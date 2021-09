Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Θα εορταστούν με πλήθος εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα

«Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους»: Αυτό θα είναι το κοινό ευρωπαϊκό θέμα για τις φετινές Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς(ΕΗΠΚ), που θα γιορταστούν για 25η χρονιά και στην Ελλάδα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου.





Ως δευτερεύουσα θεματική έχει ορισθεί «Το ταξίδι με σιδηρόδρομο» στο πλαίσιο του «2021 Ευρωπαϊκού έτους σιδηροδρόμων» ενώ η χώρα μας, στο πλαίσιο της επετείου των 200 χρόνων από την, τιμά τη φυσιογνωμία και το έργο τουΜε την κύρια θεματική των ΕΗΠΚ εορτάζεται η Ανοιχτή σε όλους και Ποικιλόμορφη Πολιτιστική Κληρονομιά, προκειμένου να ενθαρρυνθεί μέσω αυτής η ευρεία συμμετοχή των πολιτών στον πολιτισμό, να προαχθεί η ποικιλομορφία, να δοθεί έμφαση στη συμπερίληψη ατόμων και κοινοτήτων με διαφορετικό πολιτιστικό και κοινωνικό υπόβαθρο, καθώς και να υπάρξει μέριμνα για ενίσχυση της φυσικής πρόσβασης όλων στις εκδηλώσεις. Η απόκτηση κοινών εμπειριών μέσω του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής έκφρασης είναι ένα δυνατό εργαλείο για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, τον σεβασμό στην ετερογένεια και στα ανθρώπινα δικαιώματα.Πολλές από τις εκδηλώσεις αντλούν έμπνευση από τη θεματική αυτή αλλά και από τον σιδηρόδρομο. Ωστόσο αξιοσημείωτος είναι και ο αριθμός των δράσεων που αφιερώνονται στην προσωπικότητα του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας αλλά και στα διακόσια χρόνια από την έναρξη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία, δόθηκε φέτος η δυνατότητα στους κατά τόπους διοργανωτές να πραγματοποιήσουν δράσεις που θα απευθύνονται στο κοινό είτε με φυσική παρουσία, τηρώντας τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19, είτε με εικονικά/ψηφιακά μέσα. Οι ψηφιακές δράσεις που έχουν προγραμματιστεί μπορεί να προβάλλονται σε πραγματικό αλλά και μη χρόνο και εκτός από τα ηλεκτρονικά μέσα των φορέων τους (ιστοσελίδες, σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ), θα φιλοξενηθούν και στη σελίδα των ΕΗΠΚ στοκαι στο Instagram Το Σαββατοκύριακο του εορτασμούκαι θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.ΑΤΤΙΚΗ1. ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΧώρος: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο24-25-26 Σεπτεμβρίου 2021Στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους»:1. Θεματικές περιηγήσεις από τους αρχαιολόγους των Συλλογών του Μουσείου (θεματικοί άξονες: «Πρόσωπα του δημόσιου και ιδιωτικού βίου», «Γυναίκα», «Κοινωνικός αποκλεισμός και Ασκληπιεία»).24-9-202110:00: “Φιλοτιμηθείτε Έλληνες» Παραδόσεις αρχαιοτήτων στα χρόνια του Καποδίστρια11:00: Οι ξένοι της Αθήνας12:00: Οι «ξένοι» στην κλασική Αθήνα μέσα από την παρουσία τους στις επιτύμβιες στήλες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου13:00: Οι γυναίκες στην παρυφή της ελλαδικής κοινωνίας14:00: Οι ελάσσονες της Μυκηναϊκής κοινωνίας15:00: “Φιλοτιμηθείτε Έλληνες» Παραδόσεις αρχαιοτήτων στα χρόνια του Καποδίστρια16:30: Αόρατοι άνθρωποι στην αρχαιολογία: Μητέρες και παιδιά17:00: Κοινωνικός αποκλεισμός και Ασκληπιεία25-9-202112:00: Η γυναίκα στον κώδικα επικοινωνίας του νεολιθικού κόσμου13:00: Ίδια ξενάγηση με αυτή των 12:0026-9-202113:00: Ιστορικός περίπατος γύρω από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Άγνωστα περιστατικά και εμβληματικές στιγμές της νεώτερης ιστορίας μας σε μια βόλτα.2. Εκδήλωση για παιδιά:Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Από την Ανατολή… από τη Δύση.. Τα αρχαία του Μουσείου αφηγούνται τις ιστορίες τους» για μαθητές Α΄ θμιας Εκπαίδευσης (Δ΄ έως Στ΄ Δημοτικού) την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 στις 10:00 π.μ. Οι μαθητές θα γνωρίσουν επιλεγμένα εκθέματα του Μουσείου με ιδιαίτερη έμφαση στη διαπολιτισμική τους διάσταση και θα συμμετάσχουν σε εικαστικό εργαστήρι. Διάρκεια 2 ώρες.Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Δρ Άννα – Βασιλική Καραπαναγιώτου, Ευάγγελος ΒιβλιοδέτηςΤηλ.: 2132144856, 2132144889e-mail: eam@culture.gr2. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΧώρος: Νομισματικό Μουσείο24 Σεπτεμβρίου 20211. Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου, στις 19.00 παρουσίαση του βιβλίου «Τρικυμίες παθών. Τα νεανικά χρόνια του Κοραή στο Άμστερνταμ» της Αργυρώς Μαντόγλου στον κήπο του Μουσείου.2. Περιοδική έκθεση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση με τίτλο: Τα μετάλλια του αγώνα. Εικαστικός διάλογος με μετάλλια του Konrad Lange και έργα σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών (24/9 έως 31/12/2021).Υπεύθυνος εκδήλωσης: Δρ Γεώργιος ΚακαβάςΤηλ.: 210 3612834e-mail: nm@culture.gr3. ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΧώρος: Επιγραφικό Μουσείο24 και 26 Σεπτεμβρίου 20211. «Κοινότητες ξένων στην Αρχαία Ελλάδα. Μαρτυρίες επί λίθου», θεματική ξενάγηση σε επιλεγμένες επιγραφές του μουσείου.2. Εργαστήρι Χαϊκού με την εικαστικό Όλγα Πλαστήρα στο πλαίσιο της έκθεσης «Ωδή προς τη Νίκη».Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ι. Βενιέρη, Ε. Ζαββού, Σ. Μακρυπόδη, Μ. Φουντούλη, Ει. ΧωρέμηΤηλ.: 210 8847577e-mail: ema@culture.gr4. ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ «ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ» - ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ»Χώρος: Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειαννάκης» -Κέντρο Εθνομουσικολογίας24 Σεπτεμβρίου 2021Θέμα εορτασμού: Μουσική παράδοση και προσβασιμότηταΕκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προσαρμοσμένο για ομάδες ειδικού κοινού (Ρομά, ομάδες μαθητών διαπολιτισμικών σχολείων ή ομάδες παιδιών με αναπηρία, φυσική ή νοητική).Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία της αίσθησης της συμμετοχής και του ανήκειν στις παραπάνω ομάδες μέσω της λειτουργίας της μουσικής και ειδικότερα της ελληνικής μουσικής παράδοσης και όχημα το Ελληνικό Θέατρο Σκιών (Καραγκιόζης).Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ζοζεφίνα ΑλεβίζουΤηλ.: 210 3254119e-mail: zalevizou@culture.gr5. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝΧώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά24, 25 Σεπτεμβρίου 2021Στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους»1. «Παίζοντας στο Μουσείο». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τον διαχρονικό και διαπολιτισμικό χαρακτήρα του παιχνιδιού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και σε Σχολεία που λειτουργούν σε Δομές Υποδοχής ΠροσφύγωνΠαρασκευή 24.09.2021, 10 π.μ.–12μ.μ.2. «Ο Πειραιάς των ξένων και των μετοίκων. Μια ματιά στην πολυπολιτισμική κοινωνία του αρχαίου Πειραιά». Θεματική περιήγηση για ενήλικο κοινό.Σάββατο 25.09.2021. Θα υλοποιηθούν τρεις θεματικές περιηγήσεις διάρκειας 30’ από 11 πμ. – 12.30 μμ.Υπεύθυνες εκδήλωσης: Εύη Πίνη, Ανδρομάχη ΚαπετανοπούλουΤηλ.: 210 4590707, 210 4590704e-mail: evipini@yahoo.gr6. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΧώρος: Αρχαιολογικός χώρος Πεδίου Μάχης Πλαταιών24, 26 Σεπτεμβρίου 2021Στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους» (Heritage: All Inclusive), ξενάγηση στο πεδίο της Μάχης των Πλαταιών και αφήγηση των ιστορικών γεγονότων της μάχης με αφορμή την επέτειο των 2.500 χρόνων.Η δράση απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων και στο ευρύ κοινό.Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ευγενία Τσάλκου, Ειρήνη ΣβανάΤηλ.: 210 3213571, 210 3313343e-mail: efada@culture.grΧώρος: Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών26 Σεπτεμβρίου 2021«Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών. Η διαδρομή από το χθες στο σήμερα» στο πλαίσιο του 2021 Ευρωπαϊκό Έτος των σιδηροδρόμων.Παρουσίαση (power point) στην Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών με το ανασκαφικό έργο που συντελέστηκε στο πλαίσιο της κατασκευής του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) και του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, καθώς και αναφορά στον ρόλο του σιδηροδρόμου στη νεότερη ιστορία των Αχαρνών. Σε συνεργασία με ΟΣΕ Α.Ε.Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ειρήνη Αναγνωστοπούλου, Σταματία ΚατσανδρήΤηλ.: 210 2466122e-mail: e.anagnostopoulou@culture.gr, skatsandri@culture.gr7. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣΧώρος: Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς24 Σεπτεμβρίου 2021Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους» διοργανώνει, σε συνεργασία με την Ομάδα Αιγαίου, τις δράσεις:1. 18:00 εκπαιδευτική δράση/εργαστήριο επί της εικαστικής έκθεσης «Από το παράθυρό μου» με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική2. 20:00 παρουσίαση έκθεσης «Από το παράθυρό μου» με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική. Μετά από πρόσκληση, 210 παιδιά από ακριτικά νησιά απεικονίζουν την καθημερινότητά τους στις παρούσες υγειονομικές συνθήκες (σε συνεργασία με την Ομάδα Αιγαίου)3. 21:00 παρουσίαση ταινίας «Η οικογένεια Μπελιέ (La famille Belier)». Στην οικογένεια Μπελιέ, η δεκαεξάχρονη Πολά είναι ο ουσιαστικός διερμηνέας για τους κωφούς γονείς και τον αδελφό της σε καθημερινή βάση στη διαχείριση του οικογενειακού αγροκτήματος στη βορειοδυτική Γαλλία (2014).Η συμμετοχή στις δράσεις είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης.Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ελένη ΜπενέκηΤηλ.: 2103418051e-mail: archivespiop@piraeusbank.grΘΡΑΚΗ8. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣΧώρος: Μουσείο Μετάξης (Σουφλί)26 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:30-20:00Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους» διοργανώνει εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Συνάντησέ με στο Μουσείο» για παιδιά ηλικίας 7-14 ετών, με εμψυχώτρια την εκπαιδευτικό/χορογράφο Κωνσταντίνα Βασιλειάδου. Στόχος είναι το «ψυχαγωγικό ταξίδι» των παιδιών στις πολιτιστικές ομορφιές του τόπου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης.Υπεύθυνος εκδήλωσης: Κωστής ΚαλαποθάκηςΤηλ.: 210 3256928e-mail: KalapothakisK@piraeusbank.grΜΑΚΕΔΟΝΙΑ9. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΧώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης24, 26 Σεπτεμβρίου 2021Το Αρχαιολογικό Mουσείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με ΓΑΚ-ΙΑΜ-Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς & Action Art, Εικαστική Δράση, στο πλαίσιο της θεματικής «Πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρώπης» πραγματοποιεί τις εξής εκδηλώσεις:Παρασκευή 24.09.2021, «Ένας χάρτης, ένα νόμισμα, μια ιστορία για την ελευθερία», εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Ε΄-Στ΄ Δημοτικού, ώρα 10:00.Παρασκευή 24.09.2021, βραδινή παράσταση αφήγησης με τη συμμετοχή αφηγητών από Ελλάδα, Βέλγιο, Ρωσία και Αρμενία. Για όλες τις ηλικίες, ώρα 20:30 - 23:30.Κυριακή 26.09.2021, «Γιατί ο κόσμος έγινε έτσι και όχι αλλιώς;» Μύθοι κοσμογονίας των αρχαίων Ελλήνων και των Μαορί. Δίγλωσση παράσταση αφήγησης μύθων από δυο αφηγητές (Ελλάδα, Βέλγιο). Για όλες τις ηλικίες, ώρα 11:00.Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Χαράλαμπος Τσούγγαρης, Κατερίνα ΜπεχτσήΤηλ.: 2313 310201, 2313310204, 2313310273e-mail: chtsouggaris@culture.gr, ebehtsi@culture.gr10. ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΧώρος: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού24, 26 Σεπτεμβρίου 2021«Μουσείο ανοιχτό σε όλους»Δράση στο μουσείο με διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης. Με βάση αντικείμενα της έκθεσης, εντοπίζονται αντίστοιχα από τις χώρες των προσφύγων, παρουσιάζεται η κοινωνία της εποχής και συγκρίνεται το τότε με το τώρα. Την Κυριακή αντίστοιχο πρόγραμμα για γονείς-οικογένειες προσφύγων. Σε συνεργασία με διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης.Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Αναστάσιος Αντωνάρας, Εύα ΦουρλίγκαΤηλ.: 2313 306468, 2313 306419e-mail: aantonaras@culture.gr,efourliga@culture.gr11. ΕΦΑ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΧώρος: Πύργος Αλύσεως (Τριγωνίου)-Επταπύργιο: Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους!24 Σεπτεμβρίου 2021Περιήγηση ομάδας ανήλικων προσφύγων στον Πύργο Τριγωνίου και το Επταπύργιο σε συνεργασία με το οικουμενικό πρόγραμμα προσφύγων της Εκκλησίας της Ελλάδας ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ.Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Γιάννης Καρλιάμπας, Κ.Θ. ΡάπτηςΤηλ.: 2313310400e-mail: ikarliampas@culture.gr, kraptis@culture.grΧώρος: Ροτόντα: Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους!30 Σεπτεμβρίου 2021Περιήγηση ομάδας ΑμεΑ σε μνημεία της Θεσ/κης σε συνεργασία με την Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδας.Υπεύθυνος εκδήλωσης: Γιάννης ΚαρλιάμπαςΤηλ.: 2313310400e-mail: ikarliampas@culture.grΧώρος: Τάφος Μαιευτηρίου: Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους!2 Οκτωβρίου 2021Ξενάγηση ομάδας επισκεπτών στον Μακεδονικό τάφο του ΜαιευτηρίουΥπεύθυνοι εκδήλωσης: Γιάννης Καρλιάμπας, Β. ΣταματοπούλουΤηλ.: 2313310400e-mail: ikarliampas@culture.gr, vstamatopoulou@culture.gr12. ΕΦΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΧώρος: Κήπος ΔΕΛΑΣΑΛ(Πρόκειται για έναν ιστορικό κήπο του 19ου αιώνα, της εξοχικής έπαυλης Άμποτ στο Ρεντζίκι, που αποτελεί το άμεσο περιβάλλον ενός μεταβυζαντινού μνημειακού συνόλου, με συζυγία πύργου-λουτρού, στον άμεσο παραγωγικό χώρο της Θεσσαλονίκης)24, 25, 26 Σεπτεμβρίου 2021Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών και επιπλέον με τη Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.-Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Εργαστήριο Γλυπτικής), την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Κ.Θ.Β.Ε. και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα υλοποιήσουν τη δράση «Περίπατοι στον Κήπο ΔΕΛΑΣΑΛ».