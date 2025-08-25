Ηλεκτρικά σπορ Nissan με τεχνολογία Formula E

Η Nissan εξετάζει το ενδεχόμενομε νέο ρόλο: την εξέλιξη ηλεκτρικώνμε την υπογραφή τουΣύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας Formula E, Τομάζο Βόλπε, βρίσκονται σε εξέλιξηώστε η αγωνιστική ομάδα με έδρα το Παρίσι νγια τη δημιουργία νέων σπορ ηλεκτρικών μοντέλων. Αν και δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις, εξετάζεται ηαυτή τη στιγμή.Η τεχνολογία θα βασίζεται στη, που θα εισαχθεί στη Formula E τη σεζόν 2026/27, με τετρακίνηση και ισχύ έως 800 ίππους. Η Nissan θεωρεί ότιαπό το αγωνιστικό στο εμπορικό τμήμα —ειδικά στον τομέα της τετρακίνησης και της διαχείρισης πρόσφυσης— θα είναι κρίσιμη για τα μελλοντικά της μοντέλα. Η κίνηση αυτή εντάσσεταιτης ιαπωνικής εταιρείας για τη δημιουργία 4-5 κορυφαίων ηλεκτρικών Nismo, πέραν της υπάρχουσας Ariya Nismo.