Άρθρο: Η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα χρειάζεται νέα στρατηγική

Όμως η συζήτηση δεν μπορεί να σταματά εκεί. Η Ελλάδα χρειάζεται κάτι πολύ μεγαλύτερο από περισσότερες πωλήσεις αυτοκινήτων. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη νέα εποχή της κινητικότητας. Χρειαζόμαστε καλύτερους δρόμους, περισσότερες υποδομές φόρτισης, έξυπνα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ψηφιακές υπηρεσίες που θα κάνουν την καθημερινότητα του οδηγού πιο εύκολη και πάνω απ' όλα μια πολιτεία που θα σχεδιάζει το μέλλον της κινητικότητας με ορίζοντα δεκαετίας και όχι κάθε φορά που αλλάζει όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά και ο αρμόδιος υπουργός.

Προσωπικά πιστεύω ότι η ανανέωση του στόλου δεν είναι θέμα πολυτέλειας. Είναι θέμα ασφάλειας, κάτι που πολλές φορές το ξεχνάμε. Κάθε νέο αυτοκίνητο που αντικαθιστά ένα πολύ παλιό δεν προσφέρει μόνο περισσότερη άνεση ή χαμηλότερη κατανάλωση. Προσφέρει καλύτερα φρένα, περισσότερα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, υψηλότερα επίπεδα προστασίας, μικρότερες εκπομπές ρύπων και σαφώς μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους όσοι κινούνται στους δρόμους μας.

Τότε μου δημιουργήθηκε ένα εύλογο ερώτημα. Είναι έτοιμη η Ελλάδα να ακολουθήσει αυτή την αλλαγή ; Δεν γίνεται να συζητάμε για αυτόνομη οδήγηση, τεχνητή νοημοσύνη και αυτοκίνητα που επικοινωνούν μεταξύ τους, όταν στους ελληνικούς δρόμους κυκλοφορούν ακόμη εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα ηλικίας δεκαπέντε και είκοσι ετών.

Η αυτοκίνηση αλλάζει με ρυθμούς που μέχρι πριν απόλίγα χρόνια δύσκολα θα φανταζόμασταν . Η τεχνητή νοημοσύνη, η ηλεκτροκίνηση, τα συνδεδεμένα οχήματα, οι υπηρεσίες λογισμικού και η είσοδος νέων κατασκευαστών αλλάζουν τον χάρτη της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τα τελευταία χρόνια έχω την ευκαιρία, μέσα από την Auto Athina, να συνομιλώ σχεδόν καθημερινά με εκπροσώπους της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι στο παρελθόν. Νέα brands επενδύουν στη χώρα μας, νέες τεχνολογίες έρχονται πολύ πιο γρήγορα και η αγορά δείχνει σημάδια ωριμότητας και όσο περισσότερο συνομιλώ με ανθρώπους της αγοράς, τόσο περισσότερο πείθομαι ότι η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία μπροστά της. Το ερώτημα όμως παραμένει. Θα ακολουθήσουν οι υποδομές; Γιατί χωρίς τις κατάλληλες υποδομές, ακόμη και το καλύτερο αυτοκίνητο του κόσμου δεν μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.

Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο που βλέπουμε τις εκθέσεις αυτοκινήτου. Δεν είναι απλώς ο χώρος όπου παρουσιάζονται νέα μοντέλα, ούτε είναι μια γιορτή μόνο για τους φίλους του αυτοκινήτου. Είναι ένας χώρος συνάντησης. Είναι το σημείο όπου μπορούν να συναντηθούν η Πολιτεία, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι εισαγωγείς, οι προμηθευτές, οι ειδικοί και οι ίδιοι οι πολίτες. Είναι ο χώρος όπου μπορούμε να ανοίξουμε μια σοβαρή συζήτηση για το πώς θέλουμε να μετακινούμαστε τα επόμενα δέκα ή είκοσι χρόνια. Αυτός είναι και ο στόχος της Auto Athina 2026.

Δεν θέλουμε απλώς να διοργανώσουμε ακόμη μία έκθεση αυτοκινήτου. Θέλουμε να δημιουργήσουμε το σημείο όπου θα συναντιούνται όλοι όσοι διαμορφώνουν το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα. Να αποτελέσει μια πλατφόρμα διαλόγου για την οδική ασφάλεια, τις υποδομές, την τεχνητή νοημοσύνη, την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη κινητικότητα. Γιατί η αγορά αυτοκινήτου δεν αφορά μόνο όσους αγαπούν το αυτοκίνητο. Αφορά την οικονομία, αφορά την τεχνολογία, αφορά το περιβάλλον, αφορά την οδική ασφάλεια και τελικά αφορά την καθημερινότητα όλων μας.

Από αυτό το βήμα θα ξεκινήσουμε και μια σειρά τοποθετήσεων από θεσμικούς φορείς που συνδέονται άμεσα και έμμεσα με την αυτοκίνηση.

Ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι αν η αυτοκίνηση θα αλλάξει, γιατί αυτό ήδη συμβαίνει. Ειλικρινά πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας μία μεγάλη ευκαιρία. Το θέμα είναι αν θα αποφασίσουμε να την αξιοποιήσουμε.

* Ευάγγελος Χαραλάμπους

Managing Director | Be Best

Board Member – Athens Chamber of Commerce & Industry

Secretary General Of SOKEE