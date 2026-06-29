Δύσκολα θα δούμε τετρακίνητη Ford Mustang
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Δύσκολα θα δούμε τετρακίνητη Ford Mustang

Η αμερικανική εταιρεία εξετάζει εδώ και δεκαετίες την πιθανότητα να φτιάξει τετρακίνητη Mustang. Γιατί δεν το έχει κάνει ακόμα;

Δύσκολα θα δούμε τετρακίνητη Ford Mustang
UPD:
Η ιδέα μιας τετρακίνητης Mustang δεν είναι καινούργια. Αντιθέτως, απασχολεί τη Ford εδώ και αρκετές δεκαετίες, χωρίς όμως να έχει φτάσει ποτέ στη γραμμή παραγωγής.

Η σημαντικότερη απόπειρα έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν η εταιρεία εξέταζε ακόμη και το ενδεχόμενο μιας προσθιοκίνητης εκδοχής της. Το πλάνο εγκαταλείφθηκε γρήγορα, καθώς κρίθηκε ότι θα αλλοίωνε τον χαρακτήρα ενός μοντέλου που από την πρώτη ημέρα της παρουσίας του, το 1964, βασίζεται στην πίσω κίνηση.

Η ίδια φιλοσοφία διατηρείται μέχρι σήμερα. Ακόμη και η κορυφαία Mustang GTD, με τον V8 (με μηχανικό υπερσυμπιεστή) των 5,2 λίτρων που αποδίδει 826 ίππους και 900 Nm ροπής, μεταφέρει ολόκληρη τη δύναμή της αποκλειστικά στους πίσω τροχούς.

Η Ford διαθέτει ήδη τετρακίνητη Mustang στην γκάμα της, αν και δεν μιλάμε για το θρυλικό muscle car. Η ηλεκτρική Mustang Mach-E προσφέρεται με τετρακίνηση, ωστόσο πρόκειται για ένα crossover εντελώς διαφορετικής φιλοσοφίας.

Η πίεση, πάντως, αυξάνεται από τον ανταγωνισμό. Η Chevrolet απέδειξε ότι ακόμη και μία Corvette μπορεί να αποκτήσει τετρακίνηση, παρουσιάζοντας αρχικά την υβριδική E-Ray και στη συνέχεια ακόμη ισχυρότερες εξηλεκτρισμένες εκδόσεις.



Στη Ford δεν αποκλείουν ένα αντίστοιχο σενάριο. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζιμ Φάρλεϊ, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας υβριδικής Mustang προς το τέλος της δεκαετίας, με ηλεκτροκινητήρα που θα κινεί τους εμπρός τροχούς, δημιουργώντας έτσι ένα τετρακίνητο σύστημα.

Μάλιστα, σχετικές πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν εξεταστεί διατάξεις με έναν ή ακόμη και δύο ηλεκτροκινητήρες στον εμπρός άξονα. Ωστόσο, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο: η ίδια η αρχιτεκτονική της παρούσας Mustang. Σε αντίθεση με την Corvette, η οποία στη γενιά C8 απέκτησε κεντρομήχανη διάταξη, απελευθερώνοντας χώρο για μπαταρία και ηλεκτρικό μοτέρ στο εμπρός μέρος, η Mustang διατηρεί τον κινητήρα μπροστά.


Ο διαθέσιμος χώρος δεν επαρκεί για την εγκατάσταση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων ενός υβριδικού τετρακίνητου συστήματος. Για τον λόγο αυτό, η Ford φέρεται αποφασισμένη να αφήσει τη σημερινή γενιά S650 να ολοκληρώσει κανονικά τον κύκλο ζωής της, χωρίς ριζικές μηχανολογικές αλλαγές.

Αν τελικά η τετρακίνητη Mustang γίνει πραγματικότητα, πιθανότατα θα χρειαστεί μία ολοκαίνουργια πλατφόρμα που θα έχει σχεδιαστεί εξαρχής για να υποστηρίζει εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης.

UPD:

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