Στόχος της δράσης είναι η βιωματική εμπειρία σε ένα αυθεντικό ιστορικό τοπίο, και μέσο προσέγγισης θα είναι ο αρχαιολογικός περίπατος και ο υπομνηματισμός του χώρου και δυνητικών μελλοντικών του χρήσεων μέσω δράσεων σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης.Πρόκειται για τις εκδηλώσεις:Ειδικό κοινό: ειδικώς προσαρμοσμένη αρχαιολογική περιήγηση και διεξαγωγή εικαστικού εργαστηρίου για ομάδες Α.με.Α. και προσαρμοσμένη περιήγηση για ομάδες μεταναστών.Γενικό ενήλικο κοινό: κατά ομάδες αρχαιολογική περιήγηση στο πολιτιστικό τοπίο του μνημειακού συνόλου και περιβαλλοντική περιήγηση στο φυσικό περιβάλλον του κήπου (βλάστηση, πουλιά).Τοπικό ενήλικο κοινό: καταγραφή της τοπικής μνήμης για το κτήμα Δελασάλ και την περιοχή του.Μαθητές: αρχαιολογική περιήγηση μέσα από ένα παιχνίδι εξερεύνησης και εικαστικό εργαστήριο περιβαλλοντικής τέχνης για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Φοιτητές τεχνών σύγχρονου πολιτισμού: σε ανταπόκριση προς κατά περίπτωση προσαρμοσμένες και στοχευμένες αρχαιολογικές περιηγήσεις στον χώρο, (α) δημιουργία έργων περιβαλλοντικής τέχνης από τους φοιτητές του Εργαστηρίου Γλυπτικής της Σ.Κ.Τ. και (β) βιωματική αφήγηση και κινησιολογικό δρώμενο της δραματικής σχολής του Κ.Θ.Β.Ε.Ευρύ κοινό: υπαίθρια κινηματογραφική προβολή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ευθυμία ΝτάφουΤηλ.: 2310 801402e-mail: ntafoueffie@gmail.comΧώρος: κήπος της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. στο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου24 Σεπτεμβρίου 2021Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου και επιπλέον την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Κ.Θ.Β.Ε. υλοποιεί δράση με τίτλο: «Οι κήποι με τις πέτρες: αρχαιολογικά τοπία μέσα σε πόλεις».Πρόκειται για ειδικώς σχεδιασμένη δράση για άτομα με ψυχικά νοσήματα, που εστιάζει στη δημιουργία των αρχαιολογικών τοπίων μέσα στις σύγχρονες πόλεις και στοχεύει στην αντίστιξη της αρχαιολογικής διαδικασίας με την ψυχοθεραπευτική διαδρομή. Ως μέσο εφαρμόζεται η αρχαιολογική αφήγηση, συνδυασμένη και με αποσπάσματα έργων λογοτεχνών της Θεσσαλονίκης που αποτυπώνουν τη δραστική αλλαγή τοπίων του ιστορικού παρελθόντος της πόλης, ενώ σχεδιάζονται και αρχαιολογικής αντίληψης εργαστήρια εμπέδωσης για τους ασθενείς, με έμφαση στη δομική λειτουργία του κενού (χώρου).Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ευθυμία ΝτάφουΤηλ.: 2310 801402e-mail: ntafoueffie@gmail.com13. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣΧώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας24 Σεπτεμβρίου 2021«Ένα Μουσείο για όλους» στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοιχτή για όλους».Ξενάγηση, ομιλίες, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Παραπληγικών Κινητικά Αναπήρων Π.Ε. ΠέλλαςΥπεύθυνη εκδήλωσης: Δέσποινα ΖηλίδουΤηλ.: 23810 24356e-mail: efapel@culture.gr, dzilidou@culture.gr14. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣΧώρος: Ναός Αγίου Νικάνορα, Εράτυρα Δήμου Βοΐου25 Σεπτεμβρίου 2021«Στα Χρόνια του Καποδίστρια» Α’ μέροςΕκπαιδευτική δράση για μαθητές με ξενάγηση και κυνήγι θησαυρού στο ναό του Αγίου Νικάνορα στην Εράτυρα. Η ζωγραφική του ναού είναι χαρακτηριστική των ανανεωτικών καλλιτεχνικών τάσεων που επικρατούν την εποχή της ελληνικής επανάστασης στη Δυτική Μακεδονία, έναν χώρο πέρα από την οροθετική γραμμή που ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος, Ιωάννης Καποδίστριας, είχε θέσει για τα σύνορα του νέου ελληνικού κράτους. Η δράση έχει στόχο να ανακαλύψουν οι μαθητές τις άγνωστες πτυχές της τοπικής ιστορίας που συμβαίνουν παράλληλα με την Ελληνική Επανάσταση και την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Σε συνεργασία με Δήμο Βοΐου και Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης.Υπεύθυνος εκδήλωσης: Θεοχάρης ΤσάμπουραςΤηλ.: 24610 98800/3e-mail: thtsampouras@culture.grΧώρος: Αρχοντικό Μαλιόγκα, Σιάτιστα Δήμου Βοΐου26 Σεπτεμβρίου 2021«Πέρα από το “Σύνορον” του Καποδίστρια» Β’ μέροςΕκπαιδευτική δράση για μαθητές με ξενάγηση και κυνήγι θησαυρού στο αρχοντικό Μαλιόγκα στη Σιάτιστα. Στις τοιχογραφίες του αρχοντικού απεικονίζονται απόψεις ευρωπαϊκών πόλεων και παγκόσμιοι χάρτες, ξένοι ηγέτες και στρατιωτικοί, καθώς επίσης και μια σπάνια στη Μακεδονία τοιχογραφική απόδοση του Όθωνα, πρώτου βασιλιά της Ελλάδος. Η ζωγραφική του αρχοντικού είναι χαρακτηριστική των ιδεολογικών, πολιτικών και καλλιτεχνικών τάσεων που επικρατούν την εποχή της ελληνικής επανάστασης στη Δυτική Μακεδονία, έναν χώρο πέρα από την οροθετική γραμμή που ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος, Ιωάννης Καποδίστριας, είχε θέσει για τα σύνορα του νέου ελληνικού κράτους. Η δράση έχει στόχο να ανακαλύψουν οι μαθητές τις άγνωστες πτυχές της τοπικής ιστορίας που συμβαίνουν παράλληλα με την Ελληνική Επανάσταση και την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Σε συνεργασία με Δήμο Βοΐου.Υπεύθυνος εκδήλωσης: Θεοχάρης ΤσάμπουραςΤηλ.: 24610 98800/3e-mail: thtsampouras@culture.gr15. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΧώρος: Πολυχώρος Πολιτισμού Ισλαχανέ24 Σεπτεμβρίου 2021Στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους», η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Σχεδία περιοδικό Δρόμου και την Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων Άρσις πραγματοποιεί την εκδήλωση: Το Ισλαχανέ, πρώτο τεχνικό σχολείο της Θεσσαλονίκης και ο Καποδίστριας, ιδρυτής του πρώτου τεχνικού σχολείου στην Ελλάδα.Η δράση θα περιλαμβάνει οργανωμένες ξεναγήσεις στη μόνιμη έκθεση του Πολυχώρου, σε συνεργασία με το περιοδικό δρόμου «Σχεδία» καθώς και την Κοινωνική Οργάνωση Νέων «Άρσις». Η έκθεση αφορά στην ιστορία της τεχνικής εκπαίδευσης, καθώς το κτήριο του Πολυχώρου Πολιτισμού Ισλαχανέ στέγαζε τα εργαστήρια τεχνικής εκπαίδευσης του οθωμανικού ιδρύματος Ισλαχανέ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί ωστόσο και στο ρόλο του Καποδίστρια, ως πρώτου ιδρυτή τεχνικού σχολείου στην Αίγινα, στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος.Υπεύθυνες εκδήλωσης: Αρετή Κονδυλίδου, Σοφία ΧριστοφορίδουΤηλ.: 2310 213800, 2310 206910e-mail: ynmtekm@culture.gr, akondilidou@culture.grΗΠΕΙΡΟΣ16. ΕΦΑ ΑΡΤΑΣΧώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας: «Μακριά από την πατρίδα… όπως παλιά»24 Σεπτεμβρίου 2021Θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας για τα παιδιά που φιλοξενούνται στη Δομή Προσφύγων Φιλιππιάδας. Με αφορμή το ταξίδι των αποίκων στα τέλη του 7ου αι. π.Χ. προς την Αμβρακία, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν βιωματικές εμπειρίες για το δικό τους ταξίδι… μακριά από την πατρίδα.Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Μαρία Νιάρου, Βασιλική ΓαλάνηΤηλ.: 26810 24636e-mail: efaart@culture.gr17. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΧώρος: Αρχαιολογικός χώρος Γιτάνων24 Σεπτεμβρίου 2021Εκπαιδευτική περιήγηση με τίτλο «Στο αρχαίο θέατρο Γιτάνων».