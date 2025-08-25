Ηλεκτρικά σπορ Nissan με τεχνολογία Formula E
CAR
Nissan Nissan Nismo

Ηλεκτρικά σπορ Nissan με τεχνολογία Formula E

Η Nissan θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία από την Formula E για την εξέλιξη ηλεκτρικών σπορ μοντέλων με την υπογραφή της Nismo.

Ηλεκτρικά σπορ Nissan με τεχνολογία Formula E
Η Nissan εξετάζει το ενδεχόμενο να ενισχύσει το αγωνιστικό της τμήμα Formula E με νέο ρόλο: την εξέλιξη ηλεκτρικών σπορ πρωτοτύπων με την υπογραφή του τμήματος υψηλών επιδόσεων Nismo.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας Formula E, Τομάζο Βόλπε, βρίσκονται σε εξέλιξη εσωτερικές συζητήσεις ώστε η αγωνιστική ομάδα με έδρα το Παρίσι να συνεργαστεί στενότερα με τη Nismo για τη δημιουργία νέων σπορ ηλεκτρικών μοντέλων. Αν και δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις, εξετάζεται η ανάπτυξη πρωτοτύπων με βάση τις πλατφόρμες που διαθέτει η εταιρία αυτή τη στιγμή.
Ηλεκτρικά σπορ Nissan με τεχνολογία Formula E
Η τεχνολογία θα βασίζεται στη νέα γενιά αγωνιστικών Gen4, που θα εισαχθεί στη Formula E τη σεζόν 2026/27, με τετρακίνηση και ισχύ έως 800 ίππους. Η Nissan θεωρεί ότι η μετάδοση τεχνογνωσίας από το αγωνιστικό στο εμπορικό τμήμα —ειδικά στον τομέα της τετρακίνησης και της διαχείρισης πρόσφυσης— θα είναι κρίσιμη για τα μελλοντικά της μοντέλα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στα φιλόδοξα σχέδια της ιαπωνικής εταιρείας για τη δημιουργία 4-5 κορυφαίων ηλεκτρικών Nismo, πέραν της υπάρχουσας Ariya Nismo.
Ηλεκτρικά σπορ Nissan με τεχνολογία Formula E

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης