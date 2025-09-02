H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Πέθανε ο ηθοποιός Γκράχαμ Γκριν, ο μάγος των Λάκοτα Σιού στο «Χορεύοντας με τους Λύκους»
Ο Καναδός ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 73 ετών στο Τορόντο μετά από μακρά ασθένεια
Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών σε νοσοκομείο του Τορόντο μετά από μακρά ασθένεια άφησε ο Καναδός ηθοποιός, Γκράχαμ Γκριν, ο οποίος έγινε γνωστός από τον ρόλο του ως μάγος των Λάκοτα Σιού, Kicking Bird στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του 1990, «Χορεύοντας με τους Λύκους».
«Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος με ηθική, δεοντολογία και χαρακτήρα και θα μας λείψει για πάντα», δήλωσε ο ατζέντης του Γκριν, Μάικλ Γκριν στο Deadline προσθέτοντας: «Επιτέλους είσαι ελεύθερος».
Ο Γκριν, ο οποίος γεννήθηκε το 1952 στο Οχσγουέκεν, στην περιοχή των Έξι Εθνών στο Οντάριο του Καναδά, άρχισε να ασχολείται με την υποκριτική ενώ εργαζόταν ως ηχολήπτης, αφού ένας φίλος τον έπεισε να διαβάσει το σενάριό του.
Η καριέρα του στην υποκριτική ξεκίνησε από το θέατρο πριν κάνει το ντεμπούτο του στην τηλεοπτική οθόνη το 1979 σε ένα επεισόδιο της καναδικής δραματικής σειράς The Great Detective. Ο πρώτος του κινηματογραφικός ρόλος ήταν στην βιογραφική ταινία Running Brave του 1983.
Η ερμηνεία του Γκριν στο «Χορεύοντας με τους Λύκους» του Κέβιν Κόστνερ, του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ ενώ μετά από αυτή ξεκίνησε η καριέρα του στο Χόλιγουντ, η οποία περιελάμβανε ρόλους στις ταινίες Thunderheart (1992), Maverick (1994), Die Hard with a Vengeance (1995), The Green Mile (1999) και The Twilight Saga: New Moon (2009).
Ο Γκριν αφήνει πίσω του τη σύζυγό του με την οποία έζησαν μαζί για 35 χρόνια, Χίλαρι Μπλάκμορ, την κόρη του, Λίλι Λαζάρε-Γκριν, και τον εγγονό του Τάρλο.
