Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε θα καταβληθούν, ποιοι θα πληρωθούν πρώτοι
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Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε θα καταβληθούν, ποιοι θα πληρωθούν πρώτοι

Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2026

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε θα καταβληθούν, ποιοι θα πληρωθούν πρώτοι
Οι ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Οκτωβρίου έχουν ανακοινωθεί από τον e-ΕΦΚΑ και περιλαμβάνουν δύο φάσεις, όπως κάθε φορά, ανάλογα με το Ταμείο από το οποίο προέρχεται ο κάθε συνταξιούχος.

-Την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

-Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

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