Σε συνεργασία με Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας.Γνωριμία με το αρχαίο θέατρο που αποτελεί κοινό τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας σε όλους τους πολιτισμούς, δίνοντας την ευκαιρία για προώθηση του διαλόγου και αμοιβαία ανταλλαγή της γνώσης του πολιτισμού και της ιστορίας διαφορετικών λαών.Η δράση θα περιλαμβάνει περιήγηση σε επιλεγμένα μνημεία της αρχαίας πόλης των Γιτάνων, όπως και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον χώρο του θεάτρου, που είχε λειτουργήσει κατά την αρχαιότητα και ως χώρος πολιτικών συναθροίσεων των Θεσπρωτών και των Ηπειρωτών.Υπεύθυνες εκδήλωσης: Γεωργία Πλιάκου, Αντωνία Τζωρτζάτου, Θεοδώρα ΛάζουΤηλ.: 26650 28539, 26650 21417e-mail: efathe@culture.gr18. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣΧώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης24, 25, 26 Σεπτεμβρίου 2021Όλοι διαφορετικοί – Όλοι ίσοι στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους»1. Εκπαιδευτική δράση σε συνεργασία με τοπικούς φορείς-ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες2. Συναυλία αφιερωμένη στη λόγια μουσική της Ανατολής και της Μεσογείου3. Προβολή της ταινίας «Το καναρινί ποδήλατο» που θίγει θέματα φυλετικού ρατσισμού, αποδοχής της διαφορετικότητας και σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων.Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ανθή Αγγέλη, Μαρία Καραμπά, Δήμητρα ΔρόσουΤηλ.: 26820 89892e-mail: info@nicopolismuseum.grΧώρος: Κάστρο Πέντε Πηγάδια25 Σεπτεμβρίου 2021Μνήμες για το 1821Θεματική ξενάγηση στο ευρύ κοινό.Το Κάστρο βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία, στα μέσα της διαδρομής Ιωαννίνων-Άρτας, σε θέση που ο Μακρυγιάννης την περιγράφει «δυνατή και αναγκαία». Στο σημείο έγινε τον Οκτώβριο του 1821 η νικηφόρα μάχη του Μακρυγιάννη εναντίον των δυνάμεων του Χουρσίτ Πασά.Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ελπίδα Σαλταγιάννη, Συλβάνα ΚατσαούνουΤηλ.: 26820 89890e-mail: efapre@culture.grΧώρος: Μνημείο Ζαλόγγου-Μονή Ζαλόγγου24 Σεπτεμβρίου 2021Μνήμες για το 1821Θεματική ξενάγηση στο ευρύ κοινόΤο μνημείο Ζαλόγγου είναι αφιερωμένο στις 63 γυναίκες που είχαν καταφύγει στο βράχο μετά από καταδίωξη του Αλή πασά και προτίμησαν αντί της ατιμίας και της αιχμαλωσίας να ρίξουν τα τέκνα τους στο γκρεμό και στη συνέχεια να ριχθούν σε αυτόν, χορεύοντας, η μία μετά την άλλη στο βάθος του βράχου.Πολύ κοντά στο Μνημείο βρίσκεται η ιερά Μονή Αγ. Δημητρίου, η οποία αναφέρεται για πρώτη φορά το 1777 με αξιόλογες τοιχογραφίες του 1816 από συντεχνία ζωγράφων από το χωριό Κορύτιανη Ιωαννίνων.Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ελπίδα Σαλταγιάννη, Συλβάνα ΚατσαούνουΤηλ.: 26820 89890e-mail: efapre@culture.gr19. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ• Χώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων24 Σεπτεμβρίου 2021Στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοικτή σε όλους» και σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης ατόμων με άνοια της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης (ΕΨΕΠ):Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Ήπειρος Μητροπόλεις Αποικίες. Στα άκρα του αρχαίου κόσμου».Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ελένη ΒασιλείουΤηλ.: 26510 01078e-mail: evasiliou@culture.gr24 Σεπτεμβρίου 2021Στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοικτή σε όλους» και σε συνεργασία με το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιωαννίνων:Ξεναγήσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων για μαθητές Εσπερινών Λυκείων. Γνωριμία των μαθητών του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ιωαννίνων με τις αρχαιότητες της Ηπείρου, που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Στόχος είναι η προσέλκυση νέου κοινού που λόγω πρακτικών αδυναμιών, στερείται συνήθως τη συμμετοχή στα σχεδιαζόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ιουλία Κατσαδήμα, Σοφία ΚίγκαΤηλ.: 26510 01076, 26510 01067e-mail: ikatsadhma@culture.gr, sofiakiga2005@hotmail.comΧώρος: Κάστρο Ιωαννίνων24 Σεπτεμβρίου 2021Στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοικτή σε όλους» και σε συνεργασία με το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιωαννίνων:Γνωριμία με το Κάστρο της πόλης και την ιστορία του. Με την περιήγηση στο Κάστρο των Ιωαννίνων, οι μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ θα γνωρίσουν το εμβληματικό αυτό μνημείο και θα δουν τις φάσεις κατασκευής του με στόχο να αντιληφθούν τη συνεχή παρουσία του στην ιστορία της πόλης.Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Μάτα Κορτζή, Ελένη ΜίχουΤηλ.: 26510 25989, 26510 39580e-mail: efaioa@culture.grΧώρος: Ναός Ταξιαρχών, Κωστάνιανη Ιωαννίνων25 Σεπτεμβρίου 2021Στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοικτή σε όλους» και σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Κωστάνιανης (συμμετοχή κυρίως γυναικών):Εργαστήριο χειροτεχνίας με θέματα εμπνευσμένα από τις τοιχογραφίες του υστεροβυζαντινού ναού των Ταξιαρχών Κωστάνιανης.Υπεύθυνες εκδήλωσης: Αυγή Ευθυμιάδου, Ευτυχία ΣταύρουΤηλ.: 26510 01050, 26510 01063, 26510 25989e-mail: efthimiadou@culture.gr, efistaurou@hotmail.gr26 Σεπτεμβρίου 2021Στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοικτή σε όλους» και σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Κωστάνιανης (συμμετοχή κυρίως γυναικών):Ξενάγηση στον υστεροβυζαντινό ναό των Ταξιαρχών στην Κωστάνιανη ΙωαννίνωνΥπεύθυνες εκδήλωσης: Αυγή Ευθυμιάδου, Πολυξένη ΔημητρακοπούλουΤηλ.: 26510 01050, 26510 01063, 26510 25989e-mail: efthimiadou@culture.gr, pdimitrakopoulou@culture.gr20. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣΜουσείο Αργυροτεχνίας (Ιωάννινα)24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 21:00-22:30Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους» διοργανώνει υπαίθρια κινηματογραφική προβολή ταινίας κινούμενων σχεδίων, χωρίς διαλόγους, που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, με τίτλο «Το αγόρι και ο κόσμος» (Βραζιλία, 2013). Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη κράτηση θέσης.Υπεύθυνος εκδήλωσης: Κωστής ΚαλαποθάκηςΤηλ.: 210 3256928e-mail: KalapothakisK@piraeusbank.grΘΕΣΣΑΛΙΑ21. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΧώρος: Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας24 Σεπτεμβρίου 2021Στο πλαίσιο των θεματικών «Κληρονομιά ανοικτή σε όλους» και «Ιωάννης Καποδίστριας – 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»Εκδήλωση με τίτλο «’21 μαλλιά-κουβάρια. Από τον Ρήγα στον Καποδίστρια»: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για τον εορτασμό των ΕΗΠΚ 2021, στο πλαίσιο της επετείου του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και της περιοδικής έκθεσης του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας «Η επιστροφή των Μουσών. Λόγιοι, έμποροι και καλλιτέχνες στη Θεσσαλία τις παραμονές της επανάστασης του 1821».Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (Ρομά και ΑμεΑ).Υπεύθυνη εκδήλωσης: Κατερίνα ΖάχουΤηλ.: 2413 508200e-mail: azachou@culture.grΧώρος: Τεκές Χασάν Μπαμπά στα Τέμπη και Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας25 Σεπτεμβρίου 2021Στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοικτή σε όλους» και σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας – Ξενώνα Ραψάνης και Δομή Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Καρίτσα Λάρισας:Περιήγηση ομάδας ανηλίκων προσφύγων στο μνημείο του τεκέ του Χασάν Μπαμπά στα Τέμπη Λάρισας και στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας.Υπεύθυνος εκδήλωσης: Αρχοντούλα ΑναστασιάδουΤηλ.: 2413 508200e-mail: aanastasiadou@culture.gr22. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΧώρος: Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου24, 25 Σεπτεμβρίου 2021«Το αρχαιολογικό μουσείο Βόλου ανοιχτό σε όλους. Λατρείες θεών και ηρώων στην ανατολική Θεσσαλία».Θεματική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου – μόνιμη και περιοδική έκθεση - με περιεχόμενο τη λατρεία θεών και ηρώων και παρουσίαση των ιερών τους με τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία και το τοπίο που σχετιζόταν με αυτά.Ώρα έναρξης περιηγήσεων : 10.30 και 12.00 Αριθμός ατόμων: 15 ανά περιήγησηΥπεύθυνες εκδήλωσης: Ελισσάβετ Νικολάου, Ευμορφία ΤσιαμάγκαΔηλώσεις συμμετοχής: Δευτέρα 20 – Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 στο τηλ. 24210 76278e-mail: efamag@culture.gr, enikolaou@culture.gr, etsiamagka@culture.gr23. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝΧώρος: Οθωμανικό Συγκρότημα Οσμάν Σαχ24 Σεπτεμβρίου 2021Στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοικτή σε όλους», η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων – Παράρτημα Ρομά και το 18ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων θα πραγματοποιήσει:περίπατο στο Οθωμανικό Συγκρότημα Οσμάν Σαχ ο οποίος θα περιλαμβάνει:α) ξενάγηση των μαθητών στο Οθωμανικό Τέμενος «Κουρσούμ τζαμί», καιβ) ξενάγηση στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό στην παραποτάμια περιοχή του Ληθαίου ποταμού.Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ευαγγελία ΝτάφηΤηλ.: 24310 76647e-mail: efatri@culture.grΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ24. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣΧώρος: Κήπος Ηρώων Ι.Π. Μεσολογγίου24 Σεπτεμβρίου 2021«Ο Ιωάννης Καποδίστριας τιμά το Μεσολόγγι: Ο Κήπος των Ηρώων ως αιώνιος χώρος μνήμης»Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Αιτωλοακαρνανίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περιήγηση στον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι, η δημιουργία του οποίου ήταν αρχικά ιδέα του Ιωάννη Καποδίστρια. Αφού οι συμμετέχοντες ενημερωθούν για το πολυσχιδές δύσκολο έργο του πρώτου Κυβερνήτη της χώρας, θα εντοπίσουν στον χώρο μνημεία για γνωστούς αλλά και άγνωστους ήρωες που αγωνίστηκαν για την Ελευθερία μέσα από παιχνίδι ερωτήσεων, αξιολογώντας τις γνώσεις τους.Υπεύθυνη εκδήλωσης: Δήμητρα ΓαβρίναΤηλ.: 26310 55654e-mail: dgavrina@culture.grΧώρος: Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου(χώρος μηχανοστασίου παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Ι.Π. Μεσολογγίου)2 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00«Αγρίνιο-Κρυονέρι με το τρένο. Το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη, θεμελιωτή των ελληνικών σιδηροδρόμων».Ημερίδα αφιερωμένη στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Αιτωλοακαρνανίας, εμπνευστής και δημιουργός του υπήρξε ο Μεσολογγίτης Χαρίλαος Τρικούπης. Σε συνεργασία με το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.Μέσα από εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων θα παρουσιαστεί η πορεία εξέλιξης της σιδηροδρομικής γραμμής Αγρινίου-Κρυονερίου, η οποία άρχισε να κατασκευάζεται τον Ιούνιο του 1888. Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Μεσολογγίου αποτέλεσε τον κεντρικότερο σταθμό του δικτύου της Βορειοδυτικής Ελλάδας (Σ.Β.Δ.Ε.).Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Ολυμπία Βικάτου, Γεώργιος ΣταμάτηςΤηλ.: 26310 55654, 26310 55652e-mail: efaait@culture.gr25. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣΧώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών24, 25, 26 Σεπτεμβρίου 2021Στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοικτή σε όλους»: διοργάνωση ξεναγήσεων στην περιοδική έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών «Υπό το Φως του Απόλλωνος. Το Λούβρο στους Δελφούς» για ειδικές ομάδες κοινού (άτομα τρίτης ηλικίας κ.ά.).Υπεύθυνες εκδήλωσης: Αθανασία Ψάλτη, Ανθούλα Τσαρούχα, Δήμητρα-Μαρία ΛάλαΤηλ.: 22650 82313e-mail: efafok@culture.gr26. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣΧώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»-Αύλειος χώρος26 Σεπτεμβρίου 2021Καλλιτεχνικός φόρος τιμής στο Μίκη Θεοδωράκη: «Μίκης Θεοδωράκης, Το γελαστό παιδί που μας έμαθε να πετάμε». Ένα μουσικό αφηγηματικό αναλόγιο συνοδεία πιάνου και φωνής για τη ζωή και το έργο του μεγάλου Έλληνα μουσουργού διασκευασμένο κατάλληλα για όλη την οικογένεια. Κείμενα, φωνητική διδασκαλία, μουσική εκτέλεση: Βάνα Παπαϊωάννου. Σε συνεργασία με τον χώρο πολιτισμού «ΑΘΗΝΑ».Υπεύθυνη εκδήλωσης: Αγγελική ΣίμωσιΤηλ.: 22210 22402e-mail: efaeuv@culture.grΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ27. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «Β. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ»Χώρος: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου», Ναύπλιο26 Σεπτεμβρίου 2021Στο πλαίσιο της θεματικής Ιωάννης Καποδίστριας, 3D αναπαράσταση πίνακα αγνώστου ζωγράφου, αντίγραφο του οποίου εκτίθεται στο Μουσείο «Β. Παπαντωνίου» στο Ναύπλιο. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την έκθεση. Σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλιέων.Υπεύθυνος εκδήλωσης: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου»Τηλ.: 27520 28947e-mail: pff@otenet.gr28. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣΧώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών20-26 Σεπτεμβρίου 2021Δράσεις για ειδικές κοινωνικές ομάδεςα) ξενάγηση στη μόνιμη συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών,β) βιωματικό εργαστήριο παραγωγής αντιγράφων των πρωτοτύπων εκθεμάτων του μουσείου,γ) απτική επαφή με αντίγραφα του μουσείου, καιδ) εργαστήριο ζωγραφικής των αντιγράφων.Υπεύθυνες εκδήλωσης: Νικολίτσα Κουτσουμπελίτη, Ιωάννα ΠαπαβραμοπούλουΤηλ.: 2613 616176e-mail: nkoutsoumpeliti@culture.grΧώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών24, 25, 26 Σεπτεμβρίου 2021Πολιτιστικές Διαδρομές στην Πάτρα - Walk the route—Πολίτες της Μεσογείου στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους»Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Ιnterreg Greece-Italy στο πλαίσιο του έργου «P.A.T.H» Promoting Area Attractiveness.1. Θεματικές περιηγήσεις στη μόνιμη συλλογή «Δημόσιος Βίος» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών – Προβολή ψηφιακού υλικού “Walk the route@museum” και εκπαιδευτικό σακίδιο για οικογένειες.2. Πολιτιστικές Διαδρομές στην πόλη των Πατρών “Walk the Route@Patras” Μουσείο-Πάτρα-Μνημείο με χάρτες και το εκπαιδευτικό σακίδιο της Πάτρας της Μεσογείου.3. Ειδικά διαμορφωμένες περιηγήσεις για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.Υπεύθυνη εκδήλωσης: Γεωργία ΜανωλοπούλουΤηλ.: 2613 616178, 2613 616100e-mail: gmanolopoulou@culture.gr29. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣΧώρος: Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού (Σπάρτη)26 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 20:00Παράσταση δραματοποιημένης αφήγησης με θέμα τη ζωή και τον θάνατο του Ιωάννη Καποδίστρια «Ο θλιμμένος Κυβερνήτης». Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης.Υπεύθυνη εκδήλωσης: Αλεξάνδρα ΤράνταΤηλ.: 210 3256927e-mail: TrantaA@piraeusbank.gr30. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣΜουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (Στυμφαλία Κορινθίας)24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 19:30Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους» διοργανώνει τη μουσικοθεατρική παράσταση «Πες μου το όνομά σου». Ο Φοίβος Δεληβοριάς, η Νεφέλη Φασούλη και ο πολυοργανίστας Γιώργος Κατσάνος, με αφετηρία τα παιδικά τους τραγούδια και τις παράξενες ιστορίες τους, ξεκινούν ένα ταξίδι γνωριμίας με τους μικρούς και μεγάλους φίλους τους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης.Υπεύθυνος εκδήλωσης: Κωστής ΚαλαποθάκηςΤηλ.: 210 3256928e-mail: KalapothakisK@piraeusbank.grΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ31. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥΧώρος: Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης26 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 19:00Στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους» και σε συνεργασία με τον Χορευτικό Όμιλο Μυτιλήνης «Η Αιολίς»:Ομιλία του καθηγητή θεολογίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Αθανάσιου Καλαμάτα με τίτλο «Η εκκλησία της Λέσβου στον αγώνα της ελευθερίας και η σχέση της με τον Ιωάννη Καποδίστρια».Υπεύθυνος εκδήλωσης: Δρ Παύλος ΤριανταφυλλίδηςΤηλ.: 22510 40716e-mail: efales@culture.gr32. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥΧώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου24, 26 Σεπτεμβρίου 2021Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους» και σε συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οργανώνει εκδηλώσεις κατά τις οποίες θα παρουσιαστούν επιγραφές του μουσείου στο κοινό.Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Δέσποινα Τσαρδάκα, Άννα ΜανιάκηΤηλ.: 22710 44238, 22710 44738e-mail: efachi@culture.grΧώρος: Εβραϊκή Συναγωγή Χίου24, 26 Σεπτεμβρίου 2021Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους» και σε συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οργανώνει εκδηλώσεις κατά τις οποίες θα παρουσιαστούν οι ψηφιδωτές επιγραφές της συναγωγής στο κοινό.Υπεύθυνες εκδήλωσης: Παρισιάνθη Βαλάκου, Άννα Μισαηλίδου, Στέλλα ΦαϊτάκηΤηλ.: 22710 44238, 22710 44738e-mail: efachi@culture.gr33. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣΧώρος: Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου24, 25, 26 Σεπτεμβρίου 2021Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους» παρουσιάζει την έκδοση του Ιδρύματος «Οι πετράδες της Λέσβου. Κοινωνικά δίκτυα, τεχνικές και τοπική ιστορία (1850-1950)» του Χρήστου Ν. Χατζηλία σε συνδυασμό με αρχιτεκτονικούς περιπάτους στην Αγία Παρασκευή και στο Σκαλοχώρι, για γενικό κοινό και ειδικές ομάδες. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης.Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ουρανία ΚαραγιάννηΤηλ.: 210 3256943e-mail: KaragianniOu@piraeusbank.gr34. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣΧώρος: Μουσείο Μαρμαροτεχνίας (Πύργος Τήνου)24 Σεπτεμβρίου 2021Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους» διοργανώνει εκπαιδευτικά εργαστήρια ποίησης για σχολικές ομάδες Δημοτικού, με τίτλο «Αγώνες και αγωνιστές», με αφορμή την περιοδεύουσα έκθεση «Κεντώντας την Ιστορία». Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης.Υπεύθυνη εκδήλωσης: Αλεξάνδρα ΤράνταΤηλ.: 210 3256927e-mail: TrantaA@piraeusbank.grΚΡΗΤΗ35. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΧώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου24, 25, 26 Σεπτεμβρίου 2021Στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους» και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΝΥ και τον Δήμο Ηρακλείου-Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις:- Παρασκευή 24/9/2021:1. 11.00-13.00: «Γνωστά εκθέματα, άγνωστες ιστορίες»: Οι αρχαιολόγοι του Μουσείου αφηγούνται μικρές, άγνωστες ιστορίες για γνωστά εκθέματα». Ξενάγηση σε επισκέπτες του μουσείου.2. 10.00 -12.00: Συμμετοχική ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Φιλό-ξενη Αρχαιολογία», για άτομα με νοητική υστέρηση (ΑμεΝΥ).- Σάββατο 25/9/2021 & Κυριακή 26/9/2021:«Ρώτησε τoυς Συντηρητές»/“Ask the Conservators” Οι συντηρητές συζητούν με τους επισκέπτες του Μουσείου και απαντούν σε ερωτήσεις τους σχετικές με ζητήματα συντήρησης και αποκατάστασης εκθεμάτων.- Κυριακή 26/9/2021:Ρεσιτάλ πιάνου του Δημήτρη Τουφεξή με έργα του Frédéric F. Chopin.Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Κατερίνα ΑθανασάκηΤηλ.: 2810 279062, 2810 279900e-mail: amh@culture.gr36. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥΧώρος: Προσωρινή Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου, ενετικός ναός Αγίου Φραγκίσκου στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου26 Σεπτεμβρίου 2021Στο πλαίσιο της θεματικής «Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους» και σε συνεργασία με το Σύλλογο Ινδικής Κοινότητας Ρεθύμνου θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις:1. Ξενάγηση των μελών του Συλλόγου Ινδικής Κοινότητας Ρεθύμνου στην Προσωρινή Έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου.2. Γευσιγνωσία ινδικής κουζίνας (προσφορά του Συλλόγου Ινδικής Κοινότητας Ρεθύμνου) στον χώρο του εγκάρσιου κλίτους του ναού του Αγίου Φραγκίσκου, όπου θα φιλοξενείται σχετική φωτογραφική έκθεση.Υπεύθυνοι εκδηλώσεων: : Κώστας Γιαπιτσόγλου, Νικολέττα ΠύρρουΤηλ.: 28310 23653, 28310 58842e-mail: kostasgiapi@yahoo.gr, npirrou@culture.gr37. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧώρος: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης24 Σεπτεμβρίου 2021Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης προσφέρει ένα πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ψηλαφίζω το Παρελθόν» σε συνεργασία με το 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, που απευθύνεται σε παιδιά με νευροαναπτυξιακή διαφορετικότητα. Τα παιδιά θα γνωρίσουν τη μακέτα της πόλης του Ηρακλείου, έκτασης 15 περίπου τετραγωνικών μέτρων που αναπαριστά υπό κλίμακα 1:500 την πόλη στα μέσα του 17ου αιώνα. Με τη βοήθεια μουσειοπαιδαγωγού και των συνοδών θα αναγνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της πόλης (δρόμους, κτήρια, τείχη, ελεύθερο χώρο) και θα «παίξουν» με τα φωτεινά μνημεία της μακέτας. Με άξονα τη μακέτα της βενετσιάνικης Κάντια, τα παιδιά θα συνεχίσουν το πρόγραμμά τους με κατασκευές, παιχνίδια και δημιουργίες που κινητοποιούν τις αισθητηριακές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.Υπεύθυνη εκδήλωσης: Στέλλα ΜαλλιαράκηΤηλ.: 2810 283219e-mail: ep@ekim.gr



