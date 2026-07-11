Εκμέκ με «σπασμένο» φύλλο, σιρόπι Μαλαγουζιάς και κρέμα μαστίχας
Εκμέκ με «σπασμένο» φύλλο, σιρόπι Μαλαγουζιάς και κρέμα μαστίχας
Η Μαλαγουζιά μπαίνει στο σιρόπι και αρωματίζει το κανταΐφι με νότες λευκόσαρκων φρούτων, οι οποίες δένουν με την κρέμα μαστίχας, δημιουργώντας ένα εκμέκ ιδιαίτερα φίνο και καλοκαιρινό.
Η αγαπημένη Μαλαγουζιά να μπαίνει στο σιρόπι και να αρωματίζει το τραγανό κανταΐφι με νότες λευκόσαρκων φρούτων, οι οποίες δένουν αρμονικά με την κρέμα μαστίχας, δημιουργώντας ένα εκμέκ ιδιαίτερα φίνο, αρωματικό και καλοκαιρινό.
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