Η Caitlyn Jenner στους αγώνες W Racing

Το αμιγώς γυναικείο πρωτάθλημα «W Series» αποκτά μία νέα ομάδα, με ιδιοκτήτρια την εκκεντρική Caitlyn Jenner.











Αν το όνομα ακούγεται οικείο, είναι επειδή η Caitlyn έγινε γνωστή από το οικογενειακό ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians» ως σύζυγος της Kris Kardashian Jenner.Τη σεζόν του 2022, η σειρά «W Series» θα ανοίγει τα Grand Prix της Formula 1. Αυτό σημαίνει ότι οι αγωνιζόμενες θα έχουν την ανώτερη προβολή στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά και πολύ καλούς χορηγούς.Μπορεί κάποιοι να επέκριναν το συγκεκριμένο πρωτάθλημα για τον χαμηλό συναγωνισμό του, οι διοργανωτές προσφέρουν όμως ένα έπαθλο 500.000 δολαρίων ενώ στο σύνολό τους οι αγώνες μπορεί να δώσουν μια εξαιρετική ευκαιρία για τις οδηγούς που συμμετέχουν.Αυτό επιβεβαιώνει η πρωταθλήτρια 2019 και 2021 Jamie Chadwick, η οποία έγινε οδηγός εξέλιξης για την ομάδα της Williams Formula 1.Η Jenner Racing δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τη σύνθεση των οδηγών της, αλλά οι διοργανωτές της σειράς έχουν διευκρινίσει ότι θα αποκαλυφθεί στο μέλλον. Προς το παρόν, το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι 15 υποψήφιες από όλο τον κόσμο, πήραν μέρος σε μία δοκιμή της σειράς W στο Inde Motorsports Ranch στην Αριζόνα των ΗΠΑ και η Caitlyn Jenner θα επιλέξει από αυτές.Οι διοργανωτές χρησιμοποιούν μονοθέσια κατασκευασμένα από ανθρακονήματα που δημιουργήθηκαν από την Tatuus σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIA Formula 3, συμπεριλαμβανομένης της συσκευής Halo και με βελτιωμένη προστασία πλευρικής πρόσκρουσης.Με άλλα λόγια, η σειρά W έχει αγωνιστικά αυτοκίνητα της Formula 3, αλλά οι πιλότοι που επιλέγουν να αγωνιστούν σε αυτό το πρωτάθλημα δεν χρειάζεται να δώσουν χρήματα ή να βρουν χορηγό για να πάρουν θέση στην ομάδα. Το τελευταίο κομμάτι είναι ένα σημαντικό ζήτημα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς τα χρήματα που απαιτούνται για την είσοδο στις υψηλότερες βαθμίδες του αθλήματος έχουν φτάσει σε εκπληκτικά ποσά.Να σας θυμίσουμε πως η Caitlyn Jenner είναι Αμερικανίδα τηλεοπτική persona και πρώην πρωταθλητής στο δέκαθλο, αφού στους Ολυμπιακούς Αγώνες 1976 που έγιναν στο Μόντρεαλ, κέρδισε χρυσό μετάλλιο.Έγινε ευρύτερα γνωστή ωστόσο, μέσα από το οικογενειακό ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians» ως σύζυγος της Chris Jenner. Τον Απρίλιο του 2015, αποκάλυψε την επιθυμία να προχωρήσει σε εγχείρηση επαναπροσδιορισμού φύλου, αλλάζοντας όνομα από Bruce σε Caitlyn. Η πρώτη επίσημη φωτογράφιση ως γυναίκα, έγινε τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, με το εξώφυλλο στο περιοδικό Vanity Fair ενώ το όνομα και η αλλαγή φύλου έγιναν επίσημα στις 25 Σεπτεμβρίου. Έχει χαρακτηριστεί η πιο διάσημη τρανσέξουαλ γυναίκα του κόσμου. Τη σεζόν 2015-2016 πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά «I Am Cait» που επικεντρώθηκε στην αλλαγή φύλου.