ΑΤΤΙΚΗ1. ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟhttps://www.namuseum.gr/24, 25, 26 Σεπτεμβρίου 2021On line οδηγοί περιήγησηςΑναζήτηση αντιπροσωπευτικών εκθεμάτων των Μονίμων Συλλογών του Μουσείου στα οποία διαφαίνονται οι επιρροές και η επικοινωνία μεταξύ των πολιτισμών και λαών, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, π.χ. στη θρησκεία, στη μυθολογία και στην καθημερινή ζωή με τη βοήθεια δύο on-line οδηγών περιήγησης, αναρτημένων στην ιστοσελίδα του Μουσείου.Διαδικτυακή εκπαιδευτική δράση«Μυθο…παίγνια! Συντροφιά με τα μυθικά πλάσματα..». Οι μικροί διαδικτυακοί επισκέπτες καλούνται να λύσουν γρίφους-αινίγματα που αφορούν αρχαία μυθικά πλάσματα και να τα συγκρίνουν με σύγχρονα καθώς και με φανταστικά πλάσματα άλλων πολιτισμών.Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Δρ Άννα – Βασιλική Καραπαναγιώτου, Ευάγγελος ΒιβλιοδέτηςΤηλ.: 2132144856, 2132144889e-mail: eam@culture.gr2. ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟwww.epigraphicmuseum.gr24, 25, 26 Σεπτεμβρίου 2021«Κοινότητες ξένων στην Αρχαία Ελλάδα. Μαρτυρίες επί λίθου», θεματική ξενάγηση σε επιλεγμένες επιγραφές του μουσείου.Ψηφιακός κατάλογος της έκθεσης «Ωδή προς τη Νίκη» της εικαστικού Όλγας Πλαστήρα.Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ι. Βενιέρη, Ε. Ζαββού, Σ. Μακρυπόδη, Μ. Φουντούλη, Ει. ΧωρέμηΤηλ.: 210 8847577e-mail: ema@culture.gr3. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣhttps://www.efada.gr, https://www.facebook.com/efadagr, https://www.youtube.com/channel/UCu86rC8IKK-29IsppFRLovw24, 25, 26 Σεπτεμβρίου 2021«Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών. Η διαδρομή από το χθες στο σήμερα»Παρουσίαση (power point) στην Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών με το ανασκαφικό έργο που συντελέστηκε στο πλαίσιο της κατασκευής του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) και του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, καθώς και αναφορά στον ρόλο του σιδηροδρόμου στη νεότερη ιστορία των Αχαρνών. Σε συνεργασία με ΟΣΕ Α.Ε.Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ειρήνη Αναγνωστοπούλου, Σταματία ΚατσανδρήΤηλ.: 210 3213122, 210 2466122e-mail e.anagnostopoulou@culture.gr , skatsandri@culture.grhttps://www.efada.gr, https://www.facebook.com/efadagr, https://www.youtube.com/channel/UCu86rC8IKK-29IsppFRLovw24, 25, 26 Σεπτεμβρίου 2021«Ανεύρεσις Αρχαίων εν Ελευσίνι υπό της Εταιρείας Σιδηροδρόμων ΠΑΠ και κατάθεσις αυτών εν τω εκεί Μουσείω, 1905».Ψηφιακή παρουσίαση αρχειακού υλικού σε συνεργασία με το Ιστορικό ΑρχείοΑρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων του ΥΠ.ΠΟ.Α.Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ευσταθία ΑνέστηΤηλ.: 210 3213122, 210 5543470e-mail: eanesti@protonmail.com , anestiefi9@gmail.com4. Athens Digital Arts Festival (ADAF)https://online.adaf.gr/https://www.facebook.com/ADAFgreecehttps://www.instagram.com/adafgreece24 Σεπτεμβρίου 2021Προβολή επιμελημένης συλλογής έργων video Art “Global Heritage” που παρουσιάζει την πολυδιάστατη εμπειρία των νέων μέσα στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Συνολικά 15 video Art καλλιτεχνών από την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Ανατολή θα παρουσιάσουν τις προσωπικές αντιλήψεις και εμπειρίες τους αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά και το πώς αυτοί την προσεγγίζουν. Καλλιτέχνες διαφορετικής εθνικότητας, θρησκείας, χρώματος, κοινωνικοοικονομικής τάξης, φυσικής κατάστασης και σεξουαλικού προσανατολισμού καλούνται να δώσουν το παρόν σε αυτή τη δράση.Υπεύθυνος εκδήλωσης: Ηλίας ΧατζηχριστοδούλουΤηλ.: 6977455960e-mail: Ilias.chatzichristodoulou@gmail.com , ilias@adaf.gr5. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝhttps://foundation.parliament.gr/el/eikonikes-periigiseisΟι επισκέπτες/ριες θα μπορούν να περιηγηθούν από όπου κι αν βρίσκονται σε τρεις εκθέσεις και δύο ιστορικούς χώρους:24, 25, 26 Σεπτεμβρίου 2021https://www.antikrizontas-tin-eleftheria.gr/eikoniki-periigisi/Εικονική περιήγηση στην έκθεση Αντικρίζοντας την ΕλευθερίαHttps://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/360/koinovouleftismos/index.htmΕικονική περιήγηση στην έκθεση Βουλή των Ελλήνων. Οι σταθμοί μιας διαδρομής σχεδόν διακοσίων ετώνhttps://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/360/epidavros/index.htmΕικονική περιήγηση στην έκθεση Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρουhttps://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/360/olomeleia/index.htmΕικονική περιήγηση στην Αίθουσα της Ολομέλειαςhttps://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/360/gerousia/index.htmΕικονική περιήγηση στην Αίθουσα της ΓερουσίαςΥπεύθυνη εκδήλωσης: Άννα ΕνεπεκίδουΤηλ.: 210 3735249email: enepekidou@parliament.gr6. ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΜέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης ZOOM https://us02web.zoom.us/j/8698882451025 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00ON LINE εικαστικό εργαστήριο για παιδιά 5-10 ετών με αφορμή το έργο και τη ζωή σπουδαίων καλλιτεχνών. Τι κοινό μπορεί να έχει η Frida Kalo με τον Toulouse Lautrec; Πώς συνδέεται η τέχνη της Yayoi Kusama με αυτή του Edvard Munch; Πώς η τέχνη του Vincent Van Gogh και του Miro επηρεάστηκε από την ψυχική τους υγεία; Καλλιτέχνες με διαφορετικό υπόβαθρο (εθνικότητα, εποχή, εμπειρίες, κατάσταση υγείας) αλλά με κοινό στόχο την έκφραση μέσα από την Τέχνη θα γίνουν η αφορμή για ένα μοναδικό ταξίδι μέσα από σπουδαία έργα παγκόσμια πολιτιστικής κληρονομιάς.Τα παιδιά θα χρειαστεί να έχουν ένα μπλοκ ακουαρέλας ή λευκές κόλλες Α4, νερομπογιές, πινέλο και ποτήρι με νερό ή ξυλομπογιές, μολύβι και γόμα.Υπεύθυνη εκδήλωσης: Έλλη ΛαμπαδαρίδουΤηλ.: 210 3250341e-mail: info@ekedisy.gr7. ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗIστοσελίδα Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης www.mcf.gr24, 25, 26 Σεπτεμβρίου 2021Εικονική Έκθεση «Απεικονίσεις και Αναπαραστάσεις του Ελληνόφωνου Κόσμου από τον 18ο στον 20ο Αιώνα» Συλλογή Γιώργου Γαϊτανάρη και Ιώς Ντόλκα. Η Έκθεση τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών - Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης.Εικονική Έκθεση «Ο Θίασος». Εμβληματικό έργο του καθηγητή Πνευμονολογίας και ζωγράφου Κώστα Σπυρόπουλου, που με αφορμή την Επανάσταση του 1821 επιχειρεί να φέρει στην επιφάνεια την πολύπλευρη ταυτότητα της Ελλάδας και τους καθημερινούς ήρωες από το παρελθόν έως το παρόν.Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Αλεξάνδρα ΓεωργοπούλουΤηλ.: 210 3418550e-mail: ageorgopoulou@mcf.grΜΑΚΕΔΟΝΙΑ8. ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣΣελίδα στο facebook της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας /Γραφείο Βορείου Ελλάδος: https://www.facebook.com/efps.gbe24, 25, 26 Σεπτεμβρίου 2021Σπήλαιο Ατσπάς Σκάλας Μαριών ΘάσουΠροβολή βίντεο από την εξερεύνηση του σπηλαίου “Ατσπάς” Σκάλας Μαριών Θάσου όπου έχει εντοπιστεί προϊστορική εγκατάσταση.Υπεύθυνες εκδήλωσης: Χριστίνα Μιχελάκη, Παρασκευή ΜπιλάληΤηλ.: 2310 410185e-mail: chmichelaki@culture.gr , pmpilali@culture.gr9. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΕφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς https://www.facebook.com/efakas,Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ)│https://www.facebook.com/EHDaysGR/24, 25, 26 Σεπτεμβρίου 2021«Διοκλητιανούπολη. Μια αρχαία πόλη δίπλα μας.»Βίντεο-παρουσίαση του αρχαιολογικού χώρου Διοκλητιανούπολης με αφήγηση και ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.Υπεύθυνη εκδήλωσης: Πολυτίμη ΑντωνιάδουΤηλ.: 24670 88200e-mail: efakas@culture.grΗΠΕΙΡΟΣ10. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝwww.amio.gr , https://www.facebook.com/amiogr24, 25, 26 Σεπτεμβρίου 2021Ψηφιακή ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Ο καιρός της επανάστασης. Τα Γιάννενα από τον Ρήγα στον Byron». Η έκθεση παρουσιάζεται στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων στην ακρόπολη του Ιτς Καλέ στο Κάστρο Ιωαννίνων. Γίνεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την επανάσταση και μέρος της αναφέρεται στον Ιωάννη Καποδίστρια.Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Δήμητρα Παπαϊωάννου, Παναγιώτης ΤσιγκούληςΤηλ.: 26510 01067e-mail: tsigoulis@gmail.comΘΕΣΣΑΛΙΑ11. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100038980600853https://www.youtube.com/channel/UC7wlLie3jaR6FzZ4fltP-4A24, 25, 26 Σεπτεμβρίου 2021On line ξενάγηση & εκπαιδευτικό διαδραστικό παιχνίδιΨηφιακή δράση που έχει ως στόχο την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) της περιοχής για την καθημερινότητα των πολιτών κατά την διάρκεια της Οθωμανικής περιόδου και συγκεκριμένα τη χρήση του Οθωμανικού Λουτρού. Σε συνεργασία με το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ).Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ευαγγελία ΝτάφηΤηλ.: 24310 76647e-mail: efatri@culture.gr12. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣΠλατφόρμα Zoom του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς24 Σεπτεμβρίου 2021Δράση του Μουσείου Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα του ΠΙΟΠ σε συνεργασίαμε τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.Διαδικτυακό εργαστήριο, διάρκειας 90΄, με θέμα τον λεκτικό εκφοβισμό (verbalbullying) και τη συμπερίληψη, για εκπαιδευτικούς του νομού Μαγνησίας.Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής (mpk@piraeusbank.gr).Οι 50 πρώτοι θα ειδοποιηθούν και θα λάβουν σχετικές οδηγίες για την εισαγωγή τουςστο διαδικτυακό εργαστήριο.Υπεύθυνος εκδήλωσης: Σπύρος ΣουβλάκηςΤηλ.: 210 3256941e-mail: souvlakiss@piraeusbank.grΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ13. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣDelphi Culture: σελίδα της ΕΦ.Α. Φωκίδος στο facebook www.facebook.com/Delphi-Culture-10271585143405425 Σεπτεμβρίου 2021Το σιδηροδρομικό δίκτυο Decauville στους Δελφούς.Στόχο της δράσης αποτελεί η γνωριμία ή εξοικείωση του κοινού με το σιδηροδρομικό δίκτυο Decauville, ένα πρωτοποριακό φορητό σύστημα σιδηροτροχιών του 19ου αι., που χρησιμοποιήθηκε ευρέως για τη μεταφορά εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών, ορυκτών και μεταλλευμάτων σε όλο τον κόσμο, αλλά και για την πραγματοποίηση της Μεγάλης Ανασκαφής των Δελφών (1892-1904). Η δράση θα περιλαμβάνει σύντομες αναρτήσεις με πλούσιο υλικό σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια μίας ημέρας στη σελίδα της ΕΦ.Α. Φωκίδος στο facebook.26 Σεπτεμβρίου 2021Εικονική έκθεση με θέμα την παρουσίαση νομισμάτων που έθεσε σε κυκλοφορία ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας από το 1828 και μετά, και σήμερα εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άμφισσας και στην Αρχαιολογική Συλλογή του Γαλαξιδίου. Επίσης, θα παρουσιαστεί αρχειακό υλικό μέσα από το οποίο προκύπτει η μέριμνα και οι ενέργειες του κυβερνήτη για την περιοχή της Φωκίδας.Υπεύθυνες εκδηλώσεων: Αθανασία Ψάλτη, Ανθούλα Τσαρούχα, Δήμητρα- Μαρία ΛάλαΤηλ.: 22650 82313e-mail: efafok@culture.gr14. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣΑρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»/Archaeological Museum of Chalkis facebook: https://www.facebook.com/AMoCH.ARETHOUSA24 Σεπτεμβρίου 2021On line ομιλίαΘεοδόσιος Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, «Η πρώτη γεφύρωση του Ευρίπου μετά την Εθνεγερσία».Υπεύθυνη εκδήλωσης: Αγγελική ΣίμωσιΤηλ.: 22210 22402e-mail: efaeuv@culture.gr25 Σεπτεμβρίου 2021Διαδικτυακή ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»Υπεύθυνη εκδήλωσης: Αγγελική ΣίμωσιΤηλ.: 2221022402e-mail: efaeuv@culture.grΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ15. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣΨηφιακή προβολή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών (αίθουσα Δημοσίου Βίου):24, 25, 26 Σεπτεμβρίου 2021«Κύκλοι Παράλληλοι. Στιγμές από το όραμα του Καποδίστρια, με αναδρομές στην ελληνορωμαϊκή Πάτρα»Η δράση αναδεικνύει τον ρόλο ενός αρχαιολογικού μουσείου ως διαχρονικού μουσείου. Απευθύνεται σε ενήλικες, ευρύ κοινό, επιστήμονες, φοιτητές, ανθρώπους της τέχνης.Υπεύθυνη εκδήλωσης: Δρ Έλενα ΠαρτίδαΤηλ.: 2613 616158e-mail: epartida@culture.gr16. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣΠλατφόρμα Zoom του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς24 Σεπτεμβρίου 2021Δράση του Υπαίθριου Μουσείου Υδροκίνησης του ΠΙΟΠ σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκητης Βουλής των Ελλήνων.Διαδικτυακό εργαστήριο, διάρκειας 90΄, με θέμα τον λεκτικό εκφοβισμό (verbalbullying) και τη συμπερίληψη, για εκπαιδευτικούς του νομού Αρκαδίας.Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής (ymy@piraeusbank.gr). Οι50 πρώτοι θα ειδοποιηθούν και θα λάβουν σχετικές οδηγίες για την εισαγωγή τους στοδιαδικτυακό εργαστήριο.Υπεύθυνος εκδήλωσης: Σπύρος ΣουβλάκηςΤηλ.: 210 3256941e-mail: souvlakiss@piraeusbank.grΚΡΗΤΗ17. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚανάλι youtube Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου https://bit.ly/3yQCfPn24, 25, 26 Σεπτεμβρίου 2021On line μουσική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου, τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ηρακλείου) και το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.Δημήτρης Τουφεξής, Ρεσιτάλ πιάνου με έργα Frédéric F. ChopinΥπεύθυνη εκδήλωσης: Κατερίνα ΑθανασάκηΤηλ.: 2810 279062, 2810 279000e-mail: amh@culture.gr, kathanasaki@culture.gr