Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
To Mitsubishi Pajero επιστρέφει
To Mitsubishi Pajero επιστρέφει
Η Mitsubishi αναβιώνει την ονομασία Pajero, αυτή τη φορά αξιοποιώντας τη για να δημιουργήσει μία νέα οικογένεια μοντέλων.
Η επιστροφή του Pajero έχει πια επισημοποιηθεί και όπως όλα δείχνουν δεν θα περιοριστεί σε ένα και μοναδικό μοντέλο. Η Mitsubishi ετοιμάζει μία ολόκληρη οικογένεια SUV με το ιστορικό όνομα, προσθέτοντας δύο μικρότερα μοντέλα κάτω από το νέο κορυφαίο Pajero.
Κατά την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου, πέμπτης γενιάς Pajero στην Ιαπωνία, ο πρόεδρος και COO της Mitsubishi Motors, Κεϊσούκε Κισιούρα, επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία σχεδιάζει την επέκταση της γκάμας. «Με το ολοκαίνουριο Pajero να ηγείται της γκάμας, θα επεκτείνουμε την οικογένεια Pajero ώστε να περιλαμβάνει ένα compact και ένα μικρό SUV», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Aπό τα δύο νέα μοντέλα, το μεγαλύτερο αναμένεται να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τις αγορές εκτός Ιαπωνίας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, θα τοποθετηθεί στην κατηγορία των D-SUV, απέναντι σε μοντέλα όπως το Toyota RAV4 και το Honda CR-V, ενώ η άφιξή του δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί το 2028 ή το 2029.
Σε αντίθεση με το νέο Pajero, που βασίζεται σε πλαίσιο τύπου σκάλας και διατηρεί έντονα off-road χαρακτηριστικά, το μικρότερο μοντέλο αναμένεται να χρησιμοποιεί αυτοφερόμενο αμάξωμα. Η συγκεκριμένη λύση θεωρείται καταλληλότερη για ένα SUV που θα πρέπει να ανταγωνιστεί μοντέλα με περισσότερο ασφάλτινο προσανατολισμό.
Ταυτόχρονα, είναι πιθανό να αξιοποιηθεί τεχνολογία που ήδη υπάρχει στη γκάμα της Mitsubishi, με υβριδικά συστήματα, όπως mild hybrid και αυτοφορτιζόμενο υβριδικό.
Πολύ ενδιαφέρον δείχνει και το δεύτερο μοντέλο, το οποίο φαίνεται πως θα είναι ένα αρκετά compact SUV. Σε αυτή την περίπτωση, το νέο μοντέλο θα αποτελούσε έναν πνευματικό διάδοχο του Pajero Mini, το οποίο παρέμεινε στην παραγωγή από το 1994 έως το 2012.
Η επέκταση της οικογένειας Pajero εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ανανέωσης της Mitsubishi. Η ιαπωνική εταιρεία έχει ανακοινώσει συνολικά 13 νέα μοντέλα για την περίοδο από το οικονομικό έτος 2026 έως το 2031, εκ των οποίων πέντε θα είναι υβριδικά και άλλα πέντε plug-in hybrid.
Κατά την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου, πέμπτης γενιάς Pajero στην Ιαπωνία, ο πρόεδρος και COO της Mitsubishi Motors, Κεϊσούκε Κισιούρα, επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία σχεδιάζει την επέκταση της γκάμας. «Με το ολοκαίνουριο Pajero να ηγείται της γκάμας, θα επεκτείνουμε την οικογένεια Pajero ώστε να περιλαμβάνει ένα compact και ένα μικρό SUV», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Aπό τα δύο νέα μοντέλα, το μεγαλύτερο αναμένεται να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τις αγορές εκτός Ιαπωνίας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, θα τοποθετηθεί στην κατηγορία των D-SUV, απέναντι σε μοντέλα όπως το Toyota RAV4 και το Honda CR-V, ενώ η άφιξή του δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί το 2028 ή το 2029.
Σε αντίθεση με το νέο Pajero, που βασίζεται σε πλαίσιο τύπου σκάλας και διατηρεί έντονα off-road χαρακτηριστικά, το μικρότερο μοντέλο αναμένεται να χρησιμοποιεί αυτοφερόμενο αμάξωμα. Η συγκεκριμένη λύση θεωρείται καταλληλότερη για ένα SUV που θα πρέπει να ανταγωνιστεί μοντέλα με περισσότερο ασφάλτινο προσανατολισμό.
Ταυτόχρονα, είναι πιθανό να αξιοποιηθεί τεχνολογία που ήδη υπάρχει στη γκάμα της Mitsubishi, με υβριδικά συστήματα, όπως mild hybrid και αυτοφορτιζόμενο υβριδικό.
Πολύ ενδιαφέρον δείχνει και το δεύτερο μοντέλο, το οποίο φαίνεται πως θα είναι ένα αρκετά compact SUV. Σε αυτή την περίπτωση, το νέο μοντέλο θα αποτελούσε έναν πνευματικό διάδοχο του Pajero Mini, το οποίο παρέμεινε στην παραγωγή από το 1994 έως το 2012.
Η επέκταση της οικογένειας Pajero εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ανανέωσης της Mitsubishi. Η ιαπωνική εταιρεία έχει ανακοινώσει συνολικά 13 νέα μοντέλα για την περίοδο από το οικονομικό έτος 2026 έως το 2031, εκ των οποίων πέντε θα είναι υβριδικά και άλλα πέντε plug-in hybrid.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα