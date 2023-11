Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Έρχεται με πολλές ταινίες, αφιερώματα και εργαστήρια

Κλείσιμο

Στη συναρπαστική περιπέτεια του να μεγαλώνεις είναι αφιερωμένο το φετινό, έκτο κατά σειρά,που θα διεξαχθεί από τις 13 έως τις 10 Νοεμβρίου με προβολές στο, τοτοκαι τους κινηματογράφους Κηφισιά 1 & 2 Cinemax, ΔΑΝΑΟΣ και ΣΙΝΕΑΚ.Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει 91 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από 32 χώρες που θα μιλήσουν σε παιδιά, εφήβους αλλά και τους γονείς τους, για την αυτοέκφραση, τη διαφορετικότητα και τη χαρά του να είσαι ο εαυτός σου στο υπέροχο ταξίδι προς την ενηλικίωση.Περιβάλλον: η μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες ενότητες του Φεστιβάλ περιλαμβάνει τη συλλογή Green με ταινίες μικρού μήκους που περνούν οικολογικά και φιλοζωικά μηνύματα στα παιδιά, με τον πιο όμορφο τρόπο. Ταινίες που επιλέξαμε: Κατάκ: Η Γενναία Φάλαινα | Katak: the Brave Beluga, Mighty Afrin: In The Time Of FloodsΗ γειτονιά μας: η ενότητα περιλαμβάνει ταινίες που μας ανοίγουν ένα παράθυρο στις γειτονικές μας χώρες και φωτίζουν όσα συνδέουν τους λαούς. Φέτος το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με ταινίες από την Κύπρο, το Κόσοβο και την Τουρκία. Ταινία που επιλέξαμε: Το Ημερολόγιο της Παουλίνα Π. – The Diary of Paulina P.Για παιδιά από 0 έως 3 ετών: Baby & Me | Κινούμενα σχέδια μικρής διάρκειαςΜέσα σε μια αίθουσα ειδικά διαμορφωμένη με μαλακές επιφάνειες, φιλικό φωτισμό και χαμηλό ήχο, το πρώτο ραντεβού με το σινεμά γίνεται απολαυστικό για τα μωρά, που μπορούν να μπουσουλήσουν, να περπατήσουν, να τρέξουν με ασφάλεια και να αποκτήσουν την πρώτη τους κινηματογραφική εμπειρία!Για παιδιά από 2 έως 7 ετών: Ανακαλύψτε την κινηματογραφική διασκέδαση με αξιολάτρευτους χαρακτήρεςΤα πιτσιρίκια έχουν μια πρόκληση: να ανακαλύψουν νέους φανταστικούς κόσμους, να διασκεδάσουν με αξιολάτρευτους χαρακτήρες και να απολαύσουν μαγικές περιπέτειες στολισμένες με μουσική και τραγούδι. Οι ήρωες των ταινιών που απευθύνονται σε αυτή την ηλικία γιορτάζουν τη μοναδικότητά τους και θα ταξιδέψουν τα παιδιά στο διάστημα, θα τα κάνουν πειρατές, αλλά και θα τους μιλήσουν –ναι, από τόσο νωρίς– για το περιβάλλον. Ηθοποιοί (Ευγενία Δελιαλή, Προμηθέας Νεραττίνι Δοκιμάκης, Αθηνά Μουστάκα, Λήδα Πλατσή, Αλέξανδρος Σιάτρας, Μαρία Φιλίνη, Φάνης Παυλόπουλος) επί σκηνής θα φέρουν τους ήρωες των ταινιών σε απόσταση αναπνοής μέσα από τη ζωντανή μεταγλώττιση. Ταινίες που επιλέξαμε: Το Νανούρισμα της Αρκούδας - Hush Hush Little Bear - Ενότητα Ζωντανή Μεταγλώττιση,Ερνέστ & Σελεστίν: Το ταξίδι – Ernest & Célestine: A Trip to Gibberitia – Ενότητα Ζωντανή Μεταγλώττιση, Ζωηροί ΦίλοιΓια παιδιά από 8 έως 12 ετών: Kids’ Picks, Green και μεγάλου μήκους ταινίες για όλη την οικογένειαΈνα παιδί, στην προσπάθειά του να αναζητήσει και να βρει τον πραγματικό του εαυτό, μπορεί να ορθώσει το ανάστημά του σε μια άδικη απέλαση, να ασχοληθεί με τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό, ενώ είναι πολύ πιθανό να ανακαλύψει την ταυτότητά του μέσα από την απότομη ενηλικίωση. Στο πιο πλούσιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ μέχρι σήμερα, υπάρχει χώρος για τη μοναδικότητα κάθε παιδιού.Σύμμαχοι σε αυτή την πρώτη μεγάλη αποστολή της παιδικής ηλικίας για την αναζήτηση της ταυτότητας είναι οι αξέχαστες προσωπικότητες του φετινού Φεστιβάλ που θα κάνουν αυτή την αποστολή απόλυτα συναρπαστική. Αγαπήσαμε την Ντούνια, μια μικρή πρόσφυγα που κουβαλάει μέσα της τον τόπο της (Η Ντούνια και η Πριγκίπισσα του Χαλεπιού - Dounia & the Princess of Aleppo), τον αουτσάιντερ Μόντι (Ο Μόντι και το Περίεργο Μυαλό του- Monti And His Weird Brain), τον Ντίλαν που δεν αφήνει την αναπηρία του να σταματήσει τα ποδοσφαρικά του όνειρα (Ο Άσσος του Ποδοσφαίρου- Bigman) και την Λου που κάνει ένα περιπετειώδες και αποκαλυπτικό road trip με τη μαμά της (Kiddo).