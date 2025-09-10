Το νέο Polestar 5 ρίχνει το γάντι στην Taycan

Η Polestar αποκάλυψε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου το Polestar 5, έναπου υπόσχεται νακαι να σταθεί απέναντι στην Porsche Taycan. Το μοντέλο πατά σε, με ειδική επεξεργασία για κορυφαία ακαμψία και χαμηλό βάρος. Διαθέτει σύστημα πέδησης Brembo, 11 εξωτερικές κάμερες, 12 υπερηχητικούς αισθητήρες και ραντάρ μεσαίας εμβέλειας, προσφέροντας προηγμένα συστήματα υποβοήθησης όπως το Pilot Assist.Καρδιά του Polestar 5 είναι μια, που τροφοδοτεί διπλό ηλεκτροκινητήρα και τετρακίνηση. Η βασική έκδοση αποδίδει 748 PS και 812 Nm ροπής, χαρίζονταςκαι τελική ταχύτητα 250 km/h. Η αυτονομία φτάνει έως 670 km (WLTP). Η φόρτιση γίνεται με, που αναπληρώνει το 10-80% σε μόλις 22 λεπτά, ενώ η AC φόρτιση φτάνει τα 19 kW. Για όσους αναζητούν ακόμη περισσότερη ένταση, υπάρχει το, με αναβαθμισμένο διπλό κινητήριο σύστημα που, αν και η αυτονομία μειώνεται στα 565 km. Ξεχωρίζει με σπορ ανάρτηση προσαρμοζόμενης απόσβεσης, χρυσές λεπτομέρειες στη σχεδίαση και ενισχυμένα φρένα.Σχεδιαστικά, το Polestar 5 μένει πιστό στο concept Precept, με διπλούς LED προβολείς Pixel, καθαρές γραμμές, ανασυρόμενες χειρολαβές, πανοραμική οροφή άνω των 1,8 m και τολμηρή απουσία πίσω παραθύρου. Στο εσωτερικό: ψηφιακός πίνακας 9’’, head-up display 9,5’’ και κάθετο infotainment 14,5’’ με Android Automotive και Google.με θέρμανση, αερισμό και μασάζ -εμπρός και πίσω- υπόσχονται κορυφαία άνεση. Η χωρητικότητα αποσκευών φτάνει τα 365 λίτρα πίσω και 62 λίτρα στο frunk, ενώ προαιρετικά διατίθεταιμε 21 ηχεία.Ήδη διαθέσιμο για παραγγελία, το Polestar 5 κοστίζει από €119.900 στη Γερμανία με το Performance να αγγίζει τις €142.900.