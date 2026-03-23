Τα Estates Costa Lazaridi απέκτησαν την πρώτη πιστοποίηση Αναγεννητικής Αμπελοκαλλιέργειας στη χώρα, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο βιωσιμότητας για το ελληνικό κρασί
Η Changan ετοιμάζει μπαταρία στερεού τύπου
Η τεχνολογία των μπαταριών στερεού τύπου περνά από τα εργαστήρια στην παραγωγή και η Changan είναι από τις πρώτες που ανακοινώνει ότι εντός του 2026 θα αρχίσει να χρησιμοποιεί τη νέα της μπαταρία με αυτονομία 1.500 χιλιομέτρων.
Η προσμονή για τις solid-state μπαταρίες που θα δώσουν λύση στο μεγαλύτερο αγκάθι της ηλεκτροκίνησης έχει διαρκέσει πολλά χρόνια αλλά φαίνεται πως τελειώνει. Η Changan, που βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, ανακοίνωσε πως μέσα στο καλοκαίρι θα αρχίσει να τοποθετεί σε μοντέλα παραγωγής τις νέες της solid-state μπαταρίες που έχει εξελίξει.
Επιπλέον η Changan υποστηρίζει πως η νέα μπαταρία είναι κατά 70% ασφαλέστερη από μια συμβατική καθώς ενσωματώνει σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει απομακρυσμένη διάγνωση.
Η Changan θα κατασκευάζει τις Golden Bell μέσω της νέας της θυγατρικής Jingzhongzhao. Η εταιρεία θα παράγει την νέα solid-state μπαταρία, παράλληλα με τις συμβατικές και ημι-στερεού τύπου μπαταρίες που θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί η Changan.
Οι νέες μπαταρίες αναμένεται να τοποθετηθούν σε πρώτη φάση σε μοντέλα της Avatr που αποτελεί την κορωνίδα του ομίλου Changan αντιπροσωπεύοντας την κορυφαία έκφραση ποιότητας, τεχνολογίας και καινοτομίας του κινέζικου ομίλου.
Η ανακοίνωση της Changan πιθανότατα θα επιταχύνει τις προσπάθειες και των υπόλοιπων εταιριών που δραστηριοποιούνται επάνω στην ανάπτυξη τεχνολογίας μπαταριών στερεού τύπου.
Νωρίτερα φέτος, η Dongfeng ξεκίνησε δοκιμές της δικής της solid-state μπαταρίας σε συνθήκες ακραίου ψύχους. Η ενεργειακή της πυκνότητα φτάνει τα 350 Wh/kg και η αυτονομία που ανακοινώνεται ξεπερνά τα 1.000 χλμ. Η εταιρεία φιλοδοξεί πως τον Σεπτέμβριο θα έχει ολοκληρώσει τις τελικές δοκιμές και θα είναι έτοιμη για εφαρμογή σε μοντέλα παραγωγής.
