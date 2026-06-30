Η Ferrari ετοιμάζει κιβώτιο έκπληξη

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Οι φήμες που θέλουν τη Ferrari ναέπειτα από 14 χρόνια φαίνεται πως αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βάση. Μια νέα πατέντα που κατατέθηκε από την ιταλική εταιρεία αποκαλύπτει ένα, το οποίο συνδυάζει την παραδοσιακή εμπειρία ενός χειροκίνητου κιβωτίου με τις δυνατότητες ενός σύγχρονου αυτόματου.Το θέμα ήρθε και πάλι στο προσκήνιο μετά τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Ferrari, Benedetto Vigna, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης με αντιπροσώπους στο Λας Βέγκας. Ο Vigna προανήγγειλε ότι στις 4 Ιουλίου η εταιρεία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η δήλωση αυτή αναζωπύρωσε τις φήμες που θέλουν τη Ferrari να ετοιμάζει μια ειδική έκδοση της 12Cilindri με χειροκίνητο κιβώτιο.Ωστόσο, η λύση που φαίνεται να εξετάζει το ΜαρανέλοΣύμφωνα με την πατέντα, το νέο σύστημα, παρόμοια με εκείνη που συναντάμε στην Koenigsegg CC850. Στα σχέδια φαίνεται ένα σύστημα με επιλογέα και μια διάταξη έξι σχέσεων με το κλασικό χτένι της Ferrari, όμως ταυτόχρονα φαίνεται πως ο οδηγόςόποτε το επιθυμεί καθώς οι εικόνες της πατέντας αποκαλύπτουν την παρουσία διακοπτών R, N, D και M.Η Ferrari φαίνεται πως έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αίσθηση του μηχανισμού. Ο επιλογέας κινείται σε δύο άξονες καιμέσω ειδικού μηχανισμού στη βάση του. Παράλληλα, μηχανισμοί με ελατήρια δημιουργούν αντίσταση κατά τις αλλαγές σχέσεων, ώστε να προσομοιώνεται με μεγαλύτερη πιστότητα η λειτουργία ενός πραγματικού χειροκίνητου κιβωτίου.Μια δεύτερη πατέντα αποκαλύπτει ότι το σύστημα, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη στην 12Cilindri. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή του ενδέχεται να είναι σχετικά απλή και να μπορεί να συνδυαστεί ακόμη και με πεντάλ συμπλέκτη για ακόμη πιο αυθεντική εμπειρία.Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, το κιβώτιο θα παρουσιαστεί σεκαι θα διατεθεί σε περιορισμένο αριθμό τόσο ως Coupe όσο και ως Aperta. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Ferrari φαίνεται αποφασισμένη να επαναφέρει ένα από τα πιο αγαπημένα στοιχεία της οδηγικής εμπειρίας, αξιοποιώντας όμως τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.