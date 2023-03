Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Παρουσιάζει τρία θεατρικά έργα νέων δημιουργών

Κλείσιμο

Νέα, πρωτότυπα, που προκρίθηκαν μέσα από ετήσιο ανοιχτό κάλεσμα, κάνουν πρεμιέρα, από τις 23 Μαρτίου έως τις 9 Απριλίου στη, στο πλαίσιο τουΣεξεργασία. Ρευστότητα φύλου. Συλλογικές ταυτότητες. Υπάρχουν θέματα ταμπού για τη νέα γενιά καλλιτεχνών; Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, οι δημιουργοί βρίσκουν τη φωνή τους και προτείνουν νέους κόσμους με νέα πρωτότυπα έργα.Το «της Χριστίνας Κυπραίου και του Μιχάλη Πητίδη είναι μια σπονδυλωτή θεατρική performance που πραγματεύεται με χιούμορ θέματα όπως η εμπορευματοποίηση του φετιχισμού, τα ταμπού, τα στερεότυπα, η μοναξιά και η σεξουαλικότητα μέσα από τον χώρο της online σεξεργασίας. Όπως αναφέρει ένας ήρωας του έργου: «Η φαντασία είναι πολύ πιο αληθινή, αυθεντική και πολύ πιο ικανοποιητική από οποιαδήποτε ερωτική συνάντηση.»Ο «» του Βασίλη Βηλαρά έρχεται να αναταράξει τις τεκτονικές πλάκες του υπαρκτού ρατσισμού και των φοβικών συμπεριφορών κάθε είδους, καθώς καλεί στη Μικρή Σκηνή non binary άτομα, τρανς θηλυκότητες, χοντρά σώματα, μετανάστριες και σεξεργάτες, για να τραγουδήσουν τη ρητορική μίσους που υφίστανται καθημερινά, ακριβώς επειδή είναι αυτ@ που είναι. Ή, όπως ακούγεται στην παράσταση: «Απόψε θα μιλήσουμε για τη διαφορετικότητα: την αγαπημένη λέξη κυρίως των ανθρώπων που κυρίως δεν ανήκουν σε αυτή. Γιατί δεν έχω γνωρίσει ούτε ένα άτομο που να είναι διαφορετικό και να το δηλώνει».Τέλος, με το έργο «», η Ζωή Σιγαλού και η Μαρίνα Σιώτου μάς συστήνουν μια ολόδική τους εκδοχή ενός Χορού του «εδώ και τώρα» όπου μιλούν για τον έρωτα, την αγάπη, τη φιλία και πως είναι να μεγαλώνεις ως θηλυκότητα στη γενιά των Millenialls και της Gen Z. Γιατί, όπως λένε οι ίδιες στο έργο τους, «τώρα, ήρθε η στιγμή να πάρουμε ό,τι απέμεινε και να το κάψουμε. Να καεί για να ξαναγεννηθεί από τις στάχτες σαν φοίνικας. Ξεσηκωθείτε».Οι επιμελητές του φεστιβάλ Ιλειάνα Δημάδη, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Κωνσταντίνος Τζάθας αναφέρουν σχετικά: «Ζητήσαμε από το ChatGPT να γράψει ένα κείμενο με τις λέξεις και φράσεις-κλειδιά “σεξ”, “onlyfans”, “καψουροτράγουδα”, “Girls just wanna have fun”, “ορμονοθεραπεία”, “θηλυκότητες” και “GrindR”, και το chatbot εργαλείο αυτόματης γραφής τεχνητής νοημοσύνης βραχυκύκλωσε. Δεν συνέβη, ασφαλώς, το ίδιο με τους καλλιτέχνες του φετινού φεστιβάλ Future N.O.W. Δικές τους είναι οι λέξεις, δικές τους και οι σκηνές της Στέγης, όπου και ανεβαίνουν τα τρία νέα πρωτότυπα έργα τους. Κι εμείς είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε πως αυτό το φεστιβάλ θέλει να κάνει την ποίηση του “εδώ και τώρα” και τη φωνή μιας γενιάς που αρνείται τη σιωπή να αντηχήσει εντός και εκτός των σκηνών μας. Αντί για περισσότερα λόγια, τέσσερις στίχοι ενός από τα τρία έργα του φεστιβάλ, του Περσείδες ή πώς να παρτάρετε αγρίως της Ζωής Σιγαλού και της Μαρίνας Σιώτου: Να κάνουμε έρωτα / Τόσο δυνατά που να καλυφθούν οι φωνές μας / Τόσο δυνατά που να σταματήσουν οι σκέψεις μας / Τόσο δυνατά που να σταματήσουν –για λίγο– να χτυπούν οι καρδιές μας».Παραστάσεις με αγγλικούς υπέρτιτλους: Σάββατο 25.3, Κυριακή 26.3, Πέμπτη 30.3, Παρασκευή 31.3, Σάββατο 1.4, Κυριακή 2.4, Σάββατο 8.4, Κυριακή 9.4.23της Χριστίνας Κυπραίου και του Μιχάλη ΠητίδηΠέμπτη – Κυριακή | 18:00 | Στο -1 της ΣτέγηςΔιάρκεια: 60’Κατάλληλο για ηλικίες 16+Ένα εξωφρενικό performance-conference για την online σεξεργασία και την εμπορευματοποίηση των φετίχ.Τι κάνει μια δουλειά να είναι καλή; Πώς ορίζεται η αξιοπρέπεια στον χώρο εργασίας; Αλλάζει κάτι στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη σεξεργασία όσον αφορά τις online εκδοχές της; Γιατί η επιλογή της ως πηγής εισοδήματος θα πρέπει να κρύβει μια θλιβερή ιστορία; Πρόκειται για male gaze ή συνειδητή χρήση ενός πατριαρχικού συστήματος προς όφελος των σεξεργατών; Η παράσταση Call me Sugar ξεκινά ως ένα σουρεαλιστικό performance conference με θέμα τις συνθήκες εργασίες, τη σεξουαλικότητα, τον φετιχισμό και την εμπορευματοποίησή του. OnlyFans, cam girls και χρησιμοποιημένα εσώρουχα είναι το φόντο μιας σπονδυλωτής performance που θα διαπραγματευτεί τα ταμπού, τα στερεότυπα και τη μοναξιά μέσα από τον χώρο της online σεξεργασίας που υπόσχεται σεξουαλική και οικονομική απελευθέρωση, ανεξάντλητες ηδονές και ερεθιστικές εικόνες. Μια performance φτιαγμένη από υλικό έρευνας, χιούμορ, προσωπικές εξομολογήσεις και ιστορίες μυθοπλασίας.