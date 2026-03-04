Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Το hypercar 1.900 ίππων της Xiaomi
Ο κινεζικός κολοσσός τεχνολογιών κάνει το επόμενο βήμα του ως κατασκευαστής αυτοκινήτων και παρουσιάζει ένα φουτουριστικό GT μοντέλο.
Με αυτό το concept, ο τεχνολογικός κολοσσός δείχνει ξεκάθαρα ότι αντιλαμβάνεται την αυτοκίνηση ως πεδίο συναισθηματικής σύνδεσης με το κοινό. Η συνεργασία με τον δημιουργό του Gran Turismo, Kazunori Yamauchi ξεκίνησε με την ένταξη του SU7 Ultra στο Gran Turismo 7, χάρη στο οποίο άνοιξε ο δρόμος.
Το Vision GT, όμως, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Πρόκειται για μία σχεδιαστική και τεχνολογική δήλωση, προορισμένη να επηρεάσει το πώς ο κόσμος αντιλαμβάνεται τη Xiaomi ως μάρκα αυτοκινήτου σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σε επίπεδο τεχνολογίας, οι φήμες περί αρχιτεκτονικής 900V με ημιαγωγούς καρβιδίου του πυριτίου (SiC) δείχνουν ότι η Xiaomi δεν περιορίζεται σε θεωρητικά νούμερα. Η αναφορά για 1.900 ίππους τοποθετεί το πρωτότυπο hypercar σε σφαίρα επιδόσεων που μέχρι πρότινος άγγιζαν μόνο εξωτικά μοντέλα περιορισμένης παραγωγής. Αν επιβεβαιωθεί, μιλάμε για ισχύ υπερδιπλάσια από πολλά σημερινά ηλεκτρικά supercar παραγωγής.
Το cockpit δεν έχει την κλασική κεντρική οθόνη, με την έμφαση να έχει δοθεί σε αποκεντρωμένες πηγές πληροφόρησης, φέρνοντας έτσι μία διαφορετική προσέγγιση στη διεπαφή μεταξύ ανθρώπους και μηχανής.
Το γεγονός ότι υπάρχει φυσικό πρωτότυπο, έστω και ας μην προορίζεται για παραγωγή, προσδίδει βαρύτητα στο εγχείρημα. Δεν πρόκειται για ένα καθαρά ψηφιακό rendering, αλλά για μία μελέτη που εξετάζει αεροδυναμικές λύσεις, πλατφόρμα και σχεδιαστική ταυτότητα με πραγματικούς όρους.
Ο Lei Jun έχει ήδη προαναγγείλει διεθνή επέκταση της Xiaomi Automotive από το 2027. Σε μία περίοδο όπου οι κινεζικές μάρκες διεκδικούν μερίδιο στην Ευρώπη και σε ώριμες αγορές, ένα τέτοιο πρωτότυπο hypercar λειτουργεί ως τεχνολογικός «φάρος».
Είτε ως ψηφιακός πρεσβευτής στο σύμπαν του Gran Turismo είτε ως φυσικό πρωτότυπο που επιδεικνύει τεχνολογική υπεροχή, το Vision GT αποδεικνύει ότι η Xiaomi βλέπει την αυτοκίνηση ως τον επόμενο μεγάλο πυλώνα ανάπτυξης.
