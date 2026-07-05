Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Γιώργος Περρής στο protothema: Η πολιτική ορθότητα είναι απαραίτητη ενίοτε - Ήταν πολιτική πράξη να πω ότι είμαι ομοφυλόφιλος
Γιώργος Περρής στο protothema: Η πολιτική ορθότητα είναι απαραίτητη ενίοτε - Ήταν πολιτική πράξη να πω ότι είμαι ομοφυλόφιλος
Ο διεθνούς φήμης τραγουδιστής Γιώργος Περρής μιλά στο Direct λίγο πριν τη συναυλία του στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής για τη διαδρομή του, το τραγούδι και τον πολιτικό ρόλο του καλλιτέχνη
Λίγες μέρες πριν δώσει τη μια και μοναδική συναυλία του στον Κήπο του Μεγάρου (09/07) με τίτλο «Μαζί ή κανείς», ο διεθνούς φήμης τραγουδιστής Γιώργος Περρής μιλά στο Direct και τον Γιώργο Ευγενίδη για τη διαδρομή του, τις στιγμές που τον σημάδεψαν, τον πολιτικό ρόλο του καλλιτέχνη, αλλά και για τα μελλοντικά του σχέδια.
Με Ελληνική και Γαλλική ταυτότητα, αλλά και διεθνείς παραστάσεις, ο Γιώργος Περρής έλαβε πρόσφατα το μετάλλιο του Ιππότη του Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών από τη Γαλλική Δημοκρατία, ενώ είναι εδώ και χρόνια πρέσβης καλής θελήσεως της UNICEF. «Πατρίδα είναι οι άνθρωποι μου», λέει και τονίζει ότι έχει κόστος να είναι κανείς επιλεκτικός, αλλά δεν το είδε ποτέ ως θυσία. «Τεσσάρων ετών δήλωσα στη μητέρα μου ότι θα γίνω τραγουδιστής», λέει και προσθέτει ότι έκτοτε εκπλήρωσε όσα όνειρα είχε σε αυτόν τον χώρο.
Αναφέρεται στα εννιά χρόνια ψυχοθεραπείας, προκειμένου να μάθει να αγαπά τον εαυτό του και να του δίνει χώρο, ενώ μιλά και για το coming out ως προς τη σεξουαλική του ταυτότητα πριν από λίγα χρόνια. «Ήταν πολιτική πράξη να το πω ανοιχτά», λέει, αναγνωρίζοντας ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει πολλά πράγματα για την ορατότητα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Αναφέρει ότι η πράξη του να μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητα του ενθάρρυνε πολλούς νέους που μοιράστηκαν μαζί του την ιστορία τους, τονίζοντας ότι για πολλά άτομα της κοινότητας η σεξουαλική τους ταυτότητα είναι θέμα ζωής ή θανάτου.
»Ζούμε σε μια εποχή που το συναίσθημα δαιμονοποείται», υποστηρίζει, τονίζοντας παράλληλα ότι ενίοτε η πολιτική ορθότητα είναι απαραίτητη, καθώς είναι χρήσιμο να υπάρχουν όρια. Σε αυτό το πλαίσιο τονίζει ότι η Δύση δυσκολεύεται λόγω της διαρκούς φτωχοποιήσει και ψάχνει βεβαιότητες που όμως δεν είναι εύκολο να βρεθούν.
«Πιστεύω απόλυτα στο μαζί, αλλιώς η ζωή δεν έχει νόημα», αναφέρει με φόντο τον τίτλο της συναυλίας, αλλά και του ομώνυμου νέου τραγουδιού που υπογράφουν ο Νίκος Μερτζάνος και η Παυλίνα Βουλγαράκη.
Με Ελληνική και Γαλλική ταυτότητα, αλλά και διεθνείς παραστάσεις, ο Γιώργος Περρής έλαβε πρόσφατα το μετάλλιο του Ιππότη του Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών από τη Γαλλική Δημοκρατία, ενώ είναι εδώ και χρόνια πρέσβης καλής θελήσεως της UNICEF. «Πατρίδα είναι οι άνθρωποι μου», λέει και τονίζει ότι έχει κόστος να είναι κανείς επιλεκτικός, αλλά δεν το είδε ποτέ ως θυσία. «Τεσσάρων ετών δήλωσα στη μητέρα μου ότι θα γίνω τραγουδιστής», λέει και προσθέτει ότι έκτοτε εκπλήρωσε όσα όνειρα είχε σε αυτόν τον χώρο.
Αναφέρεται στα εννιά χρόνια ψυχοθεραπείας, προκειμένου να μάθει να αγαπά τον εαυτό του και να του δίνει χώρο, ενώ μιλά και για το coming out ως προς τη σεξουαλική του ταυτότητα πριν από λίγα χρόνια. «Ήταν πολιτική πράξη να το πω ανοιχτά», λέει, αναγνωρίζοντας ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει πολλά πράγματα για την ορατότητα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Αναφέρει ότι η πράξη του να μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητα του ενθάρρυνε πολλούς νέους που μοιράστηκαν μαζί του την ιστορία τους, τονίζοντας ότι για πολλά άτομα της κοινότητας η σεξουαλική τους ταυτότητα είναι θέμα ζωής ή θανάτου.
»Ζούμε σε μια εποχή που το συναίσθημα δαιμονοποείται», υποστηρίζει, τονίζοντας παράλληλα ότι ενίοτε η πολιτική ορθότητα είναι απαραίτητη, καθώς είναι χρήσιμο να υπάρχουν όρια. Σε αυτό το πλαίσιο τονίζει ότι η Δύση δυσκολεύεται λόγω της διαρκούς φτωχοποιήσει και ψάχνει βεβαιότητες που όμως δεν είναι εύκολο να βρεθούν.
«Πιστεύω απόλυτα στο μαζί, αλλιώς η ζωή δεν έχει νόημα», αναφέρει με φόντο τον τίτλο της συναυλίας, αλλά και του ομώνυμου νέου τραγουδιού που υπογράφουν ο Νίκος Μερτζάνος και η Παυλίνα Βουλγαράκη.
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