυνη Ανάπτυξης - Our Films
Συντονισμός: Ιωσηφίνα Γριβέα, δημοσιογράφος, 24media.gr
17.00-18.30 Γρήγορη λύση ή μακροπρόθεσμη στρατηγική: Επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση μεταξύ κινηματογράφου και τηλεόρασης
Η συζήτηση αυτή έχει ως στόχο να διερευνήσει πώς οι πλατφόρμες streaming και οι τηλεοπτικοί σταθμοί μπορούν να απομακρυνθούν από τα παλαιά επιχειρηματικά μοντέλα και να υιοθετήσουν τον ανεξάρτητο κινηματογράφο και την τηλεόραση ως σημαντικές, μακροπρόθεσμες επενδύσεις προς όφελος όλων.
Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων.
ΔΕΥΤΕΡΑ, 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
15:00-16:30 Οι χρηματοδότες ως συνεργάτες
Όταν οι κινηματογραφιστές ξεκινάνε την παραγωγή των ταινιών τους, ένα από τα πιο σημαντικά βήματα της διαδικασίας είναι να βρουν τους κατάλληλους συνεργάτες. Στη συζήτηση αυτή θα ακούσουμε έμπειρους χρηματοδότες που θα μιλήσουν για τις βέλτιστες πρακτικές και την προσέγγισή τους στη συνεργασία με κινηματογραφιστές.
Θα μιλήσουν οι:
Ali Khechen Film Training Senior Manager / Qumra Industry Senior Manager - Doha Film Institute
Anthony Muir Senior Executive - Film i Väst
Denitsa Yordanova Επικεφαλής του UK Global Screen Fund and International Funds - British Film Institute
Συντονισμός: Caroline von Kuhn Executive Director - Oxbelly
Σε συνεργασία με το OXBELLY
17:00-18:30 AGORA Bridge to the North: Ευκαιρίες Συμπαραγωγής με τη Φινλανδία
Το Bridge to the North καλωσορίζει τη Φινλανδία! Η πιο πρόσφατη συνεργασία της Αγοράς, φέρνει σε επαφή τον Νότο και τον Βορρά της Ευρώπης, καλωσορίζοντας κάθε χρόνο μια διαφορετική χώρα από τις περιοχές της Βαλτικής και των σκανδιναβικών χωρών. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να προωθήσει τις συμπαραγωγές, τις συνέργειες και τις πολιτιστικές ανταλλαγές που μπορούν να εμπλουτίσουν το παγκόσμιο κινηματογραφικό τοπίο.
Σε συνεργασία με το Finnish Film Foundation, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ελσίνκι, την Πρεσβεία της Φινλανδίας στην Αθήνα και το Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Θα μιλήσουν οι:
Petri Kemppinen Παραγωγός - Good Hand Production
Jaana Puskala Επικεφαλής Διεθνούς Τμήματος - Finnish Film Foundation
Μιχαήλ Τσαγκαράκης Διευθυντής Μονάδας Επενδυτικών Προγραμμάτων - Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας
Συντονισμός: Ζωή Κανδύλα Διευθύντρια Παραγωγής και Ανάπτυξης - Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας
ΤΡΙΤΗ, 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
15:00-16:30 Εναλλακτική χρηματοδότηση: Πώς να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ανεξάρτητων ταινιών
Σε όλη την Ευρώπη, η αυξανόμενη πίεση στα δημόσια ταμεία ωθεί τους επαγγελματίες του ανεξάρτητου κινηματογράφου να αναζητήσουν εναλλακτικές στρατηγικές χρηματοδότησης που μπορούν να τους βοηθήσουν να επιτύχουν σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον. Στη συζήτηση αυτή, θα διερευνήσουμε πώς οι παραγωγοί μπορούν να προσελκύσουν με πειστικό τρόπο επενδυτές και συνεργάτες για να υποστηρίξουν το όραμά τους.
Θα μιλήσει η:
Juliane Schulze Strategic creative economy expert
Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο MIDPOINT
17:00-18:30 Καινοτομία. Συνεργασία. Αλλαγή: Προετοιμάζοντας το μέλλον της κινηματογραφικής βιομηχανίας
Μιλάμε για τον κρίσιμο ρόλο των συνεργασιών με στόχο την ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής εν μέσω της ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης. Καθώς τα νέα εργαλεία επαναπροσδιορίζουν τις διαδικασίες παραγωγής, οι συνέργειες, η ομαδική εργασία και ο διεπιστημονικός διάλογος αποκτούν πρωταρχική σημασία.
