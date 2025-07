Εθνική Λυρική Σκηνή: Το Μπαλέτο της βγαίνει σε περιοδεία με μια παράσταση μέσα σε ένα φορτηγό

Κλείσιμο

Ένα μεγάλης κλίμακας χορευτικό θέαμα, μια παράστασηεπιστημονικής φαντασίας που πραγματοποιείται σε ένα φορτηγό μήκους 15 μέτρων, αποτελεί το «», που θα παρουσιάσει τοτης Εθνικής Λυρικής Σκηνής σεσε Πάρο, Νάξο, Σύρο, Καλαμάτα, Σπάρτη, Άστρος, Ναύπλιο, Ξυλόκαστρο, Τρίπολη, Πύλο και Αρχαία Ολυμπία, από τις 4 έως τις 27 Ιουλίου.Πρόκειται για μια δημιουργία των Frauke Requardt & David Rosenberg, μια συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το The Place του Λονδίνου, που προσφέρει στο κοινό μια ολοκληρωμένη και απολύτως προσωπική εμπειρία και μοιάζει να κουβαλάει ένα μυστηριώδες φορτίο. Όταν τα ρολά του κοντέινερ σηκώνονται, αποκαλύπτεται η ιδιόμορφη σκηνή – ένα διάφανο παράθυρο από πολυανθρακικό πλαστικό που επιτρέπει στο κοινό να βλέπει όσα συμβαίνουν εντός του κοντέινερ.Οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ χορεύουν πάνω σε έναν κινούμενο ιμάντα, παρουσιάζοντας μια συναρπαστική κινησιολογική γλώσσα, η οποία διερευνά την έννοια της δράσης σε έναν εξαιρετικά περιορισμένο χώρο. Οι θεατές λαμβάνουν ένα σετ ακουστικών, για να βιώσουν με έναν μοναδικό τρόπο όχι μόνο την εμβυθιστική μουσική της παράστασης, αλλά και την εμπειρία της δράσης που λαμβάνει χώρα εντός του κοντέινερ. Το ιδιαίτερο θέαμα αποτελεί τη συναρπαστική συνομιλία μιας σουρεαλιστικής πραγματικότητας με στοιχεία της καθημερινότητας.Το Future Cargo προορίζεται για παρουσίαση μόνο σε εξωτερικούς χώρους (πλατείες, δρόμους, πάρκα κλπ.). Οι δύο δημιουργοί έχουν αναγνωριστεί για τις πρωτότυπες παραστάσεις τους –εκτός των συμβατικών θεατρικών σκηνών, είτε σε υπαίθριους χώρους είτε σε προσωρινές κατασκευές–, οι οποίες έχουν μια ξεχωριστή και πρωτότυπη μορφή και προσελκύουν ένα μεγάλο και εξαιρετικά ευρύ κοινό.Η παράσταση, διάρκειας 50 λεπτών, απευθύνεται τόσο στους φίλους του σύγχρονου χορού όσο και στο κοινό που αναζητά νέες βιωματικές εμπειρίες μέσα από την τέχνη και ταυτόχρονα μπορεί να θεωρηθεί ένας ιδανικός τρόπος για τη γνωριμία ενός νέου κοινού με την τέχνη του χορού.Το Future Cargo απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, καθώς μέσα από την εικόνα και τον ήχο εντυπωσιάζει μικρούς και μεγάλους, αλλά και με εργαλείο το χιούμορ αγκαλιάζει θεατές που πιθανώς δεν έχουν έλθει ξανά σε επαφή με την τέχνη του χορού. Η περιοδεία του Future Cargo από το Μπαλέτο της ΕΛΣ στην Ελλάδα, με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, έχει ως βασικό γνώμονα να δώσει την ευκαιρία στο κοινό της περιφέρειας να γνωρίσει τον χορό μέσα από ένα πρωτότυπο και υψηλής αισθητικής θέαμα.Όπως σημειώνουν οι δημιουργοί του Future Cargo Frauke Requardt & David Rosenberg: «Οραματιζόμαστε τη δημιουργία ενός απίθανου εσωτερικού χώρου, που αψηφά τις προκαθορισμένες αντιλήψεις του κοινού. Θέλουμε να προσκαλέσουμε το κοινό σε έναν κόσμο που δεν πίστευε ποτέ πως θα μπορούσε να υπάρξει». To σκηνικό και τα κοστούμια της παραγωγής υπογράφει η Hannah Clark, τη μουσική και τον ήχο οι Ben & Max Ringham, ενώ τον σχεδιασμό του φωτισμού ο Malcolm Rippeth.Το Future Cargo αποτελεί την πρώτη συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το The Place, έναν εμβληματικό λονδρέζικο φορέα, ο οποίος πρωτοστατεί στην εκπαίδευση χορού και τη δημιουργία χορευτικών παραστάσεων και περφόρμανς εδώ και πενήντα χρόνια. Το The Place έχει ως όραμα να τροφοδοτεί τη φαντασία μέσω του χορού, να προασπίζεται τις νέες ιδέες, να αναλαμβάνει ρίσκα και να δημιουργεί ένα χορευτικό οικοσύστημα που όμοιό του δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο, προσφέροντας τις ιδανικές συνθήκες σε χορευτές προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Την ίδια στιγμή, στεγάζει τη Σχολή Σύγχρονου Χορού του Λονδίνου και διαθέτει ένα μεγάλης εμβέλειας πρόγραμμα θεατρικής και καλλιτεχνικής ανάπτυξης, εκπαιδευτικά προγράμματα, μια σειρά από μαθήματα και ένα εθνικής εμβέλειας μοντέλο περιοδείας.Ερμηνεύουν οι Έκτωρ Μπολλάνο, Φλωριάν-Μιχάλης Παππάς, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Μάνες Αλμπέρντι, Έλτον Ντιμρότσι, Μαρίτα Νικολίτσα, Αρετή Νότη, Στέφανο Πιετραγκάλλα, Ελευθερία Στάμου, Ζωή Σχοινοπλοκάκη και Γιώργος Χατζόπουλος4/7 – Πάρος, Καρνάγιο Αϊ-Γιάννης Δέτης, στις 21.306/7 – Νάξος, Πύργος Μπαζαίου, στις 21.3011/7 – Σύρος, Κρατικός Αερολιμένας Σύρου «Δημήτριος Βικέλας» (ΚΑΣΟΒ), στις 21.00