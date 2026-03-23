Η Changan ετοιμάζει μπαταρία στερεού τύπου

Η προσμονή για τις solid-state μπαταρίες που θα δώσουν λύση στο μεγαλύτερο αγκάθι της ηλεκτροκίνησης έχει διαρκέσει πολλά χρόνια αλλά φαίνεται πως τελειώνει. Η Changan, που βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, ανακοίνωσε πως μέσα στο καλοκαίρι θα αρχίσει να τοποθετεί σε μοντέλα παραγωγής τις νέες της solid-state μπαταρίες που έχει εξελίξει.





Σύμφωνα με την εταιρεία η νέα μπαταρία στερεάς κατάστασης, με την ονομασία Golden Bell, προσφέρει ενεργειακή πυκνότητα 400 Wh/kg, και θα προσφέρει πάνω από 1.500 χιλιόμετρα αυτονομίας με μία μόνο φόρτιση. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως πλέον θα απομακρυνθεί κάθε άγχος για μεγάλα οδικά ταξίδια σε απομακρυσμένες περιοχές όπου οι υποδομές φόρτισης παραμένουν περιορισμένες.Επιπλέον η Changan υποστηρίζει πως η νέα μπαταρία είναι κατά 70% ασφαλέστερη από μια συμβατική καθώς ενσωματώνει σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει απομακρυσμένη διάγνωση.Η Changan θα κατασκευάζει τις Golden Bell μέσω της νέας της θυγατρικής Jingzhongzhao. Η εταιρεία θα παράγει την νέα solidstate μπαταρία, παράλληλα με τις συμβατικές και ημι-στερεού τύπου μπαταρίες που θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί η ChanganΟι νέες μπαταρίες αναμένεται να τοποθετηθούν σε πρώτη φάση σε μοντέλα της Avatr που αποτελεί την κορωνίδα του ομίλου Changan αντιπροσωπεύοντας την κορυφαία έκφραση ποιότητας, τεχνολογίας και καινοτομίας του κινέζικου ομίλου.Η ανακοίνωση της Changan πιθανότατα θα επιταχύνει τις προσπάθειες και των υπόλοιπων εταιριών που δραστηριοποιούνται επάνω στην ανάπτυξη τεχνολογίας μπαταριών στερεού τύπου.