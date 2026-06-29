Η Citroen τιμά το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό

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Το πρωτότυπο που τιμά ταδημιουργήθηκε σε συνεργασία με το ιστορικό σώμα και αντλεί έμπνευση από τον κόσμο της ναυσιπλοΐας και των ναυτικών επιχειρήσεων.Βάση του πρωτοτύπου αποτελεί το νέο Citroen C3 Aircross, το SUV μήκους 4,40 μέτρων πουκαι διατίθεται σε υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση η έμφαση δεν δίνεται στην τεχνολογία ή τις επιδόσεις, αλλά στιςΤο αυτοκίνητο διαθέτεικαι ζάντες 17 ιντσών με ελαστικά εκτός δρόμου πλάτους 275 χιλιοστών, ενισχύοντας τον περιπετειώδη χαρακτήρα του. Παράλληλα, αρκετά στοιχεία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το συγκεκριμένο πρωτότυπο.Ανάμεσά τουςκαι παραπέμπουν στα φανάρια που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μέσω κώδικα Μορς. Επίσης για τη ρυμούλκηση του αυτοκινήτου έχουν τοποθετηθεί κόκκινοι κρίκοι πουενώ στη θέση των χαρακτηριστικών Colour Clips της Citroen βρίσκονται κόκκινοι ιμάντες σε απόχρωση με την ονομασία «Infra Red».Στην οροφή έχει τοποθετηθεί ειδική, της οποίας το σχέδιο παραπέμπει στα διακριτικά βαθμών του Γαλλικού Ναυτικού. Η ιδιαίτερα ανθεκτική βαφή του αμαξώματος υπογραμμίζει τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του πρωτοτύπου, ενώ η απόχρωση Storm Blue συνδυάζεται με γκρι και ανοιχτόγκριζες. Την εικόνα ολοκληρώνουν η επιγραφή για τα 400 χρόνια του Πολεμικού Ναυτικού στα μαρσπιέ και το έμβλημα με την άγκυρα στην πίσω κολόνα της οροφής.Το ίδιο θεματικό μοτίβο συνεχίζεται και στο εσωτερικό, όπουΤα ανοιχτόχρωμα υφάσματα στα επάνω τμήματα των καθισμάτων έχουν επιλεγεί ώστε να αναδεικνύουν καλύτερα αυτή την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, ενώ τα ανάγλυφα μοτίβα,και μια διακοσμητική λωρίδα στα χρώματα της γαλλικής σημαίας ολοκληρώνουν την εικόνα.Η Citroen δεν έχει ανακοινώσει τεχνικά χαρακτηριστικά, στοιχεία επιδόσεων, κατανάλωσης, αυτονομίας ή τιμής, ούτε διευκρινίζει αν υπάρχει πρόθεση παραγωγής του συγκεκριμένου C3 Aircross. Προς το παρόναφιερωμένο στην επέτειο των 400 χρόνων του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.