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Η Ferrari ετοιμάζει κιβώτιο έκπληξη
Η Ferrari ετοιμάζει κιβώτιο έκπληξη
Μια πρόσφατη πατέντα της Ferrari που αφορά ένα καινοτόμο σύστημα επιλογής σχέσεων ενισχύει τις φήμες που θέλουν την ιταλική εταιρία να ετοιμάζει ένα χειροκίνητο κιβώτιο που όμως έχει και αυτόματη λειτουργία.
Οι φήμες που θέλουν τη Ferrari να επαναφέρει το χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων έπειτα από 14 χρόνια φαίνεται πως αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βάση. Μια νέα πατέντα που κατατέθηκε από την ιταλική εταιρεία αποκαλύπτει ένα πρωτότυπο σύστημα επιλογέα ταχυτήτων, το οποίο συνδυάζει την παραδοσιακή εμπειρία ενός χειροκίνητου κιβωτίου με τις δυνατότητες ενός σύγχρονου αυτόματου.
Το θέμα ήρθε και πάλι στο προσκήνιο μετά τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Ferrari, Benedetto Vigna, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης με αντιπροσώπους στο Λας Βέγκας. Ο Vigna προανήγγειλε ότι στις 4 Ιουλίου η εταιρεία θα παρουσιάσει κάτι νέο που «ενώνει το παρελθόν με το μέλλον», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η δήλωση αυτή αναζωπύρωσε τις φήμες που θέλουν τη Ferrari να ετοιμάζει μια ειδική έκδοση της 12Cilindri με χειροκίνητο κιβώτιο.
Ωστόσο, η λύση που φαίνεται να εξετάζει το Μαρανέλο απέχει αρκετά από ένα συμβατικό μηχανικό κιβώτιο. Σύμφωνα με την πατέντα, το νέο σύστημα χρησιμοποιεί τεχνολογία shift-by-wire, παρόμοια με εκείνη που συναντάμε στην Koenigsegg CC850. Στα σχέδια φαίνεται ένα σύστημα με επιλογέα και μια διάταξη έξι σχέσεων με το κλασικό χτένι της Ferrari, όμως ταυτόχρονα φαίνεται πως ο οδηγός θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει και αυτόματη λειτουργία όποτε το επιθυμεί καθώς οι εικόνες της πατέντας αποκαλύπτουν την παρουσία διακοπτών R, N, D και M.
Η Ferrari φαίνεται πως έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αίσθηση του μηχανισμού. Ο επιλογέας κινείται σε δύο άξονες και συνδέεται με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου μέσω ειδικού μηχανισμού στη βάση του. Παράλληλα, μηχανισμοί με ελατήρια δημιουργούν αντίσταση κατά τις αλλαγές σχέσεων, ώστε να προσομοιώνεται με μεγαλύτερη πιστότητα η λειτουργία ενός πραγματικού χειροκίνητου κιβωτίου.
Μια δεύτερη πατέντα αποκαλύπτει ότι το σύστημα μπορεί να συνεργαστεί με το υπάρχον κιβώτιο διπλού συμπλέκτη της Ferrari, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη στην 12Cilindri. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή του ενδέχεται να είναι σχετικά απλή και να μπορεί να συνδυαστεί ακόμη και με πεντάλ συμπλέκτη για ακόμη πιο αυθεντική εμπειρία.
Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, το κιβώτιο θα παρουσιαστεί σε μια νέα έκδοση της 12κύλινδρης Ferrari που πιθανότατα θα ονομάζεται 12Cilindri MM και θα διατεθεί σε περιορισμένο αριθμό τόσο ως Coupe όσο και ως Aperta. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Ferrari φαίνεται αποφασισμένη να επαναφέρει ένα από τα πιο αγαπημένα στοιχεία της οδηγικής εμπειρίας, αξιοποιώντας όμως τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.
Το θέμα ήρθε και πάλι στο προσκήνιο μετά τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Ferrari, Benedetto Vigna, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης με αντιπροσώπους στο Λας Βέγκας. Ο Vigna προανήγγειλε ότι στις 4 Ιουλίου η εταιρεία θα παρουσιάσει κάτι νέο που «ενώνει το παρελθόν με το μέλλον», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η δήλωση αυτή αναζωπύρωσε τις φήμες που θέλουν τη Ferrari να ετοιμάζει μια ειδική έκδοση της 12Cilindri με χειροκίνητο κιβώτιο.
Ωστόσο, η λύση που φαίνεται να εξετάζει το Μαρανέλο απέχει αρκετά από ένα συμβατικό μηχανικό κιβώτιο. Σύμφωνα με την πατέντα, το νέο σύστημα χρησιμοποιεί τεχνολογία shift-by-wire, παρόμοια με εκείνη που συναντάμε στην Koenigsegg CC850. Στα σχέδια φαίνεται ένα σύστημα με επιλογέα και μια διάταξη έξι σχέσεων με το κλασικό χτένι της Ferrari, όμως ταυτόχρονα φαίνεται πως ο οδηγός θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει και αυτόματη λειτουργία όποτε το επιθυμεί καθώς οι εικόνες της πατέντας αποκαλύπτουν την παρουσία διακοπτών R, N, D και M.
Η Ferrari φαίνεται πως έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αίσθηση του μηχανισμού. Ο επιλογέας κινείται σε δύο άξονες και συνδέεται με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου μέσω ειδικού μηχανισμού στη βάση του. Παράλληλα, μηχανισμοί με ελατήρια δημιουργούν αντίσταση κατά τις αλλαγές σχέσεων, ώστε να προσομοιώνεται με μεγαλύτερη πιστότητα η λειτουργία ενός πραγματικού χειροκίνητου κιβωτίου.
Μια δεύτερη πατέντα αποκαλύπτει ότι το σύστημα μπορεί να συνεργαστεί με το υπάρχον κιβώτιο διπλού συμπλέκτη της Ferrari, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη στην 12Cilindri. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή του ενδέχεται να είναι σχετικά απλή και να μπορεί να συνδυαστεί ακόμη και με πεντάλ συμπλέκτη για ακόμη πιο αυθεντική εμπειρία.
Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, το κιβώτιο θα παρουσιαστεί σε μια νέα έκδοση της 12κύλινδρης Ferrari που πιθανότατα θα ονομάζεται 12Cilindri MM και θα διατεθεί σε περιορισμένο αριθμό τόσο ως Coupe όσο και ως Aperta. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Ferrari φαίνεται αποφασισμένη να επαναφέρει ένα από τα πιο αγαπημένα στοιχεία της οδηγικής εμπειρίας, αξιοποιώντας όμως τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.
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