Θα μιλήσουν οι:
Aleksi Hyvärinen Παραγωγός - The Alchemist
Janine Jackowski Παραγωγός - Komplizen Film GmbH
Συντονισμός: Γιώργος Τσούργιαννης Παραγωγός - Horsefly
Σε συνεργασία με το ACE Producers
ΤΕΤΑΡΤΗ, 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
15:00-16:30 Κάντε το σωστά: Από την ιδέα μέχρι το φεστιβάλ
Οι δημιουργοί επενδύουν σημαντικό κεφάλαιο, χρόνο και προσπάθεια για να κάνουν τις ταινίες τους. Και μετά τι; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τις δει το φεστιβαλικό κοινό; Ο κύκλος των φεστιβάλ είναι τεράστιος, περίπλοκος και μπορεί να είναι δαπανηρός. Μια συζήτηση για το ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές για τις δημιουργικές ομάδες και την ταινία.
Θα μιλήσουν οι:
Arianne Buhl Film Agent / Festival Strategist - The Right Ones
Tajana Kosor Festivals & Acquisitions - Heretic
Dorota Lech Film Curator -Toronto International Film Festival
Συντονισμός: Pauliina Ståhlberg CEO - Helsinki International Film Festival - Love and Anarchy
17:00-18:30 Εξυπνότερα σετ: Η τεχνολογία στην υπηρεσία μιας πιο πράσινης κινηματογραφικής βιομηχανίας
Συζητάμε για το πώς οι σύγχρονες τεχνολογίες, ιδίως η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να προωθήσουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην παραγωγή ταινιών. Καθώς η βιομηχανία αντιμετωπίζει αυξανόμενες κλιματικές προκλήσεις, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει καινοτόμες λύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και την ομαλότερη ροή εργασιών.
Θα μιλήσουν οι:
Bassam Alasad Παραγωγός, Διοργάνωση εκδηλώσεων, Climate Storytelling και Σύμβουλος Παραγωγής - Greener Screen
Έμμα Δοξιάδη Sustainability Coordinator - Everybodies
Γιώργος Χατζηβασιλείου PhD Φιλοσοφία της Τεχνητής Νοημοσύνης, Συγγραφέας, Δημοσιογράφος
Συντονισμός: Θοδωρής Γεωργακόπουλος Συγγραφέας, Δημοσιογράφος
Ask me Anything
Τα ραντεβού Ask Me Anything είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται στους παρευρισκόμενους δημιουργούς και επαγγελματίες καλεσμένους της Αγοράς, παρέχοντας εξατομικευμένες συνεδρίες συμβουλευτικής, πάνω σε θέματα όπως στρατηγική φεστιβάλ, χρηματοδότηση ταινιών, διανομή, διεθνείς πωλήσεις και μάρκετινγκ, υποστήριξη από το πρόγραμμα MEDIA, επαγγελματική ανάπτυξη, κλιματική αφήγηση και βιωσιμότητα στην κινηματογραφική παραγωγή, διαφορετικότητα και συμπερίληψη, intimacy coordination, ανάπτυξη και σχεδιασμός κοινού και πολλά άλλα. Μεταξύ των εταιρειών που εκπροσωπούνται φέτος, είναι οι EURIMAGES, OXBELLY, EAVE, Film Office Central Macedonia, Frankfurter Buchmesse GmbH, Thessaly Film Office, H.F.A.C.-Creative Greece, Drama International Short Film Festival, European Film Academy, Everybodies, Nordisk Film & TV Fond.
• Βραβείο Finos Film €3.000 σε ελληνικό πρότζεκτ
• Βραβείο Producer’s Network του Φεστιβάλ των Καννών Διαπίστευση για παραγωγό πρότζεκτ, προκειμένου να συμμετάσχει στο προσεχές Producer’s Network του Marché du Film
• MIDPOINT Consulting Award Διαδικτυακές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη σεναρίου με μία/έναν από τους ειδικούς του Ινστιτούτου MIDPOINT.
