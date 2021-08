Faliro Summer Theater: Στάνκογλου, Μπέζος και Πυξ Λαξ τον Σεπτέμβριο στο νέο ανοιχτό θέατρο της πόλης

Faliro Summer Theater για το Σεπτέμβριο. Ο νέος ανοικτός, αμφιθεατρικός πολιτιστικός χώρος, 1400 θέσεων, με άνετο parking 2000 θέσεων

Πάνος Βλάχος, Άρης Σεβετάλης και Μαίρη Μηνά παίζουν στον «Ορέστη» του Ευριπίδη

Οι Πυξ Λαξ

Η Κατερίνα Διδασκάλου

Ο Γιάννης Μπέζος πρωταγωνιστεί στον «Οθέλλο» με τον Αιμίλιο Χειλάκη και την Μυρτώ Αλικάκη





Κάποιες από τις καλύτερες θεατρικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού αλλά και συναυλίες δημοφιλών καλλιτεχνών περιλαμβάνει το πρόγραμμα του, δίπλα στη Μαρίνα Φλοίσβου, στο προαύλιο του ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ, ξεκίνησε δυναμικά τη δράση του έχοντας καταφέρει μέσα σε μόλις δύο μήνες να αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα θερινά καλλιτεχνικά στέκια.Μέσα στον επόμενο μήνα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να παραλουθήσουμε στη σκηνή του τις θεατρικές παραστάσεις «Προμηθέας Δεσμώτηςτου Αισχύλου σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, με πρωταγωνιστή τον(5/9), «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες» του Leonard Gershe σε σκηνοθεσία Ρέινας Εσκενάζυ (10 & 11/9), «Η πόρνη από πάνω» του Αντώνη Τσιπιανίτη με την, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Πατρώνη (12 & 13/9), «Οθέλλος» σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χειλάκη – Μανώλη Δούνια με πρωταγωνιστή τον(17 & 18/9), και «Ορέστης» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα με τονστον ομώνυμο ρόλο(25 & 25/9).Πλούσιο, όμως, προβλέπεται και το συναυλιακό πρόγραμμα του θεάτρου του Φαλήρου στο οποίο θα εμφανιστούν οι ΠΥΞ ΛΑΞ (6 &7/9), οι Χατζηφραγκέτα (14/9), οι Χαΐνηδες (20/9), και η Αλέκα Κανελλίδου με το Δημήτρης Καλαντζής Quartet (22/9).Σκηνοθεσία: Άρης ΜπινιάρηςΠρωταγωνιστούν: Γιάννης Στάνκογλου, Άρης Μπινιάρης, Κωνσταντίνος Γεωργαλής, Δαυίδ Μαλτέζε, Αλέκος Συσσοβίτης, Ηρώ Μπέζου, Ιωάννης Παπαζήσης.Μετά τη μεγάλη επιτυχία του σημείωσε στην Επίδαυρο, τις εξαιρετικά επαινετικές κριτικές και τις sold out παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα, ο προφητικός και μυστικιστικός Προμηθέας Δεσμώτης ολοκληρώνει το ταξίδι του σε επιλεγμένα φεστιβάλ της Αττικής.Η παράσταση του Θεάτρου Πορεία, παρουσιάζεται σε μετάφραση Γιώργου Μπλάνα και σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, με μία εξαιρετική διανομή, μεταξύ άλλων, τον ρόλο του Προμηθέα ερμηνεύει ο Γιάννης Στάνκογλου, τον ρόλο του Ωκεανού ο Αλέκος Συσσοβίτης, τον ρόλο του Ερμή ο Ιωάννης Παπαζήσης και τον ρόλο της Ιούς, η Ηρώ Μπέζου.Στην τραγωδία, ο Αισχύλος πραγματεύεται την αντίσταση του αλυσοδεμένου στον Καύκασο Προμηθέα, να υποκύψει στο θέλημα του «ανελέητου» Διός.Πρόκειται για έναν ασταμάτητο αγώνα κατά της δύναμης της εξουσίας…https://artinfo.gr/promitheas-desmotis-tou-aisxylou/ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙTOUR 2021Σε μια εποχή που ζούμε με αποστάσεις, οι Πυξ Λαξ έρχονται τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου στο Faliro Summer Theater για να μάς θυμίσουν «Τι είναι αυτό που μας ενώνει» και να μας ταξιδέψουν σε παλιά γνώριμα μονοπάτια.