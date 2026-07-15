Έγκλημα μίσους στη Γιούτα: Ρώτησε άγνωστο άνδρα αν είναι μουσουλμάνος και μετά άρχισε να τον μαχαιρώνει
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Έγκλημα μίσους στη Γιούτα: Ρώτησε άγνωστο άνδρα αν είναι μουσουλμάνος και μετά άρχισε να τον μαχαιρώνει

Το σοκαριστικό επεισόδιο σημειώθηκε προχθές, Δευτέρα, μέσα σε εμπορικό κέντρο

Έγκλημα μίσους στη Γιούτα: Ρώτησε άγνωστο άνδρα αν είναι μουσουλμάνος και μετά άρχισε να τον μαχαιρώνει
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Ένας άνδρας συνελήφθη στη Γιούτα επειδή μαχαίρωσε πολλές φορές έναν μουσουλμάνο και δήλωσε ότι στοχοθέτησε το θύμα εξαιτίας της θρησκείας αυτού του τελευταίου, ανέφερε χθες, Τρίτη, η αστυνομία σε δικαστικά έγγραφα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος τους είπε ότι «έχει πρόθεση να σκοτώσει μουσουλμάνους» και αποτελεί «σημαντικό κίνδυνο για το κοινό, αν αφεθεί ελεύθερος, λόγω της βίαιης δράσης του... των ιδεολογιών του και επεισοδίων με μαζικά θύματα που έχει προσχεδιάσει».

Το επεισόδιο σημειώθηκε προχθές, Δευτέρα, μέσα στο εμπορικό κέντρο Valley Fair Mall στη Γουέστ Βάλεϊ Σίτι της Γιούτα. Το θύμα, ένας άνδρας, έφερε «πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε όλο το σώμα του και αιμορραγούσε ακατάσχετα», σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές είπαν ότι ο ύποπτος καθηλώθηκε στο έδαφος από περαστικούς πριν φθάσουν επιτόπου οι αστυνομικοί.

Ο ύποπτος, ο 48χρονος Πίτερ Μάικλ Λάρσεν, κρατείται και διεξάγεται σε βάρος του έρευνα για απόπειρα φόνου και χρήση απαγορευμένου επικίνδυνου όπλου. Το θύμα ήταν ένας μουσουλμάνος ο οποίος εργαζόταν σε περίπτερο.

Ο ύποπτος είπε ότι «στοχοθέτησε το θύμα με πρόθεση να το σκοτώσει εξαιτίας της θρησκείας αυτού του τελευταίου (μουσουλμάνος)», σύμφωνα πάντα με την αστυνομία.

Ο ύποπτος πλησίασε τον μουσουλμάνο, τον ρώτησε πώς ονομάζεται, τον ρώτησε για τη θρησκεία του και είπε ότι θέλει μια φιάλη νερό, σύμφωνα με την εφημερίδα Salt Lake Tribune, η οποία επικαλείται σχόλια του ιμάμη Σουάιμπ Ντιν, που είναι επικεφαλής του Ισλαμικού Κέντρου της Γιούτα και ήρθε σε επαφή με την οικογένεια του θύματος.

Όταν το θύμα του γύρισε την πλάτη για να πιάσει το νερό, ο δράστης άρχισε να τον μαχαιρώνει, σύμφωνα με τον Ντιν.

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Το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Φίλος του έφτιαξε γι' αυτόν μια σελίδα στη διαδικτυακή πλατφόρμα συγκέντρωσης χρημάτων GoFundMe, στην οποία αναφέρεται ότι ο μουσουλμάνος μαχαιρώθηκε 15 φορές και χρειάζεται χειρουργικές επεμβάσεις. Ο δράστης νοσηλεύεται επίσης λόγω τραυμάτων που υπέστη όταν καθηλώθηκε στο έδαφος από περαστικούς.

Οργανώσεις για τα δικαιώματα των μουσουλμάνων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων, καταδίκασαν το επεισόδιο. Αμερικανοί υποστηρικτές των ανθρώπινων δικαιωμάτων έχουν επισημάνει την αύξηση της ισλαμοφοβίας εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και πιο πρόσφατα εξαιτίας των αντιμεταναστευτικών πολιτικών, της ιδεολογίας περί ανωτερότητας των λευκών και του αντίκτυπου του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Στις θανατηφόρες βίαιες επιθέσεις των τελευταίων ετών περιλαμβάνονται το μαχαίρωμα, το 2023, ενός 6χρονου μουσουλμάνου στο Ιλινόι, ο δολοφόνος του οποίου καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 53 ετών και πέθανε στη φυλακή, και οι πυροβολισμοί, το 2026, σε τζαμί του Σαν Ντιέγκο που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, μεταξύ των οποίων οι δύο έφηβοι δράστες.
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