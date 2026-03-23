Η Changan ετοιμάζει μπαταρία στερεού τύπου
Η Changan ετοιμάζει μπαταρία στερεού τύπου

Η τεχνολογία των μπαταριών στερεού τύπου περνά από τα εργαστήρια στην παραγωγή και η Changan είναι από τις πρώτες που ανακοινώνει ότι εντός του 2026 θα αρχίσει να χρησιμοποιεί τη νέα της μπαταρία με αυτονομία 1.500 χιλιομέτρων.

Η προσμονή για τις solid-state μπαταρίες που θα δώσουν λύση στο μεγαλύτερο αγκάθι της ηλεκτροκίνησης έχει διαρκέσει πολλά χρόνια αλλά φαίνεται πως τελειώνει. Η Changan, που βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, ανακοίνωσε πως μέσα στο καλοκαίρι θα αρχίσει να τοποθετεί σε μοντέλα παραγωγής τις νέες της solid-state μπαταρίες που έχει εξελίξει.

Σύμφωνα με την εταιρεία η νέα μπαταρία στερεάς κατάστασης, με την ονομασία Golden Bell, προσφέρει ενεργειακή πυκνότητα 400 Wh/kg, και θα προσφέρει πάνω από 1.500 χιλιόμετρα αυτονομίας με μία μόνο φόρτιση. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως πλέον θα απομακρυνθεί κάθε άγχος για μεγάλα οδικά ταξίδια σε απομακρυσμένες περιοχές όπου οι υποδομές φόρτισης παραμένουν περιορισμένες.
Επιπλέον η Changan υποστηρίζει πως η νέα μπαταρία είναι κατά 70% ασφαλέστερη από μια συμβατική καθώς ενσωματώνει σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει απομακρυσμένη διάγνωση.

Η Changan θα κατασκευάζει τις Golden Bell μέσω της νέας της θυγατρικής Jingzhongzhao. Η εταιρεία θα παράγει την νέα solid-state μπαταρία, παράλληλα με τις συμβατικές και ημι-στερεού τύπου μπαταρίες που θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί η Changan.

Οι νέες μπαταρίες αναμένεται να τοποθετηθούν σε πρώτη φάση σε μοντέλα της Avatr που αποτελεί την κορωνίδα του ομίλου Changan αντιπροσωπεύοντας την κορυφαία έκφραση ποιότητας, τεχνολογίας και καινοτομίας του κινέζικου ομίλου.

Η ανακοίνωση της Changan πιθανότατα θα επιταχύνει τις προσπάθειες και των υπόλοιπων εταιριών που δραστηριοποιούνται επάνω στην ανάπτυξη τεχνολογίας μπαταριών στερεού τύπου.
Νωρίτερα φέτος, η Dongfeng ξεκίνησε δοκιμές της δικής της solid-state μπαταρίας σε συνθήκες ακραίου ψύχους. Η ενεργειακή της πυκνότητα φτάνει τα 350 Wh/kg και η αυτονομία που ανακοινώνεται ξεπερνά τα 1.000 χλμ. Η εταιρεία φιλοδοξεί πως τον Σεπτέμβριο θα έχει ολοκληρώσει τις τελικές δοκιμές και θα είναι έτοιμη για εφαρμογή σε μοντέλα παραγωγής.

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