Επίσης, στο πλαίσιο της Αγοράς απονέμονται τα εξής ανεξάρτητα βραβεία:
• Onassis Film Award €10.000 σε ελληνικό πρότζεκτ που συμμετέχει στην Αγορά (είτε στο Crossroads Co-production Forum είτε στο AGORA Works in Progress)
• Greener Screen Consultancy Award · Βραβείο Sofia Meetings του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σόφιας Επιλογή ενός κινηματογραφικού σχεδίου και παρουσίασή του στην προσεχή διοργάνωσή της Αγοράς τον Μάρτιο του 2026
• Βραβείο Γιώργος Καλογερόπουλος του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου Υποτροφία για το πρόγραμμα Script 2 Film Workshops σε ένα κινηματογραφικό σχέδιο
• Βραβείο THESSALONIKI EAVE Marketing Workshop Scholarship 2026 Υποτροφία για συμμετοχή παραγωγού στο EAVE Marketing Workshop με την υποστήριξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Η κριτική επιτροπή του Crossroads Co-production Forum αποτελείται από τους: Frank Hoeve - παραγωγός στην BALDR Film (Ολλανδία), Uljana Kim - παραγωγός στο Studio Uljana Kim (Λιθουανία) και Ανδρέα Ζουπάνο Κρητικό - παραγωγός και CΟΟ της Faliro House (Ελλάδα), καθώς και την Mathilde Hersant, μέλος της κριτικής επιτροπής για το Διεθνές Βραβείο Arte Kino - Επικεφαλής Οικονομικού τμήματος στο ARTE France Cinéma (Γαλλία).
FOCUS SessionsΤα FOCUS sessions αποτελούν μια νέα πρωτοβουλία της Αγοράς, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Τέσσερα πρότζεκτ θα φιλοξενηθούν στην Αγορά και θα λάβουν πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούν να έχουν τη βέλτιστη παρουσίαση της ταινίας τους στις διεθνείς αγορές, αναζητώντας παράλληλα πιθανούς συνεργάτες και συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του πρότζεκτ.
Τα πρότζεκτ που θα συμμετάσχουν στα φετινά FOCUS sessions:
ΣΚΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ Σκηνοθεσία: Νικόλας Δημητρόπουλος, Παραγωγή: Τάσος Κορωνάκης - Laika Productions, Ελλάδα · BOYOS Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσαλαπάτης, Παραγωγή: Αντιγόνη Ρώτα - Squared Square, Ελλάδα · DISQUALIFIÉ Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ζούρας, Παραγωγή: Ισαβέλλα Αλωπούδη & Κατερίνα Τζούρου - Neda Film, Ελλάδα · PATRIOT Σκηνοθεσία - Παραγωγή: Πέννυ Παναγιωτοπούλου - P.P Productions, Ελλάδα
Agora Works in Progress
Το τμήμα Agora Works in Progress της Αγοράς επικεντρώνεται σε 8 ταινίες που βρίσκονται στο στάδιο του post-production, οι οποίες συνδέονται με τις περιοχές της Μεσογείου και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι επιλεγμένες ταινίες θα παρουσιαστούν σε σημαντικούς παράγοντες της κινηματογραφικής βιομηχανίας, όπως sales agents, διανομείς, παραγωγούς, streaming πλατφόρμες και προγραμματιστές κινηματογραφικών φεστιβάλ. Ο στόχος είναι η παροχή υποστήριξης στα συγκεκριμένα πρότζεκτ προκειμένου να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, να προσελκύσουν sales agents, να πραγματοποιήσουν την πρεμιέρα τους σε φεστιβάλ, αλλά και να εγκαθιδρύσουν κομβικές συνεργασίες.
Οι ταινίες: ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΜΕ ΤΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΜΑΤΙΑ Σκηνοθεσία: Θανάσης Νεοφώτιστος, Παραγωγή: Ιωάννα Μπολομύτη-Argonauts Productions S.A. Συμπαραγωγή: Atalante Productions S.A., YE Films Ltd., Sektor Film, Studio Corvus, Sense Production, Luna Film, Willa, Astrakan Films & Cold Iron Pictures, Ελλάδα, Κύπρος, Βόρεια Μακεδονία, Κροατία, Σερβία, Ρουμανία και Ηνωμένες Πολιτείες · ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΗΣΗ Σκηνοθεσία: Sherif Francis, Παραγωγή: Διονύσης Σαμιώτης - Tanweer Productions, Συμπαραγωγή: Κώστας Λαμπρόπουλος, Ελλάδα · ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΟΡΤΩΘΕΙΣ ΛΙΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σκηνοθεσία: Χρύσανθος Μαργώνης, Παραγωγή: Ελένη Κοσσυφίδου - Blackbird Productions, Συμπαραγωγή: Μαρίνος Χαραλάμπους - Boycott Films, Ελλάδα, Κύπρος · BLACK MONEY FOR WHITE NIGHTS Σκηνοθεσία: Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Παραγωγή: Kristina Grozeva, Petar Valchanov - Abraxas Film, Συμπαραγωγή: Irini Vougioukalou, Konstantina Stavrianou - Graal Films, Βουλγαρία, Ελλάδα · THE LION AT MY BACK Σκηνοθεσία: Τόνια Μισιαλή, Παραγωγή: Τόνια Μισιαλή - Bark like a cat films, Συμπαραγωγή: Katarzyna Ozga, Nicolas Steil - Iris Productions, Μαρίνος Χαραλάμπους, Vladimir Subotic- Avaton Films, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ελλάδα · PROMISED SPACES Σκηνοθεσία: Ivan Markovic, Παραγωγή: Jasmina Sijercic - Bocalupo Films, Zsofi Lili Kovacs - Fiskultura Films, Jelena Radenkovic - Big Time Production, Daniel Mattes - Anti-Archive, Γαλλία, Γερμανία, Σερβία, Καμπότζη · TONIGHT IS FOREVER Σκηνοθεσία: Fernando Souza, Παραγωγή: Quentin Laurent - Les Films de l'Oeil Sauvage, Συμπαραγωγή: Lucas Senecaut - L'Oeil Vif Films, Mina Moteki - Kowatanda Films, Fernando Souza - Dichosos los Ojos, Γαλλία, Ιαπωνία, Ισπανία · TRIP TO JERUSALEM Σκηνοθεσία: Michel Zarazir, Gaby Zarazir, Παραγωγή: Gaby Zarazir, Michel Zarazir - madame le tapis, Λίβανος
Τα βραβεία του Works in Progress που απονέμει η κριτική επιτροπή είναι:
• 119 Marvila Studios Award: Υπηρεσίες μίξης ήχου
• Βραβείο Authorwave Post-production: Post Production Cinema and Platform Mastering Services
• ERT Agora Works in Progress Award: €2.000 σε ελληνική ταινία
Επίσης, απονέμεται το ανεξάρτητο βραβείο:
• Onassis Film Award: €10.000 σε ελληνικό πρότζεκτ που συμμετέχει στην Αγορά (είτε στο Crossroads Co-production Forum είτε στο Agora Works in Progress)
Η κριτική επιτροπή του Agora Works in Progress αποτελείται από τους: Δανάη Σπαθάρα - παραγωγός στην Heretic (Ελλάδα), Dorian Magagnin - εκπρόσωπος πωλήσεων στην Cercamon (HAE), Barbara Wurm - Επικεφαλής Berlinale Forum (Γερμανία)
Agora SeriesΤο Agora Series επιστρέφει παρουσιάζοντας ένα διήμερο πρόγραμμα με masterclasses, συζητήσεις επαγγελματιών, παρουσίαση case study και εκδηλώσεις δικτύωσης που θα φέρουν κοντά δημιουργούς, παραγωγούς, καθώς και φορείς και επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα.
Ειδικά, φέτος, το Agora Series παρουσιάζει το Agora Series Talents, μια νέα πρωτοβουλία που υλοποιείται πιλοτικά και στοχεύει στην υποστήριξη νέων και καταξιωμένων σεναριογράφων σειρών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στο Agora Series Talents θα συμμετάσχουν φέτος οι Μαργαρίτα Γερογιάννη, Στέλλα Καβαλλιεράτου, Άννα Μαρία Λαγόρτση, Χριστίνα Μητροπούλου, Μάνος Παπαϊωάννου και Κατερίνα Παπαναστασάτου, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μια σειρά από εργαστήρια, masterclass και συναντήσεις 1:1 για την ανάπτυξη των πρότζεκτ τους με tutor την Ολλανδή παραγωγό και δημιουργό Fleur Winters. Τέλος, θα γίνει ειδική παρουσίαση και των έξι ταλέντων στους παρευρισκόμενους επαγγελματίες της Αγοράς.
