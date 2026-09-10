Ιδού το νέας γενιάς Dacia Spring

Το νέο Spring βασίζεται στη νέα μικρή πλατφόρμα RG-EV του Ομίλου Renault και συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά, μόνο το όνομα έχει μείνει ίδιο.Το αμάξωμα έχει αποκτήσει πιο τετραγωνισμένες γραμμές, με χαρακτηριστικά μαύρα στοιχεία που συνδέουν οπτικά τα φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω.Οι διαστάσεις έχουν αυξηθεί αισθητά. Το μήκος φτάνει τα 3,85 μέτρα, ενώ το πλάτος ανέρχεται στα 1,74 μέτρα χωρίς τους καθρέφτες. Σε σχέση με το προηγούμενο Spring, το νέο μοντέλο είναι 15 εκατοστά μακρύτερο και 18 εκατοστά φαρδύτερο. Η αύξηση του πλάτους έχει αξιοποιηθεί και προς όφελος των διαθέσιμων χώρων στο εσωτερικό.Στην καμπίνα, το ταμπλό έχει οριζόντια σχεδίαση, με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 7 ιντσών να βρίσκεται μπροστά από τον οδηγό. Ανάλογα με την έκδοση, υπάρχει κεντρική οθόνη αφής έως 10,1 ιντσών.Το νέο Spring εφοδιάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 80 ίππων και 175 Nm ροπής. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ ώρα ολοκληρώνεται σε 12,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 130 χλμ./ ώρα.

Η μπαταρία είναι τεχνολογίας LFP και έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 27,5 kWh. Η μέγιστη αυτονομία φτάνει τα 250 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο WLTP.Ένα από τα στοιχεία στα οποία δίνει έμφαση η Dacia είναι το βάρος. Το νέο Spring ζυγίζει από 1.212 κιλά, ενώ η κατανάλωση περιορίζεται σε 12,7 kWh/ 100 χλμ. στον κύκλο WLTP.Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται onboard φορτιστής AC 6,6 kW. Σε οικιακή πρίζα, η φόρτιση από το 15% έως το 80% απαιτεί περίπου 9 ώρες, ενώ σε ενισχυμένη πρίζα ο χρόνος μειώνεται στις 5 ώρες και 40 λεπτά. Σε wallbox 7 kW χρειάζονται 2 ώρες και 55 λεπτά.Προαιρετικά διατίθεται πακέτο με φορτιστή AC 11 kW και δυνατότητα ταχυφόρτισης DC έως 50 kW. Με τον τελευταίο, η φόρτιση από 15% έως 80% ολοκληρώνεται σε 28 λεπτά.Tο ίδιο πακέτο προσθέτει και λειτουργία V2L, επιτρέποντας στο Spring να τροφοδοτεί μικρές ηλεκτρικές συσκευές, όπως φορτιστές, φωτιστικά ή ηλεκτρικά πατίνια.Η αύξηση των εξωτερικών διαστάσεων έχει άμεσο αντίκτυπο στην πρακτικότητα. Το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα έως 337 λίτρα, τιμή ιδιαίτερα υψηλή για την κατηγορία των ηλεκτρικών πόλης.Με την αναδίπλωση της πίσω πλάτης, η διαθέσιμη χωρητικότητα φτάνει τα 1.283 λίτρα, ενώ η πίσω σειρά καθισμάτων πέφτει σε διάταξη 50:50.Για πρώτη φορά υπάρχει επίσης δυνατότητα ενός μικρού χώρου αποσκευών κάτω από το εμπρός καπό. Το «frunk» έχει χωρητικότητα 18 λίτρων και προσφέρεται ως προαιρετικός εξοπλισμός.Η Dacia διατηρεί και το σύστημα YouClip, με σημεία στήριξης για διάφορα αξεσουάρ στην καμπίνα, όπως βάση smartphone, θήκη γυαλιών, γάντζο για τσάντες και βάση με ποτηροθήκη και φορητό φακό.Η γκάμα του νέου Spring είναι απλή και αποτελείται από δύο επίπεδα εξοπλισμού, Expression και Journey. Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ο ίδιος ηλεκτροκινητήρας των 80 ίππων, η ίδια μπαταρία 27,5 kWh και ο φορτιστής AC 6,6 kW.Η Expression περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ζάντες 15 ιντσών, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους καθρέφτες, χειροκίνητο κλιματισμό, αυτόματα φώτα, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, ηλεκτρικό χειρόφρενο, σύστημα Media Control, θύρα USB-C και τρία σημεία YouClip.Η Journey από την άλλη, έχει ζάντες 16 ιντσών, hands-free κάρτα, κάμερα οπισθοπορείας, το σύστημα Media Nav Live με οθόνη 10,1 ιντσών, δύο θύρες USB-C, κάλυμμα χώρου αποσκευών και επένδυση από συνδυασμό TEP και υφάσματος.Στη δεύτερη, περιλαμβάνονται και λειτουργίες όπως προγραμματισμός φόρτισης, προθέρμανση ή ψύξη της καμπίνας και εντοπισμός του αυτοκινήτου.Στον εξοπλισμό ασφαλείας περιλαμβάνονται τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, με τη λειτουργία My Safety να επιτρέπει την προσαρμογή ορισμένων από αυτά κατά την εκκίνηση.Με κύκλο στροφής 4,95 μέτρα, το Spring διατηρεί τον αστικό προσανατολισμό του, ενώ το αυτόματο ηλεκτρικό χειρόφρενο και οι πίσω αισθητήρες στάθμευσης περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.Η Dacia αναφέρει ότι ολόκληρη η γκάμα του νέου Spring θα διατίθεται στην Ευρώπη με τιμή κάτω από τις 20.000 ευρώ, πριν από τυχόν κρατικές επιδοτήσεις. Το μοντέλο κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Ομίλου Renault στο Novo Mesto της Σλοβενίας.