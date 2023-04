Χρόνος-ρεκόρ για την Mercedes-AMG One

Η Mercedes-AMG ανακοίνωσε στο Twitter ότι το νέο hypercar μοντέλο της One με τον κινητήρα της F1 τοποθετημένο στο κέντρο, κατάφερε και έσπασε το ρεκόρ στην πίστα της Μόντσα, που κατείχε μέχρι πρότινος η Ferrari LaFerrari.



Με τον κινητήρα που προέρχεται απευθείας από το μονοθέσιο της F1, το εκπληκτικό δημιούργημα της Mercedes-AMG, είναι αναμενόμενο να «γράφει» νέα ρεκόρ σε πίστες. Η επιτυχία αυτή έρχεται ως συνέχεια εκείνης στην πίστα του Nurburgring όπου και πάλι το AMG One έσπασε το ρεκόρ των αυτοκινήτων παραγωγής.



Με τον χρόνο του 1:43.902, η AMG One «μπαίνει στα χωράφια» των αγωνιστικών πρωτοτύπων της κατηγορίας LMP3. Το αξιοσημείωτο είναι πως με το χρόνο αυτό, η AMG One αφήνει πίσω το χρόνο της Ferrari LaFerrari για πάνω από 15 δευτερόλεπτα (1:59.00).



Πίσω από το τιμόνι της Mercedes-AMG One ήταν ο 37χρονος οδηγός Maro Engel που επί σειρά ετών ανήκει στην αγωνιστική ομάδα της AMG. Μιλώντας για ρεκόρ, να αναφέρουμε ότι το απόλυτο ρεκόρ πίστας ανήκει στη Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance του Λιούις Χάμιλτον, με 1.18.890 από το 2020.