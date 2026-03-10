Αυτό είναι το νέο Fiat Grizzly

Η στρατηγική της

Το Grizzly φέρεται να αποτελεί το επόμενο μέλος της συγκεκριμένης σειράς και φιλοδοξεί να τοποθετηθεί απέναντι από το Dacia Bigster, με βασικό όπλο την ανταγωνιστική τιμή. Tο νέο μοντέλο αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο της γκάμας. Μάλιστα, teaser που η Fiat δημοσιοποίησε στα social media φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι το όνομα Grizzly βρίσκεται ήδη στο τραπέζι για το νέο SUV.

Tο Grizzly θα τοποθετηθεί σε ένα κρίσιμο τμήμα της αγοράς. Με μήκος που υπολογίζεται, το νέο SUV θα γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στα compact SUV και στα μεγαλύτερα οικογενειακά μοντέλα.Το σημαντικότερο όμως στοιχείο είναι ότι θα προσφέρεται, κάτι που θα ενισχύσει σημαντικά τον οικογενειακό χαρακτήρα του. Το Grizzly θα βασίζεται στηντης Stellantis, την ίδια που χρησιμοποιεί και το Grande Panda. Πρόκειται για μια ευέλικτη βάση που έχει σχεδιαστεί εξαρχής ώστε να υποστηρίζει: από συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης μέχρι υβριδικά και πλήρως ηλεκτρικά συστήματα.Στον τομέα της σχεδίασης, το νέο μοντέλο θα υιοθετήσει. Οι καθαρές γραμμές, οι γεωμετρικές επιφάνειες και τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα Pixel LED αναμένεται να αποτελέσουν βασικά στοιχεία της ταυτότητας του. Παράλληλα, στοιχεία που παρουσιάστηκαν στοφαίνεται πως δίνουν μια πρώτη εικόνα για τη σχεδιαστική κατεύθυνση του επερχόμενου οικογενειακού SUV.





Κεντρικό ρόλο αναμένεται να έχει ένα υβριδικό σύστημα που θα συνδυάζει βενζινοκινητήρα με ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων. Παράλληλα, η Stellantis έχει ήδη παρουσιάσει τη νέα οικογένεια κινητήρων FireFly, με τρικύλινδρες και τετρακύλινδρες εκδόσεις που προορίζονται για υβριδικές εφαρμογές. Στη βάση της γκάμας πιθανότατα θα βρεθεί ο γνωστός turbo βενζινοκινητήρας των 100 ίππων με χειροκίνητο κιβώτιο.

Στο πλάνο περιλαμβάνονται και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις με διαφορετικά επίπεδα ισχύος. Δεν αποκλείεται μάλιστα να εμφανιστεί και μια τετρακίνητη παραλλαγή με δεύτερο ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα.

Όσον αφορά στην παραγωγή, η Fiat εξετάζει λύσεις που θα επιτρέψουν τη διατήρηση χαμηλού κόστους. Για τον λόγο αυτό, αρκετά πιθανά εργοστάσια βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και η Τουρκία αποτελεί μια επιλογή, το επικρατέστερο σενάριο δείχνει η εγκατάσταση της Stellantis στο Κενίτρα του Μαρόκου.