Οι ιστορικοί Πυξ Λαξ, με μια πορεία τριάντα χρόνων μάς συντροφεύουν με μοναδικό τρόπο σε κάθε στιγμή της ζωής μας και αποτελούν ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για τους νεότερους καλλιτέχνες.10 χρόνια μετά την πρώτη επανένωσή τους, μετά από αμέτρητες συναυλίες σε Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική και τη θρυλική συναυλία στο ΟΑΚΑ οι Πυξ Λαξ ετοιμάζονται να μάς υπενθυμίσουν γιατί άλλαξαν για πάντα την ελληνική μουσική.Οι Πυξ Λαξ…με γροθιές και με κλωτσιές μάς προσκαλούν για ακόμη μια φορά στη γιορτή τους για να τραγουδήσουμε, να γελάσουμε και να ονειροπολήσουμε παρέα όπως παλιά.https://artinfo.gr/pyx-lax/HEΜετάφραση/Διασκευή/Σκηνοθεσία: Ρέινα ΕσκενάζυΠρωταγωνιστούν: Πέμη Ζούνη, Αναστάσης Ροιλός, Εριέττα Μανούρη, Κωνσταντίνος ΕλματζίογλουΕλευθερία, έρωτας, αυτοπροσδιορισμός, θάρρος, αφοσίωση, αγάπη. Έννοιες αναλλοίωτες μέσα στον χρόνο και πάντοτε επίκαιρες. Πρόκειται για μια τρυφερή, ερωτική ιστορία που διαδραματίζεται σε μια εποχή που οι αντιλήψεις αλλάζουν και ο κόσμος νιώθει απελευθερωμένος από τα πρέπει – στην εποχή της χαράς και της ελευθερίας. Μέσω του ευφυούς και διεισδυτικού του χιούμορ, ο Gershe προσεγγίζει όλα τα θέματα που απασχολούν τις ανθρώπινες σχέσεις διαχρονικά: το θάρρος απέναντι στην ζωή, το πως αυτοπροσδιορίζεται κανείς απέναντι στις ιδιαιτερότητες και τις φαινομενικές αδυναμίες του, την δύναμη του έρωτα και την γενναία απόφαση να επιδιώξουμε την ευτυχία. Ο τίτλος του έργου είναι εμπνευσμένος από τον «Ζοφερό Οίκο» του Καρόλου Ντίκενς και φέρει μια γοητευτική και παραστατική πολυσημία.https://artinfo.gr/oi-petaloudes-einai-eleftheres/Σκηνοθεσία: Σταμάτης ΠατρώνηςΜε την Κατερίνα Διδασκάλου10 ΧΡΟΝΙΑ συνεχούς παρουσίας στο ελληνικό θέατροΕννέα χρόνια τώρα, ο αριστουργηματικός μονόλογος του Αντώνη Τσιπιανίτη Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, με την εξαιρετική Κατερίνα Διδασκάλου, ενθουσιάζει και συγκινεί το κοινό που αγαπά το καλό θέατρο. Εννέα χρόνια τώρα, τα σημαντικά μηνύματα του έργου περνούν στους θεατές μέσα από το χιούμορ, την συγκίνηση, ένα καταπληκτικό, βαθιά ανθρώπινο κείμενο και μια συγκλονιστική ερμηνεία. Η προδοσία, η απόρριψη, η βαναυσότητα εναντίον των γυναικών και ταυτόχρονα ο έρωτας, η δύναμη που βρίσκει κανείς μέσα του ακόμη και στις δυσκολίες και η επιδίωξη για την χαρά της ζωής ξετυλίγονται συναρπαστικά μέσα από την αφήγηση μιας γυναίκας που μέσα από τον δύσκολο γάμο της έχασε πολλά, κέρδισε όμως τον εαυτό της.Σήμερα, πιο επίκαιρη από ποτέ, Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ετοιμάζεται να συμπληρώσει δέκα ολόκληρα χρόνια θεατρικής παρουσίας και να ολοκληρώσει τον κύκλο της για όσους δεν κατάφεραν να την δουν και για όσους θελήσουν να ξαναζήσουν την εμπειρία.https://artinfo.gr/i-porni-apo-pano/live στο Φάληρο!Οι Χατζηφραγκέτα κατεβαίνουν στο Φάληρο σε full band σύνθεση.Δεν το χάνεις!Σίγουρα!