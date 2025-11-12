Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Στην τελική ευθεία η αναβίωση της Mercedes 190 2.5-16
Η σύγχρονη αναβίωση της εμβληματικής Mercedes 190Ε 2.5-16 EVO ΙΙ βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν την παραγωγή.
Η σύγχρονη αναβίωση της θρυλικής Mercedes 190E 2.5-16 EVO II ολοκλήρωσε 60 δοκιμές πρόσκρουσης πριν περάσει στο τελικό στάδιο δοκιμών. Η HWA, το αγωνιστικό παρακλάδι που φέρει το DNA της AMG, ετοιμάζεται να παραδώσει στους πρώτους πελάτες την HWA EVO – μια σύγχρονη, μηχανολογικά αναγεννημένη εκδοχή της εμβληματικής Mercedes-Benz 190E 2.5-16 EVO II.
Με τιμή γύρω στις 700.000 ευρώ, το αυτοκίνητο δεν είναι απλώς ένα συλλεκτικό restomod, αλλά αποτέλεσμα μιας πλήρους διαδικασίας ανάπτυξης που θυμίζει τα πρότυπα μιας μεγάλης αυτοκινητοβιομηχανίας.
Αυτό περιλαμβάνει φυσικά και αυστηρές δοκιμές πρόσκρουσης. Για να εξασφαλιστεί ότι κάθε μονάδα θα είναι ασφαλής και νόμιμη για τον δρόμο, ένα από τα πρωτότυπα της HWA EVO κυριολεκτικά «θυσιάστηκε» σε 60 επιμέρους δοκιμές πρόσκρουσης, τις οποίες πραγματοποίησε η πιστοποιημένη TUV Sud.
Στο πλαίσιο των δοκιμών, δημιουργήθηκε ένα όχημα αποκλειστικά για αυτή τη χρήση, το οποίο υποβλήθηκε σε μετωπική σύγκρουση με 50 χλμ./ ώρα, προκειμένου να μετρηθεί η παραμόρφωση του πλαισίου και η στρέβλωση της κολόνας τιμονιού. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα σημεία στήριξης ISOFIX, οι επιδόσεις στα φρένα και οι εκπομπές ρύπων, ώστε το αυτοκίνητο να πληροί όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας και κανονισμών.
Με τα crash test να έχουν ολοκληρωθεί, η HWA περνά τώρα στο τελικό στάδιο δοκιμών, με την EVO να δοκιμάζεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα και πίστες: από το Nurburgring και τους παγωμένους δρόμους της Βόρειας Ευρώπης έως τις θερμές συνθήκες της Νότιας Ισπανίας. Από τις 100 προγραμματισμένες μονάδες, οι περισσότερες έχουν ήδη πουληθεί, αποδεικνύοντας ότι η αίγλη του DTM και η καθαρόαιμη γερμανική μηχανολογία εξακολουθούν να συγκινούν τους συλλέκτες.
