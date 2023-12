Τα blockbusters του Δεκεμβρίου και πού θα τα βρεις εντελώς δωρεάν

Sponsored ContentΟι γιορτές πλησιάζουν και το πνεύμα των Χριστουγέννων μας αγγίζει όλους. Φώτα, χαρούμενη διάθεση, υπέροχα γλυκά, χαλαρωτικά βράδια στο σπίτι με τους αγαπημένους μας και μια διάθεση να γίνουμε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά. Τι άλλο μπορεί να θέλουμε;Αυτό που επιθυμούσαμε και έγινε πραγματικότητα. Την πλατφόρμα EON, με την οποία η Nova σύστησε ξανά τη συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα και τώρα προσφέρει εντελώς δωρεάν σε όλους για έναν ολόκληρο μήνα! Μια εμπειρία με πρωτοποριακές υπηρεσίες και συναρπαστικό περιεχόμενο που έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή.Για τον Δεκέμβριο λοιπόν, η απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία περιμένει τους συνδρομητές της και θα καθηλώσει τους σινεφίλ με μεγάλες ταινίες.Η καταιγιστική δράση, η ένταση που κλιμακώνεται, και ο Keanu Reeves είναι αυτά που έκαναν τη σειρά ταινιών «John Wick» διάσημη. Πλέον, το κοινό περιμένει εναγωνίως κάθε καινούργια ταινία-κεφάλαιο, μετατρέποντάς το σε blockbuster,Στο τέταρτο μέρος της σειράς, βλέπουμε τον Wick να συνεχίζει τον αγώνα του ενάντια στην Υψηλή Τράπεζα. Πριν όμως καταφέρει να ξανακερδίσει την ελευθερία του, πρέπει να αντιμετωπίσει έναν νέο εχθρό με ισχυρές συμμαχίες σε όλο τον κόσμο και δυνάμεις που μετατρέπουν παλιούς φίλους σε εχθρούς.Σκηνοθεσία: Chad StahelskiΗθοποιοί: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Ian McShane, Scott Adkins, Clancy Brown, Marko ZarorΟ Παπουτσωμένος Γάτος είναι ο ήρωας που έχουμε γνωρίσει μέσα από το σύμπαν του Σρεκ, και τον αγαπήσαμε για τον υπέροχα ωραιοπαθή χαρακτήρα του. Τώρα, τον βρίσκουμε να έχει εξαντλήσει τις οκτώ από τις εννιά ζωές του και με συντροφιά ένα τσιουάουα, τον Πέρο, και την Kίτι, μια ψιψίνα με την οποία έχει παρελθόν, να ξεκινάει για το Σκοτεινό Δάσος, όπου θα μπορέσει να βρει το ένα και μοναδικό μαγικό αστέρι που θα του χαρίσει μια ευχή και θα πάρει, έτσι, τις ζωές του πίσω. Βέβαια, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα...Σκηνοθεσία: Joel CrawfordΜια περιπέτεια εκδίκησης με βασικό άξονα την ένοπλη ληστεία μιας χρηματαποστολής και έναν σκληροτράχηλο ήρωα που θα κατορθώσει να μπει με ψεύτικη ταυτότητα στους κόλπους της εταιρίας τεθωρακισμένων αυτοκινήτων-μεταφορικών μεγάλων χρηματικών ποσών. Ο εφευρετικός Guy Ritchie με την ιδιαίτερα δημιουργική ματιά συνεργάζεται για ακόμη μια φορά με τον χαρισματικό Jason Statham, και το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό.Σκηνοθεσία: Guy RitchieΗθοποιοί: Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett, Jeffrey Donovan, Scott EastwoodΗ ταινία βασίζεται στο άρθρο "The Friend: Love is Not a Big Enough Word" του δημοσιογράφου Matthew Teague που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Esquire.Η ιστορία εκτυλίσσεται με άξονα τον Dane που μετακομίζει στο σπίτι των φίλων του, του Matt και της Nicole, μετά από τη διάγνωση ότι εκείνη έχει καρκίνο και της απομένει ελάχιστος χρόνος ζωής. O Dane ζει μαζί τους, και είναι εκεί με κάθε τρόπο όταν ο πόνος και η απόγνωση κυριαρχούν. Με δυο λόγια μια ταινία για μια φιλία τόσο βαθιά, ευγενική και ανθεκτική, που σχεδόν δεν πιστεύεις ότι είναι αληθινή.Σκηνοθεσία: Gabriela CowperthwaiteΗθοποιοί:Jason Segel, Dakota Johnson, Casey AffleckΜετά από μια καταστροφική συντριβή σε έναν άγνωστο πλανήτη, ο πιλότος Mils ανακαλύπτει ότι στην πραγματικότητα είναι εγκλωβισμένος στη Γη, 65 εκατομμύρια χρόνια πριν! Ο Mils και ακόμη μια επιζήσασα, η Koa έχουν μια ευκαιρία να διασωθούν, αλλά πρέπει να διασχίσουν ένα άγνωστο έδαφος με επικίνδυνα προϊστορικά πλάσματα, κινούμενη άμμο, και μια ποικιλία δεινοσαύρων. Και κάτι ακόμη: ο αστεροειδής που κατέρριψε το όχημά τους βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με τη Γη. Βολευτείτε στην πολυθρόνα και απολαύστε το!Σκηνοθεσία: Scott Beck, Bryan WoodsΗθοποιοί: Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe ColemanΜια ξεκαρδιστική ταινία για ένα τυπικό ζευγάρι Γάλλων καθολικών, του Κλοντ και της Μαρί που οι 4 κόρες τους επιλέγουν για συζύγους τους ένα Κινέζο, ένα μουσουλμάνο, έναν Εβραίο και έναν Αφρικανό! Στην τρίτη κατά σειρά ταινία, ο Κλοντ και η Μαρί σύντομα θα συμπληρώσουν 40 χρόνια γάμου, και οι κόρες τους οργανώνουν ένα πάρτι έκπληξη, προσκαλώντας η κάθε μια τα πεθερικά της. Όπως είναι αναμενόμενο, τα αστεία, οι παρεξηγήσεις, και τα ευτράπελα δίνουν και παίρνουν σε μια ταινία που έσπασε τα ταμεία όπου προβλήθηκε.Σκηνοθεσία: Philippe de ChauveronΗθοποιοί: Christian Clavier, Chantal Lauby, Medi Sadoun, Ary Abittan, Noom Diawara, Frederic Chau, Frederique Bel, Alice David, Jules SadoughiΣτη Νικαράγουα που βρίσκεται κάτω από δικτατορικό καθεστώς λίγα πράγματα λέγονται ενώ τα περισσότερα υπονοούνται. Η Τρις είναι μια Αμερικανίδα δημοσιογράφος που έχει βρεθεί εγκλωβισμένη στη χώρα, χωρίς διαβατήριο και χρήματα, και αναγκάζεται να εκπορνευτεί για να επιβιώσει. Ο Ντάνιελ, είναι ένας επιχειρηματίας που φθάνει στη Νικαράγουα και γυρεύει μια σύντομη εξωσυζυγική περιπέτεια. Όταν συναντιούνται, η φλόγα ανάβει αμέσως και όλα αποκτούν ξαφνικά νόημα. Μια σαγηνευτική ταινία γεμάτη πάθη, όπου ο έρωτας λυτρώνει και ελευθερώνει.Σκηνοθεσία: Claire DenisΗθοποιοί: Margaret Qualley, Joe Alwyn, Danny Ramirez, Nick Romano, Carlos SerranoΟ Άλεξ Λιους είναι ένας έμπειρος εκτελεστής, φημισμένος για τη διακριτική του ακρίβεια. Όταν αρνείται να ολοκληρώσει τη δουλειά για λογαριασμό μιας επικίνδυνης εγκληματικής οργάνωσης, μετατρέπεται σε στόχο και πρέπει να κυνηγήσει όσους τον θέλουν νεκρό. Μόνο που η απώλεια μνήμης, με την οποία παλεύει, δυσκολεύει τις κινήσεις του. Όσο οι λεπτομέρειες θολώνουν και οι εχθροί πλησιάζουν, ο Άλεξ υποχρεώνεται να αμφισβητήσει κάθε του κίνηση και ποιόν μπορεί να εμπιστευτεί.Σκηνοθεσία: Martin CampbellΗθοποιοί: Liam Neeson, Guy Pearce, Taj Atwal, Harold Torres, Monica BellucciΗ σχέση της Μισέλ και του Άλεν έχει φτάσει στο σημείο που αρχίζουν να σκέφτονται το επόμενο στάδιο, δηλαδή τον γάμο. Έτσι, για να φέρουν σε επαφή τους γονείς τους οργανώνουν ένα οικογενειακό δείπνο. Προς μεγάλη έκπληξη όλων, η συνάντηση δεν είναι μια πρώτη γνωριμία, αφού όλοι γνωρίζονται με όλους, και μάλιστα αρκετά καλά. Το ήσυχο οικογενειακό βράδυ λοιπόν, θα εξελιχθεί σε ένα κρυφτό, προκειμένου το νεαρό ζευγάρι να μην καταλάβει τίποτα. Ένα εξαιρετικό καστ με μεγάλη χημεία.Σκηνοθεσία: Michael JacobsΗθοποιοί: Richard Gere, Diane Keaton, William H. Macy, Susan Sarandon, Emma RobertsΟ ντετέκτιβ Ντάνι Ρουρκ έχει αποφασίσει να βρει την εξαφανισμένη κόρη του και μπλέκεται σε μια σειρά απίστευτων γεγονότων, φτάνοντας να αμφισβητήσει τα πιστεύω του και όσα γνωρίζει μέχρι τώρα. Με τη βοήθεια μιας προικισμένης μέντιουμ, καταδιώκει και καταδιώκεται ενώ ταυτόχρονα θα ανακαλύψει περισσότερα από όσα περίμενε. Ένα γρήγορο και καθηλωτικό θρίλερ με πολλές ανατροπές.Σκηνοθεσία: Robert RodriguezΗθοποιοί: Ben Affleck, Alice Braga, JD PardoΜε ένα χορταστικό περιεχόμενο η EON μας κλείνει θέση σε μεγάλα στούντιο, και μας βάζει στα πιο δημοφιλή αθλητικά γεγονότα του πλανήτη. Με ένα χορταστικό περιεχόμενο η EON μας κλείνει θέση σε μεγάλα στούντιο, και μας βάζει στα πιο δημοφιλή αθλητικά γεγονότα του πλανήτη.