Ο Όμιλος Volkswagen ξεπερνά τα 4 εκατ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο προστίθεται στην πορεία του ομίλου Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση καθώς περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα του γερμανικού ομίλου έχουν παραδοθεί και κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο.
Η γερμανική αυτοβιομηχανία επιβεβαιώνει τη δυναμική της στρατηγικής της για την ηλεκτροκίνηση, καθώς έχει ήδη παραδώσει πάνω από τέσσερα εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως.
Το 2025 η εταιρεία βρέθηκε ανάμεσα στους πέντε μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο, ενώ στην ευρωπαϊκή αγορά κατέχει την πρώτη θέση με μερίδιο περίπου 27%.
Η πορεία της Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση ξεκίνησε πριν από περισσότερο από μία δεκαετία. Το 2013 παρουσιάστηκε το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής της εταιρείας, το Volkswagen e-up!, ενώ ένα χρόνο αργότερα ακολούθησε το Volkswagen e-Golf.
Από το 2019 και μετά, η ανάπτυξη των ηλεκτρικών μοντέλων επιταχύνθηκε σημαντικά με την παρουσίαση της πλατφόρμας Modular Electric Drive Matrix, γνωστής ως MEB. Μέχρι σήμερα περίπου τρία εκατομμύρια αυτοκίνητα έχουν βασιστεί σε αυτή την πλατφόρμα, η οποία αποτελεί τη βασική τεχνολογική βάση για τα περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα του Ομίλου.
Τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει σημαντικά τη γκάμα των μοντέλων του. Μέσα σε δύο χρόνια παρουσίασε περίπου 60 νέα μοντέλα, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο από αυτά διαθέτει αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.
Σήμερα οι μάρκες του Ομίλου προσφέρουν περισσότερα από 30 ηλεκτρικά επιβατικά μοντέλα, καλύπτοντας πολλές κατηγορίες της αγοράς, από μικρά αυτοκίνητα πόλης μέχρι μεγάλα και πολυτελή SUV. Παράλληλα, μέσω του ομίλου TRATON, η Volkswagen διαθέτει και ηλεκτρικά φορτηγά και λεωφορεία.
Η κατηγορία των κόμπακτ είναι η πιο δημοφιλής για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 70% των παραδόσεων. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν μοντέλα όπως τα VW ID.3 και ID.4, το Skoda Enyaq και το Audi Q4 e-tron.
Παράλληλα, τα SUV και crossover αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή αμαξώματος, αφού περισσότερο από το μισό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που παραδίδει ο Όμιλος ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
Για το 2026 η Volkswagen σχεδιάζει την παρουσίαση περισσότερων από 20 νέων μοντέλων, περίπου τα μισά από τα οποία θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά.
