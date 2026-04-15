Η Maybach δημιουργεί την υπερπολυτελή VLS
H πολυτελής υπογραφή της Mercedes-Maybach θα μπει και στο επερχόμενο ηλεκτρικό van VLS φιλοδοξώντας να μεταφέρει μια εμπειρία πέντε αστέρων σε ένα υπερπολυτελές και τεχνολογικά προηγμένο MPV.

Η επερχόμενη Mercedes-Maybach VLS αναμένεται να αποτελέσει την κορυφαία έκδοση μιας νέας οικογένειας ηλεκτρικών πολυμορφικών μοντέλων, φιλοδοξώντας να μεταφέρει την εμπειρία μιας υπερπολυτελούς λιμουζίνας σε ένα όχημα με τεράστιο εσωτερικό χώρο.
Η βάση για το νέο μοντέλο θα είναι η νέα VLE, που θα αποτελέσει τον πνευματικό διάδοχο της σημερινής V-Class. Πάνω σε αυτή θα βασιστεί η ακόμη πιο πολυτελής VLS, η οποία θα τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας και θα φέρει την υπογραφή της Mercedes-Maybach. Στην ουσία, πρόκειται για μια προσπάθεια δημιουργίας της «S-Class των van», με προτεραιότητα στη μεταφορά επιβατών με οδηγό.
Ο σχεδιασμός του εσωτερικού θα αποτελέσει το βασικό σημείο διαφοροποίησης. Η VLS θα προσφέρει εξαιρετικά ευρύχωρη καμπίνα με διαμόρφωση lounge, όπου οι πίσω επιβάτες θα απολαμβάνουν επίπεδα άνεσης που παραπέμπουν περισσότερο σε ιδιωτικό jet παρά σε αυτοκίνητο. Ανακλινόμενα καθίσματα με λειτουργίες μασάζ, υποπόδια, θερμαινόμενες επιφάνειες και πλούσια επένδυση από δέρμα υψηλής ποιότητας αναμένεται να δημιουργούν μια εμπειρία κορυφαίας πολυτέλειας.
Παράλληλα, η καμπίνα θα ενσωματώνει εξελιγμένα συστήματα ψυχαγωγίας και συνδεσιμότητας. Μεγάλες ψηφιακές οθόνες, προηγμένο ηχοσύστημα υψηλής πιστότητας και δυνατότητες διαμόρφωσης του φωτισμού και της ατμόσφαιρας της καμπίνας θα μετατρέπουν το εσωτερικό σε έναν χώρο χαλάρωσης ή εργασίας.
Σε επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών, η VLS πιθανότατα θα είναι χτισμένη επάνω στην κορυφαία έκδοση της VLE με δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση. Η αυτονομία εκτιμάται ότι θα φτάνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ώστε τα μοντέλα να μπορούν να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις με άνεση, ενώ θα υποστηρίζεται και ταχεία φόρτιση υψηλής ισχύος.
Η δημιουργία ενός τόσο πολυτελούς van δεν είναι τυχαία επιλογή. Σε αγορές όπως η Κίνα, η Μέση Ανατολή αλλά και σε αρκετές ασιατικές χώρες, τα μεγάλα πολυτελή MPV χρησιμοποιούνται συχνά ως οχήματα μεταφοράς VIP επιβατών. Η αυξημένη ζήτηση για τέτοιου είδους οχήματα έχει οδηγήσει αρκετές εταιρείες να επενδύσουν σε αυτή την κατηγορία, με τη Mercedes να επιδιώκει τώρα να τοποθετηθεί στην κορυφή της.
