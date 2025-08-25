Ηλεκτρικά σπορ Nissan με τεχνολογία Formula E
Ηλεκτρικά σπορ Nissan με τεχνολογία Formula E
Η Nissan θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία από την Formula E για την εξέλιξη ηλεκτρικών σπορ μοντέλων με την υπογραφή της Nismo.
Η Nissan εξετάζει το ενδεχόμενο να ενισχύσει το αγωνιστικό της τμήμα Formula E με νέο ρόλο: την εξέλιξη ηλεκτρικών σπορ πρωτοτύπων με την υπογραφή του τμήματος υψηλών επιδόσεων Nismo.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας Formula E, Τομάζο Βόλπε, βρίσκονται σε εξέλιξη εσωτερικές συζητήσεις ώστε η αγωνιστική ομάδα με έδρα το Παρίσι να συνεργαστεί στενότερα με τη Nismo για τη δημιουργία νέων σπορ ηλεκτρικών μοντέλων. Αν και δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις, εξετάζεται η ανάπτυξη πρωτοτύπων με βάση τις πλατφόρμες που διαθέτει η εταιρία αυτή τη στιγμή.
Η τεχνολογία θα βασίζεται στη νέα γενιά αγωνιστικών Gen4, που θα εισαχθεί στη Formula E τη σεζόν 2026/27, με τετρακίνηση και ισχύ έως 800 ίππους. Η Nissan θεωρεί ότι η μετάδοση τεχνογνωσίας από το αγωνιστικό στο εμπορικό τμήμα —ειδικά στον τομέα της τετρακίνησης και της διαχείρισης πρόσφυσης— θα είναι κρίσιμη για τα μελλοντικά της μοντέλα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στα φιλόδοξα σχέδια της ιαπωνικής εταιρείας για τη δημιουργία 4-5 κορυφαίων ηλεκτρικών Nismo, πέραν της υπάρχουσας Ariya Nismo.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας Formula E, Τομάζο Βόλπε, βρίσκονται σε εξέλιξη εσωτερικές συζητήσεις ώστε η αγωνιστική ομάδα με έδρα το Παρίσι να συνεργαστεί στενότερα με τη Nismo για τη δημιουργία νέων σπορ ηλεκτρικών μοντέλων. Αν και δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις, εξετάζεται η ανάπτυξη πρωτοτύπων με βάση τις πλατφόρμες που διαθέτει η εταιρία αυτή τη στιγμή.
Η τεχνολογία θα βασίζεται στη νέα γενιά αγωνιστικών Gen4, που θα εισαχθεί στη Formula E τη σεζόν 2026/27, με τετρακίνηση και ισχύ έως 800 ίππους. Η Nissan θεωρεί ότι η μετάδοση τεχνογνωσίας από το αγωνιστικό στο εμπορικό τμήμα —ειδικά στον τομέα της τετρακίνησης και της διαχείρισης πρόσφυσης— θα είναι κρίσιμη για τα μελλοντικά της μοντέλα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στα φιλόδοξα σχέδια της ιαπωνικής εταιρείας για τη δημιουργία 4-5 κορυφαίων ηλεκτρικών Nismo, πέραν της υπάρχουσας Ariya Nismo.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα