Ο Σωτήρης Κοντιζάς ambassador της Αγοράς στο φετινό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

FOCUS Sessions

Agora Series

Thessaloniki Locarno Industry Academy

Agora Short Film Lab

AGORA Bridge to the North

Agora Talks

• ArteKino International Award €6.000• Βραβείο Finos Film €3.000 σε ελληνικό πρότζεκτ• Βραβείο Producer’s Network του Φεστιβάλ των Καννών Διαπίστευση για παραγωγό πρότζεκτ, προκειμένου να συμμετάσχει στο προσεχές Producer’s Network του Marché du Film• MIDPOINT Consulting Award Διαδικτυακές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη σεναρίου με μία/έναν από τους ειδικούς του Ινστιτούτου MIDPOINT.Επίσης, στο πλαίσιο της Αγοράς απονέμονται τα εξής ανεξάρτητα βραβεία:• Onassis Film Award €10.000 σε ελληνικό πρότζεκτ που συμμετέχει στην Αγορά (είτε στο Crossroads Co-production Forum είτε στο AGORA Works in Progress)• Greener Screen Consultancy Award · Βραβείο Sofia Meetings του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σόφιας Επιλογή ενός κινηματογραφικού σχεδίου και παρουσίασή του στην προσεχή διοργάνωσή της Αγοράς τον Μάρτιο του 2026• Βραβείο Γιώργος Καλογερόπουλος του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου Υποτροφία για το πρόγραμμα Script 2 Film Workshops σε ένα κινηματογραφικό σχέδιο• Βραβείο THESSALONIKI EAVE Marketing Workshop Scholarship 2026 Υποτροφία για συμμετοχή παραγωγού στο EAVE Marketing Workshop με την υποστήριξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.Η κριτική επιτροπή του Crossroads Co-production Forum αποτελείται από τους: Frank Hoeve - παραγωγός στην BALDR Film (Ολλανδία), Uljana Kim - παραγωγός στο Studio Uljana Kim (Λιθουανία) και Ανδρέα Ζουπάνο Κρητικό - παραγωγός και CΟΟ της Faliro House (Ελλάδα), καθώς και την Mathilde Hersant, μέλος της κριτικής επιτροπής για το Διεθνές Βραβείο Arte Kino - Επικεφαλής Οικονομικού τμήματος στο ARTE France Cinéma (Γαλλία).Τα FOCUS sessions αποτελούν μια νέα πρωτοβουλία της Αγοράς, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Τέσσερα πρότζεκτ θα φιλοξενηθούν στην Αγορά και θα λάβουν πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούν να έχουν τη βέλτιστη παρουσίαση της ταινίας τους στις διεθνείς αγορές, αναζητώντας παράλληλα πιθανούς συνεργάτες και συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του πρότζεκτ.Τα πρότζεκτ που θα συμμετάσχουν στα φετινά FOCUS sessions:ΣΚΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ Σκηνοθεσία: Νικόλας Δημητρόπουλος, Παραγωγή: Τάσος Κορωνάκης - Laika Productions, Ελλάδα · BOYOS Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσαλαπάτης, Παραγωγή: Αντιγόνη Ρώτα - Squared Square, Ελλάδα · DISQUALIFIÉ Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ζούρας, Παραγωγή: Ισαβέλλα Αλωπούδη & Κατερίνα Τζούρου - Neda Film, Ελλάδα · PATRIOT Σκηνοθεσία - Παραγωγή: Πέννυ Παναγιωτοπούλου - P.P Productions, ΕλλάδαΤο τμήμα Agora Works in Progress της Αγοράς επικεντρώνεται σε 8 ταινίες που βρίσκονται στο στάδιο του post-production, οι οποίες συνδέονται με τις περιοχές της Μεσογείου και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι επιλεγμένες ταινίες θα παρουσιαστούν σε σημαντικούς παράγοντες της κινηματογραφικής βιομηχανίας, όπως sales agents, διανομείς, παραγωγούς, streaming πλατφόρμες και προγραμματιστές κινηματογραφικών φεστιβάλ. Ο στόχος είναι η παροχή υποστήριξης στα συγκεκριμένα πρότζεκτ προκειμένου να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, να προσελκύσουν sales agents, να πραγματοποιήσουν την πρεμιέρα τους σε φεστιβάλ, αλλά και να εγκαθιδρύσουν κομβικές συνεργασίες.