Ο Σαβέριο Κοστάντσο, σκηνοθέτης και σεναριογράφος της σειράς Η υπέροχη φίλη μου (HBO, Rai), θα μιλήσει για την εμπειρία του στην προσαρμογή του διάσημου μυθιστορήματος της Έλενα Φεράντε στη μικρή οθόνη και θα μοιραστεί στοιχεία από τη δημιουργική διαδικασία του. Το masterclass θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου, 11.00-12.30, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας.
Στο πλαίσιο των Agora Series Talks θα παρουσιαστεί το case study για τη ευρωπαϊκή συμπαραγωγή Η Μεγάλη Χίμαιρα, μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ, της Foss Productions, της Beta Films, της MomPracem Film και της Boo Productions, βασισμένη στο κλασικό ελληνικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση. Ένα ακόμη σημαντικό σημείο του προγράμματος είναι η συζήτηση για την πνευματική ιδιοκτησία και τον τρόπο που οι ιδέες επηρεάζουν το κοινωνικό αφήγημα.
Το Agora Series θα φιλοξενήσει, επίσης, τα Agora Series Breakfast Meetings και θα εμπλουτιστεί από προβολές σειρών ως μέρος του επίσημου προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας νέες διεθνείς και ελληνικές παραγωγές.
Thessaloniki Locarno Industry AcademyΦέτος, το Thessaloniki Locarno Industry Academy υποδέχεται δέκα νέους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ανάμεσά τους sales agents, διανομείς και επαγγελματίες new media. Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο και το Locarno Pro, η Ακαδημία αποτελεί ένα αναγνωρισμένου κύρους πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που λειτουργεί στη νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μεσόγειο για δέκατη συνεχή χρονιά. Οι φετινοί συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε συζητήσεις, case studies, και συναντήσεις εργασίας με επικεφαλής κορυφαίους επαγγελματίες των κινηματογραφικών αγορών.
Οι επιλεγμένοι επαγγελματίες του Thessaloniki Locarno Industry Academy θα συμμετάσχουν αυτόματα στην πρωτοβουλία Launchpad, αποκτώντας δωρεάν διαπίστευση για τα εξής ευρωπαϊκά κινηματογραφικά φεστιβάλ: Λοκάρνο, Tallinn Black Nights, Ρότερνταμ και Κάρλοβι Βάρι.
Συμμετέχουν: Εύη Γαβριηλίδου (ΕΚΚΟΜΕΔ), Χαράλαμπος Σουραπάς (Filmtrade), Klara Berdais (Restart), Beyza Yaren Büyük (Başka Sinema), Mariana Enriquez Denton Bustinza (SplicD Cinema / Barbican Young Film Programmers), Gaia Fossani (Locarno Pro), Alexandra Gabrizova (Disco Sailing), Leo Hervada Seux (Loco Films), Massimo Iannetti (Tallinn Black Nights Film Festival), Carmina Orozco Lopez (DOK Leipzig Industry).
Agora Short Film LabΤο Agora Short Film Lab, το οποίο διοργανώνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών της Δράμας και το Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών του Κλερμόν-Φεράντ, ανακοινώνει τους ανερχόμενους σκηνοθέτες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του 2025. Πρόκειται για ένα τριήμερο εργαστήριο που περιλαμβάνει συζητήσεις με έμπειρους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας, το οποίο επικεντρώνεται στην καθοδήγηση των σκηνοθετών μικρού μήκους, καθώς πραγματοποιούν τη μετάβαση προς τη μεγάλου μήκους ταινία.
Στους φετινούς συμμετέχοντες βρίσκουμε ταλαντούχους σκηνοθέτες, των οποίων οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες έχουν κερδίσει αναγνώριση στα Φεστιβάλ Κλερμόν-Φεράντ και Δράμας και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ελσίνκι μέσω της φετινής συνεργασίας με τη Φινλανδία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Bridge to the North.
