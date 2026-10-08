Νέα έκδοση του Ford Capri

Η Ford έχει το αγωνιστικό DNA σε ό,τι κι αν κάνει. Αυτό εφάρμοσε και τώρα, στο καινούργιο αμιγώς ηλεκτρικό Capri. Όπως γνωρίζουμε καλά, το νέο μοντέλο είναι ένα SUV με coupe αμάξωμα, το οποίο δημιουργήθηκε με τρόπο και σκοπό που να τιμά την ιστορία του αρχέτυπου Coupe οχήματος.





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Όμως, τώρα, στη Ford αποφάσισαν να τιμήσουν και την αγωνιστική ιστορία του. Έτσι, δημιούργησαν και προσφέρουν την καινούργια γενιά του και στην εξοπλιστική έκδοση «Collection Edition».Αυτή θα είναι περιορισμένης παραγωγής και συνδυάζει ειδικά σχεδιαστικά στοιχεία, αναβαθμισμένο εξοπλισμό και αναφορές στην αγωνιστική παρακαταθήκη του εμβληματικού μοντέλου.Βασικό χαρακτηριστικό τού Capri Collection Edition είναι το μπλε χρώμα «Tribute Blue» του αμαξώματός του το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την συγκεκριμένη έκδοση του μοντέλου. Αυτό είναι εμπνευσμένο από τα αγωνιστικά Capri του παρελθόντος.Προαιρετικά διατίθενται μαύρες διαμήκεις ρίγες στην οροφή και το καπό, ενώ η εξωτερική εικόνα του οχήματος συμπληρώνεται από το μαύρο προστατευτικό στους προφυλακτήρες, στα μαρσπιέ και στην πίσω αεροτομή.Επιπλέον, το Capri Collection Edition θα διαθέτει νέας σχεδίασης ζάντες ελαφρού κράματος 21 ιντσών, με κατεργασμένη επιφάνεια και σατινέ μαύρο φινίρισμα.