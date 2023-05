Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους: Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με σημαντικές ξένες παραγωγές

Παραστάσεις από Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία, Ιταλία, παράλληλες δράσεις, συζητήσεις και εργαστήρια από θεωρητικούς και καλλιτέχνες της διεθνούς σκηνής περιλαμβάνει το πρόγραμμα του φετινού, 5ουπου θα φιλοξενηθεί στις σκηνές του, από τις 26 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου.Θέματα όπως η σχέση πραγματικότητας και τεχνολογίας, η ιστορική πραγματικότητα και η έννοια της προόδου, προβληματικές που αφορούν το φύλο, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες σχέσεις, τη συμμετοχικότητα αλλά και τη μοναχικότητα, όπως επίσης και πολιτικοί προβληματισμοί γύρω από την αναγκαιότητα ενεργούς συμμετοχής και δημοκρατικής πρακτικής, φαίνεται να απασχολούν τους καλλιτέχνες στο έργο τους.Η καλλιτεχνική επιτροπή του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους, που απαρτίζεται από τους Σάββα Πατσαλίδη (ομότιμο καθηγητή θεατρολογίας του Α.Π.Θ.), Πρόδρομο Τσινικόρη (σκηνοθέτη, δραματουργό, ηθοποιό) και Νίκο Καπέλιο (ηθοποιό του Κ.Θ.Β.Ε.), διαμόρφωσε ένα πρόγραμμα παραστάσεων «μικρής και ευέλικτης φόρμας αλλά μεγάλων ιδεών», ένα πρόγραμμα που όπως χαρακτηριστικά περιγράφει ο Πατσαλίδης, περιλαμβάνει «παραστάσεις σύγχρονες, ανήσυχες, αναζωογονητικές και διαδραστικές» που «σεισμογραφούν με αμεσότητα τις δονήσεις του κοινωνικού σώματος». Έτσι, το θεατρόφιλο κοινό της πόλης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει νέους καλλιτέχνες της διεθνούς σκηνής, καλλιτέχνες που συνομιλούν με την εποχή τους και που μοιράζονται τις έγνοιες και τα αδιέξοδα του θεάτρου αλλά και της κοινωνίας γενικότερα σε μια μεταβατική ιστορική στιγμή, που μετεωρίζεται μεταξύ ενός παλιού και ενός νέου κόσμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις, διά ζώσης και διαδικτυακά, δράσεις στον δημόσιο χώρο, συζητήσεις, παρουσιάσεις, διαλέξεις κ.ά.Η ομάδααπό την Ιταλία, με το έργο «L’ Angelo della Storia» με αφορμή τη φιλοσοφική σκέψη του Βάλτερ Μπένγιαμιν και την περιγραφή του Άγγελου της Ιστορίας, αφηγείται παράδοξα γεγονότα, παράλογες ενέργειες ανθρώπων, επιφανών αλλά και άγνωστων, καταθέτοντας ένα ιστορικό υλικό, που αποτελείται από ανέκδοτες μικροϊστορίες, γεμάτες αντιφάσεις, τις οποίες η ομάδα επιχειρεί να ανασυνθέσει με σκοπό να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνουν οι αφηγήσεις στην αντίληψή μας για την πραγματικότητα.Ο πολυβραβευμένος καλλιτέχνηςαπό τη Μεγάλη Βρετανία, θα παρουσιάσει το «Lullaby for Scavengers», μια προκλητική και αντισυμβατική παράσταση, που διερευνά τα κοινωνικά όρια, δοκιμάζοντας την αντοχή μας. Ο Kim Noble δημιουργεί μια πολυμεσική παράσταση για να μιλήσει για τη μοναξιά, για τη δυσκολία του να ζεις χωρίς να συμμετέχεις αλλά και για την ανάγκη για σύνδεση. Με εργαλείο του το χιούμορ, τη φαντασία και την ιδιαιτέρως λοξή ματιά του, καταθέτει μια δουλειά πρωτότυπη και μοναδική, πολύ μακριά από το συμβατικό θέατρο.Το «Be Arielle F» του Simon Senn είναι μια διερεύνηση στον χώρο της εικονικής πραγματικότητας, όπου ο καλλιτέχνης «δανείζεται» το γυναικείο σώμα της Arielle, μιας πραγματικής γυναίκας, και με τη βοήθεια 3D φακών, προσπαθεί να αποτυπώσει την αίσθηση που του προκαλεί η virtual αντικατάσταση του σώματός του, με αυτό της Arielle. Συζητάει μαζί της την εμπειρία του τρίτου σώματος, που έχει διαμορφωθεί και με τη βοήθεια μίας ψυχολόγου και ενός δικηγόρου, μελετά αυτή την παράδοξη σχέση τεχνολογίας, αναπαράστασης, φύλου και νόμου.