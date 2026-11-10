Η βαριά ήττα από την Κόμο έφερε το τέλος του Καουζάκ στη Λανς
Η συντριβή της γαλλικής ομάδας στο Champions League από την Κόμο με 9-1, σε συνδυασμό με την ήττα από τη Μαρσέιγ, έφεραν στην πόρτα της εξόδου τον Καουζάκ
Ο Γάλλος προπονητής είχε αναλάβει τα ηνία του συλλόγου τον Σεπτέμβριο, αντικαθιστώντας τον Ντίνο Τοπμέλερ, ωστόσο δεν κατάφερε να αλλάξει την αγωνιστική εικόνα της ομάδας και να οδηγήσει σε βελτίωση των αποτελεσμάτων.
🚨 Lens a démis de ses fonctions son entraîneur, une décision qui intervient après une semaine cauchemardesque. L'ancien milieu de terrain a été promu n°1 sur le banc il y a seulement deux mois en remplacement de Töppmoller. Sage, qui va se faire prochainement évincer de Crystal Palace, est cité pour lui succéder. https://t.co/4lzCLw1c0n— RMC Sport (@RMCsport) November 10, 2026
Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της διοίκησης έπαιξε η βαριά ήττα με 9-1 από την Κόμο για το Champions League, ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό του συλλόγου. Η εντός έδρας ήττα που ακολούθησε από τη Μαρσέιγ με 2-1 αποτέλεσε το τελευταίο πλήγμα για τον 46χρονο τεχνικό.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Καουζάκ είχε ενταχθεί στη Λανς τον περασμένο Ιούλιο ως βοηθός του Τοπμέλερ, ενώ μετά την αποχώρηση του τελευταίου πήρε την ευκαιρία να αναλάβει την πρώτη ομάδα. Πλέον, ωστόσο, δεν θα συνεχίσει στον σύλλογο ούτε από κάποιο άλλο πόστο, καθώς η αποχώρησή του είναι οριστική.
🚨 ALERTE INFO : près de deux mois après sa nomination, Yannick Cahuzac est limogé de son poste d'entraîneur du RC Lens selon @lequipe ! Nommé entraîneur du RC Lens au mois de septembre, Yannick Cahuzac a été limogé après les mauvais résultats des Sang et Or, dont les lourdes défaites face à Côme (1-9) et l’OM (1-2). Trois noms auraient été évoqués pour prendre sa succession, dont celui de Pierre Sage, sur un fil à Crystal Palace. 👀— Foot Mercato (@footmercato) November 10, 2026
Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της Λανς έχει ξεκινήσει την αναζήτηση του επόμενου προπονητή. Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στο προσκήνιο είναι και εκείνο του Πιέρ Σαζ, ο οποίος αποχώρησε από τη Λανς το περασμένο καλοκαίρι.
Ο Γάλλος τεχνικός φέρεται να βρίσκεται υπό πίεση και στην Κρίσταλ Πάλας, με το μέλλον του στην αγγλική ομάδα να παραμένει αβέβαιο.
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