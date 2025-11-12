Στην τελική ευθεία η αναβίωση της Mercedes 190 2.5-16

Η σύγχρονη αναβίωση της θρυλικήςολοκλήρωσε 60 δοκιμές πρόσκρουσης πριν περάσει στο τελικό στάδιο δοκιμών. Η HWA, το αγωνιστικό παρακλάδι που, ετοιμάζεται να παραδώσει στους πρώτους πελάτες την HWA EVO – μια σύγχρονη, μηχανολογικά αναγεννημένη εκδοχή της εμβληματικής Mercedes-Benz 190E 2.5-16 EVO II.Με τιμή γύρω στις 700.000 ευρώ, το αυτοκίνητο, αλλά αποτέλεσμα μιας πλήρους διαδικασίας ανάπτυξης που θυμίζει τα πρότυπα μιας μεγάλης αυτοκινητοβιομηχανίας.Αυτό περιλαμβάνει φυσικά και. Για να εξασφαλιστεί ότι κάθε μονάδα θα είναι ασφαλής και νόμιμη για τον δρόμο, ένα από τα πρωτότυπα της HWA EVO κυριολεκτικά, τις οποίες πραγματοποίησε η πιστοποιημένη TUV Sud.Στο πλαίσιο των δοκιμών, δημιουργήθηκε ένα όχημα αποκλειστικά για αυτή τη χρήση, το οποίο, προκειμένου να μετρηθεί η παραμόρφωση του πλαισίου και η στρέβλωση της κολόνας τιμονιού. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα σημεία στήριξης ISOFIX, οι επιδόσεις στα φρένα και οι εκπομπές ρύπων,και κανονισμών.Με τα crash test να έχουν ολοκληρωθεί, η HWA περνά τώρα στο τελικό στάδιο δοκιμών, με την EVO: από το Nurburgring και τους παγωμένους δρόμους της Βόρειας Ευρώπης έως τις θερμές συνθήκες της Νότιας Ισπανίας. Από τις 100 προγραμματισμένες μονάδες,, αποδεικνύοντας ότι η αίγλη του DTM και η καθαρόαιμη γερμανική μηχανολογία εξακολουθούν να συγκινούν τους συλλέκτες.