Το νέο Polestar 5 ρίχνει το γάντι στην Taycan
Η Polestar προσθέτει στη γκάμα της το εντυπωσιακό τετράθυρο GT Polestar 5 δηλώνοντας πως θέλει να αποκτήσει λόγο στην κατηγορία των ηλεκτρικών μοντέλων υψηλών επιδόσεων.
Η Polestar αποκάλυψε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου το Polestar 5, ένα τετράθυρο coupe-Gran Turismo που υπόσχεται να ταράξει τα νερά της premium ηλεκτροκίνησης και να σταθεί απέναντι στην Porsche Taycan. Το μοντέλο πατά σε νέα πλατφόρμα αλουμινίου, την Polestar Performance Architecture, με ειδική επεξεργασία για κορυφαία ακαμψία και χαμηλό βάρος. Διαθέτει σύστημα πέδησης Brembo, 11 εξωτερικές κάμερες, 12 υπερηχητικούς αισθητήρες και ραντάρ μεσαίας εμβέλειας, προσφέροντας προηγμένα συστήματα υποβοήθησης όπως το Pilot Assist.
Καρδιά του Polestar 5 είναι μια μπαταρία 112 kWh, που τροφοδοτεί διπλό ηλεκτροκινητήρα και τετρακίνηση. Η βασική έκδοση αποδίδει 748 PS και 812 Nm ροπής, χαρίζοντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε 3,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 250 km/h. Η αυτονομία φτάνει έως 670 km (WLTP). Η φόρτιση γίνεται με ταχυφορτιστή 350 kW DC, που αναπληρώνει το 10-80% σε μόλις 22 λεπτά, ενώ η AC φόρτιση φτάνει τα 19 kW. Για όσους αναζητούν ακόμη περισσότερη ένταση, υπάρχει το Polestar 5 Performance, με αναβαθμισμένο διπλό κινητήριο σύστημα που αποδίδει 884 PS και 1.015 Nm.
Το 0-100 km/h πέφτει στα 3,2 δευτερόλεπτα, αν και η αυτονομία μειώνεται στα 565 km. Ξεχωρίζει με σπορ ανάρτηση προσαρμοζόμενης απόσβεσης, χρυσές λεπτομέρειες στη σχεδίαση και ενισχυμένα φρένα.
Σχεδιαστικά, το Polestar 5 μένει πιστό στο concept Precept, με διπλούς LED προβολείς Pixel, καθαρές γραμμές, ανασυρόμενες χειρολαβές, πανοραμική οροφή άνω των 1,8 m και τολμηρή απουσία πίσω παραθύρου. Στο εσωτερικό κυριαρχεί ο μινιμαλισμός: ψηφιακός πίνακας 9’’, head-up display 9,5’’ και κάθετο infotainment 14,5’’ με Android Automotive και Google. Καθίσματα Recaro με θέρμανση, αερισμό και μασάζ -εμπρός και πίσω- υπόσχονται κορυφαία άνεση. Η χωρητικότητα αποσκευών φτάνει τα 365 λίτρα πίσω και 62 λίτρα στο frunk, ενώ προαιρετικά διατίθεται κορυφαίο ηχοσύστημα Bowers & Wilkins με 21 ηχεία.
Ήδη διαθέσιμο για παραγγελία, το Polestar 5 κοστίζει από €119.900 στη Γερμανία με το Performance να αγγίζει τις €142.900.
