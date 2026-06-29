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Το νέο συλλεκτικό μοντέλο της Morgan
Το νέο συλλεκτικό μοντέλο της Morgan
Η βρετανική εταιρεία παρουσίασε την κουπέ εκδοχή του Midsummer που θα παραχθεί σε μόλις 9 αντίτυπα.
Μετά την επιτυχία του Midsummer Barchetta, που παράχθηκε σε μόλις 50 αντίτυπα και εξαντλήθηκε άμεσα, η Morgan αποφάσισε να προχωρήσει σε μια ακόμη πιο αποκλειστική έκδοση.
Η δημιουργία του ξεκίνησε έπειτα από αίτημα πελάτη που ζήτησε μια κλειστή εκδοχή του Barchetta. Αντί όμως να προστεθεί απλώς μια σκληρή αποσπώμενη οροφή, η Morgan αντιμετώπισε το εγχείρημα ως μια εντελώς νέα άσκηση χειροποίητης κατασκευής, εξελίσσοντας το αμάξωμα από την αρχή σε συνεργασία με τον οίκο Pininfarina.
Η νέα σιλουέτα διαφοροποιείται σημαντικά από την ανοικτή έκδοση, με την οροφή να σβήνει ομαλά στο πίσω μέρος και έχοντας ως πρωταγωνιστή μια μεγάλη γυάλινη επιφάνεια που επιτρέπει στο φυσικό φως να πλημμυρίζει την καμπίνα. Η γυάλινη οροφή χωρίζεται οπτικά από ένα κεντρικό νεύρο το οποίο αποτελεί και βασικό σχεδιαστικό γνώρισμα του μοντέλου.
Η σταθερή οροφή δεν εξυπηρετεί μόνο την αισθητική. Η Morgan ανέπτυξε μια ειδική δομή για την οροφή η οποία είναι εξολοκλήρου αλουμινένια και συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της ακαμψίας του αμαξώματος. Παρά τη νέα κατασκευή, η αύξηση του βάρους είναι εξαιρετικά περιορισμένη, μόλις κατά 2,5% σε σύγκριση με το Morgan Supersport με σκληρή οροφή, κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 1.220 κιλά.
Κάτω από τα χειροποίητα αλουμινένια πάνελ εξακολουθεί να βρίσκεται ο παραδοσιακός ξύλινος σκελετός της Morgan, ενώ η πλατφόρμα CXV είναι από συγκολλημένο αλουμίνιο.
Σε σχέση με το ανοικτό Midsummer, το Coupé είναι σχεδιασμένο για πιο άνετα ταξίδια όλο τον χρόνο. Διαθέτει αναδιπλούμενα πλαϊνά παράθυρα αντί για αποσπώμενα, καλύτερη προστασία από τις καιρικές συνθήκες, μεγαλύτερο χώρο αποσκευών και περισσότερη πρακτικότητα.
Την κίνηση αναλαμβάνει ο εξακύλινδρος σε σειρά κινητήρας της BMW (B58) των 3,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 340 ίππους, ενώ κάθε ένας από τους 9 ιδιοκτήτες θα μπορεί να διαμορφώσει το αυτοκίνητό του σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις.
Η Morgan δεν ανακοίνωσε την τιμή του Midsummer Coupé, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι θα ξεπεράσει το κόστος του Midsummer Barchetta, που κατασκευάστηκε σε 50 αντίτυπα και ξεκινούσε από τις 235.000 ευρώ.
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