Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα Νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Θεσσαλονίκη
Οι μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη θα αργήσουν
Οι μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη θα αργήσουν
Η CATL, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών στον κόσμο, παραδέχεται πλέον ότι η τεχνολογία για τις μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.
Οι μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη θεωρούνται εδώ και χρόνια το επόμενο μεγάλο βήμα στην ηλεκτροκίνηση, όμως η πραγματικότητα φαίνεται πως απέχει ακόμη αρκετά από τις αισιόδοξες προβλέψεις.
Ωστόσο, η μετάβαση από το εργαστήριο στη μαζική παραγωγή αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολη από ό,τι αρχικά εκτιμούσε η βιομηχανία. Το σημαντικότερο τεχνικό εμπόδιο παραμένει ο σχηματισμός μικροσκοπικών μεταλλικών δομών που αναπτύσσονται καθώς ο στερεός ηλεκτρολύτης διαστέλλεται και συστέλλεται κατά τους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης. Αυτές οι μεταλλικές δομές μπορούν να διαπεράσουν τον ηλεκτρολύτη και να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα, καταστρέφοντας το στοιχείο της μπαταρίας.
Ο πρόεδρος της CATL, Robin Zeng, αποκάλυψε ότι η τεχνολογία βρίσκεται μόλις στο τέταρτο επίπεδο μιας εσωτερικής κλίμακας ανάπτυξης εννέα σταδίων. Για να φτάσει στην πλήρη εμπορική αξιοποίηση, η εταιρεία θα πρέπει να επιλύσει κρίσιμα ζητήματα, όπως η αντίσταση επαφής μεταξύ των υλικών και η αξιοπιστία της κατασκευής των στοιχείων, πριν μπορέσει να προχωρήσει σε μαζική παραγωγή.
Από την πλευρά του, ο Wu Kai, ένας από τους επικεφαλής τεχνικούς εξέλιξης της CATL, εκτιμά ότι έως το 2027 η εταιρεία θα έχει φτάσει στα επίπεδα 7 ή 8, κάτι που θα επιτρέψει μόνο πιλοτική παραγωγή και δοκιμές. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις ανακοινώσεις αρκετών κατασκευαστών, οι οποίοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι θα λανσάρουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη έως τα τέλη του 2026.
Την ίδια στιγμή, οι συμβατικές μπαταρίες συνεχίζουν να κυριαρχούν στην αγορά. Μέχρι τον Μάιο του 2026 οι εγκαταστάσεις νέων μπαταριών στην Κίνα έφτασαν τις 72 GWh, σημειώνοντας αύξηση 26% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Περισσότερο από το 81% της συνολικής παραγωγής αφορά μπαταρίες φωσφορικού σιδήρου-λιθίου (LFP). Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την εκτίμηση ότι οι μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη δύσκολα θα αποκτήσουν ουσιαστικό μερίδιο στην αγορά πριν από το τέλος της δεκαετίας, παρά τις μεγάλες προσδοκίες που έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα