Έρχεται το νέο MGS6 EV
Η ευρωπαϊκή γκάμα της MG ενισχύεται με την έλευση του νέου ηλεκτρικού MGS6 που μπαίνει στην καρδιά της κατηγορίας των μεσαίων SUV.
Η MG Motor ενισχύει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά με το νέο MGS6 EV, ένα μεσαίο ηλεκτρικό SUV που τοποθετείται απέναντι σε καθιερωμένους αντιπάλους και διεκδικεί μερίδιο σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός ολοένα και αυξάνεται. Το MGS6 EV τοποθετείται ανάμεσα στα MGS5 EV και IM6, αξιοποιώντας τη γνωστή μεταβλητή πλατφόρμα MSP που χρησιμοποιείται ήδη στα MG4 και MGS5 EV. Η επιλογή να μη χρησιμοποιηθεί η πιο προηγμένη αρχιτεκτονική 800V των premium μοντέλων της IM αποτελεί στρατηγική κίνηση, ώστε να υπάρχει πιο ανταγωνιστική τιμή.
Σχεδιαστικά, το νέο μοντέλο υιοθετεί γνώριμα στοιχεία της κινεζικής μάρκας, απλώς εκσυγχρονισμένα. Η εμπρός όψη διαφοροποιείται με μεγαλύτερους αεραγωγούς και νέο τραπεζοειδές τμήμα στο σημείο της πινακίδας, οι γραμμές στο πλάι είναι πιο τονισμένες, ενώ στο πίσω μέρος τα λεπτά φωτιστικά σώματα και η πιο καθαρή επιφάνεια στο σημείο του πορτμπαγκάζ δίνουν έναν πιο σύγχρονο χαρακτήρα.
Η γκάμα περιλαμβάνει δύο εκδόσεις. Η πισωκίνητη διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 180 kW (245 ίπποι), ενώ η τετρακίνητη προσθέτει έναν δεύτερο 119 kW (162 ίπποι) στον εμπρός άξονα, αποδίδοντας συνδυαστικά 266 kW (362 ίπποι) και υψηλότερη ροπή. Και οι δύο εκδόσεις χρησιμοποιούν μπαταρία NMC 77 kWh, με την αυτονομία να φτάνει έως 530 χλμ. στην πισωκίνητη έκδοση και 485 χλμ. στην τετρακίνητη. Η μέγιστη ισχύς ταχείας φόρτισης στα 144 kW επιτρέπει πλήρωση 10-80% σε περίπου 38 λεπτά. Η τελική ταχύτητα είναι στα 200 χλμ./ ώρα και για τις δύο εκδόσεις.
Στο εσωτερικό, το MGS6 EV κινείται στο πνεύμα των σύγχρονων ψηφιακών cockpit, συνδυάζοντας λειτουργικότητα και τεχνολογία. Ο οδηγός έχει μπροστά του μια ψηφιακή οθόνη 10,25 ιντσών, η οποία πλαισιώνεται από μία κεντρική 12,8 ιντσών, ενώ προαιρετικά διατίθεται και head-up display. Θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, πανοραμική ηλιοροφή, ασύρματη συνδεσιμότητα και επιπλέον αποθηκευτικός χώρος στο frunk ενισχύουν την πρακτικότητα. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει τα 674 λίτρα, επεκτείνοντας τα 1.910 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.
Στον τομέα της ασφάλειας, το μοντέλο εξοπλίζεται με ένα πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, από αυτόνομο φρενάρισμα και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας έως επιτήρηση τυφλού σημείου και παρακολούθηση προσοχής οδηγού. Η πεντάστερη αξιολόγηση από τον Euro NCAP επιβεβαιώνει την επάρκειά του σε αυτόν τον τομέα.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το νέο MGS6 EV ξεκινά από 43.100 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση και από 49.900 ευρώ στην τετρακίνητη. Η διάθεσή του στις αγορές της υπόλοιπης Ευρώπης θεωρείται σχεδόν δεδομένη, χωρίς να έχει προσδιοριστεί το πότε ακριβώς θα φτάσει στα μέρη μας.