Οι ταινίες: ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΜΕ ΤΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΜΑΤΙΑ Σκηνοθεσία: Θανάσης Νεοφώτιστος, Παραγωγή: Ιωάννα Μπολομύτη-Argonauts Productions S.A. Συμπαραγωγή: Atalante Productions S.A., YE Films Ltd., Sektor Film, Studio Corvus, Sense Production, Luna Film, Willa, Astrakan Films & Cold Iron Pictures, Ελλάδα, Κύπρος, Βόρεια Μακεδονία, Κροατία, Σερβία, Ρουμανία και Ηνωμένες Πολιτείες · ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΗΣΗ Σκηνοθεσία: Sherif Francis, Παραγωγή: Διονύσης Σαμιώτης - Tanweer Productions, Συμπαραγωγή: Κώστας Λαμπρόπουλος, Ελλάδα · ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΟΡΤΩΘΕΙΣ ΛΙΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σκηνοθεσία: Χρύσανθος Μαργώνης, Παραγωγή: Ελένη Κοσσυφίδου - Blackbird Productions, Συμπαραγωγή: Μαρίνος Χαραλάμπους - Boycott Films, Ελλάδα, Κύπρος · BLACK MONEY FOR WHITE NIGHTS Σκηνοθεσία: Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Παραγωγή: Kristina Grozeva, Petar Valchanov - Abraxas Film, Συμπαραγωγή: Irini Vougioukalou, Konstantina Stavrianou - Graal Films, Βουλγαρία, Ελλάδα · THE LION AT MY BACK Σκηνοθεσία: Τόνια Μισιαλή, Παραγωγή: Τόνια Μισιαλή - Bark like a cat films, Συμπαραγωγή: Katarzyna Ozga, Nicolas Steil - Iris Productions, Μαρίνος Χαραλάμπους, Vladimir Subotic- Avaton Films, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ελλάδα · PROMISED SPACES Σκηνοθεσία: Ivan Markovic, Παραγωγή: Jasmina Sijercic - Bocalupo Films, Zsofi Lili Kovacs - Fiskultura Films, Jelena Radenkovic - Big Time Production, Daniel Mattes - Anti-Archive, Γαλλία, Γερμανία, Σερβία, Καμπότζη · TONIGHT IS FOREVER Σκηνοθεσία: Fernando Souza, Παραγωγή: Quentin Laurent - Les Films de l'Oeil Sauvage, Συμπαραγωγή: Lucas Senecaut - L'Oeil Vif Films, Mina Moteki - Kowatanda Films, Fernando Souza - Dichosos los Ojos, Γαλλία, Ιαπωνία, Ισπανία · TRIP TO JERUSALEM Σκηνοθεσία: Michel Zarazir, Gaby Zarazir, Παραγωγή: Gaby Zarazir, Michel Zarazir - madame le tapis, ΛίβανοςΤα βραβεία του Works in Progress που απονέμει η κριτική επιτροπή είναι:• 119 Marvila Studios Award: Υπηρεσίες μίξης ήχου• Βραβείο Authorwave Post-production: Post Production Cinema and Platform Mastering Services• ERT Agora Works in Progress Award: €2.000 σε ελληνική ταινίαΕπίσης, απονέμεται το ανεξάρτητο βραβείο:• Onassis Film Award: €10.000 σε ελληνικό πρότζεκτ που συμμετέχει στην Αγορά (είτε στο Crossroads Co-production Forum είτε στο Agora Works in Progress)Η κριτική επιτροπή του Agora Works in Progress αποτελείται από τους: Δανάη Σπαθάρα - παραγωγός στην Heretic (Ελλάδα), Dorian Magagnin - εκπρόσωπος πωλήσεων στην Cercamon (HAE), Barbara Wurm - Επικεφαλής Berlinale Forum (Γερμανία)Το Agora Series επιστρέφει παρουσιάζοντας ένα διήμερο πρόγραμμα με masterclasses, συζητήσεις επαγγελματιών, παρουσίαση case study και εκδηλώσεις δικτύωσης που θα φέρουν κοντά δημιουργούς, παραγωγούς, καθώς και φορείς και επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα.Ειδικά, φέτος, το Agora Series παρουσιάζει το Agora Series Talents, μια νέα πρωτοβουλία που υλοποιείται πιλοτικά και στοχεύει στην υποστήριξη νέων και καταξιωμένων σεναριογράφων σειρών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στο Agora Series Talents θα συμμετάσχουν φέτος οι Μαργαρίτα Γερογιάννη, Στέλλα Καβαλλιεράτου, Άννα Μαρία Λαγόρτση, Χριστίνα Μητροπούλου, Μάνος Παπαϊωάννου και Κατερίνα Παπαναστασάτου, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μια σειρά από εργαστήρια, masterclass και συναντήσεις 1:1 για την ανάπτυξη των πρότζεκτ τους με tutor την Ολλανδή παραγωγό και δημιουργό Fleur Winters. Τέλος, θα γίνει ειδική παρουσίαση και των έξι ταλέντων στους παρευρισκόμενους επαγγελματίες της Αγοράς.Ο Σαβέριο Κοστάντσο, σκηνοθέτης και σεναριογράφος της σειράς Η υπέροχη φίλη μου (HBO, Rai), θα μιλήσει για την εμπειρία του στην προσαρμογή του διάσημου μυθιστορήματος της Έλενα Φεράντε στη μικρή οθόνη και θα μοιραστεί στοιχεία από τη δημιουργική διαδικασία του. Το masterclass θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου, 11.00-12.30, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας.Στο πλαίσιο των Agora Series Talks θα παρουσιαστεί το case study για τη ευρωπαϊκή συμπαραγωγή Η Μεγάλη Χίμαιρα, μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ, της Foss Productions, της Beta Films, της MomPracem Film και της Boo Productions, βασισμένη στο κλασικό ελληνικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση. Ένα ακόμη σημαντικό σημείο του προγράμματος είναι η συζήτηση για την πνευματική ιδιοκτησία και τον τρόπο που οι ιδέες επηρεάζουν το κοινωνικό αφήγημα.Το Agora Series θα φιλοξενήσει, επίσης, τα Agora Series Breakfast Meetings και θα εμπλουτιστεί από προβολές σειρών ως μέρος του επίσημου προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας νέες διεθνείς και ελληνικές παραγωγές.Φέτος, το Thessaloniki Locarno Industry Academy υποδέχεται δέκα νέους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ανάμεσά τους sales agents, διανομείς και επαγγελματίες new media. Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο και το Locarno Pro, η Ακαδημία αποτελεί ένα αναγνωρισμένου κύρους πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που λειτουργεί στη νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μεσόγειο για δέκατη συνεχή χρονιά. Οι φετινοί συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε συζητήσεις, case studies, και συναντήσεις εργασίας με επικεφαλής κορυφαίους επαγγελματίες των κινηματογραφικών αγορών.Οι επιλεγμένοι επαγγελματίες του Thessaloniki Locarno Industry Academy θα συμμετάσχουν αυτόματα στην πρωτοβουλία Launchpad, αποκτώντας δωρεάν διαπίστευση για τα εξής ευρωπαϊκά κινηματογραφικά φεστιβάλ: Λοκάρνο, Tallinn Black Nights, Ρότερνταμ και Κάρλοβι Βάρι.Συμμετέχουν: Εύη Γαβριηλίδου (ΕΚΚΟΜΕΔ), Χαράλαμπος Σουραπάς (Filmtrade), Klara Berdais (Restart), Beyza Yaren Büyük (Başka Sinema), Mariana Enriquez Denton Bustinza (SplicD Cinema / Barbican Young Film Programmers), Gaia Fossani (Locarno Pro), Alexandra Gabrizova (Disco Sailing), Leo Hervada Seux (Loco Films), Massimo Iannetti (Tallinn Black Nights Film Festival), Carmina Orozco Lopez (DOK Leipzig Industry).Το Agora Short Film Lab, το οποίο διοργανώνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών της Δράμας και το Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών του Κλερμόν-Φεράντ, ανακοινώνει τους ανερχόμενους σκηνοθέτες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του 2025. Πρόκειται για ένα τριήμερο εργαστήριο που περιλαμβάνει συζητήσεις με έμπειρους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας, το οποίο επικεντρώνεται στην καθοδήγηση των σκηνοθετών μικρού μήκους, καθώς πραγματοποιούν τη μετάβαση προς τη μεγάλου μήκους ταινία.Στους φετινούς συμμετέχοντες βρίσκουμε ταλαντούχους σκηνοθέτες, των οποίων οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες έχουν κερδίσει αναγνώριση στα Φεστιβάλ Κλερμόν-Φεράντ και Δράμας και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ελσίνκι μέσω της φετινής συνεργασίας με τη Φινλανδία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Bridge to the North.Συμμετέχουν: Γιώργος Αγγελόπουλος, Κωστής Θεοδοσόπουλος, Βασίλης Παντελίδης, Γιάννης Συμβώνης, Esteban Azuela, Jenny Jokela και το καλλιτεχνικό δίδυμο Zhang & Knight.Καλωσορίζουμε τη Φινλανδία! Η πιο πρόσφατη δράση της Αγοράς ενώνει τον Νότο με τον Βορρά της Ευρώπης, καλωσορίζοντας κάθε χρόνο μια διαφορετική χώρα από τις περιοχές της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση των συμπαραγωγών, των συνεργειών και των πολιτιστικών ανταλλαγών που εμπλουτίζουν το παγκόσμιο κινηματογραφικό τοπίο. Το πρόγραμμα έχει ήδη υποδεχθεί επιτυχώς την Λιθουανία και τη Σουηδία. Φέτος, αντιπροσωπεία επαγγελματιών από τη Φινλανδία θα συμμετάσχει ενεργά στην Αγορά, διερευνώντας δυνατότητες χρηματοδότησης και χτίζοντας τις βάσεις για νέες δημιουργικές συμπράξεις με επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, έχει επιλεγεί ένα φινλανδικό πρότζεκτ για το Crossroads Co-production Forum και η νικήτρια του Βραβείου Agora στο πρόσφατο εθνικό διαγωνιστικό μικρού μήκους του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ελσίνκι θα συμμετάσχει στο Agora Short Film Lab. Η συνέργεια αυτή πραγματοποιείται χάρη στη συνεργασία του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Κινηματογράφου της Φινλανδίας, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ελσίνκι, το Finnish Film Affair, και την υποστήριξη της Πρεσβείας της Φινλανδίας στην Αθήνα και του Φινλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών.Το Φεστιβάλ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, παρουσιάζοντας μια πλούσια σειρά από καίριες συζητήσεις που απευθύνονται σε επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα. Στόχος των Agora Talks είναι να ενημερώσουν για τις νέες τάσεις στο πεδίο της κινηματογραφικής παραγωγής, να προσφέρουν νέες οπτικές και να ανοίξουν δρόμους για μελλοντικές συνεργασίες στον χώρο της κινηματογραφίας και των οπτικοακουστικών τεχνών.Τα Agora Talks θα φιλοξενηθούν στην Κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης και γίνονται σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.Στο πλαίσιο της φετινής Αγοράς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθούν συνολικά εννέα Talks:12.00-13.30 Case study: Η Μεγάλη Χίμαιρα, μια ευρωπαϊκή συμπαραγωγή σειράς στην πράξηΜε αφορμή τη νέα δραματική σειρά Η Μεγάλη Χίμαιρα, συζητάμε για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της χρηματοδότησης συμπαραγωγών, την ανταλλαγή πόρων και τεχνογνωσίας, καθώς και για τις πολυπλοκότητες των διεθνών συνεργασιών.