Το «We are Still Watching» της Ivana Müller είναι μια συμμετοχική περφόρμανς που διερωτάται για τη δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις που παίρνονται για αυτούς. Στην παράσταση, οι θεατές δημιουργούν μια κοινότητα και παίρνουν αποφάσεις ατομικά και συλλογικά, μέσα από τη διαδικασία ανάγνωσης ενός κειμένου που τους δίνεται. Στόχος είναι να μετατραπούν οι θεατές σε ηθοποιούς, να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην παράσταση, την οποία και διαμορφώνουν κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο.Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Ant Hampton θα φιλοξενηθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά, «Undone So Many» (between Lausanne and Izmir). Πρόκειται για μία παράσταση στο είδος του Autoteatro, που συνδυάζει την ηχητική αφήγηση με την αναγνωστική διεργασία του θεατή/ακροατή. To πρότζεκτ είναι αποτέλεσμα έρευνας μέσω ενός οδοιπορικού στα ελληνικά νησιά και στα παράλια της Μικράς Ασίας.Το κεντρικό πρόγραμμα θα πλαισιωθεί από μια σειρά παράλληλων δράσεων από διακαλλιτεχνικές και διεθνείς συνεργασίες.Το Orlando Trip και Θεσσαλονίκη-Βιέννη: ένα συμπόσιο για τις διαδικασίες μετάβασης και αλλαγής είναι ένα καλλιτεχνικό πρότζεκτ, το οποίο περιλαμβάνει την παράσταση Orlando Trip των Fox On Ice (Anna Luca Poloni και Christian Mair), Wolfgang Müller-Funk και Anna Maria Krassnigg, βασισμένη στον μύθο του Ορλάντο του Ludovico Ariosto και της Βιρτζίνια Γουλφ. Μέσα από δώδεκα τραγούδια και από αφηγηματικά ιντερλούδια μαθαίνουμε για την ιστορία ενός απεσταλμένου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που διασχίζει τη Μεσόγειο δύο φορές και επιστρέφει πίσω ως γυναίκα.

Στο «Θεσσαλονίκη-Βιέννη: ένα συμπόσιο για τις διαδικασίες μετάβασης και αλλαγής» το κοινό θα παρακολουθήσει και θα πάρει μέρος σε μια ζωντανή συζήτηση, που θα πραγματοποιηθεί σε τρεις γύρους, με συγκεκριμένους κανόνες, μαζί με σημαντικές προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης και της Βιέννης, όπως ο Wolfgang Müller-Funk (καθηγητής πολιτιστικών σπουδών, Πανεπιστήμιο της Βιέννης), ο Γιώργος Τούλας (δημοσιογράφος), η Ράνια Εμμανουηλίδου (εικαστικός, διδάσκουσα στη Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ), η Έλκε Ιρένε Στουρμ-Τριγωνάκη (καθηγήτρια Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ), η Evelin Walner Papadopoulos (Επίτιμη Πρόξενος της Αυστρίας, εικαστικός), ο Σαράντος Ζερβουλάκος (σκηνοθέτης) και ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος (Beetroot Studio). Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα αναλάβουν η Anna Maria Krassnigg (καθηγήτρια πανεπιστημίου, θεατρική παραγωγός και συγγραφέας) και η Αμαλία Κοντογιάννη (δρ. Θεατρολογίας, προϊσταμένη τμήματος Καλλιτεχνικού Έργου / Δραματολογίου ΚΘΒΕ). Θέματα όπως η μεταμόρφωση, η ετερότητα, η μετάβαση και η αλλαγή, με αναφορές στην Ιστορία της πόλης, θα αποτελέσουν το υλικό μιας βραδιάς, που με συνοδεία μουσικής και μπουφέ, θα φέρει το άρωμα του Αυστριακού «Salon».Το webinar Δημιουργία Δημόσιου Χώρου και Χρόνου Μέσα από τις Παραστατικές Τέχνες, ένα webpanel για τη χειραφετητική συμμετοχικότητα στην τέχνη σε συνδυασμό με την παράσταση One Three Some, Απόπειρα Δημιουργίας Μιας Δημοκρατικής Συνέλευσης της Δανάης Θεοδωρίδου, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του σεμιναρίου, διερευνά τις σχέσεις τέχνης και πολιτικής χειραφέτησης και εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες η τέχνη μπορεί να δημιουργήσει κοινότητες ανθρώπων, ικανές να αμφισβητήσουν καθιερωμένες κοινωνικές ιεραρχίες και σχέσεις εξουσίας.Επιπλέον, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή προβολή της παράστασης «Iokasté» τουαπό το Prague City theatres & Slovak Chamber Theatre, εμπνευσμένη από το αρχαίο δράμα, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Catastrophe της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης.