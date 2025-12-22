Ετοιμάζεται ο διάδοχος του DS 3

Την αντικατάσταση του μικρότερου μοντέλου της

Ο Γάλλος CEO ανέφερε ότι η DS Automobiles σκοπεύει να διατηρήσει την παρουσία της στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο ο διάδοχος του DS 3 –όπως και το νέο DS N°8– να κινείται ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες.



Στόχος, όπως είπε, είναι να ξεχωρίσει σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά και να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο κοινό. «Υπάρχει χώρος για premium αυτοκίνητα σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες κατηγορίες, αλλά εάν χρειαστεί ίσως πρέπει να δημιουργήσουμε και νέες», δήλωσε χαρακτηριστικά.



, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το συγκεκριμένο μοντέλο θα διαθέτει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα.

Αν και δεν δόθηκαν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το νέο μοντέλο, η διευθύντρια προϊόντων της DS, Audrey Amar, σημείωσε ότι η εταιρεία επιδιώκει την ανάμιξη χαρακτηριστικών από διαφορετικές κατηγορίες, ακολουθώντας το παράδειγμα των πρόσφατων N°4 και N°8.





Ο διάδοχος του DS 3, που αναμένεται να μετονομαστεί «N°3», στο πλαίσιο της νέας ονοματολογίας της εταιρείας, εκτιμάται ότι θα βασιστεί στη νέα πλατφόρμα STLA Small του ομίλου Stellantis, η οποία έχει σχεδιαστεί κυρίως για ηλεκτρικά οχήματα.

Δεν αποκλείεται η DS να ακολουθήσει τη στρατηγική της Opel, παρουσιάζοντας ένα αμιγώς ηλεκτρικό νέο μοντέλο, ενώ παράλληλα θα διατηρήσει σε ανανεωμένη μορφή το υπάρχον DS 3 με θερμικούς κινητήρες.

Να αναφέρουμε ότι το crossover μοντέλο της DS παρουσιάστηκε το 2018, ως το δεύτερο μοντέλο της μάρκας μετά την ανεξαρτητοποίησή της, και πλέον, 7 χρόνια μετά, πλησιάζει στο τέλος του κύκλου ζωής του.

Βασισμένο στην ίδια πλατφόρμα με τα Opel Mokka, Jeep Avenger και Peugeot 2008, το DS 3 διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση της DS στην ευρωπαϊκή αγορά, αποτελώντας μάλιστα το εμπορικά επιτυχημένο μοντέλο της μάρκας σε αρκετές χώρες.



Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα παρουσίασης, ούτε έχουν εμφανιστεί τα πρωτότυπα μοντέλα δοκιμών. Ωστόσο, με τα νέα Peugeot 208 και Opel Corsa να αναμένονται εντός του 2026, οι πρώτες επίσημες πληροφορίες θα γίνουν σύντομα γνωστές.