Θα μιλήσουν οι:Pier Giorgio Bellocchio, Παραγωγός- MompracemΣτέλιος Κοτιώνης, Παραγωγός - Foss ProductionsFerdinand Dohna, Επικεφαλής Περιεχομένου και Συμπαραγωγών - Beta FilmΜαρία Κοζάκου, Γενική Διευθύντρια Προγράμματος – ΕΡΤΣυντονισμός: Πόλυ Λυκούργου, κριτικός κινηματογράφου - Flix.gr, Nova15.30-16.30 Πνευματική Ιδιοκτησία (IP): Από πού προέρχονται οι ιδέες;Στη συζήτηση αυτή, εξετάζουμε πώς οι ιδέες γεννιούνται, διαδίδονται και τελικά οδηγούν σε κοινωνικές αλλαγές. Από την παραγωγή της επιτυχημένης σειράς Adolescence έως τον αντίκτυπο της αφήγησης μεταξύ διαφορετικών μέσων, επαγγελματίες από τον χώρο του κινηματογράφου, των βιντεοπαιχνιδιών και των εκδόσεων αναστοχάζονται πώς η πνευματική ιδιοκτησία μπορεί να τροφοδοτήσει τον διάλογο, την πολιτισμική ανταλλαγή και νέους τρόπους σκέψης.Θα μιλήσουν οι:Alisha Hasan, Ιδρύτρια & Chief Innovation Officer - Helsinki Film Lab (Gaming and Transmedia Lab)Niall Shamma, Παραγωγός - Warp FilmsNiki Théron, Senior Manager σε διεθνή πρότζεκτ και ταινίες - Frankfurter Buchmesse GmbHMaria Chiara Ventura, Υπεύθυνη Ανάπτυξης - Our FilmsΣυντονισμός: Ιωσηφίνα Γριβέα, δημοσιογράφος, 24media.gr17.00-18.30 Γρήγορη λύση ή μακροπρόθεσμη στρατηγική: Επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση μεταξύ κινηματογράφου και τηλεόρασηςΗ συζήτηση αυτή έχει ως στόχο να διερευνήσει πώς οι πλατφόρμες streaming και οι τηλεοπτικοί σταθμοί μπορούν να απομακρυνθούν από τα παλαιά επιχειρηματικά μοντέλα και να υιοθετήσουν τον ανεξάρτητο κινηματογράφο και την τηλεόραση ως σημαντικές, μακροπρόθεσμες επενδύσεις προς όφελος όλων.Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων.15:00-16:30 Οι χρηματοδότες ως συνεργάτεςΌταν οι κινηματογραφιστές ξεκινάνε την παραγωγή των ταινιών τους, ένα από τα πιο σημαντικά βήματα της διαδικασίας είναι να βρουν τους κατάλληλους συνεργάτες. Στη συζήτηση αυτή θα ακούσουμε έμπειρους χρηματοδότες που θα μιλήσουν για τις βέλτιστες πρακτικές και την προσέγγισή τους στη συνεργασία με κινηματογραφιστές.Θα μιλήσουν οι:Ali Khechen Film Training Senior Manager / Qumra Industry Senior Manager - Doha Film InstituteAnthony Muir Senior Executive - Film i VästDenitsa Yordanova Επικεφαλής του UK Global Screen Fund and International Funds - British Film InstituteΣυντονισμός: Caroline von Kuhn Executive Director - OxbellyΣε συνεργασία με το OXBELLY17:00-18:30 AGORA Bridge to the North: Ευκαιρίες Συμπαραγωγής με τη ΦινλανδίαΤο Bridge to the North καλωσορίζει τη Φινλανδία! Η πιο πρόσφατη συνεργασία της Αγοράς, φέρνει σε επαφή τον Νότο και τον Βορρά της Ευρώπης, καλωσορίζοντας κάθε χρόνο μια διαφορετική χώρα από τις περιοχές της Βαλτικής και των σκανδιναβικών χωρών. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να προωθήσει τις συμπαραγωγές, τις συνέργειες και τις πολιτιστικές ανταλλαγές που μπορούν να εμπλουτίσουν το παγκόσμιο κινηματογραφικό τοπίο.Σε συνεργασία με το Finnish Film Foundation, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ελσίνκι, την Πρεσβεία της Φινλανδίας στην Αθήνα και το Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών.Θα μιλήσουν οι:Petri Kemppinen Παραγωγός - Good Hand ProductionJaana Puskala Επικεφαλής Διεθνούς Τμήματος - Finnish Film FoundationΜιχαήλ Τσαγκαράκης Διευθυντής Μονάδας Επενδυτικών Προγραμμάτων - Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και ΔημιουργίαςΣυντονισμός: Ζωή Κανδύλα Διευθύντρια Παραγωγής και Ανάπτυξης - Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας15:00-16:30 Εναλλακτική χρηματοδότηση: Πώς να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ανεξάρτητων ταινιώνΣε όλη την Ευρώπη, η αυξανόμενη πίεση στα δημόσια ταμεία ωθεί τους επαγγελματίες του ανεξάρτητου κινηματογράφου να αναζητήσουν εναλλακτικές στρατηγικές χρηματοδότησης που μπορούν να τους βοηθήσουν να επιτύχουν σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον. Στη συζήτηση αυτή, θα διερευνήσουμε πώς οι παραγωγοί μπορούν να προσελκύσουν με πειστικό τρόπο επενδυτές και συνεργάτες για να υποστηρίξουν το όραμά τους.