Νέα έκδοση του Ford Capri
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Νέα έκδοση του Ford Capri

Η Ford εμπλουτίζει την γκάμα του αμιγώς ηλεκτρικού Capri με την καινούργια έκδοση «Collection Edition» η οποία είναι περιορισμένης παραγωγής και αναδεικνύει την αγωνιστική ιστορία του μοντέλου.

Νέα έκδοση του Ford Capri

Η Ford έχει το αγωνιστικό DNA σε ό,τι κι αν κάνει. Αυτό εφάρμοσε και τώρα, στο καινούργιο αμιγώς ηλεκτρικό Capri. Όπως γνωρίζουμε καλά, το νέο μοντέλο είναι ένα SUV με coupe αμάξωμα, το οποίο δημιουργήθηκε με τρόπο και σκοπό που να τιμά την ιστορία του αρχέτυπου Coupe οχήματος.

Όμως, τώρα, στη Ford αποφάσισαν να τιμήσουν και την αγωνιστική ιστορία του. Έτσι, δημιούργησαν και προσφέρουν την καινούργια γενιά του και στην εξοπλιστική έκδοση «Collection Edition».
Νέα έκδοση του Ford Capri

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Αυτή θα είναι περιορισμένης παραγωγής και συνδυάζει ειδικά σχεδιαστικά στοιχεία, αναβαθμισμένο εξοπλισμό και αναφορές στην αγωνιστική παρακαταθήκη του εμβληματικού μοντέλου.

Βασικό χαρακτηριστικό τού Capri Collection Edition είναι το μπλε χρώμα «Tribute Blue» του αμαξώματός του το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την συγκεκριμένη έκδοση του μοντέλου. Αυτό είναι εμπνευσμένο από τα αγωνιστικά Capri του παρελθόντος.

Προαιρετικά διατίθενται μαύρες διαμήκεις ρίγες στην οροφή και το καπό, ενώ η εξωτερική εικόνα του οχήματος συμπληρώνεται από το μαύρο προστατευτικό στους προφυλακτήρες, στα μαρσπιέ και στην πίσω αεροτομή.

Επιπλέον, το Capri Collection Edition θα διαθέτει νέας σχεδίασης ζάντες ελαφρού κράματος 21 ιντσών, με κατεργασμένη επιφάνεια και σατινέ μαύρο φινίρισμα.

Αντίστοιχη φιλοσοφία ακολουθείται και στο εσωτερικό του. Σε αυτό, κυριαρχεί η μαύρη απόχρωση της επένδυσης η οποία συνδυάζεται με στοιχεία σε απόχρωση «Tribute Blue» στις ζώνες ασφαλείας και στο κάτω τμήμα της ηχομπάρας.

Το ταμπλό και η κεντρική κονσόλα διαθέτουν διάστικτο μοτίβο σε μαύρο και μπλε χρώμα, ενώ υπάρχει και ατμοσφαιρικός φωτισμός ο οποίος μπορεί να ρυθμιστεί σε 10 διαφορετικά χρώματα.
Νέα έκδοση του Ford Capri

Τα σπορ καθίσματα διαθέτουν σχεδιαστικές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τα αγωνιστικά Capri. Ο εξοπλισμός της συγκεκριμένης έκδοσης περιλαμβάνει ακόμη ημιδερμάτινη επένδυση «Sensico», θερμαινόμενο ηλεκτρικά κάθισμα οδηγού με οσφυϊκή υποστήριξη και λειτουργία μασάζ.

Στα στοιχεία άνεσης και πρακτικότητας περιλαμβάνονται η ηλεκτρική πίσω πόρτα του χώρου αποσκευών, οι εξωτερικοί καθρέπτες με προβολή του λογότυπου «Capri» στο έδαφος και το σύστημα πολυμέσων «SYNC Move» με οθόνη αφής 14,6 ιντσών, ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto και ανανεωμένο λογισμικό βασισμένο στο Android.

Η νέα εξοπλιστική έκδοση του Capri αποτελεί μέρος της σειράς «Ford Collection» και θα διατεθεί σε περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Συνεπώς, όσοι θέλουν ένα ακόμη πιο ξεχωριστό αμιγώς ηλεκτρικό SUV θα πρέπει να σπεύσουν για να αποκτήσουν το Capri Collection Edition.
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Σε αυτό έχουν σύμμαχο και την επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία της Ford η οποία έχει θεσπίσει προγράμματα και για ιδιώτες.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν το Capri δικό τους χάρη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «MyFord» ή μέσω του «Ford Lease» ή ακόμη και μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης «Ford Finance», με επιτόκιο μόλις 0,9%.

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