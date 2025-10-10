Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Ακόμα πιο προσιτό το Jeep Avenger
Η ελληνική αντιπροσωπεία της Jeep ανακοίνωσε ένα νέο προωθητικό πρόγραμμα που καθιστά ακόμα πιο προσιτή όλη τη γκάμα του Avenger.
Οι νέες προωθητικές ενέργειες που συνοδεύουν τις θερμικές, υβριδικές και τετρακίνητες εκδόσεις του Jeep Avenger, αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της έτσι κι αλλιώς πολύ πετυχημένης εμπορικής πορείας που μετρά πάνω από 200.000 πωλήσεις. Το τελικό όφελος για τον πελάτη μπορεί να φτάσει στις 2.000 ευρώ και αφορά σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού. Η εισαγωγική έκδοση 1.2T Longitude με 100 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων έχει τιμή 21.990 ευρώ (όφελος 2.000 ευρώ).
Στην υβριδική έκδοση e-Hybrid με τους 110 ίππους και το στάνταρ αυτόματο κιβώτιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το επίπεδο εξοπλισμού Longitude Business με τιμή 25.000 ευρώ και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας όπως όλα τα Avenger e-Hybrid. Παράλληλα έχει ΛΤΠΦ κάτω από 20.000 ευρώ, κάτι που ισοδυναμεί με μηδενικό φόρο για τη χρήση του ως εταιρικό αυτοκίνητο. Για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude οι τιμές της θερμικής και της e-Hybrid έκδοσης είναι 25.390 και 27.890 ευρώ αντίστοιχα με όφελος 1.300 ευρώ, ενώ η τιμή της υβριδικής έκδοσης στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού Summit είναι 30.690 ευρώ, με όφελος 800 ευρώ.
Οι προωθητικές ενέργειες έχουν εφαρμογή και στις τετρακίνητες εκδόσεις του Avenger που κινούνται από υβριδικό σύστημα 145 ίππων και έχουν ηλεκτρικό κινητήρα 28,5 HP στους πίσω τροχούς, δίνοντας μοναδικές για την κατηγορία εκτός δρόμου ικανότητες. Αντάξιο του θρύλου της Jeep, το Avenger 4xe έχει διακριτικές αλλαγές στην εμφάνιση που το διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες εκδόσεις, καθώς και ακόμα μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 210 χιλιοστά. Με πολύ πλούσιο εξοπλισμό, το Avenger 4xe Upland ξεκινάει από τις 33.690 ευρώ ενώ η συλλεκτική έκδοση 4xe The North Face από τις 41.190 ευρώ, αμφότερες με όφελος 800 ευρώ.
Ετοιμοπαράδοτο και δυναμικό, το Jeep Avenger συνοδεύεται ακόμα από 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια, ενώ διαθέτει πολλές επιλογές εξατομίκευσης ώστε ο κάθε πελάτης να κάνει το αυτοκίνητο του ξεχωριστό.
