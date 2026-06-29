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Η Citroen τιμά το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό
Η Citroen τιμά το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό
Η συμπλήρωση 400 ετών από την ίδρυση του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού έδωσε την αφορμή στη Citroen για τη δημιουργία μιας ιδιαίτερα πρωτότυπης εκδοχής του C3 Aircross.
Το πρωτότυπο που τιμά τα 400 χρόνια της Marine Nationale δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το ιστορικό σώμα και αντλεί έμπνευση από τον κόσμο της ναυσιπλοΐας και των ναυτικών επιχειρήσεων.
Βάση του πρωτοτύπου αποτελεί το νέο Citroen C3 Aircross, το SUV μήκους 4,40 μέτρων που μπορεί να φιλοξενήσει έως και επτά επιβάτες και διατίθεται σε υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση η έμφαση δεν δίνεται στην τεχνολογία ή τις επιδόσεις, αλλά στις σχεδιαστικές λεπτομέρειες που παραπέμπουν στη μακρά ναυτική παράδοση της Γαλλίας.
Το αυτοκίνητο διαθέτει νέους προφυλακτήρες, φαρδύτερα προστατευτικά στους θόλους και ζάντες 17 ιντσών με ελαστικά εκτός δρόμου πλάτους 275 χιλιοστών, ενισχύοντας τον περιπετειώδη χαρακτήρα του. Παράλληλα, αρκετά στοιχεία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το συγκεκριμένο πρωτότυπο.
Ανάμεσά τους τα φώτα ομίχλης που έχουν τοποθετηθεί μπροστά από τη μάσκα και παραπέμπουν στα φανάρια που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μέσω κώδικα Μορς. Επίσης για τη ρυμούλκηση του αυτοκινήτου έχουν τοποθετηθεί κόκκινοι κρίκοι που μοιάζουν με δέστρες πλοίου ενώ στη θέση των χαρακτηριστικών Colour Clips της Citroen βρίσκονται κόκκινοι ιμάντες σε απόχρωση με την ονομασία «Infra Red».
Στην οροφή έχει τοποθετηθεί ειδική σχάρα μεταφοράς καταδυτικού εξοπλισμού, της οποίας το σχέδιο παραπέμπει στα διακριτικά βαθμών του Γαλλικού Ναυτικού. Η ιδιαίτερα ανθεκτική βαφή του αμαξώματος υπογραμμίζει τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του πρωτοτύπου, ενώ η απόχρωση Storm Blue συνδυάζεται με γκρι και ανοιχτόγκριζες λεπτομέρειες που συμβολίζουν το κύτος των πλοίων, τον αφρό της θάλασσας και τον ουρανό. Την εικόνα ολοκληρώνουν η επιγραφή για τα 400 χρόνια του Πολεμικού Ναυτικού στα μαρσπιέ και το έμβλημα με την άγκυρα στην πίσω κολόνα της οροφής.
Το ίδιο θεματικό μοτίβο συνεχίζεται και στο εσωτερικό, όπου ο κόκκινος ατμοσφαιρικός φωτισμός θυμίζει εκείνον που χρησιμοποιείται στα υποβρύχια. Τα ανοιχτόχρωμα υφάσματα στα επάνω τμήματα των καθισμάτων έχουν επιλεγεί ώστε να αναδεικνύουν καλύτερα αυτή την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, ενώ τα ανάγλυφα μοτίβα, τα λογότυπα «400 ans» στα εμπρός καθίσματα και μια διακοσμητική λωρίδα στα χρώματα της γαλλικής σημαίας ολοκληρώνουν την εικόνα.
Η Citroen δεν έχει ανακοινώσει τεχνικά χαρακτηριστικά, στοιχεία επιδόσεων, κατανάλωσης, αυτονομίας ή τιμής, ούτε διευκρινίζει αν υπάρχει πρόθεση παραγωγής του συγκεκριμένου C3 Aircross. Προς το παρόν αποτελεί αποκλειστικά ένα πρωτότυπο μοντέλο αφιερωμένο στην επέτειο των 400 χρόνων του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.
Βάση του πρωτοτύπου αποτελεί το νέο Citroen C3 Aircross, το SUV μήκους 4,40 μέτρων που μπορεί να φιλοξενήσει έως και επτά επιβάτες και διατίθεται σε υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση η έμφαση δεν δίνεται στην τεχνολογία ή τις επιδόσεις, αλλά στις σχεδιαστικές λεπτομέρειες που παραπέμπουν στη μακρά ναυτική παράδοση της Γαλλίας.
Το αυτοκίνητο διαθέτει νέους προφυλακτήρες, φαρδύτερα προστατευτικά στους θόλους και ζάντες 17 ιντσών με ελαστικά εκτός δρόμου πλάτους 275 χιλιοστών, ενισχύοντας τον περιπετειώδη χαρακτήρα του. Παράλληλα, αρκετά στοιχεία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το συγκεκριμένο πρωτότυπο.
Ανάμεσά τους τα φώτα ομίχλης που έχουν τοποθετηθεί μπροστά από τη μάσκα και παραπέμπουν στα φανάρια που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μέσω κώδικα Μορς. Επίσης για τη ρυμούλκηση του αυτοκινήτου έχουν τοποθετηθεί κόκκινοι κρίκοι που μοιάζουν με δέστρες πλοίου ενώ στη θέση των χαρακτηριστικών Colour Clips της Citroen βρίσκονται κόκκινοι ιμάντες σε απόχρωση με την ονομασία «Infra Red».
Στην οροφή έχει τοποθετηθεί ειδική σχάρα μεταφοράς καταδυτικού εξοπλισμού, της οποίας το σχέδιο παραπέμπει στα διακριτικά βαθμών του Γαλλικού Ναυτικού. Η ιδιαίτερα ανθεκτική βαφή του αμαξώματος υπογραμμίζει τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του πρωτοτύπου, ενώ η απόχρωση Storm Blue συνδυάζεται με γκρι και ανοιχτόγκριζες λεπτομέρειες που συμβολίζουν το κύτος των πλοίων, τον αφρό της θάλασσας και τον ουρανό. Την εικόνα ολοκληρώνουν η επιγραφή για τα 400 χρόνια του Πολεμικού Ναυτικού στα μαρσπιέ και το έμβλημα με την άγκυρα στην πίσω κολόνα της οροφής.
Το ίδιο θεματικό μοτίβο συνεχίζεται και στο εσωτερικό, όπου ο κόκκινος ατμοσφαιρικός φωτισμός θυμίζει εκείνον που χρησιμοποιείται στα υποβρύχια. Τα ανοιχτόχρωμα υφάσματα στα επάνω τμήματα των καθισμάτων έχουν επιλεγεί ώστε να αναδεικνύουν καλύτερα αυτή την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, ενώ τα ανάγλυφα μοτίβα, τα λογότυπα «400 ans» στα εμπρός καθίσματα και μια διακοσμητική λωρίδα στα χρώματα της γαλλικής σημαίας ολοκληρώνουν την εικόνα.
Η Citroen δεν έχει ανακοινώσει τεχνικά χαρακτηριστικά, στοιχεία επιδόσεων, κατανάλωσης, αυτονομίας ή τιμής, ούτε διευκρινίζει αν υπάρχει πρόθεση παραγωγής του συγκεκριμένου C3 Aircross. Προς το παρόν αποτελεί αποκλειστικά ένα πρωτότυπο μοντέλο αφιερωμένο στην επέτειο των 400 χρόνων του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.
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