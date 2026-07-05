Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Απαγόρευση πρόσβασης σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, ποιες περιοχές αφορά
Απαγόρευση πρόσβασης σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, ποιες περιοχές αφορά
Η απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αφορά πεζούς και οχήματα και ισχύει για συγκεκριμένες περιοχές έως το πρωί της Δευτέρας
Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το Δασόκτημα Πανοράματος, στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, έχει τεθεί σε ισχύ από σήμερα (Κυριακή) στις 7:30 το πρωί έως αύριο το πρωί (Δευτέρα) στις 7:30, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς 3) στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, από το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026 έως το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων:
-στο τμήμα του Περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου) που περικλείεται από την Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων - Ασβεστοχωρίου - Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης - Πανοράματος - Χορτιάτη.
-στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου (Δασόκτημα Ωραιοκάστρου).
-στο Δασόκτημα Πανοράματος (από ΧΔΑ Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο).
ΑΠΕ-ΜΠΕ
-στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα πλησίον του Περιβαλλοντικού Πάρκου και του Δασοκτήματος Ισενλί.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς 3) στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, από το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026 έως το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων:
-στο τμήμα του Περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου) που περικλείεται από την Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων - Ασβεστοχωρίου - Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης - Πανοράματος - Χορτιάτη.
-στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου (Δασόκτημα Ωραιοκάστρου).
-στο Δασόκτημα Πανοράματος (από ΧΔΑ Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο).
ΑΠΕ-ΜΠΕ
-στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα πλησίον του Περιβαλλοντικού Πάρκου και του Δασοκτήματος Ισενλί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα