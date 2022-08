Τα εντυπωσιακής σχεδίασης Czinger

Μία από τις εταιρείες που είναι περισσότερο γνωστές στην αγορά των ΗΠΑ είναι η Czinger, η οποία έχει το δικό της φανατικό κοινό. Μάλιστα με το τετραθέσιο Hyper GT και το hypercar 21 C V Max, ο κατασκευαστής ελπίζει να αυξήσει τους δυναμικούς αγοραστές του.



Η Czinger λέει ότι το Hyper GT αντιπροσωπεύει τη νέα σχεδιαστική κατεύθυνση της εταιρείας, με το συγκεκριμένο μοντέλο να διατηρεί την κλασική εμφάνιση ενός κουπέ αυτοκινήτου με δυνατότητα μεταφοράς τεσσάρων ατόμων. Αισθητικά, η μεγάλη διαφορά γίνεται από τις μεγάλες πόρτες που ανοίγουν προς τα πάνω, προκειμένου η επιβίβαση και η αποβίβαση των επιβατών να γίνεται απρόσκοπτα.



Οι μόνες διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν στο Hyper GT, είναι πως θα έχει υβριδικό κινητήριο σύνολο. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα, καθώς η Czinger θα οριστικοποιήσει τις παραμέτρους του οχήματος για να «κλειδώσει» και εμπορικά ο προορισμός του αυτοκινήτου. Αντίστοιχα, το 21C V Max είναι μια αναβαθμισμένη εκδοχή του ήδη υπάρχοντος 21C και προσφέρει σημαντικά βελτιωμένη αεροδυναμική συμπεριφορά.



Η Czinger ισχυρίζεται ότι το μοντέλο θα κατακτήσει την κορυφή της κατηγορίας των hypercars, τόσο σε ότι αφορά την επιτάχυνση του από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα, όσο και στην τελική ταχύτητα που αναμένεται να ξεπερνά τα 402 χλμ./ώρα. Προς το παρόν ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα κανένα συγκεκριμένο στοιχείο σχετικό με τις επιδόσεις του 21 C V Max, ούτε καν σε επίπεδο προσδοκίας.



Όπως και το 21C που παρουσιάστηκε το 2020, το V Μax χρησιμοποιεί έναν V8 twin-turbo 2,88 λίτρων και δύο ηλεκτρικούς κινητήρες. Η συνολική απόδοση του 21 C φτάνει τους 1.250 ίππους που του επιτρέπουν να κάνει από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 1,9 δευτερόλεπτα, ενώ καλύπτει τα 400 μέτρα σε 8,1 δλ. Στο εσωτερικό, το 21 C διαθέτει καθίσματα για δύο επιβάτες και σύμφωνα με την Czinger θα κατασκευαστούν μόλις 80 αυτοκίνητα.



Το νέο V Max θα είναι μια εναλλακτική που θα έχουν στη διάθεσή τους όσοι προσεγγίσουν την Czinger για να παραγγείλουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους, το οποίο σε πρώτη φάση αναμένεται να φτάσει στους πρώτους ιδιοκτήτες στα τέλη του 2023. Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι το 2030, η Czinger θέλει να προσφέρει έξι ή επτά μοντέλα στις αγορές, με κάθε ένα από αυτά να είναι σε διαφορετική κατηγορία.





