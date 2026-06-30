Οι μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη θα αργήσουν

Οι μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη θεωρούνται εδώ και χρόνια το επόμενο μεγάλο βήμα στην ηλεκτροκίνηση, όμως η πραγματικότητα φαίνεται πως απέχει ακόμη αρκετά από τις αισιόδοξες προβλέψεις.





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Η τεχνολογία τους υπόσχεται σημαντικά υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, αυξημένη ασφάλεια και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις σημερινές μπαταρίεςμε υγρό ηλεκτρολύτη. Επειδή χρησιμοποιούν στερεό ηλεκτρολύτη, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος ανάφλεξης, ενώ θεωρητικά μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη αυτονομία χωρίς αύξηση του μεγέθους ή του βάρους της μπαταρίας.Ωστόσο, η μετάβαση από το εργαστήριο στη μαζική παραγωγή αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολη από ό,τι αρχικά εκτιμούσε η βιομηχανία. Το σημαντικότερο τεχνικό εμπόδιο παραμένει ο σχηματισμός μικροσκοπικών μεταλλικών δομών που αναπτύσσονται καθώς ο στερεός ηλεκτρολύτης διαστέλλεται και συστέλλεται κατά τους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης. Αυτές οι μεταλλικές δομές μπορούν να διαπεράσουν τον ηλεκτρολύτη και να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα, καταστρέφοντας το στοιχείο της μπαταρίας.Ο πρόεδρος της, Robin Zeng, αποκάλυψε ότι η τεχνολογία βρίσκεται μόλις στο τέταρτο επίπεδο μιας εσωτερικής κλίμακας ανάπτυξης εννέα σταδίων. Για να φτάσει στην πλήρη εμπορική αξιοποίηση, η εταιρεία θα πρέπει να επιλύσει κρίσιμα ζητήματα, όπως η αντίσταση επαφής μεταξύ των υλικών και η αξιοπιστία της κατασκευής των στοιχείων, πριν μπορέσει να προχωρήσει σε μαζική παραγωγή.Από την πλευρά του, ο Wu Kai, ένας από τους επικεφαλής τεχνικούς εξέλιξης της CATL, εκτιμά ότι έως τοη εταιρεία θα έχει φτάσει στα, κάτι που θα επιτρέψει μόνο πιλοτική παραγωγή και δοκιμές. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις ανακοινώσεις αρκετών κατασκευαστών, οι οποίοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι θα λανσάρουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη έως τα τέλη του