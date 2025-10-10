Ακόμα πιο προσιτό το Jeep Avenger

Οι νέες προωθητικές ενέργειες που συνοδεύουν τιςτου Jeep Avenger, αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της έτσι κι αλλιώςπου μετρά πάνω από 200.000 πωλήσεις.και αφορά σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού. Η εισαγωγική έκδοση 1.2T Longitude με 100 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων έχει τιμή 21.990 ευρώ (όφελος 2.000 ευρώ).Στην υβριδικήμε τους 110 ίππους και το στάνταρ αυτόματο κιβώτιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το επίπεδο εξοπλισμού Longitude Business με τιμή 25.000 ευρώ και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας όπως όλα τα Avenger e-Hybrid. Παράλληλα έχει ΛΤΠΦ κάτω από 20.000 ευρώ, κάτι πουγια τη χρήση του ως εταιρικό αυτοκίνητο. Για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude οι τιμές της θερμικής και της e-Hybrid έκδοσης είναι 25.390 και 27.890 ευρώ αντίστοιχα μεενώ η τιμή της υβριδικής έκδοσης στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού Summit είναι 30.690 ευρώ, με όφελος 800 ευρώ.Οι προωθητικές ενέργειεςτου Avenger που κινούνται από υβριδικό σύστημα 145 ίππων και έχουν ηλεκτρικό κινητήρα 28,5 HP στους πίσω τροχούς, δίνοντας μοναδικές για την κατηγορία εκτός δρόμου ικανότητες. Αντάξιο του θρύλου της Jeep, τοπου το διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες εκδόσεις, καθώς και ακόμα μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 210 χιλιοστά. Με πολύ πλούσιο εξοπλισμό, τοενώ η συλλεκτική έκδοση 4xe The North Face από τις 41.190 ευρώ, αμφότερες με όφελος 800 ευρώ.Ετοιμοπαράδοτο και δυναμικό, το Jeep Avengerκαι ίσης διάρκειας οδική βοήθεια, ενώ διαθέτει πολλές επιλογές εξατομίκευσης ώστε ο κάθε πελάτης να κάνει το αυτοκίνητο του ξεχωριστό.