Οι Χατζηφραγκέτα the band είναι:Πάνος Φραγκιαδάκης / Φωνή, κιθάραΒαγγέλης Χατζηγιάννης / Φωνή, κιθάραΒασίλης Τσιγκρής / ΜπάσοΓιώργος Χριστοδούλου / Τύμπαναhttps://artinfo.gr/chatzifragketa-the-band-live-sto-faliro/Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης – Μανώλης ΔούνιαςΠαίζουν: Γιάννης Μπέζος, Αιμίλιος Χειλάκης, Μυρτώ Αλικάκη, Κώστας Κορωναίος, Αλέξανδρος Βάρθης, Μάιρα Γραβάνη, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Κρις Ραντάνοφ, Μανώλης Δούνιας, Ελευθερία Κοντογεώργη, Νίκος ΤσιμάραςΈνα από τα σπουδαιότερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, το αξεπέραστο ερωτικό δράμα του William Shakespeare, «Οθέλλος», σκηνοθετούν ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Μανώλης Δούνιας με τον Γιάννη Μπέζο στον ομώνυμο ρόλο. Το εξαιρετικά δημοφιλές έργο θα παρουσιαστεί σε μετάφραση του Διονύση Καψάλη και με πρωτότυπη μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Γιάννης Μπέζος (Οθέλλος), ο Αιμίλιος Χειλάκης (Ιάγος) και η Μυρτώ Αλικάκη (Αιμιλία).Στον «Οθέλλο» ο Σαίξπηρ μιλάει για τον παράφορο έρωτα που αντιβαίνει σε φυλετικές, ηλικιακές και κοινωνικές διαφορές. Είναι μια τραγωδία για τη ζήλια, την προδομένη εμπιστοσύνη και το φόβο για οτιδήποτε ξένο και διαφορετικό.Ο έρωτας του έμπειρου και γενναίου Μαυριτανού στρατηγού με τη νεαρή και ευγενικής καταγωγής Βενετσιάνα καταρρίπτει τα στερεότυπα της εποχής, αλλά, αντί να γεφυρώσει τις διαφορές, κλονίζει τις βεβαιότητες και διαταράσσει τις κοινωνικές ισορροπίες. Ο Οθέλλος, παρόλο που έχει διακριθεί χάρη στη γενναιότητα και το ήθος του και έχει ανέλθει σε αξιώματα, δεν καταφέρνει να ενταχθεί στην κοινωνία που ζει ως ισότιμο μέλος: εκτός από το χρώμα του δέρματός του και την καταγωγή του, τον εμποδίζει η ίδια του η ανασφάλεια. Παραμένει ο μαύρος, ο ξένος, ο κατώτερος.https://artinfo.gr/othellos-tou-william-shakespeare/«Βάρδα Φουρνέλο»Οι Χαΐνηδες γιορτάζουν τα 30 χρόνια της δισκογραφικής τους παρουσίας με μια καλοκαιρινή περιοδεία και κάνουν στάση στο Faliro Summer Theater, τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου για μία μοναδική συναυλία.Θα παρουσιάσουν αγαπημένα τραγούδια όλων μας και παράλληλα θα παρουσιάσουν τραγούδια από την νέα τους δισκογραφική εργασία που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη, με τίτλο «Βάρδα Φουρνέλο»!Παίζουν και τραγουδούν οι: Δημήτρης Αποστολάκης, Μιχάλης Γαλάνης, Δημήτρης Ζαχαριουδάκης, Peter Jaques, Μιχάλης Νικόπουλος, Γιάννης Νόνης, Αγγελική Σύρκου.«Οι Χαΐνηδες έχουν έναν αρχαίο πέτρινο χειρόμυλο κι ένα τρίπαλιο δρύινο κρασοβάρελο. Ελάτε να μεταλάβετε το σώμα και το αίμα του καινούργιου Θεού, από το σιτάρι που εσείς σπείρατε και από τ’ αμπέλια που εσείς φυτέψατε!» Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκηςhttps://artinfo.gr/chainides-varda-foyrnelo/ALL THAT JAZZΗ Αλέκα Κανελλίδου συναντά τον Δημήτρη Καλαντζή σε ένα πρόγραμμα που η τζαζ έχει τον πρώτο λόγο. All that Jazz. Η Ελληνίδα τραγουδίστρια που έβαζε αδιαλείπτως jazz feeling σε κάθε τραγούδι που ερμήνευε στη μακρόχρονη καριέρα της, έρχεται στο Faliro Summer Theater με το κουαρτέτο του πιανίστα και μαέστρου Δημήτρη Καλαντζή παρουσιάζοντας ένα εξαίσιο πρόγραμμα από τζαζ και ελληνικά στάνταρντς.