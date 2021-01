«Posterity»: Μια έκθεση με αφίσες από χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σπάνιεςαπό τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ είναι αφιερωμένη η», poy εγκαινιάζεται στις 6 Φεβρουαρίου 2021 από τοκαι την, σε επιμέλεια και σχεδιασμό από τον Νέστορα Κατσιμίχα. Περιλαμβάνει 100 έργα από μια σπάνια συλλογή αφισών με αξιοσημείωτη εικαστική και γραφιστική αξία. Πρόκειται για συνέχεια του In Posters We Love που παρουσιάστηκε διαδικτυακά.Τις αφίσες αυτές συνέλεξε επιμελώς ο Σερβοβόσνιος χαράκτης Milan Zunic και η έκθεση αφιερώνεται στη μνήμη του. Τη συλλογή εντόπισε το τετARTημόριο, με την ιδιαίτερη συμβολή του Αριστομένη Κατσούλα.Οι περισσότερες από αυτές αποτελούν σπάνιο δείγμα αυτούσιας καλλιτεχνικής δημιουργίας, ως έργα τέχνης, σχεδιασμένες για ενημέρωση πολιτικών, καλλιτεχνικών και άλλων δράσεων. Καλύπτουν χρονική περίοδο από τη δεκαετία του 1960 και μετά, με τον κύριο όγκο τους να καλύπτει την διάρκεια της κρίσιμης για την Ανατολική Ευρώπη δεκαετία του 1980 και να συνεχίζεται σχεδόν έως και τις αρχές της Νέας Χιλιετίας. Η δε γεωγραφική τους καταγωγή εκτείνεται από την Σερβία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, την Πολωνία, την πρώην Ανατολική Γερμανία, δηλαδή από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ.Στα έργα εμπεριέχονται σαφή μηνύματα που εντάσσονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές στο τελικό αποτέλεσμα. Καθαρά σχήματα και μορφές, χρώματα συνήθως αμιγή, συχνά στις αντιθέσεις του ασπρόμαυρου, πάντα ξεκάθαρα για να υποστηρίξουν το τελικό μήνυμα. Με εξπρεσιονιστικές επιρροές αλλά και τάσεις σοσιαλιστικού νεορεαλισμού και με ισχυρά - πολιτικού χαρακτήρα - σύμβολα της εποχής των χωρών που παρουσιάστηκαν.Η έκθεση λειτουργεί σαν ένα ταξίδι στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν, που αποκαλύπτει την εξέλιξη του πολιτισμού και κυρίως των εικαστικών τεχνών της εποχής, άξιο μελέτης και ικανό να δώσει το έναυσμα για νέες δημιουργίες στο μέλλον, που πλέον είναι παρόν. Επίσης ως σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την εξαγωγή συμπερασμάτων από τα αποτελέσματα των πρακτικών του παρελθόντος σε όλα τα επίπεδα.Για τον επιμελητή της έκθεσης Νέστορα Κατσιμίχα, ιδιαίτερης σημασίας παράγοντας είναι ο εμπνευσμένος, λιτός και μοντέρνος σχεδιασμός της The Blender Gallery που συντελεί ώστε να έρθει στο φως και να αναδειχθεί αυτό το σπάνιο υλικό, με τρόπο μοναδικό.Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου .Η προκράτηση θέσεων είναι απαραίτητη. Κάντε την τηλεφωνικά στο 2130280597.