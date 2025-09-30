Το Opel Grandland μιλά με τους πεζούς
Το Opel Grandland μιλά με τους πεζούς

Η Opel παρουσίασε ένα πρωτότυπο Grandland που εφοδιάζεται με μια τεχνολογία σε πειραματικό στάδιο η οποία επιτρέπει την επικοινωνία με τους πεζούς μέσω φωτεινών σημάτων.

Το πρωτότυπο Opel Grandland εξελίχθηκε από τη Stellantis σε συνεργασία με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Ντάρμστατ. Το κλασικό έμβλημα Opel Blitz έχει αντικατασταθεί με μια οθόνη LED που προβάλλει μηνύματα και σύμβολα, ενώ τα φώτα αλλάζουν χρώματα ανάλογα με την κατάσταση: κυανό όταν κινείται αυτόνομα, ματζέντα όταν φρενάρει μπροστά σε πεζό και πράσινο όταν είναι ασφαλές να διασχίσει κανείς τον δρόμο.
Η τεχνολογία αυτή συνοδεύεται από κάμερες και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που προβλέπουν την πρόθεση του πεζού, ακόμα και σε σύνθετα σενάρια, όπως η ξαφνική εμφάνιση ενός παιδιού στον δρόμο.
Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Stellantis, η επιλογή χρωμάτων που δεν χρησιμοποιούνται σε άλλες λειτουργίες οχημάτων αποτρέπει παρερμηνείες και συμβάλλει σε πιο ξεκάθαρη επικοινωνία. Ο Philipp Rockl, επικεφαλής φωτισμού του ομίλου, τονίζει ότι τα σύγχρονα φώτα μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα από το να φωτίζουν τον δρόμο: «Μπορούν να γίνουν ο νέος διάλογος ανάμεσα στο όχημα και τον πεζό».
Το project παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συμπόσιο Φωτισμού Αυτοκινήτων (ISAL) στη Γερμανία, ενώ αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής συνεργασίας που ξεκίνησε το 2022 μεταξύ Stellantis και TU Darmstadt για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών φωτισμού. Η δοκιμή του πρωτότυπου Opel Grandland δείχνει ότι στο μέλλον τα φώτα των αυτοκινήτων δεν θα είναι μόνο ζήτημα αισθητικής ή οδικής ασφάλειας, αλλά και εργαλείο επικοινωνίας που θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μοιραζόμαστε τον δρόμο.
