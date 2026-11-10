Η βαριά ήττα από την Κόμο έφερε το τέλος του Καουζάκ στη Λανς
SPORTS
Λανς Γιανίκ Καουζάκ

Η βαριά ήττα από την Κόμο έφερε το τέλος του Καουζάκ στη Λανς

Η συντριβή της γαλλικής ομάδας στο Champions League από την Κόμο με 9-1, σε συνδυασμό με την ήττα από τη Μαρσέιγ, έφεραν στην πόρτα της εξόδου τον Καουζάκ

Η βαριά ήττα από την Κόμο έφερε το τέλος του Καουζάκ στη Λανς
Πρόωρα ολοκληρώθηκε η θητεία του Γιανίκ Καουζάκ στον πάγκο της Λανς, καθώς η γαλλική ομάδα αποφάσισε να προχωρήσει στην απομάκρυνσή του, μόλις δύο μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Ο Γάλλος προπονητής είχε αναλάβει τα ηνία του συλλόγου τον Σεπτέμβριο, αντικαθιστώντας τον Ντίνο Τοπμέλερ, ωστόσο δεν κατάφερε να αλλάξει την αγωνιστική εικόνα της ομάδας και να οδηγήσει σε βελτίωση των αποτελεσμάτων.



Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της διοίκησης έπαιξε η βαριά ήττα με 9-1 από την Κόμο για το Champions League, ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό του συλλόγου. Η εντός έδρας ήττα που ακολούθησε από τη Μαρσέιγ με 2-1 αποτέλεσε το τελευταίο πλήγμα για τον 46χρονο τεχνικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Καουζάκ είχε ενταχθεί στη Λανς τον περασμένο Ιούλιο ως βοηθός του Τοπμέλερ, ενώ μετά την αποχώρηση του τελευταίου πήρε την ευκαιρία να αναλάβει την πρώτη ομάδα. Πλέον, ωστόσο, δεν θα συνεχίσει στον σύλλογο ούτε από κάποιο άλλο πόστο, καθώς η αποχώρησή του είναι οριστική.



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Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της Λανς έχει ξεκινήσει την αναζήτηση του επόμενου προπονητή. Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στο προσκήνιο είναι και εκείνο του Πιέρ Σαζ, ο οποίος αποχώρησε από τη Λανς το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Γάλλος τεχνικός φέρεται να βρίσκεται υπό πίεση και στην Κρίσταλ Πάλας, με το μέλλον του στην αγγλική ομάδα να παραμένει αβέβαιο.

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