Ζεντάγια: Με εντυπωσιακό λευκό φόρεμα και φτερά αγγέλου σε αρχαιοελληνικό στιλ στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας»
Η ηθοποιός, που υποδύεται τη θεά Αθηνά στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, επέλεξε μια δημιουργία εμπνευσμένη από τον ρόλο της
Η ηθοποιός έκλεψε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 14 Ιουλίου στο AMC Lincoln Square Theater της Νέας Υόρκης.
Η Ζεντάγια, η οποία στο φιλμ ενσαρκώνει τη θεά Αθηνά, επέλεξε ένα λευκό φόρεμα του γαλλικού οίκου Matières Fécales. Το ρούχο διέθετε ασύμμετρο στράπλες ντεκολτέ, ουρά και μεγάλα λευκά φτερά στην πλάτη, ολοκληρώνοντας μια εμφάνιση που παρέπεμπε στον χαρακτήρα της. Το σύνολο συνδύασε με ιδιαίτερες λευκές γόβες, ενώ για τα μαλλιά της επέλεξε μια μακριά πλεξούδα. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε φυσικούς τόνους και ολοκληρώθηκε με μακριά διαμαντένια σκουλαρίκια του οίκου Chopard. Την εμφάνισή της επιμελήθηκε ο επί χρόνια συνεργάτης και στιλίστας της, Λο Ρόουτς.
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@varietymagazine
#Zendaya stuns in angel wings at #TheOdyssey premiere in New York.♬ som original - kahlyricss
@people
#Zendaya handled herself like a true angel after a minor trip at #TheOdyssey premiere in New York.♬ original sound - People Magazine
Στην πρεμιέρα της Νέας Υόρκης έδωσαν το «παρών» και άλλα μέλη του καστ, όπως η Σαρλίζ Θερόν, η Αν Χάθαγουεϊ και ο Ματ Ντέιμον.
@voguemagazine
No thoughts, just the ever-so-talented group of women starring in TheOdyssey. Tonight in New York City, AnneHathaway, LupitaNyongo, Zendaya, #CharlizeTheron and Samantha Morton reunited on the red carpet to celebrate the premiere of the forthcoming cinematic epic.♬ original sound - +84 PLAYLIST - +84 PLAYLIST
Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου, με τον Ματ Ντέιμον να υποδύεται τον Οδυσσέα, την Αν Χάθαγουεϊ την Πηνελόπη, τη Zεντάγια τη θεά Αθηνά, τον Ρόμπερτ Πάτινσον τον Ερμή και τη Σαρλίζ Θερόν τη μάγισσα Κίρκη. Το φιλμ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου.
TOM HOLLAND ASKING IF ZENDAYA IS OKAY AND ON TOP OF THAT COMPLIMENTING HER….— nah (@_nahmt) July 15, 2026
IS IT TOO MUCH TO ASK FOR A HUSBAND LIKE THAT? I LOVE BOTH OF THEM SO MUCHHHHHH pic.twitter.com/ZzljPPyGtQ
Φωτογραφίες: AP
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