«L’ Angelo della Storia»της ομάδας SotterraneoΘέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΠαρασκευή 26 και Σάββατο 27 ΜαΐουΏρα έναρξης: 21:00Διάρκεια: 85 λεπτάΜε ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους«We are Still Watching»της Ivana MüllerΦουαγιέ της Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΤετάρτη 31 Μαΐου και Πέμπτη 1 ΙουνίουΏρα έναρξης: 21:00Διάρκεια: 90 λεπτάΣτην ελληνική γλώσσα«Lullaby for Scavengers»του Kim NobleΘέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΣάββατο 3 Ιουνίου και Κυριακή 4 ΙουνίουΏρα έναρξης: 21:00Διάρκεια: 60 λεπτάΜε ελληνικούς υπέρτιτλους«Be Arielle F»του Simon SennΘέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΤετάρτη 7 Ιουνίου και Πέμπτη 8 ΙουνίουΏρα έναρξης: 21:00Διάρκεια: 60 λεπτάΜε ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλουςAutoteatro«Undone So Many (between Lausanne and Izmir)»του Ant HamptonΛαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-ΘράκηςΣάββατο 27 Μαΐου (ομαδική εκδοχή)Ώρα έναρξης: 11:00Διάρκεια: 75 λεπτάΛαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-ΘράκηςΔευτέρα 29 Μαΐου, Τρίτη 30 Μαΐου, Τετάρτη 31 Μαΐου, Παρασκευή 2 Ιουνίου (ατομική εκδοχή)Ώρα έναρξης: 11:00 – 12:30 (με ελεύθερη ώρα προσέλευσης μέχρι τις 12:30)Διάρκεια: 75 λεπτά(διαθέσιμο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα)Φουαγιέ της Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΣάββατο 3 Ιουνίου, Κυριακή 4 Ιουνίου, Τετάρτη 7 Ιουνίου, Παρασκευή 9 Ιουνίου, Τετάρτη 14 Ιουνίου, Πέμπτη 15 Ιουνίου (ομαδική εκδοχή)Ώρα έναρξης: 21:00Διάρκεια: 75 λεπτάΠαράλληλες Δράσεις«Orlando Trip»των Fox on Ice (Anna Luca Poloni, Christian Mair)Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΠαρασκευή 9 ΙουνίουΏρα έναρξης: 21:00Διάρκεια: 75 λεπτά«One Three Some, Απόπειρα Δημιουργίας Μιας Δημοκρατικής Συνέλευσης»της Δανάης ΘεοδωρίδουΑίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαρχιακό Μέγαρο ΘεσσαλονίκηςΤρίτη 13, Τετάρτη 14 και Πέμπτη 15 ΙουνίουΏρα έναρξης: 19:00Διάρκεια: 120 λεπτάΣτην ελληνική γλώσσα«Iokasté»του Lukáš BrutovskýPrague City Theatres & Slovak Chamber TheatreΔιαθέσιμο διαδικτυακά στη σελίδα on.ntng.grΚυριακή 28 Μαΐου, Δευτέρα 29 Μαΐου, Τρίτη 30 Μαΐου, Κυριακή 4 Ιουνίου, Δευτέρα 5 Ιουνίου, Τρίτη 6 Ιουνίου, Κυριακή 11 Ιουνίου, Δευτέρα 12 ΙουνίουΏρες προβολής: 18:00-00:00 (διαθέσιμες ώρες προβολής)Διάρκεια: 60 λεπτάΜε ελληνικούς υπότιτλουςΣυζητήσεις – Εργαστήρια«THEATRE-FIT»Workshop από τους SotterraneoΘέατρο Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΣάββατο 27 ΜαΐουΏρα έναρξης: 10:00Διάρκεια: 180 λεπτάΑπαραίτητη δήλωση συμμετοχής – μέχρι 15 άτομαΤο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα«Δημιουργία Δημόσιου Χώρου και Χρόνου Μέσα από τις Παραστατικές Τέχνες:ένα webpanel για τη χειραφετητική συμμετοχικότητα στην τέχνη»Webinar – Online συζήτησηon.ntng.grΟμιλήτριες: Δανάη Θεοδωρίδου, Anna Rispoli, Lara Staal, Eve ChabanonΤρίτη 6 ΙουνίουΏρα έναρξης: 20:00Διάρκεια: 90 λεπτάΣτην ελληνική γλώσσα«Θεσσαλονίκη-Βιέννη: ένα συμπόσιο για τις διαδικασίες μετάβασης και αλλαγής»Φουαγιέ Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΣυμμετέχουν: Wolfgang Müller-Funk, Γιώργος Τούλας, Ράνια Εμμανουηλίδου, Έλκε Ιρένε Στουρμ-Τριγωνάκη, Evelin Walner Papadopoulos, Σαράντος Ζερβουλάκος, Γιάννης ΧαραλαμπόπουλοςΣυντονίζουν: Αμαλία Κοντογιάννη, Anna Maria KrassniggΠέμπτη 8 ΙουνίουΏρα έναρξης: 19:00Διάρκεια: 120 λεπτάΣτην αγγλική, γερμανική και ελληνική γλώσσα«Διαδικτυακή συζήτηση με την Ivana Müller»Online συζήτησηon.ntng.grΣυντονίζει η Παρασκευή ΤεκτονίδουΚυριακή 11 ΙουνίουΏρα έναρξης: 20:00Διάρκεια: 75 λεπτάΣτην αγγλική γλώσσα«Undone so many: A discussion with Ant Hampton and David Bergé on Autoteatro & Time Based Editions»Διάλεξη κι συζήτηση με το κοινόAnt Hampton και David Bergéon.ntng.grΔευτέρα 12 ΙουνίουΏρα έναρξης: 19.00Διάρκεια: 75 λεπτάΠληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους θα βρείτε