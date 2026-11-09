Τελειώνει η παραγωγή του Tesla Cybertruck

Η

ετοιμάζεται να γράψει τον

στην εμπορική πορεία του





Την απόφαση για τον τερματισμό της παραγωγής γνωστοποίησε ο CEO της εταιρείας, Ίλον Μασκ, μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η Tesla θα επιστρέψει τις προκαταβολές σε αρκετούς πελάτες που έχουν ήδη προχωρήσει σε παραγγελία.



, μόλις λίγα χρόνια μετά την έναρξη των παραδόσεών του.Την απόφαση για τον τερματισμό της παραγωγής γνωστοποίησε ο CEO της εταιρείας,, μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), αποκαλύπτοντας παράλληλα ότισε αρκετούς πελάτες που έχουν ήδη προχωρήσει σε παραγγελία.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η γραμμή παραγωγής του Cybertruck στο εργοστάσιο της Tesla στο Τέξας θα σταματήσει περίπου σε οκτώ μήνες, δηλαδή στα μέσα του 2027. Μέχρι τότε, η εταιρεία σκοπεύει να κατασκευάσει όσο το δυνατόν περισσότερα Cybertruck, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις εκκρεμείς παραγγελίες.

Για τον συγκεκριμένο σκοπό, μάλιστα, προβλέπεται να προστεθεί προσωρινά μία ακόμη βάρδια στο εργοστάσιο. Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε ο Μασκ, δεν θα καταστεί δυνατό να παραδοθούν όλα τα Cybertruck που έχουν παραγγελθεί, με αποτέλεσμα αρκετοί υποψήφιοι αγοραστές να λάβουν πίσω τα χρήματα της προκαταβολής τους.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς το Cybertruck δεν κατάφερε ποτέ να πλησιάσει τους εμπορικούς στόχους που είχε θέσει η Tesla. Οι παραδόσεις ξεκίνησαν στα τέλη του 2023, έπειτα από αρκετές καθυστερήσεις, όμως η ζήτηση αποδείχθηκε πολύ χαμηλότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις.





Ο πάντα αισιόδοξος Ίλον Μασκ είχε κάνει λόγο για ετήσιες πωλήσεις της τάξης των 250.000 μονάδων. Στην πραγματικότητα, η πορεία του μοντέλου ήταν εντελώς διαφορετική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kelley Blue Book, οι πωλήσεις του στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 48% το 2025, φτάνοντας τις 20.237 μονάδες.



Συν τοις άλλοις, το Cybertruck αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα ποιότητας, ενώ χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν πολλαπλές ανακλήσεις. Η Tesla αναγκάστηκε επίσης να προσαρμόσει επανειλημμένα την τιμολογιακή πολιτική της, προκειμένου να αντιμετωπίσει την περιορισμένη ζήτηση.



Στην Ευρώπη, το μεγάλο ηλεκτρικό pickup δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει επίσημη έγκριση τύπου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κυκλοφορήσει κανονικά στους δημόσιους δρόμους των ευρωπαϊκών χωρών.

Το τέλος του Cybertruck συνδέεται άμεσα με τις μελλοντικές προτεραιότητες της Tesla. Στο εργοστάσιο του Τέξας, τη θέση του θα πάρει το Cybercab, το αυτόνομο ηλεκτρικό όχημα που αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας για την ανάπτυξη υπηρεσιών μετακίνησης χωρίς οδηγό.

Ο Μασκ έχει επενδύσει ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο εγχείρημα, καθώς φιλοδοξεί να μετατρέψει σταδιακά την Tesla από έναν κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε μια εταιρεία που θα έχει στο επίκεντρο τη ρομποτική και την αυτόνομη οδήγηση.

Το Cybercab προορίζεται να αποτελέσει το βασικό όχημα ενός ευρύτερου δικτύου αυτόνομων μετακινήσεων, στο οποίο τα αυτοκίνητα θα μπορούν να μεταφέρουν επιβάτες χωρίς την παρουσία οδηγού.