Συμμετέχουν: Γιώργος Αγγελόπουλος, Κωστής Θεοδοσόπουλος, Βασίλης Παντελίδης, Γιάννης Συμβώνης, Esteban Azuela, Jenny Jokela και το καλλιτεχνικό δίδυμο Zhang & Knight.
AGORA Bridge to the NorthΚαλωσορίζουμε τη Φινλανδία! Η πιο πρόσφατη δράση της Αγοράς ενώνει τον Νότο με τον Βορρά της Ευρώπης, καλωσορίζοντας κάθε χρόνο μια διαφορετική χώρα από τις περιοχές της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση των συμπαραγωγών, των συνεργειών και των πολιτιστικών ανταλλαγών που εμπλουτίζουν το παγκόσμιο κινηματογραφικό τοπίο. Το πρόγραμμα έχει ήδη υποδεχθεί επιτυχώς την Λιθουανία και τη Σουηδία. Φέτος, αντιπροσωπεία επαγγελματιών από τη Φινλανδία θα συμμετάσχει ενεργά στην Αγορά, διερευνώντας δυνατότητες χρηματοδότησης και χτίζοντας τις βάσεις για νέες δημιουργικές συμπράξεις με επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, έχει επιλεγεί ένα φινλανδικό πρότζεκτ για το Crossroads Co-production Forum και η νικήτρια του Βραβείου Agora στο πρόσφατο εθνικό διαγωνιστικό μικρού μήκους του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ελσίνκι θα συμμετάσχει στο Agora Short Film Lab. Η συνέργεια αυτή πραγματοποιείται χάρη στη συνεργασία του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Κινηματογράφου της Φινλανδίας, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ελσίνκι, το Finnish Film Affair, και την υποστήριξη της Πρεσβείας της Φινλανδίας στην Αθήνα και του Φινλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών.
Agora TalksΤο Φεστιβάλ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, παρουσιάζοντας μια πλούσια σειρά από καίριες συζητήσεις που απευθύνονται σε επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα. Στόχος των Agora Talks είναι να ενημερώσουν για τις νέες τάσεις στο πεδίο της κινηματογραφικής παραγωγής, να προσφέρουν νέες οπτικές και να ανοίξουν δρόμους για μελλοντικές συνεργασίες στον χώρο της κινηματογραφίας και των οπτικοακουστικών τεχνών.
Τα Agora Talks θα φιλοξενηθούν στην Κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης και γίνονται σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της φετινής Αγοράς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθούν συνολικά εννέα Talks:
ΣΑΒΒΑΤΟ, 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
12.00-13.30 Case study: Η Μεγάλη Χίμαιρα, μια ευρωπαϊκή συμπαραγωγή σειράς στην πράξη
Με αφορμή τη νέα δραματική σειρά Η Μεγάλη Χίμαιρα, συζητάμε για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της χρηματοδότησης συμπαραγωγών, την ανταλλαγή πόρων και τεχνογνωσίας, καθώς και για τις πολυπλοκότητες των διεθνών συνεργασιών.
Θα μιλήσουν οι:
Pier Giorgio Bellocchio, Παραγωγός- Mompracem
Στέλιος Κοτιώνης, Παραγωγός - Foss Productions
Ferdinand Dohna, Επικεφαλής Περιεχομένου και Συμπαραγωγών - Beta Film
Μαρία Κοζάκου, Γενική Διευθύντρια Προγράμματος – ΕΡΤ
Συντονισμός: Πόλυ Λυκούργου, κριτικός κινηματογράφου - Flix.gr, Nova
ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
15.30-16.30 Πνευματική Ιδιοκτησία (IP): Από πού προέρχονται οι ιδέες;
Στη συζήτηση αυτή, εξετάζουμε πώς οι ιδέες γεννιούνται, διαδίδονται και τελικά οδηγούν σε κοινωνικές αλλαγές. Από την παραγωγή της επιτυχημένης σειράς Adolescence έως τον αντίκτυπο της αφήγησης μεταξύ διαφορετικών μέσων, επαγγελματίες από τον χώρο του κινηματογράφου, των βιντεοπαιχνιδιών και των εκδόσεων αναστοχάζονται πώς η πνευματική ιδιοκτησία μπορεί να τροφοδοτήσει τον διάλογο, την πολιτισμική ανταλλαγή και νέους τρόπους σκέψης.