Θα μιλήσει η:Juliane Schulze Strategic creative economy expertΣε συνεργασία με το Ινστιτούτο MIDPOINT17:00-18:30 Καινοτομία. Συνεργασία. Αλλαγή: Προετοιμάζοντας το μέλλον της κινηματογραφικής βιομηχανίαςΜιλάμε για τον κρίσιμο ρόλο των συνεργασιών με στόχο την ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής εν μέσω της ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης. Καθώς τα νέα εργαλεία επαναπροσδιορίζουν τις διαδικασίες παραγωγής, οι συνέργειες, η ομαδική εργασία και ο διεπιστημονικός διάλογος αποκτούν πρωταρχική σημασία.Θα μιλήσουν οι:Aleksi Hyvärinen Παραγωγός - The AlchemistJanine Jackowski Παραγωγός - Komplizen Film GmbHΣυντονισμός: Γιώργος Τσούργιαννης Παραγωγός - HorseflyΣε συνεργασία με το ACE Producers15:00-16:30 Κάντε το σωστά: Από την ιδέα μέχρι το φεστιβάλΟι δημιουργοί επενδύουν σημαντικό κεφάλαιο, χρόνο και προσπάθεια για να κάνουν τις ταινίες τους. Και μετά τι; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τις δει το φεστιβαλικό κοινό; Ο κύκλος των φεστιβάλ είναι τεράστιος, περίπλοκος και μπορεί να είναι δαπανηρός. Μια συζήτηση για το ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές για τις δημιουργικές ομάδες και την ταινία.Θα μιλήσουν οι:Arianne Buhl Film Agent / Festival Strategist - The Right OnesTajana Kosor Festivals & Acquisitions - HereticDorota Lech Film Curator -Toronto International Film FestivalΣυντονισμός: Pauliina Ståhlberg CEO - Helsinki International Film Festival - Love and Anarchy17:00-18:30 Εξυπνότερα σετ: Η τεχνολογία στην υπηρεσία μιας πιο πράσινης κινηματογραφικής βιομηχανίαςΣυζητάμε για το πώς οι σύγχρονες τεχνολογίες, ιδίως η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να προωθήσουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην παραγωγή ταινιών. Καθώς η βιομηχανία αντιμετωπίζει αυξανόμενες κλιματικές προκλήσεις, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει καινοτόμες λύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και την ομαλότερη ροή εργασιών.Θα μιλήσουν οι:Bassam Alasad Παραγωγός, Διοργάνωση εκδηλώσεων, Climate Storytelling και Σύμβουλος Παραγωγής - Greener ScreenΈμμα Δοξιάδη Sustainability Coordinator - EverybodiesΓιώργος Χατζηβασιλείου PhD Φιλοσοφία της Τεχνητής Νοημοσύνης, Συγγραφέας, ΔημοσιογράφοςΣυντονισμός: Θοδωρής Γεωργακόπουλος Συγγραφέας, ΔημοσιογράφοςΤα ραντεβού Ask Me Anything είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται στους παρευρισκόμενους δημιουργούς και επαγγελματίες καλεσμένους της Αγοράς, παρέχοντας εξατομικευμένες συνεδρίες συμβουλευτικής, πάνω σε θέματα όπως στρατηγική φεστιβάλ, χρηματοδότηση ταινιών, διανομή, διεθνείς πωλήσεις και μάρκετινγκ, υποστήριξη από το πρόγραμμα MEDIA, επαγγελματική ανάπτυξη, κλιματική αφήγηση και βιωσιμότητα στην κινηματογραφική παραγωγή, διαφορετικότητα και συμπερίληψη, intimacy coordination, ανάπτυξη και σχεδιασμός κοινού και πολλά άλλα. Μεταξύ των εταιρειών που εκπροσωπούνται φέτος, είναι οι EURIMAGES, OXBELLY, EAVE, Film Office Central Macedonia, Frankfurter Buchmesse GmbH, Thessaly Film Office, H.F.A.C.-Creative Greece, Drama International Short Film Festival, European Film Academy, Everybodies, Nordisk Film & TV Fond.