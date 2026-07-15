Εξιτήριο το μεσημέρι για την Αφροδίτη Νέστορα 14 ημέρες μετά την επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Αφροδίτη Νέστορα Βάγια Νέστορα Εγκαύματα Γκαζάκια Θεσσαλονίκη

Εξιτήριο το μεσημέρι για την Αφροδίτη Νέστορα 14 ημέρες μετά την επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη

Η κυρία Νέστορα υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και τα πόδια από την επίθεση της 1ης Ιουλίου στην οποία σκοτώθηκε η μητέρα της, Βάγια

Εξιτήριο το μεσημέρι για την Αφροδίτη Νέστορα 14 ημέρες μετά την επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη
Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα το μεσημέρι η Αφροδίτη Νέστορα, 14 ημέρες μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της που είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωής της η μητέρα της, Βάγια.

Η κυρία Νέστορα υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα και βρόγχο φωνής από τη φωτιά που προκλήθηκε από τα γκαζάκια που έσκασαν στο πάρκινγκ του κτηρίου στο οποίο μένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Αρχικά η Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο μαζί με τους άλλους τραυματίες της δολοφονικής επίθεσης, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματα που υπέστη στα χέρια (κυρίως) και τα πόδια της.

Η μοναδική φορά που η κυρία Νέστορα βγήκε από το νοσοκομείο το διάστημα αυτό ήταν για την κηδεία της μητέρας της, Βάγιας, στην οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο λέγοντας για τη μητέρα της ότι «ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος».

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