Η φωνή της είναι μοναδική στη νεότερη ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και η αίσθηση ήταν πάντα ότι η Αλέκα ανήκει «κάπου αλλού». Αυτό το κάπως αδιόρατο προσδιοριστικό στοιχείο έχει να κάνει σαφώς με την τζαζ, μια μουσική στην οποία η Κανελλίδου μυήθηκε από μικρή από τον πατέρα της, τον βιολονίστα Γιάννη Κανελλίδη και, κυρίως, από τον θρυλικό πιανίστα Μανώλη Μικέλη.Αρχικά η Αλέκα Κανελλίδου τραγουδάει αποκλειστικά ξένα τραγούδια και εμπλέκεται δημιουργικά στην ελληνική ποπ των '60's. Βγαίνει για πρώτη φορά στη δισκογραφία με συνθέσεις του Γιάννη Σπάρτακου το 1965 αλλά επιχειρεί να αποδώσει και πρωτόλειες συνθέσεις του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Πάντως, γίνεται ευρέως γνωστή «άγνωστη», καθώς η φωνή της δίνεται στη Ζωή Λάσκαρη που «τραγουδάει» στην μεγάλη οθόνη το "Crazy Girl" του Μίμη Πλέσσα. Το πραγματικό πεδίο διάκρισης όμως για την Αλέκα Κανελλίδου είναι το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης στο οποίο ξεχωρίζει επί σειρά ετών. Και οι επιτυχίες αρχίζουν να έρχονται σταθερά, από το 1974 και μετά, με το «Άσε με να φύγω». Και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, με δίσκους που έχουν ανεξίτηλη σφραγίδα ποιότητας και τοποθετούν την Αλέκα Κανελλίδου σε θέση ξεχωριστή. Η φωνή της ήταν, είναι και μένει μοναδική και ιδανική για τζαζ ερμηνείες.Δημήτρης Καλαντζής πιάνο, ενορχηστρώσεις, Δημήτρης Παπαδόπουλος τρομπέτα, Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης τύμπανα, Γιώργος Γεωργιάδης μπάσοhttps://artinfo.gr/aleka-kanellidoy-dimitris-kalantzis-qu/Σκηνοθεσία: Γιάννης ΚακλέαςΠαίζουν: Άρης Σερβετάλης, Μαίρη Μηνά, Πάνος Βλάχος, Αιμιλιανός Σταματάκης, Γιώργος Ψυχογυιός, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Ζερόμ Καλουτά15.500 θεατές κατέκλυσαν το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, το τριήμερο 16, 17 & 18 Ιουλίου, για να παρακολουθήσουν την αρχαία ελληνική τραγωδία του Ευριπίδη «Ορέστης» που παρουσιάστηκε σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα και μετάφραση Γιώργου Χειμωνά.Ο Γιάννης Κακλέας καταθέτοντας την πρώτη του σκηνοθεσία αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, θα παρουσιάσει σε επιλεγμένα θέατρα της Αττικής, σε ελληνικές πόλεις και αρχαία θέατρα της περιφέρειας, ένα έργο γεμάτο σφοδρές συγκρούσεις, ανατροπές, απολογίες και έντονο πολιτικό προβληματισμό. Ένα έργο που δεν σταματά να θέτει συνεχώς ερωτήματα για τις σχέσεις των γενεών και των φύλων, της κοινωνικής συνοχής και της επιβίωσης των νέων σ’ έναν κόσμο που καθορίζεται από παράγοντες έξω από τους ίδιους.Στο ρόλο του Ορέστη ο εξαιρετικός ‘Αρης Σερβετάλης, ενώ δίπλα του πρωταγωνιστεί ένας λαμπερός θίασος ηθοποιών που ξεχωρίζουν για τις ερμηνευτικές τους ικανότητες μεταξύ των οποίων: η Μαίρη Μηνά ως Ηλέκτρα, ο Πάνος Βλάχος ως Μενέλαος, ο Γιώργος Ψυχογιός ως Τυνδάρεως, ο Αιμιλιανός Σταματάκης ως Πυλάδης, η Νικολέτα Κοτσαηλίδου ως Ωραία Ελένη, ο Ζερόμ Καλουτά ως Φρύγας. Συμμετέχουν οι Κατερίνα Ζαφειροπούλου, ‘Αλκηστις Ζιρώ, Νίκη Λάμη, Ιωάννα Λέκκα, Δανάη Μουτσοπούλου, Ματίνα Περγιουδάκη, Ελίζα Σκολίδη, Αναστασία Στυλιανίδη, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη.https://artinfo.gr/orestis-tou-evripidi/