Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Προβάλλει την όπερα για τη ζωή του Malcolm X σε δορυφορική μετάδοση από Νέα Υόρκη

Η πρωτοποριακή» του βραβευμένου με Πούλιτζερ μουσικής, που παρουσιάζεται σε νέα παραγωγή στη(Met), προβάλλεται σε απευθείας δορυφορική μετάδοση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών , το Σάββατο 18 Νοεμβρίου στις 19:55 (στα αγγλικά με αγγλικούς υπότιτλους).Το έργο, που αναπαριστά οπερατικά τη ζωή του Μάλκολμ Χ, μίας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του κινήματος υπεράσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών, μεταδίδεται στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο ελληνικό κοινό να απολαύσει εκπληκτικές παραγωγές της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης, με τα πιο λαμπρά αστέρια του λυρικού στερεώματος.Τη σκηνοθεσία στο νέο ανέβασμα του επιδραστικού έργου του Davis, το οποίο μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του το 1986 έχει παρουσιαστεί ελάχιστες φορές τα τελευταία 36 χρόνια, υπογράφει ο Ρόμπερτ Ο’Χάρα (υποψήφιος για Τόνυ σκηνοθεσίας το 2020, με το Slave Play). Ο κορυφαίος Αμερικανός σκηνοθέτης φαντάζεται τον Μάλκολμ σαν έναν καθημερινό άνθρωπο, η ιστορία του οποίου υπερβαίνει τον χώρο και τον χρόνο. Στη διανομή συμμετέχουν χαρισματικοί καλλιτέχνες της νέας γενιάς που έχουν διακριθεί σε επιτυχημένες παραγωγές της Μητροπολιτικής Όπερας.Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο βαρύτονος Γουίλ Λίβερμαν, που προκάλεσε αίσθηση στην πρώτη παρουσίαση στη ΜΕΤ του λυρικού έργου Fire Shut Up in My Bones του Terence Blanchard Τέρενς Μπλάνσαρντ. Μαζί του, επί σκηνής η σοπράνο Leah Hawkins [Λία Χώκινς], που υποδύεται τη μητέρα του Μάλκομ, Λουίζ, η μέτζο Ριέιχαν Μπράις-Ντέιβις που ενσαρκώνει την αδελφή του, Έλλα, ο μπασοβαρύτονος Μάικλ Σάμιουελ στον ρόλο του αδελφού του, Ρέτζιναλντ, και ο τενόρος Βίκτορ Ράιαν Ρόμπερτσον που ερμηνεύει τον ρόλο του Ελάιτζα Μοχάμεντ, ηγέτη του Έθνους του Ισλάμ.Η μουσική διεύθυνση του Καζίμ Αμπντουλλάχ αναδεικνύει την πολυεπίπεδη σύνθεση του Ντέιβις,, η οποία αντλεί επιρροές, μεταξύ άλλων, από το γκόσπελ, την ευρωπαϊκή κλασική κληρονομιά, το ινδονησιακό γκαμελάν, την πειραματική μουσική και την αφρικανική παράδοση. Το λιμπρέτο υπογράφει η διακεκριμένη συγγραφέας και ακαδημαϊκόςΤουλάνι Ντέιβις.