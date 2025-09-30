Το Opel Grandland μιλά με τους πεζούς

Το πρωτότυπο Opel GrandlandΤο κλασικό έμβλημα Opel Blitzπου προβάλλει μηνύματα και σύμβολα, ενώ τα φώτα α: κυανό όταν κινείται αυτόνομα, ματζέντα όταν φρενάρει μπροστά σε πεζό και πράσινο όταν είναι ασφαλές να διασχίσει κανείς τον δρόμο.Η τεχνολογία αυτή συνοδεύεται απόπου προβλέπουν την πρόθεση του πεζού, ακόμα και σε σύνθετα σενάρια, όπως η ξαφνική εμφάνιση ενός παιδιού στον δρόμο.Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Stellantis, ηοχημάτων αποτρέπει παρερμηνείες και συμβάλλει σε. Ο Philipp Rockl, επικεφαλής φωτισμού του ομίλου, τονίζει ότι τα σύγχρονα φώτα μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα από το να φωτίζουν τον δρόμο: «Μπορούν να γίνουν ο νέος διάλογος ανάμεσα στο όχημα και τον πεζό».Το project παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συμπόσιο Φωτισμού Αυτοκινήτων (ISAL) στη Γερμανία, ενώπου ξεκίνησε το 2022 μεταξύ Stellantis και TU Darmstadt για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών φωτισμού. Η δοκιμή του πρωτότυπου Opel Grandland δείχνει ότι στο μέλλον, αλλά και εργαλείο επικοινωνίας που θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μοιραζόμαστε τον δρόμο.