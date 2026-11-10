Victoria Hislop: «Στον ελληνικό Εμφύλιο, καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι άμοιρη ευθυνών»

Ο θείος Γ. πέθανε μια φθινοπωρινή μέρα του 2003 και ο αδελφός της μάνας μου συνόδευσε τον παππού μου από την Κρήτη στην Αθήνα για την κηδεία. Είχαν μεγαλώσει σαν αδέλφια, για όσο καιρό ο θείος δεν βρισκόταν με τους χανσενικούς γονείς του στη Σπιναλόγκα. Ακόμα και όταν ο θείος Γ. νόσησε και επέστρεψε στο νησί, ο προπάππος μου έπαιρνε το μουλάρι, ανέβαζε πάνω του τον παππού μου και κάθε δεκαπέντε μέρες πήγαιναν από το χωριό στην Πλάκα για να περάσουν απέναντι με το καΐκι να τον δουν από κοντά. Πολλές δεκαετίες μετά από όλα αυτά, κατάφερα να δω την Victoria Hislop από κοντά και να την ευχαριστήσω για δύο πράγματα. Το ένα ήταν η αφήγηση της ιστορίας των λεπρών του νησιού, την οποία έγραψε κι άφησε ελεύθερη στον κόσμο, να φτάσει το μήνυμά της παντού. Το άλλο δεν το ήξερα μέχρι τη στιγμή που κοίταξα το οπισθόφυλλο του νέου της βιβλίου, Σκοτεινό Πέλαγος (Εκδόσεις Ψυχογιός).H Βρετανίδα συγγραφέας μίλησε στο Marie Claire Greece για το νέο της βιβλίο, τις εμπνεύσεις πίσω από αυτό και τον τρόπο με τον οποίο ο Εμφύλιος Πόλεμος κατέστρεψε την Ελλάδα.