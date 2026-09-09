To Mitsubishi Pajero επιστρέφει

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Η επιστροφή του Pajero έχει πια επισημοποιηθεί και όπως όλα δείχνουν δεν θα περιοριστεί σε ένα και μοναδικό μοντέλο.με το ιστορικό όνομα, προσθέτοντας δύο μικρότερα μοντέλα κάτω από το νέο κορυφαίο Pajero.Κατά την παγκόσμιαο πρόεδρος και COO της Mitsubishi Motors, Κεϊσούκε Κισιούρα, επιβεβαίωσε ότι«Με το ολοκαίνουριο Pajero να ηγείται της γκάμας, θα επεκτείνουμε την οικογένεια Pajero ώστε να περιλαμβάνει ένα compact και ένα μικρό SUV», δήλωσε χαρακτηριστικά.Aπό τα δύο νέα μοντέλα, το μεγαλύτερο αναμένεται να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τις αγορές εκτός Ιαπωνίας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες,, απέναντι σε μοντέλα όπως το Toyota RAV4 και το Honda CR-V, ενώ η άφιξή του δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί το 2028 ή το 2029.Σε αντίθεση με το νέο Pajero, που βασίζεται σε πλαίσιο τύπου σκάλας και διατηρεί έντονα off-road χαρακτηριστικά,Η συγκεκριμένη λύση θεωρείται καταλληλότερη για ένα SUV που θα πρέπει να ανταγωνιστεί μοντέλα με περισσότερο ασφάλτινο προσανατολισμό.Ταυτόχρονα, είναιμε υβριδικά συστήματα, όπως mild hybrid και αυτοφορτιζόμενο υβριδικό.Πολύ ενδιαφέρον δείχνει και το δεύτερο μοντέλο, το οποίο φαίνεται πως. Σε αυτή την περίπτωση, το νέο μοντέλο θα αποτελούσε έναν, το οποίο παρέμεινε στην παραγωγή από το 1994 έως το 2012.Η επέκταση της οικογένειας PajeroΗ ιαπωνική εταιρεία έχει ανακοινώσει συνολικά 13 νέα μοντέλα για την περίοδο από το οικονομικό έτος 2026 έως το 2031, εκ των οποίων πέντε θα είναι υβριδικά και άλλα πέντε plug-in hybrid.