Θα μιλήσουν οι:
Alisha Hasan, Ιδρύτρια & Chief Innovation Officer - Helsinki Film Lab (Gaming and Transmedia Lab)
Niall Shamma, Παραγωγός - Warp Films
Niki Théron, Senior Manager σε διεθνή πρότζεκτ και ταινίες - Frankfurter Buchmesse GmbH
Maria Chiara Ventura, Υπεύθυνη Ανάπτυξης - Our Films
Συντονισμός: Ιωσηφίνα Γριβέα, δημοσιογράφος, 24media.gr
17.00-18.30 Γρήγορη λύση ή μακροπρόθεσμη στρατηγική: Επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση μεταξύ κινηματογράφου και τηλεόρασης
Η συζήτηση αυτή έχει ως στόχο να διερευνήσει πώς οι πλατφόρμες streaming και οι τηλεοπτικοί σταθμοί μπορούν να απομακρυνθούν από τα παλαιά επιχειρηματικά μοντέλα και να υιοθετήσουν τον ανεξάρτητο κινηματογράφο και την τηλεόραση ως σημαντικές, μακροπρόθεσμες επενδύσεις προς όφελος όλων.
Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων.
ΔΕΥΤΕΡΑ, 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
15:00-16:30 Οι χρηματοδότες ως συνεργάτες
Όταν οι κινηματογραφιστές ξεκινάνε την παραγωγή των ταινιών τους, ένα από τα πιο σημαντικά βήματα της διαδικασίας είναι να βρουν τους κατάλληλους συνεργάτες. Στη συζήτηση αυτή θα ακούσουμε έμπειρους χρηματοδότες που θα μιλήσουν για τις βέλτιστες πρακτικές και την προσέγγισή τους στη συνεργασία με κινηματογραφιστές.
Θα μιλήσουν οι:
Ali Khechen Film Training Senior Manager / Qumra Industry Senior Manager - Doha Film Institute
Anthony Muir Senior Executive - Film i Väst
Denitsa Yordanova Επικεφαλής του UK Global Screen Fund and International Funds - British Film Institute
Συντονισμός: Caroline von Kuhn Executive Director - Oxbelly
Σε συνεργασία με το OXBELLY
17:00-18:30 AGORA Bridge to the North: Ευκαιρίες Συμπαραγωγής με τη Φινλανδία
Το Bridge to the North καλωσορίζει τη Φινλανδία! Η πιο πρόσφατη συνεργασία της Αγοράς, φέρνει σε επαφή τον Νότο και τον Βορρά της Ευρώπης, καλωσορίζοντας κάθε χρόνο μια διαφορετική χώρα από τις περιοχές της Βαλτικής και των σκανδιναβικών χωρών. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να προωθήσει τις συμπαραγωγές, τις συνέργειες και τις πολιτιστικές ανταλλαγές που μπορούν να εμπλουτίσουν το παγκόσμιο κινηματογραφικό τοπίο.
Σε συνεργασία με το Finnish Film Foundation, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ελσίνκι, την Πρεσβεία της Φινλανδίας στην Αθήνα και το Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Θα μιλήσουν οι:
Petri Kemppinen Παραγωγός - Good Hand Production
Jaana Puskala Επικεφαλής Διεθνούς Τμήματος - Finnish Film Foundation
Μιχαήλ Τσαγκαράκης Διευθυντής Μονάδας Επενδυτικών Προγραμμάτων - Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας
Συντονισμός: Ζωή Κανδύλα Διευθύντρια Παραγωγής και Ανάπτυξης - Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας
ΤΡΙΤΗ, 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
15:00-16:30 Εναλλακτική χρηματοδότηση: Πώς να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ανεξάρτητων ταινιών
Σε όλη την Ευρώπη, η αυξανόμενη πίεση στα δημόσια ταμεία ωθεί τους επαγγελματίες του ανεξάρτητου κινηματογράφου να αναζητήσουν εναλλακτικές στρατηγικές χρηματοδότησης που μπορούν να τους βοηθήσουν να επιτύχουν σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον. Στη συζήτηση αυτή, θα διερευνήσουμε πώς οι παραγωγοί μπορούν να προσελκύσουν με πειστικό τρόπο επενδυτές και συνεργάτες για να υποστηρίξουν το όραμά τους.
Θα μιλήσει η:
Juliane Schulze Strategic creative economy expert
Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο MIDPOINT
17:00-18:30 Καινοτομία. Συνεργασία. Αλλαγή: Προετοιμάζοντας το μέλλον της κινηματογραφικής βιομηχανίας
Μιλάμε για τον κρίσιμο ρόλο των συνεργασιών με στόχο την ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής εν μέσω της ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης. Καθώς τα νέα εργαλεία επαναπροσδιορίζουν τις διαδικασίες παραγωγής, οι συνέργειες, η ομαδική εργασία και ο διεπιστημονικός διάλογος αποκτούν πρωταρχική σημασία.
Θα μιλήσουν οι:
Aleksi Hyvärinen Παραγωγός - The Alchemist
Janine Jackowski Παραγωγός - Komplizen Film GmbH
Συντονισμός: Γιώργος Τσούργιαννης Παραγωγός - Horsefly
Σε συνεργασία με το ACE Producers
ΤΕΤΑΡΤΗ, 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
15:00-16:30 Κάντε το σωστά: Από την ιδέα μέχρι το φεστιβάλ
Οι δημιουργοί επενδύουν σημαντικό κεφάλαιο, χρόνο και προσπάθεια για να κάνουν τις ταινίες τους. Και μετά τι; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τις δει το φεστιβαλικό κοινό; Ο κύκλος των φεστιβάλ είναι τεράστιος, περίπλοκος και μπορεί να είναι δαπανηρός. Μια συζήτηση για το ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές για τις δημιουργικές ομάδες και την ταινία.
Θα μιλήσουν οι:
Arianne Buhl Film Agent / Festival Strategist - The Right Ones
Tajana Kosor Festivals & Acquisitions - Heretic
Dorota Lech Film Curator -Toronto International Film Festival
Συντονισμός: Pauliina Ståhlberg CEO - Helsinki International Film Festival - Love and Anarchy
17:00-18:30 Εξυπνότερα σετ: Η τεχνολογία στην υπηρεσία μιας πιο πράσινης κινηματογραφικής βιομηχανίας
Συζητάμε για το πώς οι σύγχρονες τεχνολογίες, ιδίως η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να προωθήσουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην παραγωγή ταινιών. Καθώς η βιομηχανία αντιμετωπίζει αυξανόμενες κλιματικές προκλήσεις, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει καινοτόμες λύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και την ομαλότερη ροή εργασιών.
Θα μιλήσουν οι:
Bassam Alasad Παραγωγός, Διοργάνωση εκδηλώσεων, Climate Storytelling και Σύμβουλος Παραγωγής - Greener Screen
Έμμα Δοξιάδη Sustainability Coordinator - Everybodies
Γιώργος Χατζηβασιλείου PhD Φιλοσοφία της Τεχνητής Νοημοσύνης, Συγγραφέας, Δημοσιογράφος
Συντονισμός: Θοδωρής Γεωργακόπουλος Συγγραφέας, Δημοσιογράφος
Ask me Anything
Τα ραντεβού Ask Me Anything είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται στους παρευρισκόμενους δημιουργούς και επαγγελματίες καλεσμένους της Αγοράς, παρέχοντας εξατομικευμένες συνεδρίες συμβουλευτικής, πάνω σε θέματα όπως στρατηγική φεστιβάλ, χρηματοδότηση ταινιών, διανομή, διεθνείς πωλήσεις και μάρκετινγκ, υποστήριξη από το πρόγραμμα MEDIA, επαγγελματική ανάπτυξη, κλιματική αφήγηση και βιωσιμότητα στην κινηματογραφική παραγωγή, διαφορετικότητα και συμπερίληψη, intimacy coordination, ανάπτυξη και σχεδιασμός κοινού και πολλά άλλα. Μεταξύ των εταιρειών που εκπροσωπούνται φέτος, είναι οι EURIMAGES, OXBELLY, EAVE, Film Office Central Macedonia, Frankfurter Buchmesse GmbH, Thessaly Film Office, H.F.A.C.-Creative Greece, Drama International Short Film Festival, European Film Academy, Everybodies, Nordisk Film & TV Fond.
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα