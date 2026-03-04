Το hypercar 1.900 ίππων της Xiaomi

Η εμφάνιση του

δεν αποτελεί απλώς μία ψηφιακή άσκηση εντυπωσιασμού. Είναι μία στοχευμένη κίνηση

της μάρκας.



Με αυτό το concept, ο τεχνολογικός κολοσσός δείχνει ξεκάθαρα ότι αντιλαμβάνεται την αυτοκίνηση ως πεδίο συναισθηματικής σύνδεσης με το κοινό. Η συνεργασία με τον δημιουργό του Gran Turismo, Kazunori Yamauchi ξεκίνησε με την ένταξη του SU7 Ultra στο Gran Turismo 7, χάρη στο οποίο άνοιξε ο δρόμος.





Το Vision GT, όμως, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Πρόκειται για μία σχεδιαστική και τεχνολογική δήλωση, προορισμένη να επηρεάσει το πώς ο κόσμος αντιλαμβάνεται τη Xiaomi ως μάρκα αυτοκινήτου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε επίπεδο τεχνολογίας, οι φήμες περί αρχιτεκτονικής 900V με ημιαγωγούς καρβιδίου του πυριτίου (SiC) δείχνουν ότι η Xiaomi δεν περιορίζεται σε θεωρητικά νούμερα. Η αναφορά για 1.900 ίππους τοποθετεί το πρωτότυπο hypercar σε σφαίρα επιδόσεων που μέχρι πρότινος άγγιζαν μόνο εξωτικά μοντέλα περιορισμένης παραγωγής. Αν επιβεβαιωθεί, μιλάμε για ισχύ υπερδιπλάσια από πολλά σημερινά ηλεκτρικά supercar παραγωγής.