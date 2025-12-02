Έρχεται το νέο MGS6 EV

Κλείσιμο

Η MG Motor ενισχύει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά με, ένα μεσαίο ηλεκτρικό SUV που τοποθετείται απέναντι σε καθιερωμένους αντιπάλους καιΤο MGS6 EV τοποθετείται ανάμεσα στα MGS5 EV και IM6,που χρησιμοποιείται ήδη στα MG4 και MGS5 EV. Η επιλογή να μη χρησιμοποιηθεί η πιο προηγμένη αρχιτεκτονική 800V των premium μοντέλων της IM αποτελεί, ώστε να υπάρχει πιο ανταγωνιστική τιμή.Σχεδιαστικά, το νέο μοντέλο, απλώς εκσυγχρονισμένα. Η εμπρός όψη διαφοροποιείται με μεγαλύτερους αεραγωγούς και νέο τραπεζοειδές τμήμα στο σημείο της πινακίδας, οι γραμμές στο πλάι είναι πιο τονισμένες, ενώ στο πίσω μέρος τα λεπτά φωτιστικά σώματα και η πιο καθαρή επιφάνεια στο σημείο του πορτμπαγκάζΗ γκάμα περιλαμβάνει δύο εκδόσεις., ενώστον εμπρός άξονα, αποδίδοντας συνδυαστικά 266 kW (362 ίπποι) και υψηλότερη ροπή. Και οι δύο εκδόσεις χρησιμοποιούν, με την αυτονομία να φτάνει έως 530 χλμ. στην πισωκίνητη έκδοση και 485 χλμ. στην τετρακίνητη.επιτρέπει πλήρωση 10-80% σε περίπου 38 λεπτά. Η τελική ταχύτητα είναι στα 200 χλμ./ ώρα και για τις δύο εκδόσεις.Στο εσωτερικό, το MGS6 EVσυνδυάζοντας λειτουργικότητα και τεχνολογία. Ο οδηγός έχει μπροστά του μια ψηφιακή οθόνη 10,25 ιντσών, η οποία πλαισιώνεται από μία κεντρική 12,8 ιντσών, ενώ προαιρετικά διατίθεται και head-up display. Θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, πανοραμική ηλιοροφή, ασύρματη συνδεσιμότητα και επιπλέον αποθηκευτικός χώρος στο frunk. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει τα 674 λίτρα, επεκτείνοντας τα 1.910 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.Στον τομέα της ασφάλειας, το μοντέλο εξοπλίζεται με ένα, από αυτόνομο φρενάρισμα και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας έως επιτήρηση τυφλού σημείου και παρακολούθηση προσοχής οδηγού.επιβεβαιώνει την επάρκειά του σε αυτόν τον τομέα.Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το νέο MGS6 EV ξεκινά από 43.100 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση και από 49.900 ευρώ στην τετρακίνητη. Η διάθεσή του στις αγορές της υπόλοιπης Ευρώπης, χωρίς να έχει προσδιοριστεί το πότε ακριβώς θα φτάσει στα μέρη μας.