Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς, η αξία των σπουδών δεν κρίνεται μόνο από το πτυχίο αλλά από τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις προοπτικές που προσφέρουν.
Δύσκολα θα δούμε τετρακίνητη Ford Mustang
Η αμερικανική εταιρεία εξετάζει εδώ και δεκαετίες την πιθανότητα να φτιάξει τετρακίνητη Mustang. Γιατί δεν το έχει κάνει ακόμα;
Η σημαντικότερη απόπειρα έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν η εταιρεία εξέταζε ακόμη και το ενδεχόμενο μιας προσθιοκίνητης εκδοχής της. Το πλάνο εγκαταλείφθηκε γρήγορα, καθώς κρίθηκε ότι θα αλλοίωνε τον χαρακτήρα ενός μοντέλου που από την πρώτη ημέρα της παρουσίας του, το 1964, βασίζεται στην πίσω κίνηση.
Η ίδια φιλοσοφία διατηρείται μέχρι σήμερα. Ακόμη και η κορυφαία Mustang GTD, με τον V8 (με μηχανικό υπερσυμπιεστή) των 5,2 λίτρων που αποδίδει 826 ίππους και 900 Nm ροπής, μεταφέρει ολόκληρη τη δύναμή της αποκλειστικά στους πίσω τροχούς.
Η Ford διαθέτει ήδη τετρακίνητη Mustang στην γκάμα της, αν και δεν μιλάμε για το θρυλικό muscle car. Η ηλεκτρική Mustang Mach-E προσφέρεται με τετρακίνηση, ωστόσο πρόκειται για ένα crossover εντελώς διαφορετικής φιλοσοφίας.
Η πίεση, πάντως, αυξάνεται από τον ανταγωνισμό. Η Chevrolet απέδειξε ότι ακόμη και μία Corvette μπορεί να αποκτήσει τετρακίνηση, παρουσιάζοντας αρχικά την υβριδική E-Ray και στη συνέχεια ακόμη ισχυρότερες εξηλεκτρισμένες εκδόσεις.
Στη Ford δεν αποκλείουν ένα αντίστοιχο σενάριο. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζιμ Φάρλεϊ, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας υβριδικής Mustang προς το τέλος της δεκαετίας, με ηλεκτροκινητήρα που θα κινεί τους εμπρός τροχούς, δημιουργώντας έτσι ένα τετρακίνητο σύστημα.
Ο διαθέσιμος χώρος δεν επαρκεί για την εγκατάσταση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων ενός υβριδικού τετρακίνητου συστήματος. Για τον λόγο αυτό, η Ford φέρεται αποφασισμένη να αφήσει τη σημερινή γενιά S650 να ολοκληρώσει κανονικά τον κύκλο ζωής της, χωρίς ριζικές μηχανολογικές αλλαγές.
Αν τελικά η τετρακίνητη Mustang γίνει πραγματικότητα, πιθανότατα θα χρειαστεί μία ολοκαίνουργια πλατφόρμα που θα έχει σχεδιαστεί εξαρχής για να υποστηρίζει εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr