Η AVATR στην Ελλάδα

Η συμφωνία ανάμεσα στην

και την





Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την είσοδο της AVATR στη Νότια Ευρώπη και εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο διεθνούς ανάπτυξης της μάρκας. Η Ελλάδα επιλέγεται ανάμεσα στις πρώτες αγορές της περιοχής, ενώ η συνεργασία με την Autohellas δημιουργεί και τη βάση για επέκταση στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.







Τα μοντέλα της AVATR, σύμφωνα πάντα με την κινεζική εταιρεία, ανήκουν στην κατηγορία των πολυτελών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με έντονη έμφαση στην τεχνολογία, την ψηφιακή εμπειρία, τη συνδεσιμότητα και τα συστήματα έξυπνης οδήγησης.



υπεγράφη στο Μόναχο, σε τελετή όπου παρευρέθηκαν ο κ. Yang Fan, Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης της AVATR, ο κ. Γεώργιος Βασιλάκης, μέτοχος και CEO των εισαγωγικών εταιρειών αυτοκινήτων του Ομίλου Autohellas, μαζί με στελέχη των δύο πλευρών, o κ. Alex Yang, Διευθυντής Ευρώπης και τον κ. Μάριο Μπαρκή, Γενικό Διευθυντή.Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τηνκαι εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο διεθνούς ανάπτυξης της μάρκας. Η Ελλάδα επιλέγεται ανάμεσα στις πρώτες αγορές της περιοχής, ενώ η συνεργασία με την Autohellas δημιουργεί και τη βάση για επέκταση στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.Τα μοντέλα της AVATR, σύμφωνα πάντα με την κινεζική εταιρεία, ανήκουν στην κατηγορία τωνμε έντονη έμφαση στην τεχνολογία, την ψηφιακή εμπειρία, τη συνδεσιμότητα και τα συστήματα έξυπνης οδήγησης.

Πίσω από τη μάρκα βρίσκεται η Changan Automobile, ένας από τους μεγαλύτερους κρατικούς ομίλους αυτοκινήτου της Κίνας, ενώ στο σχήμα συμμετέχει και η CATL, ο κορυφαίος κατασκευαστής μπαταριών παγκοσμίως.

Για την ελληνική αγορά, η AVATR σχεδιάζει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών πωλήσεων και after sales, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις μιας μάρκας που θέλει να κινηθεί στο ανώτερο τμήμα της αγοράς.





Το πρώτο μοντέλο που θα έρθει στη χώρα μας θα είναι το AVATR 07L, ένα πολυτελές ηλεκτρικό SUV. Δίπλα του θα τοποθετηθεί το AVATR 06T, ένα shooting brake υψηλών επιδόσεων, με σαφώς πιο δυναμικό χαρακτήρα.



Η AVATR έχει ήδη παρουσία στην Chongqing και τη Σαγκάη στην Κίνα, καθώς και στο Μόναχο της Γερμανίας. Με τη στήριξη της Changan και την τεχνογνωσία της CATL στις μπαταρίες, η νέα μάρκα δηλώνει πως μπαίνει στην Ευρώπη με στόχο να διεκδικήσει θέση απέναντι στους καθιερωμένους premium κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων.