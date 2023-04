Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Φιλοξενεί το φεστιβάλ M - Power που στηρίζει καλλιτέχνες με αναπηρία

Κλείσιμο

Παραστάσεις χορού και θεάτρου, προβολές, εργαστήρια αλλά και συνέδριο περιλαμβάνει το, το οποίο επιχειρεί να στηρίξεικαι θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά η, από τις 26 έως τις 29 Απριλίου.M, όπως Motivation (κίνητρο), όπως Movement (κίνηση). Power, όπως «δύναμη». Το M-POWER είναι ένα αεικίνητο φεστιβάλ από καλλιτέχνες, με και χωρίς αναπηρία, που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο του σύγχρονου χορού, της περφόρμανς και της κίνησης και οι οποίοι δίνουν τον ιδανικό ορισμό στην έννοια της ενδυνάμωσης (empowerment).Εδώ και δώδεκα χρόνια η Στέγη, επιχειρώντας να μετακινήσει παγιωμένες αντιλήψεις και να ενδυναμώσει καλλιτέχνες με αναπηρία, υποστηρίζει εκπαιδευτικές δράσεις και ενέργειες προσβασιμότητας και συμπερίληψης, ενώ συστηματικά πραγματοποιεί μετακλήσεις ξένων παραστάσεων και, βέβαια, κάνει αναθέσεις πρωτότυπων παραγωγών θεάτρου, χορού και μουσικής, όπου δημιουργοί με αναπηρία έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί είναι ζωτικής σημασίας ζήτημα για κάθε καλλιτέχνη να βρει τη δική του φωνή και να παίξει κυρίαρχο ρόλο στον καθορισμό των όρων με τους οποίους δημιουργεί – και η ανάγκη αυτή είναι εξίσου επιτακτική για τους ανάπηρους καλλιτέχνες. Οι δημιουργοί του φετινού φεστιβάλ της Στέγης δημιουργούν έργα προκλητικά, βασισμένα σε ατομικά βιώματα και προσωπικές όσο και καλλιτεχνικές πορείες, μας μιλούν για θαρραλέα ξεκινήματα, τοποθετούν τον εαυτό τους στη σκηνή με έμπνευση από την ίδια τους την πραγματικότητα, με διαύγεια και τόλμη. Κι έτσι, θέτουν κι έναν καθρέφτη απέναντι στην κοινωνία που ζούμε – ή που θα θέλαμε να ζούμε.Το M-POWER μάς καλεί να δούμε και να ακούσουμε, μέσα σε ένα πυκνό τετραήμερο, λόγους και έργα ρηξικέλευθα σε επίπεδο αισθητικής και ηθικής, με καυστικό χιούμορ και δυναμικές ερμηνείες. Παραστάσεις για την απόλαυση της ζωής και την αποδοχή του εαυτού και των άλλων, όπως το Solar από την ελληνική ομάδα «Εν Δυνάμει» που έχει πολυετή πορεία· για τη ρωγμή και την ευθραυστότητα, όπως το Ephemeral Body από τη Βαλασία Συμεωνίδου, χορεύτρια και χορογράφο από τη Θεσσαλονίκη· για τη φροντίδα, την οικειότητα και την ανθεκτικότητα, όπως το βαριετέ Dan Daw Creative Projects presents "The Dan Daw Show" από τον εγκατεστημένο στη Βρετανία Αυστραλό Dan Daw.Επίσης, στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα προβληθεί η διακεκριμένη ταινία “Shadow” από τους διεθνούς φήμης Αυστραλούς Back to Back Theatre, με θέμα τον ακτιβισμό και τη συλλογική ευθύνη, ενώ θα λάβει χώρα και ένα συνέδριο με διεθνείς προσκεκλημένους, που θα μιλήσουν για μια σειρά από πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τους ανάπηρους καλλιτέχνες αλλά και όλους μας, ανεξαρτήτως αναπηρίας και ενασχόλησης με τις τέχνες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθούν μια σειρά σεμιναρίων και εργαστηρίων, με ελεύθερη συμμετοχή, βάσει αίτησης.Το M-POWER είναι ένα φεστιβάλ-τετραήμερη γιορτή για τις δυνάμεις εκείνες που μετατρέπουν, μέσω της τέχνης, τις προσωπικές αλήθειες σε βιώματα, εν δυνάμει κοινά για όλες, όλους και όλ@ μας.Τετάρτη 26 Απριλίου16:00 – 19:30 | Συνέδριο M-POWER20:30 – 21:30 | Προβολή ταινίας “Shadow” από την ομάδα Back to Back Theatre21:30 – 22:00 | Συζήτηση μετά την προβολή με δυο μέλη της ομάδας Back to Back TheatreΠέμπτη 27 Απριλίου15:00 – 16:30 | Εργαστήριο «Προωθώντας τη συμπερίληψη στον κινηματογράφο: Η προσέγγιση του Back to Back Theatre» με τις Alice Fleming και Meret Hassanen16:30 – 18:30 | Εργαστήριο «Το σώμα που γνωρίζει» με την Diana Niepce