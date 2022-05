Το TEDxAthens 2022 έρχεται στις 28 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η 11η διοργάνωση τουθα πραγματοποιηθεί το, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είκοσι ομιλητές έρχονται να δώσουν το δικό τους φως στο Σπουδαίο Άγνωστο και το ταξίδι αρχίζει.Μαθαίνεις για την οπτική του φύλου στον σχεδιασμό χώρων από την Εύα Γρηγοριάδου, συνιδρύτρια της Urbana, ενώ η Erika Lust σε βάζει στον κόσμο του porn literacy και σου εξηγεί πόσο σημαντική είναι η σωστή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Στη σκηνή βρίσκεται ο ιδρυτής του Wisdom 2.0, Soren Gordhamer αλλά και ο βραβευμένος, με δυο Pulitzer, Jake Bernstein στου οποίου το βιβλίο βασίζεται η ταινία The Laundromat για το σκάνδαλο των Panama Papers.Ο Christian Sarkar αναλύει τη σοφία της κοινότητας και την καλλιέργεια των κοινοτήτων και την οικοδόμηση της τοπικής ευημερίας. Ο Βρετανός θρύλος του οικονομικού ρεπορτάζ Hugo Dixon, ανεβαίνει στη σκηνή με άλλο ρόλο ενώ σειρά παίρνει ο Amit Katwala, του οποίου το νέο του βιβλίο “Tremors in The Blood” περιμένεις πώς και πώς, καθώς παρουσιάζει αληθινές ιστορίες εγκλήματος σε συνάρτηση με την γέννηση του ανιχνευτή ψεύδους, εκμεταλλευόμενος τις σπουδές του στην Πειραματική Ψυχολογία.Ψυχολόγος και κοινωνική ερευνήτρια είναι η Αγνή Μαριακάκη που διευθύνει την εταιρία κοινωνικών μελετών MindSearch ενώ η Dr Emer MacSweeny, διευθύνουσα σύμβουλος και ιατρική διευθύντρια του Re:Cognition Health, στρέφει το ενδιαφέρον σου στη νευροακτινολογία των διαταραχών γνωστικής εξασθένησης και στο άγνωστο του εγκεφάλου μας.Την ίδια στιγμή ο Άγγελος Πεντάρης σε παρασύρει με τη δύναμη ψυχής του αφού «πάτησε κάτω» όλες τις απαισιόδοξες προγνώσεις για την υγεία του. Τεσσάρων μηνών διαγνώστηκε με εγκεφαλική παράλυση και τετραπληγία, όμως εσύ τον βλέπεις να «πετά» στη σκηνή του TEDxAthens.Είναι η ώρα της. Ηθοποιός, artist manager, non-binary μοντέλο, στο Λος Άντζελες και τη Ν. Υόρκη, συγγραφέας και ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβίστρια, έχει υπάρξει μπροστά και πίσω από τις κάμερες με μεγάλη επιτυχία κάθε φορά. Ο Ελληνοαμερικανός αστροφυσικός και συγγραφέας Μηνάς Καφάτος σε μεταφέρει στον κόσμο του, στον τρόπο που εργάζεται για να δημιουργήσει στενές συνδέσεις μεταξύ επιστήμης και πνευματικότητας, φύσης της πραγματικότητας και κβαντικών επιπτώσεων στην καθημερινή ζωή.Το ίδιο Σπουδαίο αλλά και Άγνωστο είναι το πώς λειτουργεί η βιολογία του σώματος. Ο Δρ. Κωνσταντίνος Μαυραντώνης είναι πανελλαδικά αναγνωρισμένος χειρουργός και διαθέτει τη μεγαλύτερη σειρά λαπαροσκοπικών χειρουργικών επεμβάσεων παχέος εντέρου στη χώρα, συνδυαστικά με ένα τεράστιο συγγραφικό κι εκπαιδευτικό έργο.Τι σχέση έχουν η Σουζάνα Λασκαρίδη και ο Cpt. Peter Hammarstedt; Το έργο τους είναι «μπλε». Η πρώτη έχει δημιουργήσει την BlueCycle, με επίκεντρο την ανακύκλωση θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων, που προέρχονται από τη ναυτιλία και τις αλιευτικές δραστηριότητες. Ο δεύτερος έχει σημειώσει παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη καταδίωξη ενός σκάφους λαθροθηρίας στη θάλασσα, κυνηγώντας το για 110 μέρες και διανύοντας 3 ωκεανούς και 11.000 ναυτικά μίλια, με την Sea Shepherd. Στο απέραντο αυτό γαλάζιο, θα σε βοηθήσει να βουτήξεις ο Στέφανος Κόντος, freediver- φωτογράφος της μιας ανάσας, και θα σου δείξει έναν άλλον, άγνωστο σε σένα κόσμο, που ζει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.«Βγαίνοντας ξανά στην ακτή», θα δεις την Ελένη Ανδρεάδη, ως sustainability specialist και εκπαιδευτικός, να προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει την αγάπη για το περιβάλλον στα παιδιά, και την Ελένη Μυριβήλη να μιλά για την τεράστια περιβαλλοντική της, θετική για τη φύση και κλιματικά ουδέτερη ατζέντα.επενδύουν στο μέλλον με όχι και τόσο διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Ο Schorge επενδύει μέσω της υποστήριξής του σε εταιρείες νέας τεχνολογίας που παρουσιάζουν υψηλές δυνατότητες για το μέλλον. Ο Oshwald, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της “unicorn” εταιρείας GoStudent, αξίας 3 δις., συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Forbes «».Το φετινό εισιτήριο του TEDxAthens εξασφαλίζει την συμμετοχή σας επιτρέπει την παρακολούθηση των ομιλιών στη Κεντρική & Εναλλακτική Σκηνή, καθώς και των παράλληλων δράσεων.https://www.tedxathens.com/tedxathens-2022/